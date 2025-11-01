Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri pe insula grecească Creta. Atacul ar fi o răzbunare între familii
Adevarul.ro, 1 noiembrie 2025 17:00
Trei persoane au fost ucise, iar cel puțin zece au fost rănite sâmbătă într-un atac armat pe insula greacă Creta.
• • •
Acum 5 minute
17:15
Lucașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî” # Adevarul.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că sistemul de rachete rusesc Oreșnik, pe care l-a numit „o armă înspăimântătoare”, va fi pus pe poziție de luptă în decembrie.
17:15
Ziua Morților, sărbătoarea de la granița dintre cele două lumi. Cum comemorau românii în perioada interbelică: „Morții sunt modești, se mulțumesc cu atât de puțin“ # Adevarul.ro
La granița dintre octombrie și noiembrie, la granița dintre viață și moarte, ne aducem aminte de sufletele celor trecuți dincolo.
Acum 15 minute
17:00
Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri pe insula grecească Creta. Atacul ar fi o răzbunare între familii # Adevarul.ro
Acum 30 minute
16:45
Răspunsul Kremlinul la întrebarea privind utilizarea în Ucraina a unor rachete interzise de tratatele internaționale # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit să comenteze relatările Reuters privind lansarea asupra Ucrainei a rachetelor 9M729 Novator, interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare.
16:45
Ferrari marchează deschiderea oficială a showroomului Ferrari of Bucharest, alături de noul său partener, Holand Automotive Group.
16:45
Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază SPP: „Pericolul letal ascuns în mâzgălirea cu graffiti” # Adevarul.ro
Vasile Bănescu l-a ironizat pe George Simion, după ce acesta a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să îi asigure protecție personală, în urma vandalizării sediului central AUR din București.
Acum o oră
16:30
Despărțire neașteptată după 7 ani: Angela Martini divorțează de milionarul Dragoș Săvulescu # Adevarul.ro
Omul de afaceri român Dragoș Săvulescu și fotomodelul albanez Angela Martini au decis să pună capăt căsniciei lor.
Acum 2 ore
16:00
Intervențiile la Planșeul Unirii avansează, dar cu restanțe de 135 de milioane de lei. Erbașu: „Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor” # Adevarul.ro
Lucrările de consolidare a Planșeului Unirii din București sunt în grafic, cu un stadiu fizic de aproximativ 25% după cinci luni de la începere, a declarat sâmbătă antreprenorul Cristian Erbașu.
16:00
Anunț surpriză marca Sorana Cîrstea. Românca își schimbă radical planurile de carieră. Ce aduce anul 2026 # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, nu mai ia în calcul retragerea din circuitul profesionist.
15:45
O megafurtună solară ar distruge toți sateliții Pământului: „Nu e o chestiune de «dacă», ci de «când» se va întâmpla”. Efectele globale, „dincolo de capacitatea noastră de înțelegere” # Adevarul.ro
O furtună solară de amploarea celei din 1859, cunoscută drept Evenimentul Carrington, ar putea distruge toți sateliții aflați pe orbita Pământului, arată simulările realizate de Agenția Spațială Europeană (ESA).
15:45
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare înainte de înmormântare # Adevarul.ro
Astăzi, 1 noiembrie, familia, prietenii și colegii o conduc pe ultimul drum pe doctorița Ștefania Szabo, înmormântată la Cimitirul Tudor Vladimirescu.
15:30
Rusia a lansat un număr record de rachete asupra Ucrainei în octombrie. Creștere cu 46% față de luna precedentă # Adevarul.ro
În luna octombrie, Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei decât în oricare altă lună de la începutul anului 2023, potrivit unei analize realizate pe baza datelor publicate de forțele aeriene ucrainene.
15:30
Nissan revine oficial în România sub o nouă structură de distribuție: AutoWallis Caetano, un joint venture între AutoWallis Group și Salvador Caetano Group.
Acum 4 ore
15:00
Un român a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat în Italia.
14:45
Cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050: Ochi înfundați în orbite și „gât tehnologic” # Adevarul.ro
Echipa din spatele aplicației WeWard, ce promovează mersul pe jos, a atras atenția asupra pericolului sedentarismului excesiv din ziua de azi. Ei au creat un model grotesc, Sam, pentru a ilustra cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050.
14:30
Explozie puternică într-un bloc din Timișoara, din cauza unei butelii. O persoană a suferit arsuri # Adevarul.ro
Explozie urmată de incendiu într-o garsonieră de la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația s-a produs sâmbătă, în jurul orei 12:00, și a provocat panică printre locatari. O persoană a fost grav rănită, suferind arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.
14:30
Prezența unei drone neidentificate a dus vineri seară la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin.
14:30
Poliția Română anchetează amenințările cu moartea primite de George Simion în luna septembrie. Noi precizări # Adevarul.ro
Poliția Română a făcut noi precizări cu privire la amenințările cu moartea adresate liderului AUR, George Simion, după ce acesta a depus o plângere penală în luna septembrie.
