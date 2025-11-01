30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
StirileProtv.ro, 1 noiembrie 2025 19:50
A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Cum și-au scăzut facturile la căldură localnicii din vestul țării. „De-atâta vreme am tot așteptat, în sfârșit” # StirileProtv.ro
Așezate pe o adevărată comoară, unele localități din vestul țării au început să folosească apa geotermală și la încălzirea caselor. La început, era utilizată doar pentru instituțiile publice.
20:00
Copiii și adulții au sărbătorit Halloween-ul cu costume și decorațiuni spectaculoase. Petrecerile tematice au cuprins orașele # StirileProtv.ro
Demoni, prințese și supereroi au pus stăpânire pe țară. Mai mari sau mai mici, cu toții au întâmpinat Halloween-ul la petreceri tematice, în costume spectaculoase și decoruri înfricoșătoare.
19:50
Semnificația sărbătorii „Luminația”, importată și de creștinii ortodocși din Transilvania. Se deschid porțile # StirileProtv.ro
Sâmbătă seară, cimitirele din Transilvania sunt pline de flori și de lumină în amintirea celor dispăruți dintre noi.
19:50
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început # StirileProtv.ro
A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.
Acum o oră
19:40
China va trimite astronauți în spațiu cu Mengzhou-1 în 2026. Vehiculul va transporta și încărcături către stația Tiangong # StirileProtv.ro
China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia chineză pentru zboruri spaţiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua.
19:30
Cauza exploziei din blocul din Timișoara, care a băgat un bărbat în spital și a panicat zeci de locatari. „Nu este gaz” # StirileProtv.ro
O explozie puternică, urmată de incendiu, a zguduit sâmbătă la prânz un cartier din Timișoara. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc. 40 de oameni au ieșit, îngroziţi, din locuinţe.
19:20
Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului # StirileProtv.ro
A fost o noapte agitată cu petreceri nesfârșite și multă bătaie de cap pentru autorități. Spiritele rele au ieșit la propriu pe străzi. Într-o comună din Ilfov, un bărbat a fost atacat cu un cuțit de un adolescent costumat de Halloween.
19:20
Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă” # StirileProtv.ro
Seară de gală la București. Sala Palatului a devenit, sâmbătă seară, locul unui eveniment cinematografic de excepție.
19:20
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie # StirileProtv.ro
De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.
Acum 2 ore
19:10
Ajutor pentru căldură pentru persoanele vulnerabile. Suplimentul pentru energie se acordă tot anul # StirileProtv.ro
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie.
19:10
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit # StirileProtv.ro
O fetiță de trei săptămâni a murit, iar alţi trei copii au ajuns la spital, unul în stare critică, după ce o mașină a izbit în plin o căruță intrată pe contrasens. Atelajul nu era semnalizat, iar cel care îl conducea era băut.
19:00
Ucraina a publicat imagini cu operațiunea care a vizat conducta de petrol care furniza resurse armatei ruse, lângă Moscova # StirileProtv.ro
Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) notează că operațiunea specială a vizat conducta de petrol Koltsevoye, care furniza resurse armatei ruse și se află la doar cincizeci de kilometri de Moscova.
Acum 4 ore
17:50
Unul dintre bărbaţii arestaţi după jaful de la Luvru va fi judecat, dar nu pentru furt. Cauza este de cascadorii râsului # StirileProtv.ro
Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi pentru spargerea de la Luvru va fi judecat miercuri la Bobigny, nu pentru furt, ci pentru că a distrus o oglindă dintr-o secţie de poliţie într-un acces de furie, relatează AFP.
17:40
Ministrul Finanțelor anunță fonduri suplimentare de 250 milioane lei pentru primării și termoficare. Noul termen stabilit # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi termoficare.
17:40
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere de Halloween din Germania. S-au plâns de stare de rău # StirileProtv.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA.
