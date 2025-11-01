„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”

Golazo.ro, 1 noiembrie 2025 23:10

U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 15 minute
23:20
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!” Golazo.ro
U CLUJ - FCSB 0-2. GIgi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat cine este directorul sportiv pe care vrea să-l aducă la echipă.
Acum 30 minute
23:10
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.
Acum o oră
22:50
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?” Golazo.ro
Julio Baptista (44 de ani), fostul jucător de la Roma și Real Madrid, a vorbit despre oportunitățile puține pe care le au antrenorii de culoare.
Acum 2 ore
22:30
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil  Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.
22:10
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva Golazo.ro
U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.
Acum 4 ore
21:20
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro! Golazo.ro
O firmă de consultanță se pregătește să dea în judecată UEFA, pe care o acuză că a furat formatul tip ligă introdus în cupele europene în 2024.
21:20
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2 Golazo.ro
FC Bacău - Șelimbăr 1-1. Probleme mari la partida de sâmbătă din Liga 2.
20:10
Sabău ajută FCSB Fostul tehnician al lui U Cluj i-a spus campioanei unde trebuie folosit Thiam : „Acolo dă cel mai bun randament” Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre situația lui Mamadou Thiam (30 de ani) de la FCSB.
19:40
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre demisia lui Edi Iordănescu (47 de ani) de la Legia Varșovia.
Acum 6 ore
19:30
Îl recunoști? FOTO. Cine e mascatul care a îmbrăcat tricoul României și a ridicat în aer mii de clujeni Golazo.ro
Boris Brejcha (43 de ani), cunoscutul DJ din Germania, a susținut un concert vineri, în seara de Halloween, la Cluj, în BTarena.
19:20
„Trebuie să rețineți asta”  Andrei Nicolescu, despre detaliul care a adus victoria lui Dinamo cu CFR + unde s-a filmat  Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, consideră că victoria cu CFR, 2-1, obținută în prelungiri, a venit ca urmare a unei insistențe și a unei mentalități de învingători
18:50
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a reacționat imediat după demiterea lui Patrick Vieira din funcția de antrenor principal al celor de la Genoa.
18:20
Vieira, dat afară de Genoa  Clubul lui  Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă Golazo.ro
Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.
18:20
Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO.  Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16 Golazo.ro
Cristiano Ronaldo Jr (15 ani) a marcat primul său gol pentru naționala U16 a Portugaliei.
18:10
Lovitură dată de FCSB Patronul FCSB jubilează: „Gata, am primit 6 milioane de euro! Și mai vin încă 600.000!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că FCSB a primit banii din cadrul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) la Al Gharafa.
Acum 8 ore
17:10
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, crede că „studenții” vor câștiga partida contra lui FCSB.
17:00
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial Golazo.ro
Vechea arenă a echipei Gremio, Stadio Olimpico Monumental, va fi demolată.
16:50
„Am simțit o lipsă de respect”  Gluma făcută de jucătorii Barcelonei de Halloween l-a determinat pe Iniesta să ceară scuze în numele echipei Golazo.ro
Victor Rodriguez (36 de ani), fostul fotbalist de la Getafe, a rememorat momentul când a fost speriat de jucătorii lui FC Barcelona.
16:30
Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani) și Bogdan Vătăjelu (32 de ani) s-ar putea despărți de Aktobe în perioada următoare.
15:50
U Cluj - FCSB  Live de la 20:30. Meci între ocupantele locurilor #9 și #10 din Superliga Golazo.ro
Universitatea Cluj și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei #15 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:50
„O mare provocare” Avertisment pentru  Pancu , noul antrenor al lui CFR Cluj: „E greu pentru antrenor să gestioneze” Golazo.ro
Cristi Dulca (53 de ani), coleg cu Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid, l-a avertizat pe fostul său coechipier despre problemele financiare de la CFR Cluj.
Acum 12 ore
15:20
„Un nebun” Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi la 4 ani după greșeala care l-a costat victoria pe Hamilton: „A distrus recordul” Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.
15:10
Boicotul fanilor Un club din Premier League, apel către suporterii revoltați de prețurile piperate ale biletelor Golazo.ro
Fulham a lansat un apel către fani pentru a cumpăra bilete pentru meciul cu Wolverhampton din etapa #10 din Premier League.
14:50
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor Golazo.ro
Simone Inzaghi (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal, conduce topul celor mai bine plătiți antrenori din lume.
14:30
Dinamo, amendată  Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul  partidei cu CFR Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei de pe Arena Națională.
14:10
Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul „centralilor” care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi Golazo.ro
149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).
13:40
Comentariu deplasat Un crainic din Norvegia, concediat pentru o glumă despre Camilla Herrem, handbalistă diagnosticată cu cancer Golazo.ro
Tom Gulliksen, crainicul echipei de handbal Gjerpen HK, a fost concediat după ce a făcut o glumă neinspirată pe seama jucătoarei Camilla Herrem (38 de ani), diagnosticată cu cancer.
13:20
„Mi-au spus că voi fi arestat” Aventura unui fotbalist  columbian la un club din Liga 3. Detalii incredibile din procesul de la FIFA Golazo.ro
CSU Alba Iulia (Liga 3) a fost obligată să plătească 11.000 euro fotbalistului columbian Luis Vanegas, Tribunalul FIFA constatând că clubul l-a tratat necorespunzător după ce a suferit o accidentare gravă la ligamente.
