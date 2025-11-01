Loviturile cu rază lungă de acţiune sunt răspunsuri la acţiunile Rusiei (Volodimir Zelenski)

19:50

Academia Americană de Pediatrie (AAP) din Statele Unite a declarat vineri că nu recomandă administrarea de rutină a leucovorinului – o formă de vitamina B9 – la copiii cu autism. Anunţul urmează unui val de solicitări din partea părinţilor cu copii cu autism după ce oficialii americani din sănătate au promovat medicamentul în cadrul unei […]