Cum a reacționat un botoșănean, după ce a descoperit un PROIECTIL în fața casei sale. Bărbatul săpa o groapă pentru a planta un copac
Gândul, 1 noiembrie 2025 18:20
Un bărbat din localitatea Costeşti, judeţul Botoşani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în faţa casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani. După ce a observat muniţia, bărbatul a sunat imediat la 112, potrivit sursei citate. „La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii […]
• • •
Acum 5 minute
18:40
Garsoniera cu wc-ul în bucătărie. Sau cu bucătăria în wc. Nu e în Cluj, în Bucuresti și e de vânzare. Cât costă # Gândul
Piața imobiliară din România a devenit cunoscută pentru ofertele „inedite”, care pun la vânzare garsoniere de doar câțiva metri pătrați la prețuri enorme. Dacă până acum, Cluj-Napoca era zona unde anunțurile pentru locuințe deveneau ținta ironiilor online, iată că nici Capitala nu se lasă mai prejos. Un agent imobiliar a postat un clip, în care […]
Acum 30 minute
18:20
Cum a reacționat un botoșănean, după ce a descoperit un PROIECTIL în fața casei sale. Bărbatul săpa o groapă pentru a planta un copac
18:20
Unul dintre cele mai vechi modele de Volkswagen Beetle a fost readus la viață. Cum arată „broscuța” cu 23 CP și care prinde 100 km/h # Gândul
Un Volkswagen Beetle din 1937 a ajuns „vedetă” într-o comunitate din Germania. Un colecționar a investit resurse, ani la rând, pentru a readuce modelul la viață. Acum, vehiculul, care este omologat oficial, are 23 de cai putere și prinde 100 km/h pe șosea. De-a lungul vremii, au existat mai multe modele de Volkswagen Beetle care […]
Acum o oră
18:10
Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție” # Gândul
Invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, Valentin Stan a vorbit și despre „bătaia de joc cu mobilizarea” românilor care să-și „apere familiile”, după cum a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Analistul politic comentează absurdul unei convocări „de îndată”, în condițiile în care armata nu știe nimic despre rezervistul convocat și cu ce se ocupă și […]
18:00
Ceaușescu, scos din minți de rapoartele despre Iliescu. Lavinia Betea: „Cine a mai văzut un secretar de partid care zâmbește?” # Gândul
Într-un nou episod al serialului Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a compus profilul uman atipic al lui Ion Iliescu comparativ cu șablonul activistului de partid zelos și îndoctrinat ideologic, șablon preferat de regimul comunist și de Ceaușescu personal. După perioada petrecută la Timișoara, […]
17:50
Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD # Gândul
„Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc” își începe campania electorală pentru Primăria Capitalei candidata independentă Anca Alexandrescu. Jurnalista și-a lansat și clipul electoral. După ce ani la rând a luat la întrebări politicienii, a venit vremea ca aceasta să dovedească faptul că va fi un bun primar pentru București. Jurnalista Anca […]
17:50
POVESTEA bărbatului care, la 61 de ani și cu experiență vastă, își caută în zadar de muncă. A trimis de 80 de ori CV-ul, fără niciun rezultat # Gândul
Experiența profesională pare să nu mai fie esențială, în găsirea unui loc de muncă. Astfel, piața muncii poate fi una crudă, indiferent de CV-ul impresionant sau de anii de expertiză acumulați de-a lungul carierei. Este și cazul lui Adam Normandin, un fost director de resurse umane canadian în vârstă de 61 de ani, care a […]
17:50
Trei activiști ecologiști sunt achitați după ce au vandalizat Stonehenge. Ei au vopsit pietrele monumentului megalitic cu spray portocaliu # Gândul
Trei activiști de la organizația ecologistă „Just Stop Oil” au vopsit pietrele megalitice de la Stonehenge cu spray de culoare portocalie în iunie 2024. La finalul lunii octombrie, după un proces de 10 zile, cei trei au fost achitați. Incidentul s-a petrecut cu o zi înainte de Solstițiul de Vară. Rajan Naidu (74 ani), studentul […]
17:50
Cât este timpul de așteptare sâmbătă seară pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului. Aproape 200.00 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar # Gândul
