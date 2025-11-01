Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!”
Antena Sport, 1 noiembrie 2025 19:50
Danielle Collins a rămas singură de un an şi vrea să-şi refacă viaţa personală. Tenismena americană este deschisă la orice provocare şi încearcă să cunoască bărbaţi înculisv pe alicaţii de dating. Astfel, ea şi-a făcut cont de Tinder, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri. Danielle are 31 de ani a ajuns acum pe locul 63, […] The post Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest # Antena Sport
Arsenal a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea Burnley, în etapa a 10-a din Premier League. Într-un alt meci, Manchester United a terminat la egalitate, 2-2 pe terenul lui Nottingham Forest. Arsenal, șase victorii la rând în Premier League. Man. United, doar egal cu locul 18 Arsenal şi-a făcut jocul uşor încă din prima […] The post Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest appeared first on Antena Sport.
19:30
FC Argeș s-a impus la limită pe stadionul din Clinceni contra celor de la Unirea Slobozia. Formația antrenată de Bogdan Andone a pus punct seriei de trei etape la rând fără victorie. Cu acest succes, „vulturii violeți” se mențin pe loc de play-off, la egalitate cu Dinamo București, grupare care a obținut trei puncte dramatice […] The post Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. Piteștenii încheie seria de trei etape fără succes appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:10
Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit” # Antena Sport
Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. […] The post Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit” appeared first on Antena Sport.
18:50
Lamine Yamal a fost criticat aspru pentru evoluțiile în tricoul Barcelonei din ultimul timp, iar starul de 18 ani al lui Hansi Flick a luat o decizie importantă pe plan personal. Concret, spaniolul s-a despărțit de iubita Nicki Nicole, cea alături de care se afișase la precedentele dueluri ale campioanei din La Liga. Yamal nu […] The post S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot” appeared first on Antena Sport.
18:50
Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad # Antena Sport
Simona Halep se află prezentă acum la Turneul Campioanelor de la Riad – care se desfăşoară în perioada 1-8 noiembrie. Românca noastră s-a bucurat de o primire călduroasă din partea arabilor, care au întâmpinat-o cu fast pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Simona Halep a fost adusă într-o mașină specială, iar – după sosirea în […] The post Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad appeared first on Antena Sport.
18:30
Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă # Antena Sport
România are competiție serioasă pentru găzduirea finalelor de UEFA Europa League din 2028 și 2029, în contextul în care vineri a venit vestea că Arena Națională ar putea fi din nou “casa” unui ultim act european. Cel mai mare stadion al țării noastre este în luptă cu arene de top, care au la rândul lor […] The post Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă appeared first on Antena Sport.
18:20
Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!” # Antena Sport
Ciprian Marica este surprins de ce se întâmplă la Universitatea Craiova. Fostul atacant al naţionalei României se aştepta ca Mirel Rădoi să poată gestiona relaţia cu jucătorii, suporterii sau patronul echipei, dar lucrurile par scăpate de sub control. „Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate […] The post Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:00
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia și a spus că nu este surprins de decizia pe care a luat-o fostul selecționer. Din contră, oficialul campioanei a mărturisit că surprinderea sa a apărut în vară, atunci când antrenorul de 47 de ani a […] The post “Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat appeared first on Antena Sport.
18:00
Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” # Antena Sport
Dennis Man se află într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, după ce a fost cel mai bun de pe teren în victoria cu scorul de 5-2 cu Fortuna Sittard. Fotbalistul român a înscris și a dat și un assist în acest joc. Chiar dacă începutul de sezon nu a fost unul ușor pentru […] The post Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” appeared first on Antena Sport.
17:40
Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! # Antena Sport
Fostul acţionar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu – în vârstă de 52 de ani – și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi au pus punct căsniciei după şapte ani! Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a […] The post Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! appeared first on Antena Sport.
17:30
Genoa nu a câștigat niciun meci în actuala ediție de Serie A și ocupă ultima poziție în clasament. În mod evident, aceste rezultate au dus la despărțirea de Patrick Vieira, asta deși antrenorul francez avea parte de susținerea lui Dan Șucu pentru a continua pe banca „grifonilor”. Presa din Italia anunță că omul de afaceri […] The post El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
17:20
Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB # Antena Sport
Dinamo a învins-o vineri pe CFR Cluj la capătul unui meci nebun, iar un rol imens în obținerea celor trei puncte l-au avut jucătorii trimiși de pe bancă de Zeljko Kopic. Rezervele au fost un punct forte în acest sezon pentru Dinamo, iar o statistică arată că fără intervenția lor, alb-roșiii ar fi fost la […] The post Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB appeared first on Antena Sport.