12:50
Fotbalul, sfâșiat de conflict Portarul israelian al lui Bnei Sakhnin, exclus din lot după ce a debutat la naționala Palestinei Golazo.ro
Abed Yassin, 21 de ani, a fost exclus din lotul lui Bnei Sakhnin, echipă din prima ligă israeliană. Goalkeeperul a debutat la naționala mare a Palestinei, dar antrenorul și șefii clubului susțin că a plecat pe ascuns
12:40
Cădere și renaștere Un baschetbalist care a fost acuzat că a furat de 7 ori din magazine a făcut senzație în NBA Golazo.ro
Ryan Collins (23 de ani), pointguard-ul de la Milwuakee Bucks, are o poveste incredibilă.
12:20
Vieira, dat afară de Genoa  Clubul lui  Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă Golazo.ro
Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.
12:00
De la Luvru la meci  Suspecții jafului de la celebrul muzeu din Paris, arestați când mergeau la o partidă din Ligue 1 Golazo.ro
Paris FC - Olympique Lyon 3-3. Cinci suspecți în cazul jafului de la muzeul Luvru au fost arestați în timp ce se îndreptau către partida din Ligue 1 de miercuri.
11:50
Mihai Stoica îi ia apărarea Clarificări în conflictul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: „L-a mințit cu nerușinare” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul celor de la FCSB, a negat acuzațiile lui Ioan Becali (73 de ani) la adresa lui Florin Tănase (30 de ani).
11:30
Virgil Ghiță, erou în Germania  FOTO . Internaționalul român a înscris un gol decisiv pentru Hannover » » Ce au scris nemții Golazo.ro
Elversberg - Hannover 2-2. Virgil Ghiță a marcat golul egalizator pentru oaspeți în finalul partidei și și-a salvat echipa de la o înfrângere.
11:30
„Vrem să fim în play-off” Karamoko este încrezător după victoria cu CFR Cluj 2-1: „Acesta e obiectivul” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, țintește calificarea în play-off-ul Ligii 1.
11:10
Dan Udrea Pancu, lăsat singur printre paharele de vin Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Daniel Pancu la CFR Cluj.
10:40
Are încredere în Pancu „Interimarul” de la CFR Cluj, optimist: „ Vine cu energie și idei bune și va găsi luptători în vestiar” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul interimar al „feroviarilor”, a vorbit despre blocajul mental al jucătorilor.
10:40
Edi, antrenor de cursă scurtă Plecarea rapidă a lui Iordănescu de la Legia Varșovia nu e o surpriză Golazo.ro
Prin despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu a mai adăugat în palmaresul său un mandat încheiat foarte rapid.
Acum 24 ore
10:30
Soro, despre secretul succesului Eroul lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj le-a mulțumit fanilor:  „Ne-au ajutat să câștigăm” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro, mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre golul victoriei pe care l-a marcat pe Arena Națională.
09:50
„Doi bani nu dau pe el” Basarab Panduru nu e impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu: „Hai să plângă toți!” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de momentul când Louis Munteanu a început să plângă la interviul de după meci.
09:10
Rădoi s-a enervat la conferință  VIDEO. Subiectul despre care a refuzat să vorbească: „Puteți să întrebați, n-o să mai răspund” Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a refuzat să vorbească despre tensiunile de la finalul partidei cu Metaloglobus 0-0.
00:20
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului FC Dinamo, a vorbit despre partida câștigată de „câini”.
00:20
„Nu am câștigat cu oricine” Avertismentul lui Kopic după victoria cu CFR: „Mai avem mult de lucru” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” crede că problemele jucătorilor săi sunt cauzate de lipsa concentrării.
00:10
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.
31 octombrie 2025
23:50
„Cred că trebuie să merg la biserică”   Musi, frustrat după golul anulat cu CFR: „E a treia oară!” Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alexandru Musi a vorbit despre golul său anulat din partida de pe Arena Națională.
23:50
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu Golazo.ro
În doar două minute, Dinamo a întors soarta meciului cu CFR Cluj și a declanșat o bucurie uriașă, trăită de fani ca un moment când tocmai s-a câștigat un trofeu.
23:40
Man, recital la PSV Încă o prestație excelentă în Olanda: gol și pasă decisivă într-o repriză! Golazo.ro
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2. Dennis Man (26 de ani) începe să se adapteze la fotbalul olandez.
Ieri
23:20
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu” Golazo.ro
CFR Cluj a pierdut totul în doar două minute la București. După un meci controlat timp de 90 de minute, ardelenii au cedat incredibil în prelungiri, fiind învinși de Dinamo cu 2-1, deși în minutul 89 conduceau cu 1-0.
23:20
Roșca, gafă de juniori FOTO. Portarul lui Dinamo, eroare imensă cu CFR Cluj! A scăpat ca prin minune de gol Golazo.ro
Alexandru Roșca (21 de ani), portarul lui Dinamo, a gafat în duelul contra lui CFR Cluj 2-1.
23:10
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro a marcat golul victoriei „câinilor” în primul meci al etapei #15 din Liga 1.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.