Reacţia unui turist german după ce a vizitat Cimitirul Vesel din Săpânța: "Un singur om a făcut aşa ceva?"
ObservatorNews, 1 noiembrie 2025 19:50
Ziua Morților a adus astăzi lumină în cimitirele din toată țara. Mii de oameni au aprins lumânări și au adus flori în memoria celor dragi care nu mai sunt printre noi. Iar la Săpânța, tradiția a căpătat o notă aparte. În Cimitirul Vesel, turiștii s-au oprit să citească epitafurile pline de umor, în timp ce localnicii și-au comemorat morții.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Hoții de la Luvru ar fi încercat să vândă pe darknet bijuteriile furate, la cinci zile după jaf # ObservatorNews
Bijuteriile furate de la Luvru au fost puse în vânzare pe dark web, partea ascunsă a internetului. O firmă de securitate din Israel a anunţat că i s-a oferit posibilitatea să cumpere o parte din prada de 88 de milioane de dolari, dar nu a primit acordul autorităţilor franceze. Până acum, şapte persoane au fost arestate în acest caz, iar doi dintre suspecţi au fost puşi sub acuzare oficial şi au apărut azi în faţa unui judecător.
20:10
Oraşul din România care devine tot mai "pet friendly". Câinii, un exemplu de bune maniere în cafenele # ObservatorNews
O simplă ieșire la cafea s-a transformat într-o lecție despre conviețuire la Timişoara. Zeci de câini, mari și mici, au demonstrat că bunele maniere nu sunt doar pentru oameni, ci și pentru cei mai loiali prieteni ai lor. Într-un oraș care încearcă să devină tot mai "pet friendly", stăpânii și patrupedele lor au arătat cum arată, de fapt, normalitatea: locuri publice unde ambele categorii sunt binevenite.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 # ObservatorNews
Un șef din Poliția Ilfov a ajuns în vizorul propriilor colegi, după ce și-ar fi agresat soția care este judecătoare. Femeia a sunat la 112 imediat după incident, însă a refuzat să ceară ordin de protecție și să depună plângere împotriva polițistului.
19:40
Vinuri 100% naturale, fără aditivi, prezentate la Bucureşti. La ce preţ poate ajunge o sticlă # ObservatorNews
Nu doar mâncarea poate fi sănătoasă, ci şi băutura. Cel puţin asta susţin producătorii de vinuri naturale din mai multe ţări europene, care s-au întâlnit la Bucureşti să prezinte băuturi fără aditivi. Doritorii nu au întârziat să apară deşi preţurile sunt destul de piperate.
19:40
CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie # ObservatorNews
Dacă nu poţi câştiga un milion de lei când lucrezi, poţi strânge suma până la pensie. Deşi cifra pare greu de atins, ea poate fi obţinută chiar şi cu venituri modeste. Fie prin Pilonul 2, fie prin Pilonul 3 de pensii private, un salariu minim poate aduce sume considerabile la bătrânețe. Totul depinde, însă, de momentul în care începi şi de cât eşti dispus să pui deoparte.
19:30
Peste 200 de oameni, mutaţi din hotel în hotel după explozia din Rahova. De ce nu pot începe reparaţiile # ObservatorNews
Peste 200 de oameni, locatari evacuaţi din blocul care a explodat în Rahova, așteaptă de mai bine de două săptămâni să se întoarcă acasă. Au primit evaluările pagubelor, dar nu pot începe reparațiile fără avizul pentru instalația electrică. O procedură relativ simplă, dar pe care nicio firmă pare că nu vrea să o facă. Singura societate care a acceptat lucrarea i-a lăsat până la lăsarea întunericului. Abia în jur de ora 18:00 au ajuns la bloc, acolo unde cel mai probabil doar o să reprogrameze verificările, cu locatarii.
19:30
19:20
Fetița de 2 ani care căzut de la etajul 2, între viaţă şi moarte. Mama ar fi cerut să nu se sune la 112 # ObservatorNews
O fetiţă de numai doi ani se zbate între viaţă şi moarte după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia! Mama a declarat poliţiştilor că era în altă cameră, dar tot ea ar fi îndemnat martorii să nu sune la 112 după incident. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat.
