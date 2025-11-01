Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie

20:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată cu prim-ministrul Ilie Bolojan