17:10
Denis Alibec nu duce lipsă de propuneri după ce s-a anunţat că este ca şi plecat de la FCSB, din iarnă. Prima echipă din campionatul intern care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. O altă echipă care l-ar putea achiziţiona pe Denis Alibec este chiar Farul Constanţa, club la care jucătorul […] The post Denis Alibec, în vizorul unei foste campioane din România. “Poate acolo e locul lui” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ipoteza potrivit căreia Edi Iordănescu ar urma să se întoarcă pe banca naționalei a devenit una discutată, după ce fostul selecționer a plecat de la Legia Varșovia. Recent, Federația Română de Fotbal, prin vocea oficialului Andrei Vochin, a dezmințit aceste zvonuri și a transmis că Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” cel puțin până […] The post Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
16:50
Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect # Antena Sport
Gigi Becali face bani buni din terenurile pe care deţine. Recent, el şi-a dat acrodul pentru un teren care a fost achiziţionat de Peter și Gabor Futo, reprezentanţii unei companii din Ungaria. Pe terenul lui Gigi Becali se vor ridica nu mai puțin de 900 de apartamente. Compania Cordia Pipera Development, înființată recent de grupul […] The post Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect appeared first on Antena Sport.
16:40
Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” # Antena Sport
Vestea legată de despărțirea dintre Genoa, clubul din Italia patronat de Dan Șucu, respectiv Patrick Vieira, a fost primită cu multă fericire de Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din era modernă a acestui sport. Atacantul care a jucat pentru “grifoni”, dar care nu a fost băgat în seamă atât de mult de […] The post Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” appeared first on Antena Sport.
16:40
Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” # Antena Sport
Chiar dacă FCSB vine după două succese consecutive, Mihai Stoica nu își permite să vorbească despre rezultate care ar fi pe placul campionilor, fiind întrebat în mod direct despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București. Formația roș-albastră va evolua sâmbătă seară pe Cluj Arena, contra grupării antrenate de Cristiano Bergodi. Oficialul FCSB a lămurit […] The post Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” appeared first on Antena Sport.
16:20
Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 # Antena Sport
Aflat la prima convocare în tricoul selecționatei sub 16 ani a Portugaliei, Cristiano Ronaldo Jr a participat alături de națională într-un stagiu de pregătire din Turcia. În meciul de sâmbătă, acesta a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. El a fost cel care a deschis scorul în disputa contra Țării Galilor, fiind servit excelent […] The post Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:10
Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est # Antena Sport
Meciul dintre Carolina Hurricanes şi Boston Bruins din TD Garden va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Boston caută a treia victorie la rând pe teren propriu, în timp ce Carolina începe un scurt road-trip, TD Garden fiind prima oprire. Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două echipe în actualul sezon. […] The post Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est appeared first on Antena Sport.
16:10
Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” # Antena Sport
Marcel Puşcaş (65 de ani), fostul preşedinte de la Ceahlăul şi de la FCU Craiova, a răbufnit pe pagina sa de Facebook după ce a fost pus să se descalţe în aeroport. Puşcaş a considerat experienţa drept una umilitoare şi a transmis un mesaj vehement pe contul lui. Marcel Puşcaş, revoltat că a fost pus […] The post Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” appeared first on Antena Sport.
16:10
Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj # Antena Sport
Transferul lui Florinel Coman a fost una dintre marile lovituri date de Gigi Becali la finalul sezonului 2023/2024. Fotbalistul român era cumpărat pentru suma de peste cinci milioane de euro de cei de la Al-Gharafa. Clubul din Qatar nu a virat însă banii în schimbul jucătorului care cucerise titlul de campion al României și a […] The post Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
15:40
Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite # Antena Sport
Dinamo şi CFR Cluj au fost amendate după partida incredibilă de vineri seară, câştigată de alb-roşii, după ce au fost conduşi. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după ce a ratat execuţia, în minutul 69 al meciului. Dinamo a revenit incredibil, asemenea lui Manchester United în finala din 1999 a Ligii Campionilor, disputată cu Bayern […] The post Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite appeared first on Antena Sport.
15:20
U Cluj şi FCSB se întâlnesc sâmbătă seară, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României se află la al doilea meci în deplasare dintr-un total de patru meciuri la rând departe de casă. De partea cealaltă, U Cluj va juca pentru prima oară pe teren propriu sub comanda noului antrenor, Cristiano Bergodi. […] The post Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
15:10
Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) voia ca FCSB să nu se prezinte la meciul de Cupă cu Gloria Bistriţa. Mihai Stoica (60 de ani) i-a explicat lui Gigi Becali că FCSB nu va pierde doar partida de Cupă la “masa verde”, cu 3-0, ci va fi depunctată şi în Liga 1. Becali a propus apoi […] The post Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
14:40
Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” # Antena Sport
Marius Şumudică a primit replica de la Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj. Ultimul mandat al italianului în Gruia a fost de scurtă durată şi a fost ţinta criticilor, din cauza rezultatelor modeste înregistrate de clujeni. Printre cei care au criticat jocul celor de la CFR Cluj în perioada în care Mandorlini conducea […] The post Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” appeared first on Antena Sport.
