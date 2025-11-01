Reacţia unui turist german după ce a vizitat Cimitirul Vesel din Săpânța: "Un singur om a făcut aşa ceva?"

10:20

România şi Statele Unite au avut o primă discuţie după ce americanii au anunţat că retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu a vorbit la telefon cu ambasadorul SUA la NATO. Militarii nu pleacă însă doar din România. Washingtonul a informat aliaţii europeni că va retrage militari din alte trei ţări - Bulgaria, Slovacia şi Ungaria. Acuzată că transmite astfel un mesaj Rusiei că SUA nu mai sunt interesate de estul Europei, administraţia Trump anunţă că va efectua noi teste nucleare, după 33 de ani. În replică, Moscova a avertizat că siturile de testare nucleară ale ţării sunt mereu pregătite.