14:15
Rămășițele ultimului domn al Moldovei, repatriate: Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași # Adevarul.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse din Franța și reînhumate la Iași.
14:15
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle în stație. Atunci, practic, s-a dezlănțuit iadul“ # Adevarul.ro
La zece ani după „Colectiv“, polițiștii încă nu au cui să ceară ajutor atunci când trauma îi ajunge din urmă. Confidențialitatea lipsește, iar în multe cazuri, frica e mai puternică decât rușinea.
14:00
România strălucește la Europenele de judo U23: Ioan Dzițac cucerește medalia de aur la 73 kg # Adevarul.ro
Campionatul European under 23 reuneşte peste 300 de sportivi din 37 de ţări.
14:00
Cum îndemna candidatul POT la Primăria Capitalei la violență domestică. George Burcea către femei: „Vă doresc capace în cap, pentru că se pare că asta meritați“ # Adevarul.ro
Anunțul său a generat numeroase reacții și controverse. În urmă cu câțiva ani, actorul a făcut o declarație scandaloasă, un îndemn ca bărbații să își agreseze partenerele.
13:45
Accident la Raliul Argeșului: o mașină a căzut în râu. Echipajul a fost salvat la timp # Adevarul.ro
Un incident a avut loc sâmbătă dimineață în cadrul Raliului Argeșului 2025, pe una dintre cele mai dificile probe ale competiției - PS8 Capra.
13:30
Femeie din București bătută de soțul ei. Agresorul ar fi șef în Poliția Rutieră. Victima a refuzat ordinul de protecție # Adevarul.ro
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a transmis precizări referitoare la un caz de violență domestică petrecut pe 24 octombrie 2025. Un șef din Poliția Rutieră este cercetat de superiori, după ce și-a bătut soția judecător.
13:30
Alexandru Muraru îl atacă dur pe George Simion după ce acesta a cerut protecția statului: „Un huligan care vrea să fie tratat ca un demnitar” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Alexandru Muraru cere public CSAT să respingă solicitarea liderului AUR, George Simion, de a primi pază de stat.
Acum 6 ore
13:15
Cel mai tânăr președinte din lume. Bărbatul care revendică formarea unui stat într-un „ținut al nimănui” din Europa # Adevarul.ro
La granița dintre Serbia și Croația o veche dispută privind câteva porțiuni de pământ, istoric delimitate de fluviul Dunărea, au atras așa-numiți micronaționaliști să revendice aceste ținuturi ale nimănui pentru a-și crea propriul stat.
13:00
Rusia susține că a doborât elicopterul din care au debarcat trupe ucrainene la Pokrovsk # Adevarul.ro
Trupele ruse au dejucat o tentativă a forţelor speciale ucrainene de a transporta soldaţi cu elicopterul în oraşul asediat Pokrovsk, din estul Ucrainei, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Rusia, transmite Reuters.
13:00
Un bărbat a făcut infarct la o înmormântare după ce a descoperit cine se află în sicriu # Adevarul.ro
O familie din California a trecut printr-un coșmar în timpul unei ceremonii funerare, după ce a descoperit că în sicriu se afla trupul unui străin.
12:45
Fundația Black Lives Matter, anchetată în SUA pentru o presupusă delapidare a donațiilor # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează un posibil caz de deturnare de fonduri în cadrul administrației fundației independente Black Lives Matter.
12:45
Un hoț deghizat de Halloween a furat un laptop de 10.700 de lei dintr-un magazin. Polițiștii l-au prins la scurt timp # Adevarul.ro
Un bărbat a pătruns în magazin cu o mască de vrăjitoare pe față și a reușit să taie alarma de siguranță a unui laptop de 10.700 de lei, înainte de a dispărea cu produsul.
12:30
Fostul șef al Ukrenergo, arestat pentru deturnare de fonduri: „Este o decizie motivată politic” # Adevarul.ro
Tribunalul Districtual Pecersk din Kiev a decis plasarea în arest a lui Volodimir Kudrițki, fostul șef al companiei de stat Ukrenergo. Cauțiunea a fost stabilită la 13,7 milioane de hrivne (325.000 de dolari).
12:30
Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween. I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă # Adevarul.ro
Heidi Klum, supermodelul german cunoscut drept regina costumelor de Halloween, și-a dezvăluit cea mai recentă transformare.
12:15
Daniel Băluță își prezintă grupul de la Sectorul 4 într-un videoclip pe Facebook: „Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va candida pentru Primăria București. Acesta a publicat pe Facebook un videoclip în care vorbește despre experiența sa administrativă și despre importanța muncii în echipă.
11:45
David Popovici a refuzat elegant propunerea celor de la PSD. A spus «nu» la ceva ce mulți tineri și-ar fi dorit din plin # Adevarul.ro
Tânărul campion și-a păstrat modestia într-un moment cheie.
