Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect
Antena Sport, 1 noiembrie 2025 16:50
Gigi Becali face bani buni din terenurile pe care deţine. Recent, el şi-a dat acrodul pentru un teren care a fost achiziţionat de Peter și Gabor Futo, reprezentanţii unei companii din Ungaria. Pe terenul lui Gigi Becali se vor ridica nu mai puțin de 900 de apartamente. Compania Cordia Pipera Development, înființată recent de grupul […] The post Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
17:10
Denis Alibec nu duce lipsă de propuneri după ce s-a anunţat că este ca şi plecat de la FCSB, din iarnă. Prima echipă din campionatul intern care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. O altă echipă care l-ar putea achiziţiona pe Denis Alibec este chiar Farul Constanţa, club la care jucătorul […] The post Denis Alibec, în vizorul unei foste campioane din România. “Poate acolo e locul lui” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
17:00
Ipoteza potrivit căreia Edi Iordănescu ar urma să se întoarcă pe banca naționalei a devenit una discutată, după ce fostul selecționer a plecat de la Legia Varșovia. Recent, Federația Română de Fotbal, prin vocea oficialului Andrei Vochin, a dezmințit aceste zvonuri și a transmis că Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” cel puțin până […] The post Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:50
Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect # Antena Sport
Gigi Becali face bani buni din terenurile pe care deţine. Recent, el şi-a dat acrodul pentru un teren care a fost achiziţionat de Peter și Gabor Futo, reprezentanţii unei companii din Ungaria. Pe terenul lui Gigi Becali se vor ridica nu mai puțin de 900 de apartamente. Compania Cordia Pipera Development, înființată recent de grupul […] The post Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:40
Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” # Antena Sport
Vestea legată de despărțirea dintre Genoa, clubul din Italia patronat de Dan Șucu, respectiv Patrick Vieira, a fost primită cu multă fericire de Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din era modernă a acestui sport. Atacantul care a jucat pentru “grifoni”, dar care nu a fost băgat în seamă atât de mult de […] The post Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” appeared first on Antena Sport.
16:40
Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” # Antena Sport
Chiar dacă FCSB vine după două succese consecutive, Mihai Stoica nu își permite să vorbească despre rezultate care ar fi pe placul campionilor, fiind întrebat în mod direct despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București. Formația roș-albastră va evolua sâmbătă seară pe Cluj Arena, contra grupării antrenate de Cristiano Bergodi. Oficialul FCSB a lămurit […] The post Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” appeared first on Antena Sport.
16:20
Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 # Antena Sport
Aflat la prima convocare în tricoul selecționatei sub 16 ani a Portugaliei, Cristiano Ronaldo Jr a participat alături de națională într-un stagiu de pregătire din Turcia. În meciul de sâmbătă, acesta a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. El a fost cel care a deschis scorul în disputa contra Țării Galilor, fiind servit excelent […] The post Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:10
Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est # Antena Sport
Meciul dintre Carolina Hurricanes şi Boston Bruins din TD Garden va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Boston caută a treia victorie la rând pe teren propriu, în timp ce Carolina începe un scurt road-trip, TD Garden fiind prima oprire. Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două echipe în actualul sezon. […] The post Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est appeared first on Antena Sport.
16:10
Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” # Antena Sport
Marcel Puşcaş (65 de ani), fostul preşedinte de la Ceahlăul şi de la FCU Craiova, a răbufnit pe pagina sa de Facebook după ce a fost pus să se descalţe în aeroport. Puşcaş a considerat experienţa drept una umilitoare şi a transmis un mesaj vehement pe contul lui. Marcel Puşcaş, revoltat că a fost pus […] The post Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” appeared first on Antena Sport.
16:10
Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj # Antena Sport
Transferul lui Florinel Coman a fost una dintre marile lovituri date de Gigi Becali la finalul sezonului 2023/2024. Fotbalistul român era cumpărat pentru suma de peste cinci milioane de euro de cei de la Al-Gharafa. Clubul din Qatar nu a virat însă banii în schimbul jucătorului care cucerise titlul de campion al României și a […] The post Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
15:40
Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite # Antena Sport
Dinamo şi CFR Cluj au fost amendate după partida incredibilă de vineri seară, câştigată de alb-roşii, după ce au fost conduşi. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după ce a ratat execuţia, în minutul 69 al meciului. Dinamo a revenit incredibil, asemenea lui Manchester United în finala din 1999 a Ligii Campionilor, disputată cu Bayern […] The post Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite appeared first on Antena Sport.
