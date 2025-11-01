Dezamăgirea lui Ciprian Marica față de acțiunile lui Rădoi la Universitatea Craiova: „Părea că poate!”
Fanatik, 1 noiembrie 2025 16:50
Ciprian Marica s-a arătat dezamăgit, pe alocuri, de cum a gestionat Mirel Rădoi anumite probleme și discuții ivite la Craiova. Ce sfat le-a dat celor care conduc clubul din Bănie.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:10
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia # Fanatik
Mihai Stoica a spus totul despre oferta primită de Elias Charalambous de la Legia Varșovia. Cum a comentat, de fapt, mandatul lui Edi Iordănescu în Polonia.
Acum 30 minute
16:50
Dezamăgirea lui Ciprian Marica față de acțiunile lui Rădoi la Universitatea Craiova: „Părea că poate!” # Fanatik
Ciprian Marica s-a arătat dezamăgit, pe alocuri, de cum a gestionat Mirel Rădoi anumite probleme și discuții ivite la Craiova. Ce sfat le-a dat celor care conduc clubul din Bănie.
Acum o oră
16:40
Sportiva din România care a vrut să își părăsească țara pentru a se muta în SUA. Ce a făcut-o să se răzgândească în final # Fanatik
O faimoasă sportivă din România a ajuns la un moment dat în punctul în care s-a gândit să își părăsească țara pentru a se muta în SUA, dar s-a răzgândit ulterior.
16:20
După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR # Fanatik
România va participa la Eurovision în 2026. După doi ani consecutivi de absență, țara noastră revine în forță la concursul internațional de muzică.
Acum 2 ore
16:10
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec # Fanatik
Mihai Stoica a făcut radiografia situației critice în care se află FCSB. Președintele C.A. a vorbit despre mai mulți jucător, în frunte cu alintatul Denis Alibec
15:50
Andrei Nicolescu l-a certat în direct pe Radu Naum după Dinamo – CFR Cluj: „Ești puțin supărat după victoria asta” # Fanatik
Dispută în direct între Andrei Nicolescu și moderatorul Radu Naum. Ce schimb de replici a existat între cei doi după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
15:40
Derby-ul de vineri seara, din etapa a 15-a a SuperLigii, Dinamo - CFR Cluj, s-a terminat cu victoria „câinilor”, scor 2-1. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care Jandarmeria a aplica sancțiuni
15:20
Un jucător din SuperLiga calificat la CM din 2026, ofertat de un club important: „Mi-ar plăcea să joc contra lui Ronaldo și a României!”. Are un frate geamăn fotbalist # Fanatik
Un jucător din SuperLiga, ofertat de o echipă tare după ce s-a calificat la Campionatul Mondial. Are un frate geamăn care joacă în cupele europene și vrea să se dueleze cu România
Acum 4 ore
15:10
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dat lovitura chiar înaintea meciului U Cluj - FCSB. Cum a reușit să încaseze, de fapt, în plin sezon competițional, 6 milioane de euro.
14:50
Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă # Fanatik
Ungurii se pregătesc să dea o mega lovitură în România și cumpără un teren chiar lângă Dan Șucu. Un proiect de mare amploare ar urma să fie implementat aici.
14:40
Cine a construit, de fapt, stadionul Ghencea și legătura neștiută cu Rusia: “Au mers la Moscova și de acolo a pornit totul și s-a creat marea Steaua!” # Fanatik
Istoria stadionului Ghencea. Ce a condus la nașterea arenei care a devenit casa Stelei și care este legătura cu rușii.
14:20
Louis Munteanu a plâns la flash-interviul de după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Un fost internațional a criticat dur gestul făcut de atacantul formației din Gruia.
14:10
L-a făcut pe Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia și acum atacă FRF: „Nu m-a sunat nimeni!” # Fanatik
A contribuit la plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia și acum a atacat FRF. Ce a spus jucătorul ignorat de selecționeri până acum după cel mai recent meci.
14:10
Gigi Becali, reacție în forță despre datoriile FCSB la ANAF: „Nici 5 bani n-am să le dau! O fi vreun rapidist la fisc care vrea să se dea șmecher cu Becali” # Fanatik
Gigi Becali a făcut lumină în ceea ce privește analiza de risc efecutată de ANAF. Latifundiarul din Pipera știe care este problema și e convins că FCSB nu are nicio datorie
13:50
Fostul mare fotbalist de la Steaua, reprofilare de senzație! S-a făcut artist și a lansat deja primul album pe Spotify # Fanatik
Un fost mare fotbalist de la Steaua s-a reprofilat. Acesta a devenit artist și, mai mult de atât, deja a lansat și primul său album, care e disponibil pe Spotify.
13:20
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Când joacă CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 6. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
Acum 6 ore
13:10
Ion Țiriac s-a remarcat în ultima perioadă cu mai multe fapte admirabile față de românii aflați în necaz. Gestul cel mai recent cu care miliardarul a uimit România.