19:20
Filmul atacului de Halloween. Motivul şocant pentru care un băiat de 13 ani şi-a înjunghiat vecinul # ObservatorNews
Petrecere de Halloween care se putea încheia tragic într-un cartier rezidenţial de lângă Bucureşti. Un copil de 13 ani, plecat la colindat, şi-a înjunghiat de mai multe ori un vecin care nu a vrut să-i dea bomboane. Victima l-a imobilizat până la sosirea poliţiştilor.
Acum 4 ore
17:30
Vremea de mâine 2 noiembrie. România se bucură de o zi caldă, cu soare și maxime de 24 de grade Celsius # ObservatorNews
România se bucură de o vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Temperaturile vor urca mâine până la 24 de grade în vestul țării, iar nopțile vor rămâne blânde, cu valori pozitive în majoritatea regiunilor.
17:30
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost transportată de urgenţă la spital # ObservatorNews
O fetiță de doi ani din Constanța a fost transportată de urgență la spital, sâmbătă, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc de locuințe de pe aleea Topolog, potrivit Agerpres. Copila era inconștientă în momentul în care a fost preluată de echipajul medical. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
17:00
Traficant de arme prins în flagrant în Cluj. Suma pentru care încerca să vândă un pistol de calibrul 9 mm # ObservatorNews
Un bărbat din Turda, în vârstă de 28 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce ar fi vândut o armă de foc tip pistol contra sumei de 1.200 de euro. Arma neletală, fără serie, de calibrul 9 mm, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor. Tânărul, care nu avea dreptul legal de a deţine sau comercializa arma, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
17:00
A dat o avere pe un Mercedes GLE, dar la scurt timp a simţit miros de ars. Când a verificat frânele, a amuţit # ObservatorNews
Un șofer din Germania a avut parte de o surpriză de proporții după ce a cumpărat un SUV de lux. La primele manevre, frânele mașinii nu au răspuns deloc. Mecanicul care a verificat vehiculul a descoperit că în loc de plăcuțe de frână, cineva montase bucăți de lemn.
16:40
SUA ar fi trimis cel mai mare şi modern portavion către Venezuela. Trump, acuzat că "se pregăteşte de război" # ObservatorNews
Tensiunea în apele Caraibelor din largul Venezuelei creşte. Potrivit Washington Post, Statele Unite trimit portavionul USS SS Gerald R. Ford. Se așteaptă ca nava militară să ajungă la destinație săptămâna viitoare. Presa americană a relatat recent că administraţia de la Casa Albă ar fi decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela pentru a distruge instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro.
16:30
Atac armat în Creta, pe fondul unei posibile vendete între familii: doi oameni ucişi şi alţi 10, răniţi # ObservatorNews
Două persoane au fost ucise și cel puțin zece rănite, sâmbătă, pe insula Creta, într-un schimb de focuri violent care, potrivit presei elene, citată de News.ro, ar avea legătură cu o vendetă între familii. Incidentul a avut loc în satul Vorizia, unde atacatorii au tras asupra mai multor case.
Acum 6 ore
15:50
Trump, designer la Casa Albă. Cum arată baia de lux din Dormitorul Lincoln, renovată pe gustul preşedintelui # ObservatorNews
Donald Trump a prezentat recent, pe rețelele sociale, imagini cu baia renovată a celebrului Dormitor Lincoln din Casa Albă. Președintele american spune că a vrut să redea încăperii eleganța și sobrietatea perioadei în care a trăit Abraham Lincoln.
15:40
Ce au făcut hoţii de la Luvru după ce au furat bijuteriile. Poliţiştii i-au săltat chiar de pe stadion # ObservatorNews
Miercuri, alţi cinci suspecţi în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru, comis pe 19 octombrie, au fost capturaţi chiar înainte de startul unui meci de fotbal, între Paris FC şi Olympique Lyonnais. Ghinion pentru ei: nu au mai apucat să vadă nicio fază de joc. Suspecţii au fost reţinuţi de poliţie în timp ce aşteptau la coadă să-şi cumpere bere, relatează Le Parisien.