Timpul de așteptare pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului este, sâmbătă după ora 17.30, de aproximativ 4 ore, potrivit hărții interactive pusă la dispoziție de Patriarhia Română. Patriarhia Română a anunțat, sâmbătă, că peste 170.000 de credincioși au trecut și s-au închinat prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale din București, începând din ziua de duminică, […]
Acum 2 ore
17:40
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026 # Gândul
O categorie de români ar putea să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul anului 2026, conform unui proiect de OUG publicat de Ministerul Transporturilor, marți, 28 octombrie 2025. Marți, 28 octombrie 2025, Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de OUG prin care o categorie de […]
17:40
Anca Alexandrescu și-a lansat clipul oficial de campanie: „Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc!” # Gândul
„Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc” își începe, oficial, campania electorală pentru Primăria Capitalei candidata independentă Anca Alexandrescu. Jurnalista și-a lansat și clipul electoral. După ce ani la rând a luat la întrebări politicienii, a venit vremea ca aceasta să dovedească faptul că va fi un bun primar pentru București. Jurnalista […]
17:30
Forțele speciale ucrainene au debarcat cu elicopterul în regiunea Donețk, pentru a salva orașul Pokrovsk. Rusia pretinde că le-ar fi „nimicit” # Gândul
Forțele militare speciale ucrainene au debarcat cu elicopterul în orașul ucrainean Pokrovsk aflat sub ocupație rusă. Militarii ucraineni au fost trimiși de Kiev pentru a opri avansul trupelor ruse mai departe în acest oraș. Forțele ruse au fost trimise de îndată, a raportat Ministerul rus al Apărării. Militarii ucraineni ar fi fost „nimiciți” după ce […]
17:20
Ce a pățit un șofer băut care a încercat să dea mită polițiștilor care l-au prins la volan în stare de ebrietate # Gândul
Un șofer băut care a vrut să dea mită polițiștilor a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Un șofer care a încercat să mituiască polițiștii, după ce a fost prins băut la volan, a fost condamnat la 2 ani şi […]
17:20
Zelenski trimite trupe speciale în Donețk, în orașul Pokrovsk. Putin pretinde că le-ar fi nimicit # Gândul
Forțele militare speciale ucrainene au debarcat în orașul ucrainean Pokrovsk aflat sub ocupație rusă. Acestea au fost trimise de Kiev pentru a opri avansul trupelor ruse mai departe în acest oraș. Forțele ruse au fost trimise de îndată. Kremlinul intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ […]
16:50
Guvernul scade numărul de muncitori străini care pot intra în România. NEPALEZII, printre cei mai afectați # Gândul
Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Nu mai este un […]
16:50
Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a declarat la adunarea de partid de la Alba că a fost amenințat de peste 90 de ori și că se teme pentru viața lui și a familiei, însă poliția nu a luat nicio măsură, în urma plângerilor sale. Oamenii legii au reacționat cu un comunicat de presă în care au […]
16:50
Situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament. Semnele care pot indica o problemă majoră # Gândul
Centrala de apartament poate oferi confortul de care ai nevoie, inclusiv sentimentul de independență energetică. Poți utiliza apa caldă și căldura la nevoie. Chiar și în aceste condiții, locatarul va rămâne tot dependent de furnizorul de gaze naturale. Însă, tu cunoști situațiile în care pot apărea defecțiuni la centrala de apartament? Iată semnele care pot […]
Acum 4 ore
16:40
Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, dar cu ceață matinală în mai multe zone din țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, valorile termice sunt peste mediile climatologice ale debutului de noiembrie, continuând tendința începutului de lună. Astfel, duminică, 2 noiembrie 2025, vremea se menține mai caldă decât în […]
16:30
Cine sunt, de fapt, SUSPECȚII Jafului de la Luvru. Noi detalii din ancheta poliției franceze # Gândul
Anchetatorii francezi au anunțat șapte arestări în cazul jafului răsunător de la Luvru, în timpul căruia, pe 19 octombrie, infractorii îmbrăcați în uniforme de muncitori au furat din faimoasa Galerie Apollo opt bijuterii ale monarhiei franceze. Paguba este estimată la cel puțin 88 de milioane de euro, informează Le Parisien. Printre arestați se numără doi […]
16:20