13:00
Răsturnare de situație în cazul divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase. Decizia luată de fostul mare tenismen înainte de a ajunge în instanță # Fanatik
Răsturnare completă de situație în cazul divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase. Procesul de separare al celor doi întâmpină dificultăți. Despre ce este vorba?
12:50
Andrei Şucu a fost rezervă în ultimul meci de campionat al Rapidului. Fiul patronului era aşteptat să debuteze cu Dumbrăviţa, dar o accidentare a amânat acest moment.
12:40
Superstarul de la Barcelona putea ajunge în România! De ce nu s-a mai făcut transferul. Spaniolii au explicat tot # Fanatik
O echipă din România putea da o lovitură colosală. Unul dintre cei mai buni jucători de la Barcelona a fost la un pas să ajungă în Superliga. Cine s-a opus mutării.
12:30
Meciul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, la nivelul primei ligi din România se dispută pe Cluj Arena între echipa locală Universitatea și FCSB. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul […]
12:20
„Cum te simțeai la pauză, la Sănătatea – Craiova 1-0?” Răspunsul lui Sorin Cârțu și ultimele detalii despre Rădoi și Baiaram înainte de derby-ul cu Rapid # Fanatik
Sorin Cârțu a dezvăluit cum s-a simțit la pauza meciului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova. Ce a spus președintele oltenilor despre derby-ul cu Rapid din SuperLiga.
12:10
Singurul călător care a scăpat de pe Titanic și a ajuns campion olimpic. Destinul uluitor al tenismenului care a cucerit lumea # Fanatik
Cine este singurul călător care, după ce a scăpat din tragedia de pe Titanic, a ajuns campion olimpic. Acesta are o poveste de viață absolut fabuloasă.
11:50
Fostul coleg al lui Radu Drăgușin se lasă de fotbal la doar 27 de ani și și-a ales deja altă meserie # Fanatik
Rareori se întâmplă ca un jucător aflat în plină carieră să decidă să se retragă subit, fără să sufere de vreo accidentare gravă care să-l oblige să ia această decizie.
11:40
Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul FRF: „Mircea Lucescu devine primul din istorie” # Fanatik
Edi Iordănescu e ultimul selecționer care a calificat naționala României la un turneu final. FRF a dezvăluit motivul pentru care Mircea Lucescu stă în calea revenirii antrenorului demis de Legia Varșovia
11:20
Un om important de la Genoa și-a încheiat colaborarea cu echipa lui Dan Șucu și va semna cu Juventus. Grifonii sunt într-o situație extrem de complicată în Serie A.
Acum 8 ore
11:10
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…” # Fanatik
Fanii unui îndrăgite gimnaste au fost luați prin surprindere de cel mai recenț anunț făcut de aceasta. Ce veste le-a dat sportiva celor care o urmăresc.
10:50
Cum a fost dat afară Dănuț Lupu de la Dinamo și a ratat transferul la Marseille: “M-au dat afară din vestiar!” # Fanatik
Dănuț Lupu a povestit la FANATIK DINAMO, în dialog cu realizatorul Cristi Coste, printre altele, și cum a fost dat afară din vestiarul „câinilor” după un conflict aprins cu antrenorul echipei
10:40
Cum joacă FCSB cu U Cluj! Anunțul lui Gigi Becali despre echipa de start și ironia la adresa lui Bergodi: „Era mai bun iehovistu’ de Sabău!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit echipa de start pe care FCSB o va folosi în deplasarea de la U Cluj. Patronul campioanei are un nou preferat și își freacă mâinile de bucurie că Sabău a fost schimbat cu Bergodi
10:30
Incredibil! Doliu după ce un suporter a murit la penalty-ul ratat de Kylian Mbappe în „El Clasico” # Fanatik
Momente incredibile s-au produs în „El Clasico”. Un suporter de la Real Madrid a murit în momentul în care Kylian Mbappe a ratat penalty-ul ce putea duce la scorul de 3-1.
10:20
Cum l-a numit Cristiano Bergodi pe Denis Alibec înainte de U Cluj – FCSB: „Mi se pare normal” # Fanatik
Cristiano Bergodi a vorbit despre posibilul transfer al lui Denis Alibec la U Cluj. Cum ar vedea antrenorul italian venirea atacantului de la FCSB la echipa sa.
10:10
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România # Fanatik
Cei care vor să facă Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep vor avea de scos din buzunar sume consistente de bani. Cum arată tarifele?
09:50
Cum arată statuia legendarului Helmuth Duckadam de la Semlac, localitatea sa natală. Din ce este construită și cât a costat. Foto și video exclusiv # Fanatik
Moment cu totul special pentru locuitorii din Semlac, comuna în care s-a născut Helmuth Duckadam. Statuia care îl înfățișează pe fostul mare portar român e gata!
