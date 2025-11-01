Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Sport.ro, 1 noiembrie 2025 16:50
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-2 în fața celor de la Fortuna Sittard
Presa maghiară, atac la gimnastica românească: "De la triumf la amenințări cu desfigurarea" # Sport.ro
Presa din Ungaria, prin publicația 24.hu, analizează în termeni duri situația actuală a gimnasticii din România.
Villarreal - Rayo Vallecano a avut loc sâmbătă după-amiază.
O echipă din Superligă a încasat o sumă fabuloasă.
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur" # Sport.ro
Dennis Man continuă forma de senzație la PSV Eindhoven, iar prestațiile sale răsună puternic și în Italia.
Dinamo - CFR Cluj s-a încheiat 2-1.
Victor Pițurcă este impresionat de o echipă din Superligă.
Horațiu Moldovan a debutat în tricoul lui Real Oviedo, într-o înfrângere rușinoasă a formației din La Liga.
Hansi Flick a vorbit despre situația lui Lamine Yamal.
Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive # Sport.ro
Liverpool primește vizita lui Aston Villa, diseară, de la ora 22:00, în cadrul rundei a zecea din Premier League. Meciul de pe Anfield va fi transmis în direct de VOYO.
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României # Sport.ro
S-au încheiat meciurile de sâmbătă din etapa a 12-a de Liga 2.
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău" # Sport.ro
Sport.ro l-a vizitat la o ședință de antrenament pe Octavian Stoica "Geolgău".
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: "Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde" # Sport.ro
Daniel Pancu a semnat cu CFR Cluj și l-a înlocuit în Gruia pe italianul Andrea Mandorlini.
Ruben Amorim a vorbit despre posibilele transferuri de la Manchester United din iarnă.
Marele plus al lui Dani Coman în fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Emilian Dolha a vorbit, la Poveștile Sport.ro, despre momentul dureros în care și-a pierdut statutul de titular, la Rapid București.
Fiul lui Cristiano Ronaldo a reușit primul său gol la naționala U16 a Portugaliei.
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre duelul dintre FCSB și U Cluj de sâmbătă, 1 noiembrie.
Italienii nu mai înțeleg nimic: "Șucu abia îl confirmase pe Vieira, iar acum e dat afară" # Sport.ro
Patrick Vieira (49 de ani) a fost demis de la Genoa după un start foarte slab de sezon, iar clubul patronat de Dan Șucu va miza pe un interimar în runda următoare.
Unul dintre jucătorii interesanți din Superliga a intrat pe radarul a două formații din Spania.
Arteta tună și fulgeră: "Avem cea mai bună ligă din lume!" Ce l-a enervat pe antrenorul lui Arsenal # Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO.
Haaland s-a deghizat de Halloween și a ieșit pe străzile din Manchester. Reacția localnicilor # Sport.ro
Erling Haaland i-a surprins pe localnicii din Manchester deghizându-se în The Joker în timpul unei ieşiri nocturne la cumpărături, cu ocazia Halloweenului.
Gigi Becali a comentat numirea lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj, în urma demiterii italianului Andrea Mandorlini.
Inter a pus ochii pe unul dintre cei mai căutați jucători din Europa.
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu când a ajuns la Șahtior Donețk # Sport.ro
Marian Savu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre condițiile regăsite la Șahtior Donețk, în urmă cu douăzeci și cinci de ani.
Tottenham primește vizita lui Chelsea, astăzi, de la ora 19:30, în runda a zecea din Premier League. Meciul va fi transmis în direct pe VOYO.
FCSB și CFR Cluj, principalele două favorite la titlu în startul stagiunii, au avut un tur de sezon regulat sub așteptări, iar acum au emoții serioase privind accederea în play-off.
Ionuț Rada a vorbit despre jucătorul de la Rapid care l-a impresionat cel mai mult.
Afacere românească în Italia! Cristi Chivu, gata să aducă un jucător de la Genoa lui Șucu # Sport.ro
Inter ar putea aduce unul dintre cei mai buni jucători de la Genoa.
