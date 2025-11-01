George Simion se teme de „un asasinat politic”. Liderul AUR spune că de mâine va avea pază de la SPP
Digi24.ro, 1 noiembrie 2025 23:10
George Simion a declarat, sâmbătă, că se teme de un posibil asasinat politic și că, începând de duminică, va beneficia de pază din partea Serviciului de Protecție și Pază. Liderul AUR afirmă că a primit peste 90 de amenințări cu moartea.
• • •
Acum 5 minute
23:30
Călătorii gratis cu trenul, în Ucraina, în perspectiva iernii. Ce alte ajutoare promite Zelenski pentru ucraineni # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor # Digi24.ro
Pe măsură ce atacurile mortale ale urșilor se intensifică în Japonia, determinate parțial de schimbările climatice și depopulare, administrațiile locale din nordul țării au apelat la ajutorul armatei, scrie The Times.
Acum 2 ore
22:30
Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.
22:20
O deputată comunistă de la Chișinău a intrat în „greva limbii române”. Care este motivul și cum se desfășoară protestul # Digi24.ro
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, refuză să vorbească în română în plenul Legislativului de la Chișinău. Ea a oferit o explicație cu privire la acest lucru. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urma să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat, potrivit Moldova 1.
22:00
Florin Manole spune că decizia lui Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind creșterea salariului minim este „înțeleaptă” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că decizia premierului Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind majorarea salariului minim este înţeleaptă, în contextul dezacordului dintre partenerii sociali - sindicatele și patronatele.
21:40
Cum a fost distrusă cu adevărat Marea Armată a lui Napoleon după ce a invadat Rusia. Rămășițele soldaților răpuși dezvăluie detalii noi # Digi24.ro
Când Napoleon a invadat Rusia, în 1812, a adus cu el cea mai mare armată văzută vreodată în Europa. Când s-a retras, soldații săi au fost răpuși de frig, foamete și extenuare, dar și de bolile provocate de doi microbi identificați pentru prima dată într-un studiu publicat recent în revista Current Biology.
Acum 4 ore
21:20
Nu există suficiente dovezi că Tylenol provoacă autism, recunoaște secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. # Digi24.ro
Robert F. Kennedy Jr., șeful Departamentului Sănătate și Servicii Sociale, afirmă că Tylenol trebuie utilizat cu precauție în timpul sarcinii, dar nu există date concrete care să facă legătura între acest medicament și autism, relatează USA Today.
21:10
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați # Digi24.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30 - 40% din corp. El a fost dus de urgenţă la spital. Este posibil să fi fost o acumulare de gaze, iar deflagrația să fi avut loc din cauza aprinderii unei țigări, mai spune ISU Timiș.
21:10
Cercetătorul în neuroștiințe care a ajuns în pragul morții și acum investighează viața de apoi: „Nu e nicio dovadă că nu există” # Digi24.ro
Álex Gómez Marín, în vârstă de 44 de ani, crede în utilitatea terapiei familiale prin constelație pentru depășirea traumelor, crede că este posibil să vorbești cu rudele decedate prin intermediul unui medium și că există indicii că reîncarnarea este reală. De asemenea, are un doctorat în fizică și a avut o carieră științifică de succes, publicând peste 100 de articole în reviste care acoperă domenii de la fizica teoretică la neurobiologie, precum și cogniție și conștiință umană, scrie El Pais.
21:00
JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # Digi24.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, potrivit USA Today.
20:40
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum își salvează Putin economia secătuită de război # Digi24.ro
Economia rusă se află sub o presiune majoră, industriile civile se confruntă cu dificultăți, iar creșterea economică abia se menține. Banca Centrală a acționat până acum cu prudență, reducând rata dobânzii de referință cu doar jumătate de punct procentual. Inflația, între timp, nu dă semne de încetinire, menținând împrumuturile scumpe și cererea redusă. În plus, SUA au sancționat cele mai mari companii petroliere din Rusia, amenințând să slăbească și mai mult veniturile și să pună presiune pe economia de la Moscova, în ansamblu. Cât de grav ar putea fi impactul? Analiștii economici scot în evidență multitudinea de provocări cu care se confruntă în prezent economia Rusiei, arată, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.