„Aspiratorul-SPION” a trimis hărți ale casei proprietarului către servere din toată lumea: „Dispozitivul s-a întors împotriva mea” # Gândul
Un programator de computere a avut o surpriză extrem de neplăcută, după ce a achiziționat un aspirator inteligent în valoare de 300 de dolari. Bărbatul a descoperit că, din cauza unei aplicații instalate în sistemul de funcționare al aspiratorului, aparatul îi transmitea datele personale la servere aflate la jumătate de glob distanță. Bărbatul a utilizat […]
16:20
În ciuda alertelor false de vreme rea, 75% dintre români consideră informările meteo credibile. Încrederea în buletinele meteo, mai mare decât în Guvernul Bolojan # Gândul
Un sondaj CURS din luna octombrie arată că 74% dintre români au încredere în alertele meteorologice emise de autoritățile din țara noastră. Chiar și în contextul în care se emit și alerte false de vreme rea, cum s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni în București, încredere în aceste buletine meteo rămâne mai mare decât […]
16:00
Orașul în care chiriașii aleg casele „bântuite” sau locuințele în care au avut loc crime sau morți suspecte, pentru a plăti o chirie mai ieftină # Gândul
Hong Kong este un oraș foarte scump atât pentru localnici, cât și pentru cei care îl tranzitează în scop turistic. Pentru o locuință lipsită de facilități, situată la depărtare de centrul orașului, chiria lunară ar putea fi jumătate din salariul lunar. Cu cât este apropierea mai mare de centru, cu atât chiriile cresc. De aceea, […]
16:00
Aventurile fratelui Regelui Charles: 40 de prostituate, în 4 zile, la un hotel din Thailanda. Ce dezvăluie biograful despre fostul prinț Andrew # Gândul
Fostul prinț dizgrațiat Andrew este acuzat că a întreținut contacte sexuale cu 40 de prostituate la un hotel de 5 stele din Thailanda la care a fost cazat timp de 4 zile. Andrew a plătit serviciile sexuale cu bani publici, susține istoricul regal Andrew Lownie. „A făcut o călătorie în Thailanda – pentru celebrarea zilei de […]
15:50
Familia Bușoi s-a costumat în familia Addams, de Halloween. Cum arată rudele politicianului # Gândul
Magia Halloween-ului a cuprins familia europarlamentarului Cristian Bușoi care a ales, pentru acest an, o costumație care să meargă foarte bine cu conceptul „o familie de groază”. Așadar, cei 3 membrii nu puteau să aleagă mai nimerit niște personaje care să răspundă tuturor criteriilor unei comedii negre, precum Familia Addams. Niște excentrici bogați, care se […]
15:30
Nicușor Dan TAIE din beneficiile prosumatorilor. Contestă la CCR legea care le permitea să-și compenseze facturile # Gândul
Nicușor Dan a respins pe motiv de „neconstituționalitate” promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, transmisă de Parlamentul României la data de 25 octombrie 2025. Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care le oferă beneficii în plus celor care își […]
15:20
Nicușor Dan LOVEȘTE dur în prosumatori. Contestă la CCR legea care le oferea acestora beneficii în plus # Gândul
Nicușor Dan a respins pe motiv de „neconstituționalitate” promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, transmisă de Parlamentul României la data de 25 octombrie 2025. Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care le oferă beneficii în plus celor care își […]
15:10
Studenții sârbi organizează marșuri de amploare de la Belgrad la NoviSad la 1 an de la prăbușirea copertinei gării Novi Sad din noiembrie 2024, în orașul Indjija, care a dus la 16 morți. Ei acuză puterea de la Belgrad de corupție și consideră că nimeni nu a plătit pentru tragedie. O mare mulțime de oameni […]
15:10
Tăria de caracter va fi partenerul tău astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 2 noiembrie 2025. Berbec Ai tendința să-ți trăiești viața prin intermediul partenerului tău. Astăzi s-ar putea să-ți dai seama că acest lucru nu este sănătos pentru tine. S-ar putea să-ți dai seama că dai mai mult decât primești […]
15:10
Oamenii din zona CET Craiova sunt disperați din cauza cenușei. Poluarea, la cote maxime. Cum arată mașinile și casele acoperite cu cenușă # Gândul
Oamenii din zona CET Craiova sunt disperați din cauza cenușei și a fost aplicată a treia amendă pentru poluare, în acest an. Termo Craiova din nou amendată de Garda de mediu Dolj pentru poluare. Comisarii Gărzii de Mediu au făcut un control după ultima avarie de acum câteva zile și au stabilit că există un […]