15:30
Cât plătesc clienţii pentru o şedinţă foto cu tema Crăciunului cu două luni înaintea sărbătorii # ObservatorNews
Magia Crăciunului a început cu mult înainte de luna decembrie. Încă din vară, fotografii construiesc povești de iarnă în case închiriate special pentru ședințele foto de sărbători. Trenuri spre Polul Nord, ateliere ale Moșului, brazi uriași și lumini calde – totul meșterit manual si pregătit la milimetru. Investițiile in decorurile spectaculoase sunt de cateva mii de euro, dar rezultatul merită.
14:30
Locatarii din blocurile afectate de explozia din Rahova caută soluții pentru a se întoarce acasă # ObservatorNews
Au avut loc primele arestări în cazul exploziei din Rahova! Un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei autorizate de ANRE sunt acuzaţi că nu au identificat defecţiunea la sistemul de gaz şi nu au luat măsuri de siguranţă. Între timp, locatarii din blocurile vecine încă nu se pot întoarce în apartamente.
14:30
Acum 8 ore
13:50
Bărbat din Maramureş, reținut după ce și-a agresat fosta soție și a amenințat-o cu o armă # ObservatorNews
Un bărbat de 42 de ani din Maramureş a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că și-a agresat fosta soție și a amenințat-o cu o armă neletală. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu după ce au constatat că viața victimei era în pericol.
13:40
Armata israeliană susţine că Hamas a predat trei cadavre care nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie # ObservatorNews
Cele trei cadavre neidentificate predate vineri seara Israelului de către Hamas, prin intermediul Crucii Roșii, nu aparțin ostaticilor răpiți la 7 octombrie 2023, a confirmat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Până în prezent, mișcarea islamistă palestiniană a restituit rămășițele a 17 dintre cei 28 de ostatici decedați, în cadrul acordului de armistițiu negociat de Statele Unite.
13:40
Protest uriaş la un an de la tragedia din gara Novi Sad în care au murit 16 oameni. Marş de 350 de km # ObservatorNews
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul Serbiei pentru o manifestaţie în memoria celor 16 victime şi pentru a cere transparenţă, justiţie şi noi alegeri.
13:30
Horoscop Scorpion luna noiembrie 2025. Intrarea lui Venus în Scorpion îți amplifică farmecul personal și magnetismul, făcându-te extrem de atrăgător.
13:30
Horoscop Săgetător luna noiembrie 2025. Luna începe cu o intensificare a energiei personale de pe 4 noiembrie, când Marte trece în Săgetător. Ești plin de inițiativă, dar și de impulsivitate!
13:30
Horoscop Capricorn luna noiembrie 2025. Prima jumătate a lunii aduce o nevoie de retragere și introspecție odată cu tranzitul lui Venus în Scorpion și accentul pus pe zona subconștientului.
13:30
Horoscop Vărsător luna noiembrie 2025. Noiembrie se concentrează pe viața socială, carieră și relațiile cu prietenii. Luna Plină în Taur aduce un punct culminant în sfera locuinței sau a familiei.
13:30
Horoscop Peşti luna noiembrie 2025. O mare parte din acțiune se petrece în zona carierei și a viziunii asupra vieții. Marte în Săgetător îți aduce ambiție și dorința de afirmare publică, deși poți fi mai impulsiv în deciziile profesionale.
13:20
Horoscop Berbec luna noiembrie 2025. Marte, guvernatorul tău, intră într-o poziție care te împinge să-ți depășești limitele și să-ți asumi riscuri calculate.
13:20
Horoscop Taur luna noiembrie 2025. Luna Plină din 5 noiembrie se petrece în semnul tău, marcând un moment de finalitate și decizie.
13:20
Horoscop Gemeni luna noiembrie 2025. Luna noiembrie aduce schimbări în planurile de colaborare și reevaluarea relațiilor de muncă.
13:20
Horoscop Rac luna noiembrie 2025. Noiembrie aduce o reconfigurare majoră în ritmul tău de viață. Jupiter începe retrogradarea în semnul tău, cerându-ți maturitate și echilibru emoțional.
13:20
Horoscop Leu luna noiembrie 2025. Marte intră într-o zonă care îți reactivează creativitatea și curajul de a te afirma. Poți relua o activitate artistică, o inițiativă profesională sau un proiect personal abandonat.
13:20
Horoscop Fecioară luna noiembrie 2025. Luna noiembrie este una de rearanjare și introspecție.
