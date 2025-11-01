VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
1 noiembrie 2025
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi"
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi”
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze" | VIDEO EXCLUSIV
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze” | VIDEO EXCLUSIV
Handbal masculin: România, înfrângere cu Georgia la Trofeul Carpaţi de la Baia Mare
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni
VIDEO | Dezastru pentru Andrei Raţiu! Rayo a fost umilită de Villareal în La Liga
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită"
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită”
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – Rapid
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare
Din SuperLiga, direct în La Liga! Lovitura sfârşitului de an în România
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit!
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit!
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR"
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR”
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit"
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit”
Turcia a suspendat 149 arbitri în urma unei anchete privind pariurile
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund"
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund”
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga
VIDEO | "U" Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului
VIDEO | A fost ziua românilor! Virgil Ghiţă a marcat pentru Hannover în Bundesliga 2
VIDEO | A fost ziua românilor! Virgil Ghiţă a marcat pentru Hannover în Bundesliga 2
Getafe, succes cu Girona, în deschiderea etapei din La Liga
EXCLUSIV | Basarab Panduru, deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu. "Doi bani nu dau pe el"
EXCLUSIV | Basarab Panduru, deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu. ”Doi bani nu dau pe el”
VIDEO | Zeljko Kopic obţine un succes de senzaţie şi devine idolul fanilor dinamovişti. "Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost"
VIDEO | Zeljko Kopic obţine un succes de senzaţie şi devine idolul fanilor dinamovişti. ”Uneori jucăm mai bine, alteori mai prost”
VIDEO | Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi şi a plecat de la flash-interviu. "Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare"
VIDEO | Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi şi a plecat de la flash-interviu. ”Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”
Laurenţiu Rus a comentat eşecul amar cu Dinamo. "Dezamăgirea este foarte mare”
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj 2-1. Remontada epică a ”câinilor” în ultimele minute
Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Emerllahu deschide scorul cu mult noroc
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Emerllahu deschide scorul cu mult noroc
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Golul lui Musi e anulat pentru offside
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Golul lui Musi e anulat pentru offside
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026
TAS admite parţial apelul Federaţiei Ruse de Sanie privind statutul de neutralitate la Jocurile Olimpice din 2026
Motivul pentru care Iuliu Mureşan nu asistă la meciul cu Dinamo
Sochaux joacă împotriva lui Versailles cu tricouri speciale de Halloween
21:20
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au fost mai periculoşi în prima repriză
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Ardelenii au fost mai periculoşi în prima repriză
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb
VIDEO | Dinamo – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Kun, aproape să marcheze un gol superb
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. "Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile"
Tony da Silva îşi asigură liniştea la Iaşi. ”Numai eu cu jucătorii şi cu staff-ul ştiu că sunt clipe dificile”