17:30
Ce a găsit un bărbat din Botoșani în curtea casei. A chemat de urgență pirotehnicienii # StirileProtv.ro
Un bărbat din localitatea Costeşti, judeţul Botoşani, a descoperit un proiectil în timp ce săpa o groapă în faţa casei pentru a planta un copac, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
17:20
Dacia-Renault, investigate de Consiliul Concurenței. Bogdan Chirițoiu: „E o speţă mai puţin obişnuită” # StirileProtv.ro
Dacia, prin compania care o deține în România, Renault, se află sub o investigație a Consiliului Concurenței. Aceasta vizează relațiile cu furnizorii.
17:00
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Bucureşti. El respinge zvonurile despre negocieri cu USR # StirileProtv.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.
17:00
Un copil de 2 ani, căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. A fost dus la spital inconştient # StirileProtv.ro
Un copil de 2 ani a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. El a fost preluat de echipaje medicale şi a fost dus la spital inconştient.
16:50
Cum să faci frișca perfectă acasă - rețeta simplă care iese mereu bine, fără să se taie. Trucurile secrete ale cofetarilor # StirileProtv.ro
Frișca făcută acasă poate avea o textură fină și aerată, asemănătoare celei din cofetărie, dacă sunt respectate câteva reguli simple. Câteva trucuri fac diferența dintre o frișcă reușită și una care se taie.
16:40
Trump a adus aur masiv într-o baie de la Casa Albă. Președintele SUA e mândru de renovare # StirileProtv.ro
Președintele-magnat imobiliar, mare adept al marmurei și aurului, a înlocuit gresia verde din anii '40 cu marmură albă și neagră lustruită, în baia pe care a modificat-o.
16:40
Preşedintele sud-coreean a cerut sprijinul Chinei pentru a relua dialogul cu Coreea de Nord. Xi se arată dispus să coopereze # StirileProtv.ro
Preşedintele sud-coreean a solicitat ajutorul preşedintelui chinez în eforturile de a relua discuţiile cu statul vecin înarmat cu arme nucleare, Coreea de Nord.
16:30
România a cucerit două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, sâmbătă, că România a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori.
Acum 6 ore
16:10
Condimente care combat inflamația din corp: soluții naturale pentru o viață sănătoasă # StirileProtv.ro
Inflamația din corp poate fi un semnal de alarmă pentru multe probleme de sănătate, dar alimentația joacă un rol important în controlul ei. Condimentele contribuie la combaterea inflamației din corp.
16:10
Cele mai inedite combinații pentru dulceață – idei gourmet cu fructe și condimente # StirileProtv.ro
Dulceața capătă o notă rafinată atunci când fructele sunt combinate cu condimente neașteptate, rezultând arome surprinzătoare și sofisticate. Aceste rețete gourmet transformă preparatele tradiționale în delicii moderne.
16:00
Reacția Poliției după ce George Simion a dezvăluit că a primit peste 90 de amenințări cu moartea și a cerut protecția SPP # StirileProtv.ro
Poliția Română a reacționat după ce președintele AUR, George Simion afirmat că a primit amenințări cu moartea și a solicitat protecția SPP pentru el și familia sa.
16:00
Lucrările la Planșeul Unirii au atins un sfert din stadiu. Suma facturilor neplătite este de 135 milioane de lei # StirileProtv.ro
Lucrările la Planșeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de față este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm și facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat antreprenorul Cristian Erbașu.
16:00
Bolojan felicită noul Guvern de la Chișinău. Premierul promite continuarea colaborării pentru binele comun # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj de felicitare după inslatarea noului Guvern din Republica Moldova, în care apreciază că va continua colaborarea „cu aceeaşi determinare” pentru binele cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
15:50
SUA sunt pregătite să ofere aliaților tehnologii defensive. Washingtonul vrea să contracareze o Chină „agresivă” # StirileProtv.ro
Pete Hegseth a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii „acţiunilor destabilizatoare" în Marea Chinei de Sud şi s-a angajat să sprijine ţările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun ameninţărilor chineze.
