Daniel Zamfir (PSD), replică chinuită adresată lui CTP. Susține că CTP este un jurnalist slab care a fost dat afară de toate trusturile de presă

Tensiunile din coaliția de guvernare au adus în discuție posibilitatea ca acest executiv să cadă. Iar el poate cădea în diverse moduri, inclusiv prin schimbarea premierului și continuarea în aceeași formulă. Dar una dintre posibilități este ieșirea – sau scoaterea – PSD de la guvernare. Deși în acest moment e la fel de posibilă plecarea […]