VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Primasport.ro, 1 noiembrie 2025 19:50

VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
20:10
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi”
20:10
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
19:50
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
19:30
Handbal masculin: România, înfrângere cu Georgia la Trofeul Carpaţi de la Baia Mare Primasport.ro
Handbal masculin: România, înfrângere cu Georgia la Trofeul Carpaţi de la Baia Mare
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon
Acum 2 ore
18:50
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni
18:40
VIDEO | Dezastru pentru Andrei Raţiu! Rayo a fost umilită de Villareal în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Dezastru pentru Andrei Raţiu! Rayo a fost umilită de Villareal în La Liga
18:30
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită” Primasport.ro
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită”
18:30
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB Primasport.ro
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB
Acum 4 ore
18:00
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni
17:40
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – Rapid Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – Rapid
17:40
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
17:10
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa Primasport.ro
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa
16:40
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare Primasport.ro
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare
16:30
Din SuperLiga, direct în La Liga! Lovitura sfârşitului de an în România Primasport.ro
Din SuperLiga, direct în La Liga! Lovitura sfârşitului de an în România
Acum 6 ore
16:00
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit! Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit!
14:50
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR” Primasport.ro
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR”
14:30
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape
Acum 8 ore
14:10
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
13:40
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu Primasport.ro
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu
13:00
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty
12:50
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde
12:40
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 12 ore
11:50
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare Primasport.ro
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare
10:40
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit” Primasport.ro
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit”
10:20
Turcia a suspendat 149 arbitri în urma unei anchete privind pariurile Primasport.ro
Turcia a suspendat 149 arbitri în urma unei anchete privind pariurile
10:20
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg Primasport.ro
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg
09:50
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund” Primasport.ro
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund”
09:00
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate
09:00
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga
09:00
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului Primasport.ro
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului
00:10
VIDEO | A fost ziua românilor! Virgil Ghiţă a marcat pentru Hannover în Bundesliga 2 Primasport.ro
VIDEO | A fost ziua românilor! Virgil Ghiţă a marcat pentru Hannover în Bundesliga 2
00:10
Getafe, succes cu Girona, în deschiderea etapei din La Liga Primasport.ro
Getafe, succes cu Girona, în deschiderea etapei din La Liga
00:00
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă de gol! Românul a fost omul meciului Primasport.ro
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă de gol! Românul a fost omul meciului
31 octombrie 2025
23:50
EXCLUSIV | Basarab Panduru, deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu. ”Doi bani nu dau pe el” Primasport.ro
EXCLUSIV | Basarab Panduru, deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu. ”Doi bani nu dau pe el”
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic obţine un succes de senzaţie şi devine idolul fanilor dinamovişti. ”Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost” Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic obţine un succes de senzaţie şi devine idolul fanilor dinamovişti. ”Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost”
23:10
VIDEO | Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi şi a plecat de la flash-interviu. ”Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare” Primasport.ro
VIDEO | Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi şi a plecat de la flash-interviu. ”Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”
23:10
Laurenţiu Rus a comentat eşecul amar cu Dinamo. "Dezamăgirea este foarte mare” Primasport.ro
Laurenţiu Rus a comentat eşecul amar cu Dinamo. "Dezamăgirea este foarte mare”
22:30
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj 2-1. Remontada epică a ”câinilor” în ultimele minute Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj 2-1. Remontada epică a ”câinilor” în ultimele minute
22:10
Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
22:10
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Emerllahu deschide scorul cu mult noroc Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Emerllahu deschide scorul cu mult noroc
21:50
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Golul lui Musi e anulat pentru offside Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Golul lui Musi e anulat pentru offside
21:40
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026 Primasport.ro
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026
21:40
Motivul pentru care Iuliu Mureşan nu asistă la meciul cu Dinamo Primasport.ro
Motivul pentru care Iuliu Mureşan nu asistă la meciul cu Dinamo
21:20
Sochaux joacă împotriva lui Versailles cu tricouri speciale de Halloween Primasport.ro
Sochaux joacă împotriva lui Versailles cu tricouri speciale de Halloween
21:20
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au fost mai periculoşi în prima repriză Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au fost mai periculoşi în prima repriză
21:10
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb
20:50
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile” Primasport.ro
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.