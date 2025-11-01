Superliga: FC Argeş câștigă la limită meciul în deplasare cu Slobozia
HotNews.ro, 1 noiembrie 2025 21:20
Echipa piteşteană FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 15-a din Superligă. La Clinceni, Unirea a pierdut cu FC Argeş, după un meci în care nu a…
SUA îndeamnă Libanul să urmeze exemplul Siriei și să se așeze la masa discuțiilor cu Israel. „Vă vom ajuta” # HotNews.ro
Un oficial american de rang înalt a îndemnat Libanul, sâmbătă, să încerce să poarte discuții directe cu Israelul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la intensificarea atacurilor israeliene asupra bastioanelor Hezbollah, la aproape…
Lupta pentru „poarta de intrare în Donețk”. Situație dificilă pentru trupele ucrainene într-o zi în care Rusia susține că a distrus forțele speciale trimise la Pokrovsk / Mesaj ferm de la Kiev # HotNews.ro
Situația rămâne critică la Pokrovsk, orașul din estul Ucrainei considerat „poarta de intrare în Donețk”. Kievul anunță că forțele sale speciale continuă lupta pentru apărarea orașului, în timp ce Moscova susține că le-a distrus complet…
Ghid ANAF 2025: Informații pentru firme despre noul plafon de scutire de TVA, stabilit prin Ordonanța 22/2025 # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat joi un ghid în format PDF cu informații despre Ordonanța nr. 22/2025, pentru modificarea Codului Fiscal, cea prin care s-a stabilit noul plafon al cifrei de…
Arme de 2,4 milioane de dolari confiscate în cea mai letală operațiune antidrog din istoria Braziliei. Unele aparțin unor armate străine # HotNews.ro
Autoritățile au confiscat 120 de arme în timpul recentei operațiuni antidrog din Rio de Janeiro, în care au murit cel puțin 121 de persoane, a anunțat guvernul statal, sâmbătă, potrivit AFP. În acțiunea de marți…
Minoră găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în SUA. Alte două arestări în dosar # HotNews.ro
O adolescentă în vârstă de 13 ani din Louisiana, SUA, care dispăruse după ce l-a cunoscut pe un bărbat pe internet, a fost găsită în viață, într-o cutie, în locuința lui din Pennsylvania, alături de…
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Când m-ai agresat în Parlament nu ți-a fost teamă. Când ai urlat că vii peste mine acasă erai mare viteaz” # HotNews.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, agresat în Parlament de liderul AUR în urmă cu trei ani, a reacționat sâmbătă după ce liderul AUR, George Simion, a cerut protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP)…
VIDEO George Simion: „De mâine, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază din partea SPP” / Ce le-a transmis lui Alexandru Muraru și Vasile Bănescu # HotNews.ro
Deputatul George Simion, președintele AUR, a declarat sâmbătă că adversarii partidului său „pun mâna pe gloanțe și trag” atunci „când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice”. El…
O comedie în care Keanu Reeves si-a pus aripi e un motiv bun ca să mergeți la cinema. Vă mai ofer și altele # HotNews.ro
Îngerii au fascinat dintotdeauna, iar cinemaul nu s-a ținut departe de ei. Noua comedie “Doamne, ce noroc!” / “Good Fortune” (acum pe marile ecrane), unde Keanu Reeves joacă un înger ambiționat să salveze un suflet…
Cum pot consumatorii vulnerabili să beneficieze de ajutor pentru încălzire și suplimentul pentru energie. Explicația autorităților # HotNews.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, sâmbătă, că programul prin care persoanele aflate în situații vulnerabile pot beneficia de ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie continuă și în 2025-2026. În…
INTERVIU „Riscăm să primim migranți din alte țări și să-i tratăm cum am fost noi tratați”. Avertismentul scriitorului român ignorat acasă, dar care a cunoscut faima în Spania # HotNews.ro
George Mihăiță Gane sau Miguel Gane (32 ani) este unul dintre cei mai bine vânduți scriitori contemporani de limbă spaniolă. Cărțile sale de poezii, vândute în zeci de mii de exemplare, atât în Spania, cât…
Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare de la Lukoil cu privire la o eventuală vânzare a activelor din România. „Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat sâmbătă că instituția nu a primit de la Lukoil nicio notificare referitoare la o eventuală tranzacție privind activele din țara noastră, transmite Agerpres. „Nu am primit până în…
Ce cadou i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping, la câteva zile după ce Trump a primit o coroană de aur # HotNews.ro
Noul președinte al Coreei de Sud i-a oferit sâmbătă liderului chinez Xi Jinping „cea mai rafinată” tablă de joc Go, în timpul unei vizite de stat, la doar câteva zile după ce îi dăruise președintelui…
Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate # HotNews.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună începând cel puțin din 2023, în condițiile în care a atacat rețeaua de energie a țării în operațiuni nocturne, arată…
Daniel Zamfir, atac virulent la CTP. Senatorul PSD spune că nu doar ONG-ul „Dăruiește Viață” a ridicat spitale și publică o listă cu unități medicale modernizate sau în curs de construcție # HotNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, după ce a fost criticat de gazetarul Cristian Tudor Popescu. Zamfir, care a acuzat-o recent pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” și recent…
Raportul datorie/PIB al Uniunii Europene s-a situat la 82% în primul trimestru din 2025, în scădere față de 92% în aceeași perioadă din 2021, arată ultimele date Eurostat, analizate de Profit.ro. În timp ce Grecia…
Un arhipelag cu mai puțini oameni decât încap pe Stadionul Steaua are un plan ambițios să-și unească insulele prin tuneluri subacvatice # HotNews.ro
La aproape 170 de kilometri nord de Scoția, la granița dintre Oceanul Atlantic și Marea Nordului, un mic arhipelag visează la un sistem complex de tuneluri rutiere subacvatice care să-i sporească activitatea industrială și legăturile…
O femeie în vârstă de 38 de ani, arestată în această săptămână alături de alte patru persoane în cazul furtului fără precedent de la Muzeul Luvru din Paris, a fost inculpată sâmbătă, potrivit AFP. Suspecta,…
Ciprian Ciucu infirmă retragerea din cursă, după o știre pe „surse” difuzată de Realitatea Plus. Liberalul acuză o „strategie” împotriva sa: „Polymarket le stătea în gât” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezmințit sâmbătă „știrile false” despre o eventuală retragere a sa în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR. Liberalul nu a numit o sursă a acestor informații, dar…
REPORTAJ. Cum a devenit disfuncțională primăria unei localități din România din cauza luptelor politice / Conflictul dintre primar și consilieri a lăsat 120 de oameni fără niciun venit # HotNews.ro
Cei care își imaginează că războaiele politice se poartă doar în București se înșală. Comuna Brebu, cu 7.000 de locuitori, din județul Prahova, nu are bugetul aprobat de la începutul anului din cauza neînțelegerilor dintre…
Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta # HotNews.ro
Un bărbat și o femeie au fost uciși și alte cel puțin 10 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o localitate de pe insula Creta din Grecia, în ceea ce un oficial de rang înalt din…
O judecătoare a reclamat la 112 că a fost agresată fizic de soţul ei, într-un imobil din București / Bărbatul este poliţist # HotNews.ro
Femeia în vârstă de 32 de ani a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic de către soţul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii…
Lukașenko amenință Occidentul cu „o armă înspăimântătoare”, folosită o singură dată de Rusia în Ucraina: „Vreau să știe că îi putem doborî” # HotNews.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul de rachete rusesc Oreshnik pentru a intimida statele vecine, notează Ukrainska Pravda, care citează BelTA, agenția de presă de stat din Belarus.Lukașenko a spus…
La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, România nu dispune încă de centre complet funcționale pentru mari arși, iar cazurile grave continuă să fie transferate în unități medicale din străinătate. Astfel, de la…
