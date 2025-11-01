Șeful Pentagonului spune că SUA e gata să împărtășească instrumente cu aliații pentru a contracara China „agresivă”
HotNews.ro, 1 noiembrie 2025 15:30
Secretarul american de război, Pete Hegseth, a criticat sâmbătă Beijingul pentru înmulțirea „acțiunilor destabilizatoare” din Marea Chinei de Sud și s-a angajat să sprijine țările Asia de Sud-Est cu tehnologie care să le ajute să…
Acum 15 minute
15:40
La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, România nu dispune încă de centre complet funcționale pentru mari arși, iar cazurile grave continuă să fie transferate în unități medicale din străinătate. Astfel, de la…
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:00
Cum a reușit Ucraina să dea o lovitură strategică Rusiei: A distrus aproape jumătate din sistemele antiaeriene care s-au dovedit cele mai performante în război # HotNews.ro
Ucraina susține că a reușit numai în anul 2025 să distrugă aproape jumătate din arsenalul de sisteme antiaeriene Panțir-S1 ale Rusiei, sisteme care s-au dovedit cele mai performante în special împotriva dronelor ucrainene. „Numărul sistemelor…
Acum 2 ore
14:50
Elisabeta, cel mai vechi bulevard din București, gândit și făcut „ca la Paris”. Avea „pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # HotNews.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, tăiat drept…
14:50
Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” # HotNews.ro
Președinta Tanzaniei Samia Suluhu Hassan a câștigat un nou mandat, obținând aproape 98% din voturi la scrutinul de miercuri, potrivit BBC. Victoria zdrobitoare a fost catalogată drept o „parodie a democraţiei” de către un purtător…
14:50
Acest roman este sumbru, plin de sărăcie, violență și pericole existențiale. Dar depășirea unor limite impuse de interdicții modelează caracterul și cum arta prosperă sfidând conformismul, spune o legendă rock despre una dintre cele mai…
14:30
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, verdict înainte de meciul U Cluj – FCSB. „Câștigă, asta e părerea mea” # HotNews.ro
Fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, este convins că Universitatea se va impune în fața campioanei din sezonul trecut FCSB, în meciul de sâmbătă seară disputat în etapa a 15-a din SuperLigă. Unirea Slobozia…
14:10
VIDEO Camilă folosită de ruși pe front, filmată în timp ce trece agale pe langă un blindat M113 stricat, în drum spre grădina zoo # HotNews.ro
Conflictul sângeros dintre Kievul şi Moscova care durează de peste trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în…
Acum 4 ore
13:50
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk” # HotNews.ro
Forțele ruse au învins o echipă a forțelor speciale ucrainene care a fost trimisă în grabă în orașul Pokrovsk, din estul țării, pentru a împiedica trupele ruse să avanseze mai departe în oraș, a declarat…
13:30
Răspunsul Poliției pentru George Simion care a acuzat că sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat # HotNews.ro
Precizările Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi a acuzat autoritățile că nu au luat nicio măsură, deși a depus…
13:00
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12:00, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 % din corp, a…
12:50
VIDEO „Trei pui de pisică sălbatică, mişunând jucăuş pe lângă mama lor”. Imagini inedite dintr-o pădure din România, surprinse de camerele de monitorizare # HotNews.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă alături de mama lor. Imaginile au fost distribuite pe reţelele de socializare…
12:50
Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază de la SPP. „Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA, l-a ironizat de pe liderul opoziției, George Simion, pentru că a solicitat să fie păzit de personal al Serviciului de Protecție și…
12:30
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Acuzați că „înregistrează în secret imagini video şi audio”, ei nu mai au voie într-o cameră de lângă Biroul Oval # HotNews.ro