20:30
Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej. O persoană ar fi rămas captivă în interior # Digi24.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj. Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă, iar o echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă.
20:20
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane # Digi24.ro
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, utilizată de NATO și despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane. Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat incidentul și a anunțat o anchetă pentru identificarea piloților de drone, în contextul creșterii tensiunilor de securitate în Europa, potrivit dpa și Agerpres.
20:20
Pompierii intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Fulga, judeţul Prahova. Focul s-a extins rapid pe o suprafaţă de aproximativ 350 de metri pătraţi, iar din cauza prezenţei mai multor butelii există pericol de explozie.
20:10
Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru TVP World că retragerea a aproximativ 700 de soldați americani din România, decisă în timpul administrației Trump, a fost o măsură planificată dinainte, parte a unei revizuiri mai ample a posturii strategice a SUA, informează Kyiv Post. Ea a subliniat că decizia „nu a vizat România” și „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO”, reafirmând totodată sprijinul pentru Ucraina și avertizând că „încercările lui Putin vor eșua”.
19:50
Maldivele au început să pună în aplicare o interdicție a fumatului pentru toate persoanele născute după ianuarie 2007, devenind singura țară cu o interdicție generațională privind tutunul, potrivit Ministerului Sănătății, citat de The Guardian.
Acum 6 ore
19:30
Cum pot beneficia cei cu venituri mici de ajutorul pentru încălzire și de suplimentul pentru energie. Explicațiile lui Florin Manole # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, sâmbătă, că persoanele şi familiile cu venituri mici pot beneficia şi în acest sezon de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, iar cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu. Plăţile se vor face începând din luna decembrie.
19:20
China urmează să lanseze Mengzhou-1: noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită # Digi24.ro
China va lansa în 2026 Mengzhou-1, o navă spațială de nouă generație concepută pentru a transporta astronauți pe orbită și pentru a deschide o nouă etapă în programul spațial chinez. Misiunea va testa sistemele de zbor ale vehiculului și capacitatea acestuia de a se conecta la stația spațială Tiangong.
19:00
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza amenințărilor: „Unde ți-a pierit curajul? Ura se întoarce” # Digi24.ro
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei care a fost agresat în Parlament de George Simion, în februarie 2022, a scris o postare pe Facebook, sâmbătă, în care spune că liderul AUR descoperă acum că „ura se întoarce, după ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului”.
18:50
Bulgaria suspendă temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite # Digi24.ro
Bulgaria a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale Uniunii Europene, scrie DW. Măsura a fost adoptată în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil.
18:40
Fată de 13 ani dată dispărută, găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în Pennsylvania # Digi24.ro
O fată de 13 ani din Louisiana, dată dispărută, a fost găsită închisă într-o cutie, în subsolul casei unui bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe Snapchat. Autoritățile au anunțat că tânărul de 26 de ani a fost arestat și acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală și coruperea unui minor. În anchetă au mai fost reținuți alți doi bărbați: unul acuzat de răpire, iar altul, de complicitate, după ce ar fi însoțit fata în timpul călătoriei sale prin mai multe state americane.
18:30
Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc. Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul # Digi24.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween,organizată, vineri seară, într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA, citată de Agerpres.
17:50
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru București în favoarea lui Cătălin Drulă: „Nu din USR vin știrile false” # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile apărute în spațiul public despre o eventuală retragere a sa nu vin de la USR.
17:50
Trump respinge cererea lui Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile privind petrolul rusesc # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat că solicitarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a scuti Ungaria de sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil a fost respinsă, relatează TVPWorld.
