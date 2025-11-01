Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor

11:10

Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu, ce a văzut din tribune meciul dramatic al echipei sale, CFR, cu Dinamo, a fost felicitat de toată lumea din jurul lui după golul lui Emerllahu, iar după ce “câinii” au înscris golul victoriei, prin Soro, nimeni nu se mai afla lângă antrenor. Dinamo a obţinut victoria după […] The post Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil” appeared first on Antena Sport.