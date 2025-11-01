George Simion se teme de „un asasinat politic”. Liderul AUR spune că de mâine va avea pază de la SPP

20:40

Economia rusă se află sub o presiune majoră, industriile civile se confruntă cu dificultăți, iar creșterea economică abia se menține. Banca Centrală a acționat până acum cu prudență, reducând rata dobânzii de referință cu doar jumătate de punct procentual. Inflația, între timp, nu dă semne de încetinire, menținând împrumuturile scumpe și cererea redusă. În plus, SUA au sancționat cele mai mari companii petroliere din Rusia, amenințând să slăbească și mai mult veniturile și să pună presiune pe economia de la Moscova, în ansamblu. Cât de grav ar putea fi impactul? Analiștii economici scot în evidență multitudinea de provocări cu care se confruntă în prezent economia Rusiei, arată, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.