17:50
Jaful de la Luvru: ADN găsit pe vitrinele sparte. O femeie a fost inculpată, un alt suspect urmează să fie judecat # Digi24.ro
Ancheta în cazul jafului de la Muzeul Luvru, unde bijuterii de 88 de milioane de euro au fost furate în plină zi, continuă. O femeie de 38 de ani a fost inculpată pentru complicitate la furt organizat, în timp ce ADN-ul unui alt suspect, un bărbat de 39 de ani, a fost găsit pe vitrinele sparte din muzeu. Acesta urmează să fie judecat miercuri la Bobigny după ce a distrus o oglindă dintr-o secție de poliție într-un acces de furie.
Acum 8 ore
17:20
Un bărbat din Cluj a fost prins în flagrant când vindea o armă de foc, fără serie, pentru 1.200 de euro # Digi24.ro
Un bărbat de 28 de ani din Turda, județul Cluj, a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce încerca să vândă un pistol de foc calibrul 9 mm, fără serie, pentru suma de 1.200 de euro. Arma, din categoria celor supuse autorizării, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.
17:20
Miting cu zeci de mii de participanți, în Serbia, pentru comemorarea tragediei de la Novi Sad # Digi24.ro
Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, pentru a comemora un an de la prăbușirea acoperișului gării, care a provocat moartea a 16 persoane – un eveniment care a declanșat luni de demonstrații antiguvernamentale, relatează TVPWorld.
17:10
Fiul Laurei Vicol, aroganțe pe TikTok vizavi de români: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă! # Digi24.ro
Fiul avocatei și fostei membre PSD Laura Vicol a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după o serie de afirmații controversate pe TikTok. Într-un mesaj adresat celor care-l critică, Luca Vicol susține că se îmbracă cu „geci de 5.000 de euro” și îi îndeamnă pe critici să-și trimită părinții la muncă.
17:10
Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenţei, despre preluarea Lukoil și situația Carrefour: „Nu am primit nimic oficial” # Digi24.ro
Consiliul Concurenţei nu a primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legată de Carrefour, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele autorității.
16:40
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie # Digi24.ro
Metropola americană Houston se confruntă cu o criză tot mai mare de siguranță publică, pe măsură ce tot mai multe cadavre continuă să apară în zona sa mlăștinoasă. Potrivit Institutului de Medicină Legală din comitatul Harris, cel puțin 24 de persoane au fost găsite moarte pe căile navigabile ale orașului până acum, în acest an, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate în aceeași perioadă din 2023 și același număr ca în întregul an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie, deși poliția și oficialii locali insistă că nu există dovezi că morțile ar avea legătură, potrivit El Pais.
16:30
Raiduri ale poliției în Ucraina și Moldova, care vizează mercenarii pro-ruși Wagner și alte grupări paramilitare # Digi24.ro
Poliția din Ucraina și Moldova a arestat zeci de mercenari suspectați de legături cu miliția pro-rusă Wagner și alte grupări paramilitare, au declarat oficialii locali, citați de TVPWorld. Europol a confirmat identificarea a 654 de persoane suspectate de crime de război, printre care și cetățeni ai R. Moldova, implicați în activitățile grupărilor paramilitare ruse Wagner și Redut. Suspecții ar fi participat la luptele din Ucraina și alte zone de conflict, fiind bănuiți de execuții ale civililor și prizonierilor de război, acte de violență sexuală și utilizarea armelor interzise, informează și agora.md.
16:20
Experții ESA se pregătesc pentru o furtună geomagnetică de amploare. Cum ar putea fi afectat Pământul: „Nu există soluții bune” # Digi24.ro
O furtună geomagnetică solară catastrofală va lovi Pământul. Experții de la Agenția Spațială Europeană (ESA) spun că un astfel de eveniment s-ar putea produce pe planeta noastră într-un viitor apropiat și niciun satelit nu va supraviețui.
16:10
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama lor într-o pădure din Suceava # Digi24.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă împreună cu mama lor, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva.