Măsura Casei Albe urmează restricţiilor impuse în luna octombrie reporterilor de la Departamentul Apărării, în urma cărora zeci de jurnalişti și-au eliberat birourile din Pentagon și au renunțat la acreditări. Noua regulă care a intrat în…
12:30
Inteligența artificială a rezolvat o controversă ştiinţifică veche un sfert de secol despre boala Crohn # HotNews.ro
Cu ajutorul inteligenţei artificiale, oamenii de ştiinţă au descoperit cum o genă cheie declanşează boala Crohn, un mister ce durează de mai bine de 25 de ani, scrie News.ro. O descoperire a cercetătorilor de la…
12:00
Cristian Tudor Popescu, despre noul scandal din coaliție privind salariul Oanei Gheorghiu: „Frăția Șobolanilor a început să forfotească” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu sugerează PSD încearcă din răsputeri să găsească o vulnerabilitate noului vicepremier Oana Gheorghiu, după ce un senator social-democrat a acuzat-o recent că a făcut „caritate pe bani” în proiectul privind construierea…
Acum 6 ore
11:30
VIDEO Singura autostradă construită de chinezi în România are întârzieri. Când va fi totuși gata și de ce e important lotul # HotNews.ro
Un constructor chinez construiește în prezent un tronson din autostrada de centură a Capitalei (A0). Este prima și singura autostradă realizată de un constructor din China în țara noastră. Deși ar fi trebuit să fie…
11:30
FOTO Halloween 2025: De la Medusa, la Shrek sau Barbie, starurile de la Hollywood s-au întrecut în costumații la cea mai faimoasă petrecere de groază # HotNews.ro
Una dintre cele mai populare petreceri de la Hollywood este evenimentul anual organizat de Heidi Klum de Halloween. În fiecare an, supermodelul își alege un costum de neuitat, iar anul acesta a ales un personaj…
11:00
Vreme neobișnuită pentru începutul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele zile # HotNews.ro
Meteorologii au anunțat că începutul lunii cunoscute în tradiția populară sub numele de Brumar, care marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii, va fi cu totul ieșit din comun în ceea ce privește temperaturile înregistrate la…
10:40
INTERVIU De ce atacurile lui Grindeanu la Bolojan urmăresc altceva. „Au multe metehne, dar sinucigași nu sunt” / Șansele „dreptei” și ale ”stângii” de a câștiga Capitala # HotNews.ro
„Atacurile PSD, ale lui Sorin Grindeanu la Ilie Bolojan nu doresc neapărat schimbarea prim-ministrului, pentru că cei din PSD nu au o alternativă în acest moment și nici nu vor să fie considerați responsabili de…
10:40
Atac în noaptea Halloween. Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat care l-a alungat de la colindat / „Vecinul meu e în drum spre spital” # HotNews.ro
Poliția a fost sesizată vineri seară, printr-un apel la 112, că o persoană a fost înjughiată în Green City, un complex rezidențial din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că…
10:20
Legislație unică în lume: Maldive interzice fumatul pentru persoanele născute după 2007. Măsura, valabilă și pentru turiști # HotNews.ro
Autoritățile din Maldive au consolidat legislația antifumat și începând de sâmbătă a intrat în vigoare o prevedere legală care interzice folosirea produselor din tutun oricărei persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune din lume…
Acum 8 ore
09:50
Dinamo Bucureşti a câștigat spectaculos partidua disputată pe teren propriu, scor 2-1, cu CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă. Conduși din minutul ’69 de „feroviari”, „câinii” au reușit să întoarcă…
09:40
Șeful serviciilor de informaţii din SUA, vizită discretă la Bruxelles. Întâlnirea directorul CIA cu oficiali europeni, într-un moment delicat # HotNews.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă…
08:50
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, a solicitat acordarea licenței pentru furnizarea de energie electrică în România. Citește mai mult pe Profit.ro.
08:50
Van Eyck, Leonardo da Vinci și Keith Haring se numără printre artiștii care au lăsat în urmă opere neterminate. Cauzele ar putea fi nemulțumirea, întâmplările vieții sau propria voință. Citiți mai mult pe Curatorial.ro.