14:50
Mirela a plecat de peste două decenii în Spania. Afacerea cu care ea și soțul ei i-au cucerit pe străini # Gândul
Mirela Timofte, o româncă în vârstă de 45 de ani, este stabilită în Spania de mai bine de două decenii. Ea a povestit cum, alături de soțul ei, a ajuns un exemplu pentru comunitatea ei. Cei doi români au reușit să pună acolo bazele unei mici afaceri agricole, în zona Castel de Ferro, o localitate […]
14:50
Motivul pentru care o familie a fost forțată să achite o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța. Regula a generat controverse: „Scandalos” # Gândul
O familie a fost nevoită să plătească o taxă de 65 de euro într-un restaurant din Franța pentru un scaun destinat bebelușului lor. Regula introdusă de restaurant este una recentă, scrie presa internațională, și a generat, deja, controverse. Familia a mers să comande mâncare într-un restaurant din Narbonne, Franța. Cei doi parteneri au mers însoțiți […]
Acum 6 ore
14:30
Amenzi de aproape 50 de mii de lei după meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, de pe Arena Națională # Gândul
Jandarmeria București a aplicat nouă sancțiuni la partida de fotbal FC Dinamo 1948 București – CFR Cluj de aproape 50 de mii de lei. „În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de […]
14:20
Un bărbat a făcut atac de cord la o înmormântare, după ce a văzut că în sicriul rudei sale era un străin # Gândul
O familie din California a trait un adevărat coșmar în timpul unei ceremonii funerare, după ce a descoperit că în sicriul pregătit pentru persoana iubită se afla trupul unui străin. Însă șocul a fost atât de puternic încât unul dintre membri, mai precis, unchiul decedatului, a suferit un atac de cord chiar la fața locului, […]
14:10
Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu” # Gândul
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30.10.2025 discută despre conceptul de „fire” care duc la Moscova, interpretat ca acțiuni ale serviciilor secrete, subliniind că acțiunile serviciilor secrete sunt întotdeauna secrete și acoperite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu arată scepticism față de noțiunea că o companie de publicitate rusă ar putea […]
14:00
Întreruperile masive de curent de mai multe ore au început în mai multe regiuni ale Ucrainei și în Kiev pe 10 octombrie. Autoritățile ucrainene au raportat că rețelele energetice și sistemele comunale au fost avariate. Când Rusia a început invazia la scară largă a Ucrainei acum 4 ani, Volodymyr Kudrytskyi, șeful companiei energetice de stat […]
14:00
Cât costă cazarea la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2025. Ce tarif plătesc turiștii pentru un sejur de 4 nopți # Gândul
Simona Halep (34 de ani) deține un hotel în stațiunea Poiana Brașov, iar rezervările pentru perioada Crăciunului și a Revelionului sunt, încă, deschise. Pentru un sejur de câteva nopți la unitatea de cazare patronată de celebra sportivă trebuie să bagi mâna adânc în buzunar. Mai mult decât atât, pe măsură ce Anul Nou se apropie, […]
13:50
Cât mai durează vremea caldă în România și când își fac apariția ploile. Informațiile ANM, exclusiv pentru Gândul # Gândul
Vremea frumoasă din țara noastră va continua și în acest weekend, ajungând în anumite zone, chiar și până la 24 de grade. Meteorologii ANM au precizat, într-o intervenție pentru Gândul că, de luni, temperaturile încep să scadă, apropiindu-se de cele normale pentru această dată, adică între 14 și 17 grade în Banat, Crișan, parte din Oltenia […]
13:30
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E. coli în ţigările electronice în urma unui studiu din SUA. 1300 de ţigări electronice confiscate de la elevi din Virginia au fost testate de cercetătorii americani. În cadrul experimentului condus de profesoara Dr. Michelle Peace, profesoară la Departamentul de Știința criminalistică, oamenii de știință au […]
13:20
O nouă explozie din cauza gazelor s-a produs într-un bloc din România. Deflagrația a fost urmată de incendiu # Gândul
O explozie din cauza gazelor s-a produs sâmbătă într-un bloc din Timișoara. Explozia s-a produs la o garsonieră situată la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar o persoană a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență […]
13:20
