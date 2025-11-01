George Simion: De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie

16:00

Constructorii solicită modificarea legislaţiei impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) în vederea stopării ″scurgerii″ în afara ţării a profiturilor multinaţionalelor, prin tranzacţii cu societăţile afiliate din străinătate, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, în cadrul conferinţei ”Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, la Sinaia. Reprezentanţii Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii se vor întâlni, luni, cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, şi vor cere deblocarea unor proiecte cu grad de realizare de sub 30%, cu costuri mari de conservare şi cu impact social mare, dar şi susţinerea lor prin credite garantate de stat şi cu dobânzi parţial subvenţionate.