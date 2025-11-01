România, printre țările cu probleme la mașinile la mâna a doua vândute. Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate
PSNews.ro, 1 noiembrie 2025 18:20
România are un număr mare de „rable" sau mașini „la mâna a doua" pe o piață auto în care se dau „țepe" la autoturisme care au kilometrajul dat înapoi sau accidente neînregistrate. Acestea rămân practici comune, arată un studiu realizat recent. Străzi sufocate de mașini importate, vechi și cu daune ascunse. Un studiu recent arată că
• • •
Acum 30 minute
18:20
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%. Bugetul nu e suficient pentru finalizarea proiectului # PSNews.ro
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor. Se înregistrează și facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbaşu, la o conferinţă organizată de Consiliul Concurenţei. „Lucrările sunt în grafic.
18:20
România, printre țările cu probleme la mașinile la mâna a doua vândute. Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate # PSNews.ro
18:20
La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în 2026.
18:20
VIDEO România Frumoasă – Pui de pisică sălbatică, surprinși pe camere jucându-se cu mama lor într-o pădure din Suceava # PSNews.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă împreună cu mama lor, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva. „Surpriză la Ocolul Silvică Marginea! Trei pui de pisică sălbatică, mișunând jucăuș pe lângă mama lor, au fost surprinși
18:20
Raportul datorie/PIB al Uniunii Europene s-a situat la 82% în primul trimestru din 2025, în scădere față de 92% în aceeași perioadă din 2021, arată ultimele date Eurostat, analizate de Profit.ro. În timp ce Grecia și Italia înregistrează scăderi ale datoriilor, Franța a atins în septembrie un nivel record al datoriei, de 4.000 miliarde de
18:20
Nicuşor Dan atacă la CCR modificările aduse în Parlament legii energiei electrice şi a gazelor naturale # PSNews.ro
Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Președintele susține că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării. În data de 25 octombrie 2025, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
18:20
PSD Iaşi îi cere premierului Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi # PSNews.ro
Filiala ieşeană a PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi, motivând că, în timp ce premierul vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, PNL Iaşi protejează personaje care au probleme penale. Social-democraţii ieşeni au precizat, sâmbătă, într-un comunicat de presă, că, "în timp ce la
18:20
Perioada în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prelungită până la 31 decembrie # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi termoficare. Noul termen este 31 decembrie 2025, fiind introdus şi un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.
18:20
Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd și din satelit # PSNews.ro
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani. Peste 1.300 de kilometri pătrați de mare au fost acoperiți de pete toxice – inclusiv în zone protejate, unde viața
18:20
Președintele Consiliului Concurenţei despre preluarea Lukoil și situația Carrefour: „Nu am primit nimic oficial” # PSNews.ro
Consiliul Concurenţei nu a primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legată de Carrefour, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorității. „Noi nu am primit nimic oficial. Zvonuri privind preluarea Carrefour sunt de câteva luni. Nu avem nicio notificare, nimic oficial, iar legat de Lukoil, tot aud de când a început războiul că
Acum 2 ore
17:20
Horațiu Potra a vândut înainte de a fugi în Dubai cu 200 de lei firma care vindea carne de tun în Congo # PSNews.ro
Horațiu Potra și-a cedat afacerea care i-a adus anul trecut peste 2 milioane de lei profit cu doar câteva zile înainte de a părăsi România. Tranzacția a avut loc în februarie 2025, însă a fost publicată în Monitorul Oficial abia în luna octombrie, publică știripesurse.ro. Ralfrole SRL, cea mai profitabilă companie a lui Horațiu Potra, a fost vândută pe
17:20
Scene neobișnuite în Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov # PSNews.ro
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării. Trupele ruseşti folosesc pe teatrul de război ucrainean animale precum cămile, măgari sau cai, în special pentru a transporta echipamentul
17:20
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică # PSNews.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat. Este însă cea mai vulnerabilă perioadă din an din perspectiva fraudelor online, atrag atenția experții în securitate cibernetică. Dacă vreți să faceți cumpărături, nu vă lăsați păcăliți de site-urile clonă și de reducerile prea
17:20
Lucrările la pereții mulați ai puțului de lansare a celor două "cârtițe" (TBM-uri) din stația Teilor din Florești, parte a construcției metroului din Cluj, au fost realizate în proporție de 50%. Stadiul este după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, transmite constructorul tură Gulermak. Reprezentanții companiei au declarat pentru Cluj24 că prioritatea, în momentul