15:20
U Cluj şi FCSB se întâlnesc sâmbătă seară, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României se află la al doilea meci în deplasare dintr-un total de patru meciuri la rând departe de casă. De partea cealaltă, U Cluj va juca pentru prima oară pe teren propriu sub comanda noului antrenor, Cristiano Bergodi. […] The post Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:10
Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) voia ca FCSB să nu se prezinte la meciul de Cupă cu Gloria Bistriţa. Mihai Stoica (60 de ani) i-a explicat lui Gigi Becali că FCSB nu va pierde doar partida de Cupă la “masa verde”, cu 3-0, ci va fi depunctată şi în Liga 1. Becali a propus apoi […] The post Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
14:40
Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” # Antena Sport
Marius Şumudică a primit replica de la Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj. Ultimul mandat al italianului în Gruia a fost de scurtă durată şi a fost ţinta criticilor, din cauza rezultatelor modeste înregistrate de clujeni. Printre cei care au criticat jocul celor de la CFR Cluj în perioada în care Mandorlini conducea […] The post Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” appeared first on Antena Sport.
14:20
Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore # Antena Sport
Antrenorul român Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost propus la Genoa. E “revoluţie” la clubul patronat de Dan Şucu, Genoa despărţindu-se în 24 de ore de directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) şi de antrenorul Patrick Vieira (49 de ani). Favorit în acest moment să o preia pe Genoa este fostul antrenor al […] The post Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore appeared first on Antena Sport.
13:50
Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă în Liga a 2-a # Antena Sport
CS Tunari a suferit o nouă înfrângere în Liga a 2-a, 0-1 cu Reşiţa. Echipa la care e legitimat Constantin Budescu (36 de ani) se află pe penultimul loc din Liga a 2-a, cu 7 puncte după 12 etape disputate. În spatele lui CS Tunari e CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 4 puncte […] The post Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă în Liga a 2-a appeared first on Antena Sport.
13:40
Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong. Ea a fost învinsă de Leylah Fernandez, finalista din 2021 de la US Open, scor 4-6, 4-6. Acesta a fost ultimul turneu pentru româncă în 2025. La începutul acestui an, la Transylvania Open, Sorana Cîrstea declara că sunt şanse […] The post Sorana Cîrstea s-a răzgândit şi nu se retrage: “Voi juca şi în 2026” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:10
Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon! Toate rezultatele de vineri din NBA # Antena Sport
Philadelphia 76ers a înregistrat prima înfrângere din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cedând, vineri pe propriul teren, cu 108-109 în faţa lui Boston Celtics, informează AFP. După patru victorii consecutive, 76ers au cedat la limită în ciuda celor 26 de puncte înscrise de Tyrese Maxey, în timp ce Celtics au mizat […] The post Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon! Toate rezultatele de vineri din NBA appeared first on Antena Sport.
13:10
Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist # Antena Sport
Chiar dacă PSV a câştigat cu 5-2, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) s-a declarat nemulţumit că echipa lui a primit două goluri. Dennis Man (27 de ani) a fost MVP-ul partidei, cu un gol şi un assist. El a primit nota 9 din partea site-ului de specialitate flashscore.ro. Peter Bosz, nemulţumit după PSV – […] The post Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist appeared first on Antena Sport.
12:20
Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului “Şepcilor roşii” cu FCSB! # Antena Sport
După plecarea lui Neluţu Sabău (57 de ani), U Cluj a obţinut două victorii, ambele cu 2-1, cu Oţelul Galaţi în campionat şi cu Metalul Buzău în Cupa României. Sabău e de părere că forma bună a clujenilor de după demisia lui va continua şi la meciul cu FCSB. Sabău e convins că U Cluj […] The post Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului “Şepcilor roşii” cu FCSB! appeared first on Antena Sport.
12:10
Patrick Vieira şi-a dat demisia de la Genoa, după începutul catastrofal de sezon al echipei patronate de Dan Şucu. Această despărţire a fost anunţată oficial de Genoa sâmbătă dimineaţă, la doar câteva zile după ce presa din Italia anunţa că omul de afaceri român nu şi-a pierdut încrederea în antrenorul francez. După plecarea lui Vieira […] The post Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Răsturnare de situaţie la echipa lui Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
11:50
Erling Haaland a ieşit costumat în “Joker” pe străzile din Manchester. Imaginile virale cu starul lui City # Antena Sport
Jucătorul echipei Manchester City, Erling Haaland, i-a surprins pe localnicii din Manchester deghizându-se în The Joker în timpul unei ieşiri nocturne la cumpărături, cu ocazia Halloweenului. Într-un videoclip postat pe noul său canal de YouTube, intitulat „”Am ieşit sub acoperire ca The Joker pe străzile din Manchester”, Haaland a fost văzut deghizându-se acasă, alături de […] The post Erling Haaland a ieşit costumat în “Joker” pe străzile din Manchester. Imaginile virale cu starul lui City appeared first on Antena Sport.
