România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB
G4Media, 1 noiembrie 2025 22:50
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
22:50
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB # G4Media
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne... © G4Media.ro.
22:40
Yan, câinele-erou al Unității Canine Salvamont Suceava, iese la pensie din motive medicale. Predă ștafeta colegului său, SVen: „Am hotărât asta pentru a-i prelungi viața” # G4Media
La Unitatea Canină Salvamont Suceava, timpul nu se măsoară doar în ani, ci și în misiuni îndeplinite, vieți salvate și legături speciale între instructori și câini.... © G4Media.ro.
22:40
O busculadă la un templu hindus popular din sudul Indiei a dus la moartea a cel puţin nouă persoane şi rănirea a zeci de alte... © G4Media.ro.
22:30
Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: „Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial” # G4Media
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor, la Riad, unde i-a înmânat Arinei Sabalenka trofeul pentru numărul 1 mondial, transmite News.ro. “Un... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa, preluată de... © G4Media.ro.
21:50
Ministrul Muncii consideră că amânarea de către premier a deciziei privind creşterea salariului minim este „înţeleaptă”, chiar dacă ”PSD îşi asumă public faptul că este susţinătorul creşterii salariului minim” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că amânarea de către premierul Ilie Bolojan a deciziei privind majorarea salariului mimim este înţeleaptă, având în... © G4Media.ro.
21:40
O femeie de 38 de ani a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni, în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru # G4Media
O femeie de 38 de ani a fost acuzată în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru din Paris, potrivit presei locale. Ea se... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:10
Posturile Disney, inclusiv ABC şi ESPN, au fost eliminate de pe YouTube TV după expirarea acordului de distribuţie # G4Media
Conţinutul Disney, care include canale populare precum ABC, ESPN, FX, NatGeo şi Disney Channel, a fost eliminat de pe platforma YouTube TV în cursul nopţii,... © G4Media.ro.
21:00
VIDEO Corul de copii al Patriahiei interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar / Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie, iar clipul a fost postat de agenția de știri a Patriarhiei # G4Media
Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, a interpretat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională,... © G4Media.ro.
20:40
Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă # G4Media
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi... © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # G4Media
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor... © G4Media.ro.
19:40
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres. „Sistemul de detectare funcţionează”, a scris... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
Ziua Mondială a Veganismului, sărbătorită anual pe 1 noiembrie/ 7 metode prin care poți face trecerea la o dietă vegană # G4Media
În fiecare an pe data de 1 noiembrie în toată lumea este sărbătorită Ziua Veganismului, dată ce marchează înființarea Societății Vegane (The Vegan Society) în... © G4Media.ro.
19:20
Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice # G4Media
Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie... © G4Media.ro.
19:00
PNL Iaşi l-a exclus pe consilierul de la Mogoşeşti, arestat pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante. Liderul PNL Iaşi îl acuză pe şeful local PSD că “face scut“ în jurul edilului din Grozeşti, acuzat că a lovit doi copii # G4Media
PNL Iaşi a decis excluderea din partid a consilierului local Dragoş Florin Doloi din Mogoşeşti, după ce acesta a fost arestat preventiv pentru că ar... © G4Media.ro.
18:50
Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul. Totul după o perioadă lungă dedicată carierei politice. Președintele României spune că... © G4Media.ro.
18:40
Extremistul George Simion: „De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP” / Este al doilea lider politic după Dragnea care susține că este vizat de o tentativă de asasinat # G4Media
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat, sâmbătă, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului, că „pentru a preveni un asasinat”, începând... © G4Media.ro.
18:10
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR: Simioane, unde ți-a pierit curajul? După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce # G4Media
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR, extremistul George Simion, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că, după ani în... © G4Media.ro.
18:00
Israelul afirmă că ultimele rămășițe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici # G4Media
Rămășițele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparțin niciunui ostatic dispărut, potrivit rapoartelor surselor israeliene. Crucea Roșie a declarat că a transferat... © G4Media.ro.
