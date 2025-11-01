Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR

10:40

Ioan Bandi, un fermier din Săcele, muncește câmpul de când se știe și, în fiecare an, cultivă cartofi pe cele 20 de hectare de teren. Însă ce îl diferențiază de alții este modolitatea prin care a ales să își valorifice producția: direct la easybox. Astfel, ambalați în saci de 5 sau 10 kg, cartofii pot […]