08:50
Theodor Stolojan avertizează asupra riscurilor în coaliție după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Fricţiunile acestea nu fac decât să diminueze eficienţa activităţii guvernului şi să prăbuşească încrederea oamenilor că în România lucrurile pot fi puse în ordine” # HotNews.ro
Fostul președinte PNL, Theodor Stolojan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului. Ba mai mult, fostul premier susţine că…
08:40
Zboruri suspendate timp de aproape două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone # HotNews.ro
Prezența dronelor a perturbat, vineri seară, traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde, timp de două ore, zborurile au fost suspendate, potrivit AFP, citată de News.ro. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală…
08:30
Chiar e mai greu să ne revenim din mahmureală pe măsură ce îmbătrânim? Oamenii de știință au răspunsul exact # HotNews.ro
Te-ai trezit vreodată cu o durere de cap cumplită după o noapte în oraș și te-ai întrebat dacă mahmureala chiar se înrăutățește odată cu vârsta – sau dacă pur și simplu nu mai știi să…
08:10
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia # HotNews.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO a stârnit critici vehemente din partea veteranilor americani, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce…
Acum 12 ore
07:40
Weekend trending în București, 1-2 noiembrie: evenimente de Halloween, Al Bano la Sala Palatului, filmul Dracula și „Dreptate pentru un criminal” # HotNews.ro
Noiembrie începe fără grabă și cu destule motive să nu stai acasă, printre care și soarele și temperaturile de primăvară. Weekendul de 1–2 noiembrie e și despre întoarceri: artiști care revin, povești care se reactivează,…
07:40
„Nu vă faceţi griji, aveţi voie să alergaţi după autobuz!”. O controversată modificare în codul rutier forțează poliţia slovacă să lămurească lucrurile # HotNews.ro
Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor, după ce mai multe instituţii de presă locale şi internaţionale,…
07:20
Forțele speciale ucrainene, trimise să oprească ofensiva rusească în Pokrovsk. Șeful spionajului militar supervizează operațiunea # HotNews.ro
Ucraina a trimis trupe speciale pentru a lupta în zonele afectate de conflict din orașul Pokrovsk, din estul țării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forțele…
07:00
Un caz de la Socola, descris recent de NYT, redeschide discuția despre cât de grav este „sindromul Italia” în România și dacă el se extinde și la tineri. „Vino și scoate-mă de aici!” # HotNews.ro
Povestea „badantelor din Italia” nu este doar povestea româncelor, ci și a femeilor din alte țări ale Europei de Est, Asia sau America de Sud. Există tot mai multe semne clinic studiate că a devenit…
Acum 24 ore
23:50
Bulgaria restricționează exportul de produse petroliere, pe fondul sancțiunilor americane împotriva sectorului energetic rus # HotNews.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, transmite AFP. SUA a…
23:30
Oameni din toată Serbia la Novi Sad, la un an de la tragedia care a declanșat un val de proteste naționale. Unii au venit pe jos sute de kilometri: „Cu greu pot descrie ceea simt” # HotNews.ro
Mii de sârbi din diverse zone ale țării intrau în orașul Novi Sad, vineri, în ajunul împlinirii a un an de la tragedia din gara orașului, care a declanșat un val de demonstrații la nivel…
23:20
Până la 60% dintre banchizele din Antarctica riscă să devenă instabile în următoarele secole, arată un nou studiu # HotNews.ro
Creșterea temperaturilor oceanice riscă să provoace pierderea stabilității pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista științifică Nature, citat vineri de…
23:00
Cea mai scumpă cafea din lume, la vânzare în Dubai. Boabele au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitație din Panama # HotNews.ro
O cafenea din Dubai vinde cea mai scumpă cafea din lume, preparată din boabe panameze vândute la un preț premium, potrivit AFP. Înstăritul emirat este cunoscut pentru proiectele sale extravagante, printre care un mall cu…
22:50
