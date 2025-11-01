VIDEO | Darius Olaru a fost MVP pe Cluj Arena. ”Nu mai sunt meciuri uşoare”

Primasport.ro, 1 noiembrie 2025 22:50

VIDEO | Darius Olaru a fost MVP pe Cluj Arena. ”Nu mai sunt meciuri uşoare”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
23:00
Gigi Becali a luat la ţintă doi jucători de la FCSB după victoria cu „U” Cluj: „Nu îmi place de ei” . Remarcaţii patronului: „Creşte pe zi ce trece. A luminat jocul” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a luat la ţintă doi jucători de la FCSB după victoria cu „U” Cluj: „Nu îmi place de ei” . Remarcaţii patronului: „Creşte pe zi ce trece. A luminat jocul” | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
22:50
Real Sociedad s-a impus spectaculos în derby-ul basc cu Athletic Bilbao Primasport.ro
Real Sociedad s-a impus spectaculos în derby-ul basc cu Athletic Bilbao
22:50
VIDEO | Darius Olaru a fost MVP pe Cluj Arena. ”Nu mai sunt meciuri uşoare” Primasport.ro
VIDEO | Darius Olaru a fost MVP pe Cluj Arena. ”Nu mai sunt meciuri uşoare”
22:40
Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: “Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial” Primasport.ro
Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: “Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial”
22:30
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB 0-2. Campioana se trezeşte pe final de tur Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB 0-2. Campioana se trezeşte pe final de tur
Acum 2 ore
22:20
VIDEO | Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 3-0. Bavarezii surclasează fosta campioană Primasport.ro
VIDEO | Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 3-0. Bavarezii surclasează fosta campioană
22:00
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Olaru face ”dubla” Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Olaru face ”dubla”
21:50
Chelsea se impune cu Tottenham şi o egalează în clasament Primasport.ro
Chelsea se impune cu Tottenham şi o egalează în clasament
21:50
UBT Cluj a bifat o victorie fără drept de apel în ABA League Primasport.ro
UBT Cluj a bifat o victorie fără drept de apel în ABA League
21:40
VIDEO | Un nou meci pentru FCSB, o nouă controversă de proporţii în SuperLiga! Alessandro Murgia este eliminat după un cartonaş galben extrem de uşor acordat Primasport.ro
VIDEO | Un nou meci pentru FCSB, o nouă controversă de proporţii în SuperLiga! Alessandro Murgia este eliminat după un cartonaş galben extrem de uşor acordat
Acum 4 ore
21:20
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au un jucător eliminat Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au un jucător eliminat
21:10
VIDEO | Atletico Madrid – FC Sevilla 3-0. Demonstraţie de forţă în repriză secundă a trupei lui Diego Simeone Primasport.ro
VIDEO | Atletico Madrid – FC Sevilla 3-0. Demonstraţie de forţă în repriză secundă a trupei lui Diego Simeone
21:10
Victorii pentru Swiatek şi Rybakina la Riad, în cadrul Turneului Campioanelor Primasport.ro
Victorii pentru Swiatek şi Rybakina la Riad, în cadrul Turneului Campioanelor
21:10
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Olaru Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Olaru
21:00
VIDEO | Udinese bifează un succes extrem de important cu Atalanta Primasport.ro
VIDEO | Udinese bifează un succes extrem de important cu Atalanta
20:50
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie a meciului aparţine ardelenilor Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie a meciului aparţine ardelenilor
20:40
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:10
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Bogdan Andone după ce FC Argeş a făcut un nou pas important spre play-off: „Vreau să-i felicit pe băieţi”
20:10
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A văzut ce a făcut FC Argeş în meciul cu Unirea Slobozia şi a explodat în direct: „Mi se pare o porcărie de dimensiuni cosmice şi sper din tot sufletul ca data viitoare să îi egaleze” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
Handbal masculin: România, înfrângere cu Georgia la Trofeul Carpaţi de la Baia Mare Primasport.ro
Handbal masculin: România, înfrângere cu Georgia la Trofeul Carpaţi de la Baia Mare
19:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş 0-1! Piteştenii continuă seria extraordinară din acest sezon
Acum 6 ore
18:50
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la Clinceni
18:40
VIDEO | Dezastru pentru Andrei Raţiu! Rayo a fost umilită de Villareal în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Dezastru pentru Andrei Raţiu! Rayo a fost umilită de Villareal în La Liga
18:30
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită” Primasport.ro
Mario Balotelli nu s-a mai abţinut şi a vorbit, după ce Dan Şucu l-a demis pe Patrick Vieira: „Karma e o nenorocită”
18:30
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB Primasport.ro
Gigi Becali îşi freacă palmele de fericire! Lovitură de 6 milioane de euro dată de patronul de la FCSB
18:00
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci echilibrat la Clinceni
17:40
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – Rapid Primasport.ro
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – Rapid
17:40
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 8 ore
17:10
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa Primasport.ro
Doi foşti selecţioneri români, pe lista lui Dan Şucu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe Genoa
16:40
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare Primasport.ro
A venit nota de plată după Dinamo - CFR Cluj! Amenzi drastice pentru trupa din Ştefan cel Mare
16:30
Din SuperLiga, direct în La Liga! Lovitura sfârşitului de an în România Primasport.ro
Din SuperLiga, direct în La Liga! Lovitura sfârşitului de an în România
16:00
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit! Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu U Cluj şi a dezvăluit numele noului său favorit!
Acum 12 ore
14:50
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR” Primasport.ro
Andrea Mandorlini, replică dură pentru Marius Şumudică: „Îşi uită propriile experienţe din fotbal, inclusiv la CFR”
14:30
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, 2-1! Prima victorie a gazdelor după patru etape
14:10
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele revin în avantaj
13:40
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu Primasport.ro
OFICIAL | Patrick Vieira a plecat de la Genoa! Cine o va antrena pe echipa lui Dan Şucu
13:00
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschis scorul, după ce oaspeţii au ratat un penalty
12:50
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde
12:40
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:50
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare Primasport.ro
Veste bună primită de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino! Un om de bază al naţionalei a revenit din accidentare
10:40
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit” Primasport.ro
Descătuşare totală la Dinamo, după victoria cu CFR! Alexandru Musi: „Nu mai simţeam nimic, pur şi simplu alergam aşa şi eram fericit”
Acum 24 ore
10:20
Turcia a suspendat 149 arbitri în urma unei anchete privind pariurile Primasport.ro
Turcia a suspendat 149 arbitri în urma unei anchete privind pariurile
10:20
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg Primasport.ro
România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg
09:50
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund” Primasport.ro
Mirel Rădoi, decizie radicală la conferinţa de presă: „Puteţi să întrebaţi, nu o să mai răspund”
09:00
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să continue seria pozitivă de rezultate
09:00
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duelul revelaţiilor din SuperLiga
09:00
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – FCSB, ASTĂZI, de la ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să confirme succesul de etapa trecută
00:10
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului Primasport.ro
VIDEO | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man, gol şi pasă decisivă! Românul a fost omul meciului
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.