11:45
Palatul Buckingham anunță ce se va întâmpla cu faimoșii câini corgi ai reginei Elisabeta II, după ce prințului Andrew i-a fost retras titlul # Adevarul.ro
Palatul Buckingham a confirmat că cei doi corgi ai regretatei regine Elisabeta II, Muick și Sandy, vor rămâne în grija prințului Andrew și a fostei sale soții, Sarah Ferguson.
11:30
Donald Trump a prezentat Baia Lincoln de la Casa Albă după ce a renovat-o cu marmură și aur: „Repar, curăț și fac totul frumos” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat vineri finalizarea unui nou proiect de design la Casa Albă, mai exact renovarea așa-numitei „Băi Lincoln”, în timp ce presiunile cresc pentru redeschiderea guvernului, parțial închis de mai multe săptămâni din cauza blocajului politic dintre republicani și democrați.
11:30
Cum să-ți protejezi autoturismul cu folie de aluminiu: un truc simplu împotriva hoților de mașini fără cheie # Adevarul.ro
Hoții folosesc tot mai des dispozitive care amplifică semnalul cheilor inteligente pentru a fura mașini fără ca proprietarii să-și dea seama.
11:30
Ucraina lovește inima infrastructurii energetice ruse: trei conducte ale „Inelului Strategic” distruse lângă Moscova # Adevarul.ro
O operațiune de precizie a serviciilor de informații militare ucrainene a vizat, în noaptea de voineri,31 octombrie, una dintre cele mai sensibile infrastructuri energetice ale Federației Ruse.
Acum 8 ore
11:15
CTP o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul salariului pe care îl lua de la fundația „Dăruiește Viață”: „Nu e caritate, e încredere. A fost angajata cetățenilor” # Adevarul.ro
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la criticile venite din partea unor lideri PSD la adresa Oanei Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan.
11:15
Guvernul Africii de Sud acuză administrația Trump de rasism după ce SUA au anunțat că refugiații afrikaneri au prioritate # Adevarul.ro
Guvernul sud-african a criticat decizia SUA de a acorda prioritate cererilor de azil din partea afrikanerilor albi, subliniind că acuzațiile de genocid al albilor au fost discreditate pe scară largă și nu se bazează pe dovezi credibile, relatează BBC.
10:45
Sărbători exclusiviste. Cât te costă să petreci Revelionul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # Adevarul.ro
Cei care își doresc să întâmpine Revelionul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov trebuie să fie pregătiți pentru un sejur de lux și un buget pe măsură.
10:45
Theodor Stolojan, despre posibilitatea ca Bolojan să își dea demisia: „Nici PSD-ul nu îşi dorește acest lucru, mai ales că în 2027 urmează să ia postul” # Adevarul.ro
Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan, susține că, în ciuda atacurilor publice, PSD nu are niciun interes ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcție. Stolojan a explicat că social-democrații își doresc ca actualul prim-ministru să rămână la conducerea Guvernului.
10:45
Și-a băgat spionul în casă. Un bărbat a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere necunoscute # Adevarul.ro
Un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă 3D a locuinței către servere aflate la mii de kilometri distanță.
10:45
Forțele speciale ucrainene din cadrul Serviciului de informații militare au lansat o operațiune aeriană în Pokrovsk, regiunea Donețk, unul dintre cele mai intense și importante sectoare ale frontului, relatează Defence Express.
10:30
Prim-ministrul canadian i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru o reclamă „frauduloasă”: „Președintele s-a simțit jignit” # Adevarul.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat că i-a cerut scuze președintelui american Donald Trump după difuzarea unei reclame anti-protecționiste.
10:30
România se află într-un context intern şi extern în care nu-şi poate permite instabilitate politică # Adevarul.ro
Toate certurile, criticile şi ameninţările din politica internă românească te fac să-ţi pui întrebarea dacă cei care le provoacă înţeleg ceva din politica actuală, internă şi externă.
10:00
Protest uriaș la un an de la tragedia din gara Novi Sad în care au murit 16 oameni, printre care 2 copii. Zeci de mii de oameni cer justiție și alegeri anticipate în Serbia # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni se vor aduna sâmbătă în Novi Sad, nordul Serbiei, pentru a aduce un omagiu victimelor care și-au pierdut viața în urma tragicului eveniment din gară, petrecut în 2024, și pentru a cere transparență, justiție și noi alegeri.
09:45
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele din România: „Îi dăm lui Putin spațiu de manevră” # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă americană din România și alte state de la granița cu Rusia provoacă revoltă în rândul veteranilor din SUA.
09:30
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski: „Situația în Pokrovsk este dificilă” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a desfășurat aproximativ 170.000 de militari în regiunea Donețk, în încercarea de a cuceri orașul Pokrovsk. În paralel, Kievul susține că a atacat peste 160 de instalații petroliere din Rusia de la începutul anului.
09:30
Divorțul anului între Ioana și Ilie Năstase începe cu tensiune. Instanța a amânat ședința după o gafă comisă de fostul tenismen # Adevarul.ro
Ilie Năstase și Ioana au avut o relație tumultuoasă începând din anul 2019.