11:40
Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, s-a întâlnit cu Istvan Kovacs, la Cluj. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League sezonul trecut se pregătea să se antreneze pe terenul celor de la Sănătatea Cluj, în momentul în care s-a întâlnit cu oficialii FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că şi-a […] The post Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:10
Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil” # Antena Sport
Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu, ce a văzut din tribune meciul dramatic al echipei sale, CFR, cu Dinamo, a fost felicitat de toată lumea din jurul lui după golul lui Emerllahu, iar după ce “câinii” au înscris golul victoriei, prin Soro, nimeni nu se mai afla lângă antrenor. Dinamo a obţinut victoria după […] The post Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor. Finalista UEFA Champions League a pus ochii pe Marc Guehi de la Crystal Palace, fundaş care a fost la un pas să ajungă vara aceasta la Liverpool. După un început bun de sezon, echipa pregătită de Cristi Chivu se gândeşte la viitor. Chiar […] The post Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter appeared first on Antena Sport.
10:50
Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a primit o veste excelentă înaintea duelului crucial al României cu Bosnia, din deplasare. Bosnia – România se dispută sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii vor încheia grupa H a preliminariilor World Cup 2026 cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45. Denis […] The post Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! appeared first on Antena Sport.
10:00
Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial şi deţinătorul titlului, şi italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP. Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), […] The post Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi appeared first on Antena Sport.
09:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off # Antena Sport
Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte. În ciuda startului slab de campionat, FCSB […] The post U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off appeared first on Antena Sport.
09:40
Anaheim Ducks a revenit acasă cu o victorie, în faţa celor de la Detroit Red Wings. Formaţia din California a jucat în deplasare în ultimele cinci meciuri. În urma succesului cu 5-2 în faţa lui Detroit, Anaheim are patru victorii în ultimele cinci meciuri. După mai puţin de cinci minute de joc, Troy Terry a […] The post Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte appeared first on Antena Sport.
09:20
“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! # Antena Sport
Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu (23 de ani), de la interviul de după meciul “nebun” Dinamo – CFR Cluj 2-1. Fostul golgheter al sezonului trecut a dat assist-ul la golul norocos al lui Emerllahu. Munteanu are 3 assist-uri în prima jumătate a sezonului regular. A marcat un singur […] The post “Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:10
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg # Antena Sport
Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu. Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe […] The post Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg appeared first on Antena Sport.
09:00
Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut o “explozie” de bucurie după ce Alberto Soro a marcat golul victoriei “câinilor” cu CFR Cluj. Dinamo a întors fabulos partida, cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. Karamoko a egalat, pentru ca Alberto Soro să le aducă victoria dinamoviştilor, după […] The post Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! appeared first on Antena Sport.
09:00
Mircea Lucescu, selecţionerul României, se concentrează asupra ultimelor meciuri ale tricolorilor, din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Rămâne însă de văzut dacă “Il Luce” va conduce echipa şi la barajul din luna martie. Ioan Andone, fostul mare jucător al “câinilor”, este de părere că Mircea Lucescu va continua la naţională, dar […] The post Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! “Ar fi un lucru extraordinar” appeared first on Antena Sport.
08:30
Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol. Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna […] The post Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie appeared first on Antena Sport.
08:20
“Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR # Antena Sport
Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă. CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21. Mario Camora: “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva” „Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu […] The post “Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
“Trebuie să mai merg pe la biserică” Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a “câinilor” # Antena Sport
Alex Musi (21 de ani), care a avut un gol anulat în meciul “nebun” câştigat de Dinamo, cu 2-1, cu CFR Cluj, a oferit declaraţia serii după meciul de pe Arena Naţională. Musi s-a arătat foarte bucuros pentru Alberto Soro, care a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Spaniolul le-a adus victoria “câinilor” în minutul […] The post “Trebuie să mai merg pe la biserică” Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a “câinilor” appeared first on Antena Sport.
00:00
Dinamo s-a impus cu 2-1, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, era în culmea fericirii la fuierul de final al partidei. “A fost o victorie dulce”, şi-a început Nicolescu discursul. La golul anulat la Musi, şeful de la Dinamo spune că revedea meciul cu Rapid! “Am câştigat mentalitatea de învingători, e victoria […] The post Andrei Nicolescu: “Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate!” appeared first on Antena Sport.
31 octombrie 2025
23:50
Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Laurenţiu Rus, a fost şi el vizibil afectat după ce Dinamo a învins echipa din Gruia cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. La scurt timp după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi, Laurenţiu Rus a vorbit despre cât de afectaţi sunt jucătorii lui CFR Cluj în urma […] The post Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns appeared first on Antena Sport.