18:00
Cât de multe știi despre fondurile europene de coeziune? Quiz pentru testarea cunoștințelor (episodul 3) # G4Media
Testul lunii octombrie, de tip quiz, cu întrebări și răspunsuri punctuale, pentru a te ajuta să verifici cât de multe știi despre politica de coeziune... © G4Media.ro.
18:00
VIDEO De neoprit – Mădălina Florea a doborât recordul Kolitza Balmatrail: Prima femeie din istorie cu timp sub o oră în celebra cursă de alergare montană # G4Media
Mădălina Florea a devenit prima femeie din istorie care termină cursa istorică de alergare montană Kolitza Balmatrail în mai puțin de o oră, transmit site-ul... © G4Media.ro.
17:30
Liderul partidului D66 (social liberal), Rob Jetten, a revendicat victoria alegerilor generale din Țările de Jos # G4Media
Potrivit calculelor agenției de știri ANP au arătat că partidul său nu mai poate fi depășit de Partidul Libertății (PVV, extrema dreaptă), condus de Geert... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:20
Paste alla genovese, cu sos de carne fără roșii, rețetă tradițională napoletană plină de legende. Carnea merge nu doar la paste, ci și în sandvișuri sau salate # G4Media
Se numesc paste alla genovese, dar este o rețetă de la Napoli, și nu e deloc clar ce legătură are cu Genova. Este, de facto, un... © G4Media.ro.
17:20
Mai mulţi participanţi la o petrecere uriașă de Halloween organizată în Stuttgart au leşinat brusc şi au fost transportaţi la spital # G4Media
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA,... © G4Media.ro.
17:20
Harrison Ford a declarat că atacul lui Donald Trump asupra măsurilor de combatere a crizei climatice „îl sperie de moarte”/ Acesta spune că președintele SUA este „unul dintre cei mai mari criminali din istorie” # G4Media
Într-un atac virulent la adresa președintelui, actorul Harrison Ford a declarat pentru Guardian că Trump „nu are nicio politică, are doar capricii. Mă sperie de... © G4Media.ro.
17:10
Ciprian Ciucu: Nu mă retrag / „Ei” nu sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage / Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin Drulă # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a precizat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că dezminte informațiile potrivit cărora s-a retrage din... © G4Media.ro.
17:10
Tânăr ucrainean, recuperat din Munţii Maramureşului după o acţiune care a durat şase ore. El se afla de 21 de zile pe drum şi de patru zile nu mai avea provizii # G4Media
Un tânăr ucrainean în vârstă de 26 de ani, care a trecut graniţa prin munţi în România, a fost recuperat de către salvamontiştii din Maramureş,... © G4Media.ro.
17:00
ANALIZĂ Câți bani europeni s-au cheltuit pe șoselele din sud-estul României și cum arată unele dintre drumurile realizate cu sute de milioane de euro în ultimii zece ani în județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea – FOTO # G4Media
Regiunea Sud-Est reunește județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea și este a doua ca mărime din cele 8 ale României. În ultimii zece ani,... © G4Media.ro.
17:00
Cele mai conectate țări la natură și cele mai puțin conectate / Primul studiu mondial de acest tip plasează Nepal pe primul loc # G4Media
Nepal, Iran și Africa de Sud sunt țările „cel mai conectate la natură” iar Israel, Japonia și Spania sunt la coada clasamentului, potrivit primului studiu... © G4Media.ro.
16:40
Roger Federer a fost provocat să întocmească o listă a celor mai buni 5 jucători de tenis din istorie. Pe lângă faptul că nu s-a... © G4Media.ro.
16:30
Generații întregi au visat să atingă punctul cel mai nordic al Pământului, reușind în cele din urmă în 1926. Înaintea centenarului, ne amintim poveștile celor... © G4Media.ro.
16:20
O activistă pentru drepturile animalelor riscă cinci ani de închisoare pentru că a furat pui dintr-o fermă pentru a-i salva dintr-o situație abuzivă # G4Media
O femeie din zona golfului San Francisco, activistă pentru drepturile animalelor, a fost găsită vinovată de încălcarea proprietății private și conspirație după ce a luat... © G4Media.ro.