15:30
Cercetătorii au găsit o cale de a face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul ar putea schimba medicina # StirileProtv.ro
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care determină moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar, reuşind eliminarea completă a leucemiei în modele preclinice.
15:30
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE # StirileProtv.ro
Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.
15:30
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu # StirileProtv.ro
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.
15:20
O judecătoare de la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soțul ei, polițist. Avea leziuni pe corp # StirileProtv.ro
O femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soțul ei, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei.
15:00
Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică # StirileProtv.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate de AFP.
15:00
Un aliat al lui Putin amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” # StirileProtv.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul rus de rachete Oreshnik pentru a intimida statele vecine.
14:50
Murături fără oțet – rețete tradiționale și alternative gustoase. Care sunt mai sănătoase # StirileProtv.ro
Murăturile fără oțet, preparate prin fermentație naturală cu saramură, sunt o alegere tradițională și sănătoasă în bucătăria românească.
14:40
„Armele Apocalipsei” ale lui VladimirPutin. Istoric britanic: „Sunt prea puternice pentru a fi folosite” # StirileProtv.ro
Istoricul britanic Mark Galeotti descrie armele Poseidon și Burevestnik drept „arme ale Apocalipsei” și explică faptul că sunt proiecte concepute mai degrabă pentru descurajare și propagandă decât pentru a fi folosite în luptă.
14:20
Cum a fost oprit un șofer care circula pe contrasens pe autostradă de polițiștii din Germania # StirileProtv.ro
Un șofer de 94 de ani din München a condus zeci de kilometri pe contrasens pe A995 și A8 în Germania, iar ulterior s-a izbit cu mașina de o autospecială de poliție.
Acum 8 ore
13:50
Reacția poliției din Slovacia la limita de 6 km/h pe trotuare. „Obiectivul principal este creşterea siguranţei” # StirileProtv.ro
Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.
13:40
Ultimul domn al Moldovei revine acasă. Grigore Alexandru Ghica vor reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași # StirileProtv.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în țară și înhumate lângă Palatul Culturii.
13:30
Cum congelezi legumele și fructele pentru iarnă. Trucuri ca să-și păstreze gustul și culoarea și pentru a le depozita corect # StirileProtv.ro
Congelarea este una dintre cele mai simple și rapide metode de conservare a produselor de sezon - legume și fructe de toamnă.
13:10
Murăturile bine păstrate sunt esențiale pentru a-și menține gustul crocant și aroma specifică pe durata iernii. Temperatura, cantitatea de sare și modul de depozitare joacă un rol important.
12:50
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate # StirileProtv.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40% din corp.
12:40
„Mii de angajați din construcții riscă să fie disponibilizați în următoarele șase luni”, avertizează președintele FPSC # StirileProtv.ro
Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a precizat sâmbătă președintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii într-o conferință la Sinaia.
12:20
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic # StirileProtv.ro
Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.
Acum 12 ore
12:10
Descoperire de peste 1,2 milioane lei în Giurgiu. Ce au găsit polițiștii în urma unor controale la mai multe autocare # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o valoare de peste 1.200.000 lei.
12:00
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade # StirileProtv.ro
Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.
12:00
Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Celebritățile au făcut tot posibilul pentru a sărbători cea mai înfricoșătoare zi a anului, purtând cele mai bune costume ale lor, portretizând pe toată lumea, de la personaje de film îndrăgite la icoane muzicale.
11:50
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele actuale. Combate superbacteriile periculoase # StirileProtv.ro
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.
11:30
Momente spectaculoase și decizii importanate, vineri seară, la Vocea României. Emisiunea a fost lider de audiență # StirileProtv.ro
Vineri seară, scena de la Vocea României a răsunat de momente spectaculoase, iar scaunele antrenorilor s-au întors pentru ultima dată în acest sezon.