17:20
Ilie Bolojan după instalarea noului Guvern din R. Moldova: Vom continua să lucrăm împreună cu aceeaşi determinare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare după instalarea noului Guvern din Republica Moldova, în care apreciază că va continua colaborarea "cu aceeaşi determinare" pentru binele cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului. "Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună
17:20
A fost destructurată o rețea internaţională de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români # PSNews.ro
O rețea internațională de pariuri sportive trucate, coordonată de români a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a polițiilor din Franța, Spania, Bulgaria și România. Infractorii mituiau jucători de tenis pentru a pierde intenționat meciuri la turnee internaționale. 16 persoane au fost arestate, printre care și trei tenismeni profesioniști. Polițiile din Franța, Spania, România și Bulgaria,
17:20
Ciprian Ciucu spune că nu se va retrage în favoarea lui Cătălin Drulă. „Nu din acest laborator vin ştirile false” # PSNews.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile referitoare la o eventuală retragere a sa din cursa electroală pentru Primăria Bucureşti nu vin de la USR. "Dezmint! În loc să stau să-mi văd de
17:20
Donald Trump se laudă cu o baie renovată în Casa Albă. Președintele SUA a publicat 23 de fotografii cu realizarea sa # PSNews.ro
Președintele Donald Trump se laudă cu o baie din Casa Albă. Liderul american a făcut nu mai puțin de 7 postări pe rețeaua Truth Social despre baia Lincoln care a fost renovată. În prima postare Trump spune că încăperea a fost renovată ultima dată în 1940 într-un mod nepotrivit. Acum a fost folosită marmură, decorațiune
17:20
Decizia lui Donald Trump de a retrage trupele din România, criticată de veteranii americani # PSNews.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA. Mai exact, ei consideră această mişcare e o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei şi joacă direct în favoarea
17:20
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după ce ANAF a venit în control la FCSB. Omul de afaceri spune că este doar un control de rutină. El spune că ANAF a identificat o anumită problemă, dar este doar o eroare de soft. „Nu au găsit nimic! Suma apărută e inventată. În februarie
Acum 4 ore
16:20
Daniel David: Pseudoştiinţa şi analfabetismul funcţional, un „virus potenţial mortal” al societăţii # PSNews.ro
Daniel David a reafirmat, sâmbătă, angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă: educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicare. România va continua să se implice activ în domeniile din mandatul UNESCO, inclusiv prin intensificarea colaborării cu organizaţia şi cu statele membre, învăţând din bunele practici pentru a
16:20
Divizia de trading a gigantului britanic Centrica, cu sediul în Danemarca, urmează să primească licență pentru a funcționa pe piața din România. "Proiect de decizie și raport privind acordarea licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, operatorului economic CENTRICA ENERGY TRADING A/S". Aceasta este una dintre deciziile care urmează să fie adoptate de Comitetul de
16:20
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, că Poliţia "tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor". Precizările vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţia anunţă, de
16:20
Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv” # PSNews.ro
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la "momentul Colectiv", pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienţi. 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024. Conform datelor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la
16:20
Peste 50% dintre români nu își fac anual analizele uzuale, deși sunt decontate de stat. Pacienții se plâng atât de birocrație, cât și de lipsa fondurilor din laboratoarele private. Printr-un adevărat calvar trec și cei care au nevoie de un CT, RMN ori femeile care trebuie să își facă o mamografie. La privat, listele de
16:20
Loviți dur de stoparea șantierelor, constructorii români merg cu cerinţe la ministrul Finanțelor # PSNews.ro
Oficialii Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) se vor întâlni luni cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a-i propune mai multe modificări legislative menite să atenueze problemele pe care le întâmpină companiile din sector, în principal din cauza înghețării finanțărilor pentru proiecte aferente principalelor programe de investiții cu fonduri publice, Planul Național de Redresare și
16:20
Trei țări, îndemnate să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Apelul Comisiei Europene # PSNews.ro