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA # Gândul
O femeie în vârstă de 36 de ani din Murfreesboro, California de Nord, SUA, pe nume Emily Richardson, duce o viață „de vampir”. Mai exact, este alergică la soare, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la carieră și să–și transforme locuința într-un loc cât mai ferit de razele soarelui. Motivul? Expunerea la soare […]
13:20
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE # Gândul
Facturile la căldură și curent se majorează începând cu data de 1 noiembrie 2025. Este vizată contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, o plată care este efectuată, practic, de toți consumatorii de curent electric. Este a patra scumpire din ultimele luni, după ultima decizie ANRE. Vă reamintim faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul […]
13:00
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk # Gândul
Alegerile județene în rândurile AUR, de la Alba Iulia, au adus la vorbitor un George Simion care spune că se teme pentru viața sa. În discursul său, acesta a amintit de activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. După moartea acestuia, liderul AUR spune că a primit peste 90 de amenințări, „contabilizate” […]
Acum 8 ore
12:40
A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea despre cel mai controversat episod din viața personală a omului celor două lumi # Gândul
Cel mai recent episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, a abordat un episod mai puțin cunoscut din viața personală a primului președinte de după 1989. Deși nu a avut copii biologici, Iliescu s-a raliat unei tendințe a liderilor comuniști ai […]
12:40
Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate # Gândul
Vești extraordinare pentru unul dintre nativii zodiacului european. O zodie va fi ocrotită de Divinitate, în perioada următoare, după ce a traversat momente dificile, încărcate. Multe persoane născute sub acest semn zodiacal ar fi putut să se afle pe un drum pierdut, simțindu-se neajutorate, fără direcție sau sprijin. De data aceasta, există șansa să se […]
12:30
Pădurea Hoia Baciu din Cluj, descrisă de The Guardian: „Cea mai bântuită pădure din lume: copaci contorsionați, OZN-uri și povești înfricoșătoare” # Gândul
Pădurea clujeană Hoia-Baciu a ajuns subiect de presă în publicația The Guardian. Un reporter al publicației a vizitat această pădure, după ce a auzit poveștile care au făcut-o celebră în toată lumea. Astfel, însoțit de ghidul Marius Lazin, care organizează plimbări nocturne de peste 12 ani, reporterul prezintă pădurea drept un spațiu în care realitatea […]
12:20
Oamenii de ştiinţă au găsit contaminări cu fecale şi E. coli în ţigările electronice 1300 de ţigări electronice confiscate de la elevi din Virginia au fost testate de cercetătorii americani. În cadrul experimentului, oamenii de știință au vrut să arate tinerilor ce substanțe toxice inhalează, de fapt. Ce conțineau țigările electronice S-a constatat că majoritatea […]
12:20
Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante. „În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide”, transmite ANPC. Potrivit sursei citate, operatorii economici au […]
12:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu participă la INAUGURAREA Marelui Muzeu Egiptean. Va semna și un memorandum # Gândul
Vizita ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, în Republica Arabă Egipt, are loc în perioada 1-2 noiembrie, în ziua când se inaugurează Marele Muzeu Egiptean. Acesta a fost invitat de oficialitățile din Cairo special pentru acest eveniment de nivel mondial. Potrivit comunicatului transmis de MApN, cu acest prilej, va avea loc și „semnarea Memorandumului de Înțelegere privind […]
12:10
Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre greșelile politice ale românilor în raport cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noi nu trebuie să ne comparăm, din punctul acesta de vedere, cu alte state din […]
12:10
Postul Crăciunului este unul dintre cele mai lungi și mai importante posturi din an, alături de Postul Paștelui. La fel ca în fiecare an, Postul Crăciunului va avea aceeași durată, de patruzeci de zile, vreme în care vor fi mai multe zile cu dezlegare la pește. Postul Crăciunului este considerat o perioadă de pregătire sufletească și […]