23:30
“Un meci nebun” Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a “câinilor” cu CFR! Ce a spus de Cîrjan # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după victoria fantastică a “câinilor” cu CFR Cluj. Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro. Zeljko Kopic a recunoscut că liderul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), care e căpitanul “câinilor”, nu traversează o perioadă prea bună. Croatul […] The post “Un meci nebun” Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a “câinilor” cu CFR! Ce a spus de Cîrjan appeared first on Antena Sport.
23:20
Camora, moment de sinceritate după Dinamo-CFR, 2-1: “Suntem slabi, slabi, ăsta e adevărul! E complicat” # Antena Sport
Mario Camora a făcut o analiză la sânge a rezultatelor CFR. El crede că jucătorii trebuie să se strângă, împreună cu Daniel Pancu, şi echipa să-şi revină în campionat etapele următoare. “O echipă ca CFR… nu putem să luăm două goluri în patru minute! Noi trebuie să rămânem uniţi şi să o scotem la capăt. […] The post Camora, moment de sinceritate după Dinamo-CFR, 2-1: “Suntem slabi, slabi, ăsta e adevărul! E complicat” appeared first on Antena Sport.
23:10
Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul “nebun” # Antena Sport
Louis Munteanu (23 de ani) a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai “nebun” meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2. Louis Munteanu a cedat la interviul […] The post Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul “nebun” appeared first on Antena Sport.
23:00
Reacţia eroului lui Dinamo, Alberto Soro, după ce le-a adus victoria “câinilor” în meciul “nebun” cu CFR Cluj! # Antena Sport
Alberto Soro (26 de ani) a marcat golul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj în minutul 90+2. Jucătorul spaniol a înscris cu o execuţie plasată. Este primul gol al lui Soro în tricoul lui Dinamo. Alberto Soro este cotat de către transfermarkt.com la 300.000 de euro. Alberto Soro, după ce a înscris primul gol pentru […] The post Reacţia eroului lui Dinamo, Alberto Soro, după ce le-a adus victoria “câinilor” în meciul “nebun” cu CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
22:50
A fost un nou meci mare făcut de Dennis Man! Graţie evoluţiei sale, PSV s-a impus cu 4-1, cu Sittard şi este pe primul loc în clasament. Românul a reuşit un assist, la primul gol al partidei, marcat de Saribari, pentru ca pe finalul primei reprize să înscrie şi el. Poate unul dintre cele mai […] The post Dennis Man, cel mai bun în PSV-Sittard, 4-1. Ce notă a primit appeared first on Antena Sport.
22:20
Emerllahu a înscris unul dintre cele mai comice goluri ale campionatului, din pasa lui Louis Munteanu # Antena Sport
Lindon Emerllahu (22 de ani) a deschis scorul în minutul 69 al meciului Dinamo – CFR Cluj. Louis Munteanu, intrat pe teren în a doua repriză a meciului, i-a pasat excelent mijlocaşului kosovar. Acesta a ratat complet execuţia, şi-a dat cu dreptul în stângul, dar mingea a intrat în poartă. Emerllahu şi-a dat cu dreptul […] The post Emerllahu a înscris unul dintre cele mai comice goluri ale campionatului, din pasa lui Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
22:10
Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85 # Antena Sport
Virgil Ghiță a reuşit un nou meci bun pentru formaţia lui Hannover, în liga secundă din Germania. În meciul dintre Elversberg și Hannover, românul a reuşit să puncteze decisiv, în minutul 85, şi să aducă un punct pentru formaţia lui. Golul marcat de Ghiţă a fost o copie a celui reuşit în România – Austria. […] The post Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85 appeared first on Antena Sport.
21:40
Peter Bosz îi dă credit lui Dennis Man, pe care l-a trimis din primul minut în meciul lui PSV cu Fortuna Sittard. Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, Peter Bosz a declarat atunci că nimeni nu […] The post Dennis Man, pasă de gol la PSV. O nouă evoluţie de senzaţie appeared first on Antena Sport.
21:30
Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal # Antena Sport
Meciul Sporting – Alverca e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, campioana Sporting e pe locul 2 în campionat, cu 22 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto. Cu o victorie Sporting […] The post Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
21:20
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a cerut patronului campioanei, Gigi Becali (67 de ani) să nu mai anunţe echipa de start a roş-albaştrilor. Mihai Stoica i-a argumentat lui Gigi Becali că FCSB se află într-o situaţie grea în campionat. După 14 etape, FCSB este pe locul 10 în […] The post Mihai Stoica i-a cerut lui Gigi Becali o schimbare radicală la FCSB: “Nu-ţi permiţi” appeared first on Antena Sport.
21:10
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. El a absentat “motivat”, având probleme de sănătate. „Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest […] The post Daniel Pancu, în tribună la Dinamo – CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Luptătorul Andrei Stoica şi-a făcut implant de păr appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.