Comisia Europeană a declarat că a început pregătirile pentru a purta discuții cu guvernele Ungariei, Slovaciei și Poloniei după ce, la 29 octombrie 2025, a intrat în vigoare un acord comercial actualizat cu Ucraina. Comisia intenționează să convingă aceste țări să ridice interdicțiile unilaterale privind importul anumitor produse agricole ucrainene, anunță European Pravda. UE dorește
16:20
Toaleta din aur de 18 carate creată de Maurizio Cattelan, scoasă la licitație în New York. Prețul de pornire # PSNews.ro
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în noiembrie, la New York, a anunțat vineri casa Sotheby's. Toaleta este realizată din aur de 18 carate și este perfect funcțională transmite agenția DP, preluată de Agerpres. Prețul de pornire va fi stabilit în funcție de prețul aurului din
16:20
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară rusească # PSNews.ro
A fost din nou alertă în spațiul aerian al NATO, vineri seara. Polonia a mobilizat mai multe avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară de recunoaștere rusească ce zbura deasupra Mării Baltice. Este pentru a treia oara în această săptămână când Polonia ridică avioanele de la sol pentru astfel de incidente în care
16:20
Modificare controversată a codului rutier slovac. Poliţia: Nu vă faceţi griji, aveţi voie să alergaţi după autobuz! # PSNews.ro
Poliţia slovacă
14:50
10 ANI DE LA COLECTIV. Scrisoare de protest faţă de amenda aplicată de Jandarmerie, ”gest de intimidare civică” # PSNews.ro
Mai multe organizaţii civice şi personalităţi au transmis, vineri seară, o scrisoare de protest, acuzând Jandarmeria de dublă măsură, după amenda aplicată organizatorului marşului de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv. Jandarmeria a sancţionat flori şi lumânări, deşi a manifestat pasivitate la evenimente organizate de grupări extremiste, acuză semnatarii scrisorii. Astfel de gesturi ”subminează încrederea […] Articolul 10 ANI DE LA COLECTIV. Scrisoare de protest faţă de amenda aplicată de Jandarmerie, ”gest de intimidare civică” apare prima dată în PS News.
14:50
Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu. Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe […] Articolul Aur pentru România la judo, la CE under 23 de la Chişinău apare prima dată în PS News.
14:50
Atac din PSD la Bolojan: Omul de porţelan, dictatorul de la Oradea: A dispărut mitul că dacă nu facem ca el, pleacă # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat, vineri, despre premierul Ilie Bolojan, că ”l-au tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el şe ştie şi a dispărut mitul că dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun. Manda a transmis un […] Articolul Atac din PSD la Bolojan: Omul de porţelan, dictatorul de la Oradea: A dispărut mitul că dacă nu facem ca el, pleacă apare prima dată în PS News.
14:50
Guvernul R. Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire # PSNews.ro
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu. Şefa statului i-a felicitat pe noii membri ai Guvernului şi a transmis că Executivul are sarcina clară de a răspunde aşteptările cetăţenilor: continuarea reformelor, menţinerea păcii şi avansarea […] Articolul Guvernul R. Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire apare prima dată în PS News.
14:50
Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde # PSNews.ro
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, sâmbătă, un mesaj la 32 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în care explică ce rol a avut acesta în vieţile noastre. Între altele, este vorba despre banii pe care România i-a primit de la Uniunea Europeană. România a primit 106 miliarde de euro […] Articolul Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde apare prima dată în PS News.
14:50
VIDEO Daniel Băluță își prezintă grupul de la Sectorul 4: „Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va candida pentru Primăria București. Acesta a publicat pe Facebook un videoclip în care vorbește despre experiența sa administrativă și despre importanța muncii în echipă. „Dacă ieri ați aflat despre mine că sunt medic stomatolog, astăzi este timpul să aflați despre mine că de trei mandate sunt primar ales al […] Articolul VIDEO Daniel Băluță își prezintă grupul de la Sectorul 4: „Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei” apare prima dată în PS News.
14:50
Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina. Decizia finală îi aparţine lui Trump # PSNews.ro
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, lăsând decizia politică finală preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN. […] Articolul Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina. Decizia finală îi aparţine lui Trump apare prima dată în PS News.
14:50
Turcan: Peste 4.000 de tineri, vaccinaţi anti-HPV până în septembrie. Curentul antivaccinist trebuie combătut # PSNews.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani ”aduce un licăr de speranţă”. România se situează între ţările cu rate ridicate de mortalitate prin cancer de col […] Articolul Turcan: Peste 4.000 de tineri, vaccinaţi anti-HPV până în septembrie. Curentul antivaccinist trebuie combătut apare prima dată în PS News.