"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare # Sport.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) s-a despărțit oficial de Legia Varșovia în cadrul zilei de vineri, la câteva ore după eliminarea din Cupa Poloniei, după 1-2 împotriva lui Pogon Szczecin.
Patrick Vieira (49 de ani) se va despărți oficial de Genoa în următoarele ore, după rezultatele slabe din ultima perioadă, conform presei italiene.
Florin Prunea a dat verdictul în cazul „transferului vedetă” făcut de Dinamo: „Nereușit din toate punctele de vedere” # Sport.ro
Dinamo a făcut mai multe mutări interesante în vară, dar nu toți jucătorii au fost la nivelul așteptărilor.
România - Georgia, de la 17:30 pe Pro Arena și VOYO | Trofeul Carpați la handbal masculin # Sport.ro
România - Georgia, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
Nottingham - Manchester United și Burnley - Arsenal, LIVE pe VOYO de la 17:00. Start în runda #10 din Premier League # Sport.ro
Runda a zecea din Premier League debutează sâmbătă, de la ora 17:00, cu cinci meciuri transmise în direct de VOYO.
Emilian Dolha "l-a refuzat" pe Robert Lewandowski: "Lasă-mă, mă, stau după el?!" Întâmplare savuroasă a fostului portar # Sport.ro
O nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro l-a avut invitat pe Emilian Dolha.
Mircea Lucescu a fost propus la Dinamo, iar „câinii” ar putea da lovitura dacă l-ar aduce.
Virgil Ghiță a marcat un nou gol important pentru echipa sa.
FCSB intenționează să numească un nou director sportiv, însă misiunea de recrutare a campioanei nu este deloc simplă.
Adrian Petre (27 de ani), fostul internațional U21 al României și fost atacant la UTA, Esbjerg sau FCSB, joacă acum în Liga 3.
PSG - Nice, de la 18:00, în exclusivitate pe VOYO | Se anunță o nouă etapă cu multe goluri în Ligue 1! # Sport.ro
Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
U Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30. Un antrenor de top stă în fața campioanei României # Sport.ro
U Cluj - FCSB, LIVE de la 20:30 în Superliga României.
Campionul la box a divorțat de soție pentru că nu l-a lăsat să se bată! Povestea face înconjurul lumii # Sport.ro
Zhou Runqi este în centrul atenției în aceste zile, dar după o decizie luată în afara ringului.
Unirea Slobozia - FC Argeș, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duel între două dintre surprizele campionatului # Sport.ro
Unirea Slobozia - FC Argeș va avea loc de la 17:30 și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.
Cum pot arăta acum degetele fostului portar Emilian Dolha, după sute de meciuri în România și în Polonia # Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha și-a adus aminte de momentele în care a învins durerea pentru a-și continua drumul în fotbal.
Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui" # Sport.ro
Denis Alibec (34 de ani) ar putea pleca de la FCSB în iarnă, după câteva luni cu prestații neconvingătoare în tricoul campioanei României.
Paul Pogba este foarte aproape de revenirea pe gazon, după o perioadă lungă de absență.
Mihai Stoica a vorbit despre una dintre problemele pe care le are FCSB.
Dennis Man a avut un nou meci excelent la PSV Eindhoven, vineri seară, la duelul din campionat câștigat contra Fortunei Sittard, scor 5-2.
Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!" # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a plecat de la interviuri după eșecul cu Dinamo, scor 1-2.
Mario Camora, radiografia necruțătoare a CFR-ului după șocul cu Dinamo: "Suntem slabi, slabi!" # Sport.ro
Căpitanul lui CFR Cluj, Mario Camora, a avut un discurs de o sinceritate brutală la finalul meciului cu Dinamo, în care ardelenii au clacat din nou pe final, scor 1-2.
Când a semnat cu Al-Gharafa, Florinel Coman a plecat din țară din postura de golgheter al FCSB-ului, prezent mai mereu la acțiunile echipei naționale. Astăzi, fostul star al roș-albaștrilor e într-o cădere liberă.