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă. Condusă din minutul ’69 de CFR Cluj, Dinamo a reușit să…
22:40
„România nu are nevoie de o Jandarmerie care să pedepsească flori și lumânări”: Mai multe organizații civice, scrisoare de protest către premierul Bolojan și ministrul Predoiu, după amenzile de la comemorarea Colectiv # HotNews.ro
Mai multe organizații civice au transmis o scrisoare de protest premierului Ilie Bolojan și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în care își arată nemulțumirea față de acțiunile Jandarmeriei la acțiunea comemorativă „10 ani de la…
22:20
SUA nu va trimite oficiali la summitul climatic COP30. Casa Albă invocă părerea administrației Trump despre „cea mai mare escrocherie din lume” # HotNews.ro
SUA nu va trimite niciun oficial de nivel înalt la summitul climatic COP30 din Brazilia, a anunțat Casa Albă, atenuând unele îngrijorări ale liderilor mondiali care se temeau că Washingtonul ar putea trimite o echipă…
22:00
Ludovic Orban: „Este stranie această chemare în Parlament, făcută de PSD” / Consilierul prezidențial spune că premierul Bolojan va da curs invitației # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri seară, la B1 TV, că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla…
21:40
Oana Țoiu: „Sprijinul Statelor Unite face din România o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii” / Discuție cu ambasadorul SUA la NATO # HotNews.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune, informează…
21:40
Un economist legendar spune că Generația Z va trebui să „muncească mult mai mult” pentru a supraviețui erei IA și că ar putea trăi mai săraci decât părinții lor # HotNews.ro
Generația Z va trebui să muncească semnificativ mai mult decât generațiile anterioare pentru a-și menține standardul de viață pe măsură ce inteligența artificială remodelează piața muncii, mulți confruntându-se cu perspectiva de a câștiga mai puțin…
21:30
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război # HotNews.ro
Organizația Națiunilor Unite a avertizat, vineri, că viața civilă de pe frontul din Ucraina devine o luptă pentru supraviețuire, atacurile asupra infrastructurii energetice amenințând să declanșeze o criză majoră în iarnă, transmite AFP. Matthias Schmale,…
21:10
„Au devenit pârtiile de schi din Europa inaccesibile?” La cât au ajuns prețurile în unele dintre cele mai cunoscute stațiuni # HotNews.ro
Prețurile pentru vacanțele la schi au devenit „au devenit complet nejustificate și inacceptabile”, critică președintele asociației de protecție a consumatorilor din Italia. În anumite stațiuni din Italia, abonamentul pentru un sezon de schi a ajuns…
21:10
SuperLiga: Cristiano Bergodi, încrezător înainte de meciul cu FCSB: „Ne putem apropia de zona în care ne dorim să ajungem” # HotNews.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FCSB din etapa a 15-a din SuperLiga. De la numirea lui Bergodi pe banca tehnică, U Cluj a obținut două victorii, 2-1 cu Oțelul Galați…
20:50
Noul guvern al Republicii Moldova a fost votat de parlament. „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice” # HotNews.ro
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit încrederea parlamentului de la Chișinău, cu voturile a 55 dintre cei 101 deputați, și va fi condus de un economist cu orientare pro-europeană, care nu a mai deținut…
20:20
Startup-ul EnduroSat, care are și un investitor român, a primit o nouă finanțare, de 104 milioane dolari, de la Google, UE și alți investitori # HotNews.ro
Startup-ul bulgăresc de sateliți EnduroSat, care are printre acționari și fondul de investiții românesc Morphosis, a anunțat, vineri, că a obținut o nouă investiție, în valoare de 104 milioane de dolari, cu susținerea Google și…
20:20
Ciprian Ciucu se așteaptă la „atacuri mizerabile” în campanie: „Vor fi mulți bani împotriva mea! Bani negri” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, vineri, că și-a „avertizat familia” că va fi vizat de „atacuri mizerabile” în această campanie, întrucât „mizeria e mare”, iar „interesele sunt uriașe”. El susține că aceste „atacuri”…