Șeful Pentagonului spune că SUA e gata să împărtășească instrumente cu aliații pentru a contracara China „agresivă” # HotNews.ro
Secretarul american de război, Pete Hegseth, a criticat sâmbătă Beijingul pentru înmulțirea „acțiunilor destabilizatoare” din Marea Chinei de Sud și s-a angajat să sprijine țările Asia de Sud-Est cu tehnologie care să le ajute să…
Cum a reușit Ucraina să dea o lovitură strategică Rusiei: A distrus aproape jumătate din sistemele antiaeriene care s-au dovedit cele mai performante în război # HotNews.ro
Ucraina susține că a reușit numai în anul 2025 să distrugă aproape jumătate din arsenalul de sisteme antiaeriene Panțir-S1 ale Rusiei, sisteme care s-au dovedit cele mai performante în special împotriva dronelor ucrainene. „Numărul sistemelor…
Elisabeta, cel mai vechi bulevard din București, gândit și făcut „ca la Paris”. Avea „pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # HotNews.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, tăiat drept…
Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” # HotNews.ro
Președinta Tanzaniei Samia Suluhu Hassan a câștigat un nou mandat, obținând aproape 98% din voturi la scrutinul de miercuri, potrivit BBC. Victoria zdrobitoare a fost catalogată drept o „parodie a democraţiei” de către un purtător…
Acest roman este sumbru, plin de sărăcie, violență și pericole existențiale. Dar depășirea unor limite impuse de interdicții modelează caracterul și cum arta prosperă sfidând conformismul, spune o legendă rock despre una dintre cele mai…
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, verdict înainte de meciul U Cluj – FCSB. „Câștigă, asta e părerea mea” # HotNews.ro
Fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, este convins că Universitatea se va impune în fața campioanei din sezonul trecut FCSB, în meciul de sâmbătă seară disputat în etapa a 15-a din SuperLigă. Unirea Slobozia…
VIDEO Camilă folosită de ruși pe front, filmată în timp ce trece agale pe langă un blindat M113 stricat, în drum spre grădina zoo # HotNews.ro
Conflictul sângeros dintre Kievul şi Moscova care durează de peste trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în…
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk” # HotNews.ro
Forțele ruse au învins o echipă a forțelor speciale ucrainene care a fost trimisă în grabă în orașul Pokrovsk, din estul țării, pentru a împiedica trupele ruse să avanseze mai departe în oraș, a declarat…
Răspunsul Poliției pentru George Simion care a acuzat că sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat # HotNews.ro
Precizările Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi a acuzat autoritățile că nu au luat nicio măsură, deși a depus…
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12:00, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 % din corp, a…
VIDEO „Trei pui de pisică sălbatică, mişunând jucăuş pe lângă mama lor”. Imagini inedite dintr-o pădure din România, surprinse de camerele de monitorizare # HotNews.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă alături de mama lor. Imaginile au fost distribuite pe reţelele de socializare…
Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază de la SPP. „Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA, l-a ironizat de pe liderul opoziției, George Simion, pentru că a solicitat să fie păzit de personal al Serviciului de Protecție și…
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Acuzați că „înregistrează în secret imagini video şi audio”, ei nu mai au voie într-o cameră de lângă Biroul Oval # HotNews.ro
Măsura Casei Albe urmează restricţiilor impuse în luna octombrie reporterilor de la Departamentul Apărării, în urma cărora zeci de jurnalişti și-au eliberat birourile din Pentagon și au renunțat la acreditări. Noua regulă care a intrat în…
Inteligența artificială a rezolvat o controversă ştiinţifică veche un sfert de secol despre boala Crohn # HotNews.ro