13:20
Horoscop Balanţă luna noiembrie 2025. Pentru tine, noiembrie aduce o revenire la echilibru. Marte în Săgetător îți redă curajul de a acționa și de a-ți susține ideile cu fermitate.
13:20
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit # ObservatorNews
Accidentul din Maramureş, în urma căruia un bebeluş de 3 săptămâni a murit, a fost surpins de camera de bord a maşinii care a spulberat căruţa în care se afla copilul. În urma impactului, mai multe persoane, printre care și alți minori, au fost rănite.
12:50
După scandalul Epstein, prințul Andrew este evacuat din Castelul Windsor de regele Charles # ObservatorNews
Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de 20 de ani, după ce a pierdut toate titlurile regale. Decizia aparţine fratelui său, Regele Charles, şi vine în urma controverselor generate de legătura prinţului Andrew cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie şi abuz sexual.
12:30
Un hoţ deghizat în vrăjitoare a furat un laptop de 100 de milioane dintr-un magazin Altex, în Lugoj # ObservatorNews
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiștii din Lugoj, după ce ar fi sustras un laptop expus spre vânzare dintr-un magazin de electronice şi electrocasnice. În același timp, ancheta a scos la iveală că bărbatul conducea autoturismul fără permis.
12:20
Alertă alimentară în supermarketuri: semințe de mac, miere și fasole cu cârnați, retrase de la vânzare # ObservatorNews
Alertă alimentară în supermarketuri. Trei alimente vândute în magazinele din țară au fost retrase de la vânzare, după ce testele de laborator au scos la iveală probleme de siguranță alimentară.
12:20
Turist de 64 de ani, blocat pe versantul Albisoara Brânei, recuperat cu elicopterul de salvamontişti # ObservatorNews
Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului.
Acum 12 ore
12:00
Un furnizor gigant de energie intră în România. Compania a solicitat deja acordarea licenţei # ObservatorNews
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică.
11:50
11:50
Ţara aflată în plină revoluţie: preşedinta spune că a câştigat cu 97% după ce şi-a eliminat adversarii # ObservatorNews
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a obținut un scor covârșitor la alegerile recente, cu peste 97% din voturi, potrivit datelor oficiale. Însă acest rezultat vine într-un climat tensionat, marcat de proteste masive și acuzații privind lipsa transparenței în procesul electoral.
11:40
Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total 58 de oraşe, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna. Primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany, apreciază că este o recunoaştere mondială a patrimoniului arhitectural, care îmbină tradiţia cu inovaţia.
11:30
România a plătit peste 11 milioane € pentru tratarea marilor arşi în străinătate, în cei 10 ani de la Colectiv # ObservatorNews
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienţi. 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024.
11:10
Sfârșitul erei Google? Atlas, browserul OpenAI, promite să rescrie regulile internetului # ObservatorNews
Internetul, așa cum îl știm, s-ar putea schimba. După ani de dominație Google, un nou jucător intră în scenă: OpenAI. Compania din spatele ChatGPT a lansat un browser complet nou care promite o experiență în care inteligența artificială te însoțește la fiecare pas.
10:20
Vreţi să vă relaxaţi… într-un sicriu? Un local din Tokyo vă oferă o astfel de experienţă unică, contra cost, iar doritorii pot alege să închidă complet capacul sicriului.
10:20
Destin tragic pentru o femeie din Bistrița-Năsăud, arsă de vie în apartamentul cuprins de flăcări # ObservatorNews
O femeie de 67 de ani a murit în urma unui incendiu produs noaptea trecută la un apartament din orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.
10:20
Oana Țoiu, discuție telefonică cu ambasadorul SUA la NATO, după anunţul de retragere a trupelor americane # ObservatorNews
România şi Statele Unite au avut o primă discuţie după ce americanii au anunţat că retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu a vorbit la telefon cu ambasadorul SUA la NATO. Militarii nu pleacă însă doar din România. Washingtonul a informat aliaţii europeni că va retrage militari din alte trei ţări - Bulgaria, Slovacia şi Ungaria. Acuzată că transmite astfel un mesaj Rusiei că SUA nu mai sunt interesate de estul Europei, administraţia Trump anunţă că va efectua noi teste nucleare, după 33 de ani. În replică, Moscova a avertizat că siturile de testare nucleară ale ţării sunt mereu pregătite.
