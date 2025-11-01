Explozie urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit MORT sub dărâmături

20:10

FCSB ar urma să fie controlată de ANAF, după ce un soft al celor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală a notat că echipa roș-albastră are un risc ridicat privind unele datorii. Cei de la ANAF ar urma să vină în inspecție la FCSB, fiind urmărită activitatea din ultimii 5 ani. Se vorbește că […]