Cu ajutorul inteligenţei artificiale, oamenii de ştiinţă au descoperit cum o genă cheie declanşează boala Crohn, un mister ce durează de mai bine de 25 de ani, scrie News.ro. O descoperire a cercetătorilor de la…
Cristian Tudor Popescu, despre noul scandal din coaliție privind salariul Oanei Gheorghiu: „Frăția Șobolanilor a început să forfotească” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu sugerează PSD încearcă din răsputeri să găsească o vulnerabilitate noului vicepremier Oana Gheorghiu, după ce un senator social-democrat a acuzat-o recent că a făcut „caritate pe bani” în proiectul privind construierea…
VIDEO Singura autostradă construită de chinezi în România are întârzieri. Când va fi totuși gata și de ce e important lotul # HotNews.ro
Un constructor chinez construiește în prezent un tronson din autostrada de centură a Capitalei (A0). Este prima și singura autostradă realizată de un constructor din China în țara noastră. Deși ar fi trebuit să fie…
FOTO Halloween 2025: De la Medusa, la Shrek sau Barbie, starurile de la Hollywood s-au întrecut în costumații la cea mai faimoasă petrecere de groază # HotNews.ro
Una dintre cele mai populare petreceri de la Hollywood este evenimentul anual organizat de Heidi Klum de Halloween. În fiecare an, supermodelul își alege un costum de neuitat, iar anul acesta a ales un personaj…
Vreme neobișnuită pentru începutul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele zile # HotNews.ro
Meteorologii au anunțat că începutul lunii cunoscute în tradiția populară sub numele de Brumar, care marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii, va fi cu totul ieșit din comun în ceea ce privește temperaturile înregistrate la…
INTERVIU De ce atacurile lui Grindeanu la Bolojan urmăresc altceva. „Au multe metehne, dar sinucigași nu sunt” / Șansele „dreptei” și ale ”stângii” de a câștiga Capitala # HotNews.ro
„Atacurile PSD, ale lui Sorin Grindeanu la Ilie Bolojan nu doresc neapărat schimbarea prim-ministrului, pentru că cei din PSD nu au o alternativă în acest moment și nici nu vor să fie considerați responsabili de…
Atac în noaptea Halloween. Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat care l-a alungat de la colindat / „Vecinul meu e în drum spre spital” # HotNews.ro
Poliția a fost sesizată vineri seară, printr-un apel la 112, că o persoană a fost înjughiată în Green City, un complex rezidențial din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că…
Legislație unică în lume: Maldive interzice fumatul pentru persoanele născute după 2007. Măsura, valabilă și pentru turiști # HotNews.ro
Autoritățile din Maldive au consolidat legislația antifumat și începând de sâmbătă a intrat în vigoare o prevedere legală care interzice folosirea produselor din tutun oricărei persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune din lume…
Dinamo Bucureşti a câștigat spectaculos partidua disputată pe teren propriu, scor 2-1, cu CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă. Conduși din minutul ’69 de „feroviari”, „câinii” au reușit să întoarcă…
Șeful serviciilor de informaţii din SUA, vizită discretă la Bruxelles. Întâlnirea directorul CIA cu oficiali europeni, într-un moment delicat # HotNews.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă…
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, a solicitat acordarea licenței pentru furnizarea de energie electrică în România. Citește mai mult pe Profit.ro.
Van Eyck, Leonardo da Vinci și Keith Haring se numără printre artiștii care au lăsat în urmă opere neterminate. Cauzele ar putea fi nemulțumirea, întâmplările vieții sau propria voință. Citiți mai mult pe Curatorial.ro.
Theodor Stolojan avertizează asupra riscurilor în coaliție după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Fricţiunile acestea nu fac decât să diminueze eficienţa activităţii guvernului şi să prăbuşească încrederea oamenilor că în România lucrurile pot fi puse în ordine” # HotNews.ro
Fostul președinte PNL, Theodor Stolojan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului. Ba mai mult, fostul premier susţine că…