14:20
Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore # Antena Sport
Antrenorul român Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost propus la Genoa. E “revoluţie” la clubul patronat de Dan Şucu, Genoa despărţindu-se în 24 de ore de directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) şi de antrenorul Patrick Vieira (49 de ani). Favorit în acest moment să o preia pe Genoa este fostul antrenor al […] The post Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:50
Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă în Liga a 2-a # Antena Sport
CS Tunari a suferit o nouă înfrângere în Liga a 2-a, 0-1 cu Reşiţa. Echipa la care e legitimat Constantin Budescu (36 de ani) se află pe penultimul loc din Liga a 2-a, cu 7 puncte după 12 etape disputate. În spatele lui CS Tunari e CSM Olimpia Satu Mare, care are doar 4 puncte […] The post Ce făcea Constantin Budescu în timp ce echipa lui, CS Tunari, era învinsă în Liga a 2-a appeared first on Antena Sport.
13:40
Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong. Ea a fost învinsă de Leylah Fernandez, finalista din 2021 de la US Open, scor 4-6, 4-6. Acesta a fost ultimul turneu pentru româncă în 2025. La începutul acestui an, la Transylvania Open, Sorana Cîrstea declara că sunt şanse […] The post Sorana Cîrstea s-a răzgândit şi nu se retrage: “Voi juca şi în 2026” appeared first on Antena Sport.
13:10
Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon! Toate rezultatele de vineri din NBA # Antena Sport
Philadelphia 76ers a înregistrat prima înfrângere din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cedând, vineri pe propriul teren, cu 108-109 în faţa lui Boston Celtics, informează AFP. După patru victorii consecutive, 76ers au cedat la limită în ciuda celor 26 de puncte înscrise de Tyrese Maxey, în timp ce Celtics au mizat […] The post Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon! Toate rezultatele de vineri din NBA appeared first on Antena Sport.
13:10
Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist # Antena Sport
Chiar dacă PSV a câştigat cu 5-2, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) s-a declarat nemulţumit că echipa lui a primit două goluri. Dennis Man (27 de ani) a fost MVP-ul partidei, cu un gol şi un assist. El a primit nota 9 din partea site-ului de specialitate flashscore.ro. Peter Bosz, nemulţumit după PSV – […] The post Reacţia surprinzătoare a antrenorului lui PSV, după meciul în care Dennis Man a fost MVP, cu gol şi assist appeared first on Antena Sport.
12:20
Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului “Şepcilor roşii” cu FCSB! # Antena Sport
După plecarea lui Neluţu Sabău (57 de ani), U Cluj a obţinut două victorii, ambele cu 2-1, cu Oţelul Galaţi în campionat şi cu Metalul Buzău în Cupa României. Sabău e de părere că forma bună a clujenilor de după demisia lui va continua şi la meciul cu FCSB. Sabău e convins că U Cluj […] The post Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului “Şepcilor roşii” cu FCSB! appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:10
Patrick Vieira şi-a dat demisia de la Genoa, după începutul catastrofal de sezon al echipei patronate de Dan Şucu. Această despărţire a fost anunţată oficial de Genoa sâmbătă dimineaţă, la doar câteva zile după ce presa din Italia anunţa că omul de afaceri român nu şi-a pierdut încrederea în antrenorul francez. După plecarea lui Vieira […] The post Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Răsturnare de situaţie la echipa lui Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
11:50
Erling Haaland a ieşit costumat în “Joker” pe străzile din Manchester. Imaginile virale cu starul lui City # Antena Sport
Jucătorul echipei Manchester City, Erling Haaland, i-a surprins pe localnicii din Manchester deghizându-se în The Joker în timpul unei ieşiri nocturne la cumpărături, cu ocazia Halloweenului. Într-un videoclip postat pe noul său canal de YouTube, intitulat „”Am ieşit sub acoperire ca The Joker pe străzile din Manchester”, Haaland a fost văzut deghizându-se acasă, alături de […] The post Erling Haaland a ieşit costumat în “Joker” pe străzile din Manchester. Imaginile virale cu starul lui City appeared first on Antena Sport.