16:20
Donald Trump se mândreşte cu renovarea unei băi din Casa Albă: marmură albă pe podea şi pe pereţi, robinete aurii şi un candelabru pe tavan # G4Media
Marmură de la podea până la tavan: Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja... © G4Media.ro.
16:10
Consiliul Concurenței: Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat. Încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei undeva prin vară # G4Media
Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va trebui renegociat cu Comisia Europeană şi încercăm să obţinem o aprobare în vara anului 2026, pentru ca... © G4Media.ro.
16:00
Perioada în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, pentru investiţiile locale şi termoficare, prelungită până la 31 decembrie / Nazare: Plafon suplimentar pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi... © G4Media.ro.
16:00
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic # G4Media
Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă... © G4Media.ro.
15:50
Poveștile de groază ale Sibiului: studentul îngropat de viu în zidul orașului, trăsnetele de la Lacul Bâlea și fantoma de la Muzeul Brukenthal / Ciudatele obiceiuri de acum 150 de ani, în preajma Sâmbetei Morților # G4Media
Un soldat l-a scăpat pe baronul Brukenthal de o fantomă care-i ucidea pe toți cei care dormeau în palatul care se află și acum în... © G4Media.ro.
15:30
Sesiune a Sinodului Bisericii Greco-Catolice desfășurată la Roma, pentru alegerea noului arhiepiscop major, după moartea cardinalului Mureșan # G4Media
Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, începe duminică la Roma și ține până în 6 noiembrie, scrie alba24.ro. Scopul principal... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:20
Intervenţie a salvamontiştilor pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi, fără echipament adecvat / O patrulă le ceruse să nu înainteze # G4Media
Salvamontiştii intervin, sâmbătă, pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. Cu câteva ore înainte de a solicita ajutorul, cei doi fuseseră sfătuiţi să... © G4Media.ro.
15:20
Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o... © G4Media.ro.
15:10
Oraşul antic Heraclea Sintica, printre siturile nominalizate în campania „Minunile Bulgariei” / Situat la poalele muntelui Kozhuh, Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante oraşe antice din sud-vestul Bulgariei # G4Media
Oraşul antic Heraclea Sintica, situat lângă localitatea Petrich din sud-vestul Bulgariei, se numără printre cele 15 situri incluse în ediţia jubiliară, a 15-a, a campaniei... © G4Media.ro.
15:10
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care determină moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar, reuşind eliminarea completă a leucemiei în modele... © G4Media.ro.
15:00
Situaţia din Gaza va fi abordată luni, la Istanbul, de opt miniştri de externe din Arabia Saudită, Emiratelor Arabe, Qatar, Egipt, Iordania, Indonezia şi Pakistan # G4Media
Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a... © G4Media.ro.
14:50
O judecătoare din Ilfov a sunat la 112 reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un imobil din Sectorul 1 / Soţul femeii este poliţist, fiind dispuse verificări # G4Media
Poliția din Capitală anunță că o femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un... © G4Media.ro.
14:40
Bolojan: Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va... © G4Media.ro.
14:40
Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie / Fostul preşedinte în vârstă de 70 de ani continuă să-şi susţină nevinovăţia # G4Media
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din... © G4Media.ro.
14:30
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25% / Facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei # G4Media
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor,... © G4Media.ro.
14:20
O avere în schimbul titlului din 2008 din F1 – Felipe Massa dă în judecată FIA: „Mi-au furat gloria” # G4Media
Felipe Massa dă în judecată FIA pentru pierderea titlului mondial din Formula 1 din sezonul 2008, iar fostul pilot Ferrari cere o adevărată avere: 71... © G4Media.ro.
14:20
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie, 2025, decât în oricare altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023 când a... © G4Media.ro.
14:10
Aimee Lou Wood şi Saoirse Ronan vor juca în filmele biografice despre trupa The Beatles / Harris Dickinson, cunoscut pentru rolul său din „Babygirl”, va juca şi el în aceste filme, în rolul lui John Lennon # G4Media
Actriţele Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce şi Anna Sawai vor interpreta rolurile principale feminine din viitoarele filme biografice dedicate trupei The Beatles, informează... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.