09:40
Cristi Chivu, lovitură de proporții! Inter l-ar putea lua gratis pe jucătorul de 50 milioane de euro # Fanatik
Cristi Chivu este aproape să dea o lovitură de proporții. Conducerea Interului urmărește atent un jucător cotat la 50 de milioane de euro și are șanse să îl aducă gratis.
09:20
Campioana României, direct în turul 2 preliminar al UEFA Champions League?! Care sunt singurele condiții și ce legătură au Rusia și Israel # Fanatik
România ar putea trimite campioana României direct în turul al doilea din Champions League! Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest lucru
Acum 12 ore
09:10
Singurul stadion din lume care care se construiește „în aer”. „Gigantul ceresc” se va afla la o înălțime uluitoare față de sol # Fanatik
Un stadion cu adevărat spectaculos se construiește ”în aer”. Unde va fi amplasat, cum vor intra jucătorii pe teren și cum ar putea arăta construcția grandioasă?
08:40
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca Victor Piţurcă să devină managerul general al Stelei. Impresarul vede o singură problemă în acest proiect.
08:10
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost un fenomen în adolescență” # Fanatik
Românca faimoasă în toată lumea care ar merita să apară într-un film spectaculos pe Netflix. Care este părerea americanilor despre prestațiile sale din teren.
07:40
Alex Dobre, atacantul Rapidului, a dat mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta despre el # Fanatik
Alex Dobre a trimis un mesaj în direct după ce a văzut ce a postat Gabi Safta după CSC Dumbrăvița - Rapid 1-4.
07:10
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre asta # Fanatik
Simona Halep a avut parte de susținerea unei dintre cele mai cunoscute milionare din lumea tenisului. Cine este femeie care i-a mai acordat jucătoarei românce încă o șansă.
06:40
Mario Camora le-a dat dreptate lui Iuliu Mureșan și Daniel Pancu după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „E complicat să te antrenezi așa” # Fanatik
Mario Camora ia atitudine după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Fundașul echipei din Ardeal îi dă dreptate lui Iuliu Mureșan. Marea problemă a echipei din Gruia.
06:10
Cum arată un top cu cele mai mari câștiguri din tenis, în circuitul ATP, printre jucătorii actuali și cei retrași în ultimii ani. Roger Federer nu este cel mai bogat. Cine l-a întrecut.
Acum 24 ore
00:50
Dennis Man i-a vrăjit pe olandezi cu ultimul său gol la PSV: „Savuros! Acei fundași parcă nici nu erau acolo”. Video # Fanatik
Dennis Man a înscris și a oferit un assist în ultimul meci al lui PSV din Eredivisie, iar presa din Olanda a avut doar cuvinte de laudă pentru el. Ce au scris despre român după PSV - Sittard 5-2
00:40
Cine e politicianul acuzat de MM Stoica ca a înjurat FCSB: “Ne-a zis de morţi tot meciul!” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit că politicianul care i-a înjurat pe cei de la FCSB din minutul 1 până în minutul 90 cu Gloria este nimeni altul decât Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa.
00:20
FANATIK a aflat în exclusivitate toate culisele despărțirii lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. Fostul selecționer al României nu duce lipsă de oferte și ar putea ajunge în Golf
00:10
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre doi jucători de la Dinamo după revenirea cu CFR Cluj: „Abia atunci vor primi minute” # Fanatik
Prima reacție a lui Zeljko Kopic după victoria obținută de Dinamo în fața rivalilor de la CFR Cluj. Antrenorul croat, pe deplin mulțumit de prestația elevilor săi.
00:00
A pățit-o a treia oară în acest sezon în Dinamo – CFR Cluj 2-1 și a dat declarația serii: „Trebuie să mai merg pe la biserică” # Fanatik
Alex Musi a marcat primul gol al meciului dintre Dinamo și CFR, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. La finalul partidei, tânărul atacant a oferit declarația serii
31 octombrie 2025
23:40
Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după 1-2 cu Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: „Am discutat” # Fanatik
CFR Cluj se întoarce fără puncte în Gruia după meciul cu Dinamo de pe Arena Națională. Cum explică antrenorul ardelenilor eșecul în fața echipei lui Kopic.
23:40
Andrei Nicolescu a intrat în direct imediat după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Un real câștig. E victoria lui” # Fanatik
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după Dinamo - CFR 2-1. Președintele echipei din capitală, încântat de ce a văzut în duelul cu echipa din Gruia. Ce a lăudat.
23:20
Zeljko Kopic a oferit imaginea serii după „remontada” de vis a lui Dinamo cu CFR Cluj. Nebunie pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Cum s-a trăit finalul partidei Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul echipei din capitală, le-a făcut pe plac suporterilor. Gestul făcut de croat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.