14:50
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 la sută din corp. Acesta a fost dus de urgenţă la spital. ”Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunţaţi despre producerea unei explozii urmate de incendiu […] Articolul Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara. Un bărbat a ajuns la spital apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:50
Ministrul Finanţelor: Achitarea amenzilor, simplificată. Procese-verbale electronice, coduri QR pentru plată instant # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă ”o schimbare aşteptată de toţi” – amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, exolică ministrul, precizînd că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel. ”Simplificare şi eficientizare: amenzile vor […] Articolul Ministrul Finanţelor: Achitarea amenzilor, simplificată. Procese-verbale electronice, coduri QR pentru plată instant apare prima dată în PS News.
13:50
Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu, foarte dificil de obţinut. Voi vorbi cu Ministerul de Interne şi cu ISU # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des. Întrebat, vineri […] Articolul Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu, foarte dificil de obţinut. Voi vorbi cu Ministerul de Interne şi cu ISU apare prima dată în PS News.
13:50
Muraru (PNL) solicită CSAT să nu aprobe cererea lui George Simion ca SPP să îi acorde pază # PSNews.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, solicită CSAT să nu aprobe cererea şefului AUR George Simion ca SPP să îi acorde pază, liberalul susţinând că ar fi un precedent periculos ca un ”agresor” să primească pază din partea statului român. Alexandru Muraru a afirmat, vineri seară, că solicitarea lui Simion este una ”scandaloasă” şi că […] Articolul Muraru (PNL) solicită CSAT să nu aprobe cererea lui George Simion ca SPP să îi acorde pază apare prima dată în PS News.
13:50
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 şi 21:58, iar „o mulţime de zboruri” au fost redirecţionate către alte oraşe germane, […] Articolul Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate aproape două ore apare prima dată în PS News.
13:50
Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Primar: Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru # PSNews.ro
Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total 58 de oraşe, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna. Primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany, apreciază că este o recunoaştere mondială a patrimoniului arhitectural, care îmbină tradiţia […] Articolul Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Primar: Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru apare prima dată în PS News.
13:50
Prima zi de noiembrie aduce noi scumpiri. Vom plăti mai mult pentru căldură şi curent. Decizia vine după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a hotărât să majoreze încă o taxă. Este deja a patra scumpire din ultimele luni. Este vorba despre contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, plătită de toţi consumatorii de […] Articolul Facturi mai mari la căldură și curent începând de astăzi. Cât plătim în plus și de ce apare prima dată în PS News.
12:50
Grindeanu: Guvernarea poate să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz, Hunor… Nu e nimeni de neînlocuit # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor şi nu e nimeni de neînlocuit şi nu e nimeni trecut expres în protocolul coaliţiei, cu nume şi prenume. ”Noi avem un protocol al […] Articolul Grindeanu: Guvernarea poate să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz, Hunor… Nu e nimeni de neînlocuit apare prima dată în PS News.
12:50
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: Cu PSD la guvernare, premierul român vorbea direct cu președintele SUA # PSNews.ro
În așteptarea zilei de luni, când premierul Ilie Bolojan este chemat în Parlament să explice reducerea numărului de militari americani din România, un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat la Timișoara că „cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump”. PSD este membru al […] Articolul Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: Cu PSD la guvernare, premierul român vorbea direct cu președintele SUA apare prima dată în PS News.
12:50
În prima sâmbătă din luna noiembrie, potrivit tradiției ortodoxe, se face pomenirea morților, zi cunoscută sub denumirea de ,,Moșii de toamnă”. Credincioșii merg la biserică la slujbe speciale și împart pachete cu alimente, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi. Ce semnificație au Moșii de toamnă Denumirea de .,Moși” vine de la […] Articolul Moșii de toamnă 2025. Ce se oferă de pomană în Sâmbăta Morților. Alte tradiții apare prima dată în PS News.
12:50
Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile. „Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce […] Articolul METEO Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Cum va fi vremea în următoarele zile apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:10
Într-un județ în care fiecare investiție are ecou în viața de zi cu zi, primul an al celui de-al doilea mandat al președintelui Corneliu Ștefan aduce un bilanț concret: lucrări demarate, proiecte finalizate, fonduri atrase și parteneriate extinse. De la infrastructura rutieră și spitalele modernizate, până la bibliotecile digitale și festivalurile culturale, Dâmbovița se află […] Articolul Bilanț Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița: fapte, nu promisiuni apare prima dată în PS News.