11:40
Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, s-a întâlnit cu Istvan Kovacs, la Cluj. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League sezonul trecut se pregătea să se antreneze pe terenul celor de la Sănătatea Cluj, în momentul în care s-a întâlnit cu oficialii FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că şi-a […] The post Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?” appeared first on Antena Sport.
11:10
Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil” # Antena Sport
Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu, ce a văzut din tribune meciul dramatic al echipei sale, CFR, cu Dinamo, a fost felicitat de toată lumea din jurul lui după golul lui Emerllahu, iar după ce “câinii” au înscris golul victoriei, prin Soro, nimeni nu se mai afla lângă antrenor. Dinamo a obţinut victoria după […] The post Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, vrea să dea lovitura pe piaţa transferurilor. Finalista UEFA Champions League a pus ochii pe Marc Guehi de la Crystal Palace, fundaş care a fost la un pas să ajungă vara aceasta la Liverpool. După un început bun de sezon, echipa pregătită de Cristi Chivu se gândeşte la viitor. Chiar […] The post Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter appeared first on Antena Sport.
10:50
Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a primit o veste excelentă înaintea duelului crucial al României cu Bosnia, din deplasare. Bosnia – România se dispută sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii vor încheia grupa H a preliminariilor World Cup 2026 cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45. Denis […] The post Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! appeared first on Antena Sport.
10:00
Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial şi deţinătorul titlului, şi italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP. Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), […] The post Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi appeared first on Antena Sport.
09:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off # Antena Sport
Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte. În ciuda startului slab de campionat, FCSB […] The post U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off appeared first on Antena Sport.
09:40
Anaheim Ducks a revenit acasă cu o victorie, în faţa celor de la Detroit Red Wings. Formaţia din California a jucat în deplasare în ultimele cinci meciuri. În urma succesului cu 5-2 în faţa lui Detroit, Anaheim are patru victorii în ultimele cinci meciuri. După mai puţin de cinci minute de joc, Troy Terry a […] The post Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte appeared first on Antena Sport.
09:20
“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! # Antena Sport
Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu (23 de ani), de la interviul de după meciul “nebun” Dinamo – CFR Cluj 2-1. Fostul golgheter al sezonului trecut a dat assist-ul la golul norocos al lui Emerllahu. Munteanu are 3 assist-uri în prima jumătate a sezonului regular. A marcat un singur […] The post “Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! appeared first on Antena Sport.
09:10
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg # Antena Sport
Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu. Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe […] The post Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg appeared first on Antena Sport.
09:00
Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut o “explozie” de bucurie după ce Alberto Soro a marcat golul victoriei “câinilor” cu CFR Cluj. Dinamo a întors fabulos partida, cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. Karamoko a egalat, pentru ca Alberto Soro să le aducă victoria dinamoviştilor, după […] The post Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! appeared first on Antena Sport.
09:00
Mircea Lucescu, selecţionerul României, se concentrează asupra ultimelor meciuri ale tricolorilor, din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Rămâne însă de văzut dacă “Il Luce” va conduce echipa şi la barajul din luna martie. Ioan Andone, fostul mare jucător al “câinilor”, este de părere că Mircea Lucescu va continua la naţională, dar […] The post Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! “Ar fi un lucru extraordinar” appeared first on Antena Sport.
08:30
Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol. Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna […] The post Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie appeared first on Antena Sport.
08:20
“Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR # Antena Sport
Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă. CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21. Mario Camora: “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva” „Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu […] The post “Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
“Trebuie să mai merg pe la biserică” Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a “câinilor” # Antena Sport
Alex Musi (21 de ani), care a avut un gol anulat în meciul “nebun” câştigat de Dinamo, cu 2-1, cu CFR Cluj, a oferit declaraţia serii după meciul de pe Arena Naţională. Musi s-a arătat foarte bucuros pentru Alberto Soro, care a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Spaniolul le-a adus victoria “câinilor” în minutul […] The post “Trebuie să mai merg pe la biserică” Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a “câinilor” appeared first on Antena Sport.
00:00
Dinamo s-a impus cu 2-1, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, era în culmea fericirii la fuierul de final al partidei. “A fost o victorie dulce”, şi-a început Nicolescu discursul. La golul anulat la Musi, şeful de la Dinamo spune că revedea meciul cu Rapid! “Am câştigat mentalitatea de învingători, e victoria […] The post Andrei Nicolescu: “Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate!” appeared first on Antena Sport.
31 octombrie 2025
23:50
Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Laurenţiu Rus, a fost şi el vizibil afectat după ce Dinamo a învins echipa din Gruia cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. La scurt timp după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi, Laurenţiu Rus a vorbit despre cât de afectaţi sunt jucătorii lui CFR Cluj în urma […] The post Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns appeared first on Antena Sport.