16:10
SUA concentrează forțe navale masive în apele din jurul Americii Latine. Peste 4.000 de militari și un portavion, trimiși în Caraibe # Digi24.ro
Tensiunile între Washington și Caracas ar putea escalada, pe fondul amplei desfășurări de forțe și echipamente militare ale SUA, ceea ce ridică posibilitatea primelor atacuri americane asupra Venezuelei, scrie Washington Post. Când portavionul USS Gerald R. Ford va ajunge în Caraibe săptămâna viitoare, va aduce cu el încă trei nave de război și peste 4.000 de militari suplimentari, ceea ce ar putea sugera că administrația Trump se pregătește să își extindă operațiunile în regiune.
16:00
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei Trump. Cât de important e numele președintelui SUA în afacere # Digi24.ro
Familia președintelui SUA a încasat peste 800 de milioane de dolari din vânzarea de active crypto numai în prima jumătate a anului 2025, potrivit unei anchete Reuters, la care se adaugă potențial miliarde de dolari în câștiguri nerealizate „pe hârtie”. O mare parte din acești bani provin din surse străine, deoarece fiii lui Donald Trump și-au promovat afacerea într-un turneu internațional de prezentare pentru investitori.
15:40
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care omoară celulele canceroase și activează sistemul imunitar, astfel reuşind să elimine complet leucemia, în modele preclinice. Rezultatele deschid calea pentru noi tratamente de imunoterapie împotriva unor forme de cancere ale sângelui.
15:40
Heidi Klum a devenit personajul mitic „Meduza”, la petrecerea de Halloween 2025. Imagini cu transformarea spectaculoasă # Digi24.ro
Heidi Klum și-a dezvăluit costumul pentru 2025 la petrecerea anuală de Halloween, dovedind încă o dată de ce look-ul ei este unul dintre cele mai așteptate ale sezonului. Fostul top model a ales, anul acesta, personajul mitic Meduza pentru evenimentul din 31 octombrie.
Acum 12 ore
15:30
Situația din Gaza, dezbătută luni la Istanbul. Ce oficiali de rang înalt participă la întâlnire # Digi24.ro
Miniştrii de externe din opt ţări se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o „următoare fază” în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, citat de EFE.
15:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie
15:10
15:00
O judecătoare din București a sunat la 112 reclamând că a fost agresată de soţul ei. Bărbatul este poliţist # Digi24.ro
O femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii au constatat că femeia avea urme de violenţă pe corp, dar a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. Surse judiciare au precizat că agresorul este poliţist în Ilfov, iar conducerea instituţiei a dispus verificări, potrivit News.ro.
14:30
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care a dat amenda lui Marian Rădună după marșul Colectiv # Digi24.ro
Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au recreat discuția între Marian Rădună și jandarmul care l-a amendat cu 3.000 lei, pe motiv că marșul Colectiv din 30 octombrie nu s-ar fi încheiat la ora 23.00. Sceneta satirică filmată de Cătălina Mihai a devenit virală pe rețelele de socalizare.
14:20
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul. Mesajul Maiei Sandu # Digi24.ro
Noul cabinet de miniştri al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.
13:50
Un bărbat, costumat în vrăjitor, a spart un magazin din Timiș. Trucul prin care a dispărut cu un laptop de peste 10.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a dat o spargere într-un magazin din Lugoj, judeţul Timiş, costumat de Halloween. El a furat un laptop de peste 10.000 de lei. Poliţiştii au aflat şi că acesta a condus o maşină pe străzile din Lugoj, deşi nu are permis.
13:40
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov # Digi24.ro
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării.
13:30
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară rusească # Digi24.ro
A fost din nou alertă în spațiul aerian al NATO, vineri seara. Polonia a mobilizat mai multe avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară de recunoaștere rusească ce zbura deasupra Mării Baltice.
13:10
IGPR îi răspunde lui George Simion, care a acuzat poliția că nu a luat măsuri, deşi ar fi primit peste 90 de ameninţări cu moartea # Digi24.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, sâmbătă, că Poliţia „tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”. Precizările vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţia anunţă, de asemenea, că a fost deschis un dosar penal în luna septembrie, când lideri AUR au depus o plângere care reclama ameninţări cu moartea primite de George Simion.
13:00
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție # Digi24.ro
Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, susține că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, relatează BBC.
12:40
Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective.
