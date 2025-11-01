Cel mai ușor gol din cariera lui Mohamed Salah
Sport.ro, 1 noiembrie 2025 23:20
FCSB a învins-o cu scorul de 2-0 pe Universitatea Cluj în etapa cu numărul 15 din Superliga României.
”U” Cluj a pierdut meciul cu FCSB, scor 0-2.
Ovidiu Bic, discurs dur la U Cluj după eșecul cu FCSB: "S-a terminat la roșu! E greu dacă nu schimbăm ceva"
Tensiune la U Cluj după înfrângerea de acasă cu FCSB, scor 0-2, în etapa a 15-a.
Ionuț Cercel, "mesaj" pentru Gigi Becali după U Cluj – FCSB 0-2: "Mă simt mai bine acolo!"
FCSB a învins-o cu scorul de 2-0 pe U Cluj, în etapa a 15-a din Superliga României.
Darius Olaru a spus totul după ce a fost "omul meciului" în U Cluj - FCSB: "La asta ne gândim"
FCSB a câștigat și meciul de la Cluj, cu Universitatea, scor 2-0, și a încheiat turul sezonului regulat aproape de locurile de play-off.
MM Stoica dă cărțile pe față despre Alibec: "Când a venit la noi, era conștient că Bîrligea e titular"
Atacantul, care a reușit un singur gol de la întoarcere (în Cupa României), și-a pierdut locul în echipă.
”Cormoranii” nu trec prin cea mai fericită perioadă.
Roș-albaștrii s-au impus cu 2-0 în fața ardelenilor.
U Cluj – FCSB se joacă în etapa a 15-a din Superliga României.
Faza controversată care a decis Tottenham - Chelsea! Gazdele au cerut penalty în prelungiri
Meciul dintre Tottenham și Chelsea s-a încheiat cu scorul de 0-1, LIVE pe VOYO.
"U" Cluj - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
La primul meci din istoria sa pe teren propriu, în Liga Adriatică, U BT Cluj a obţinut victoria, în faţa formaţiei Igokea Aleksandrovac, scor 106-84 (52-36), în etapa a V-a.
Incredibil! Colegul lui Virgil Ghiță s-a "rupt" în timp ce sărea la fani! A ajuns la pământ cu dureri mari
Scene uluitoare în 2. Bundesliga!
FCSB a intrat în avantaj la vestiare la pauza meciului cu U Cluj.
Ciprian Marica surprinde: "Mă aștept oricând ca Mirel Rădoi să fie dat afară sau să plece singur!"
Mirel Rădoi se află într-o situație delicată la Universitatea Craiova după o primă parte a sezonului excelentă.
Recunoștință maximă pentru Chivu! Atacantul lansat de român nu uită: "A avut încredere în mine, a fost superb!"
Mateo Pellegrino, atacantul Parmei, a oferit un interviu în care și-a amintit de perioada petrecută sub comanda lui Cristi Chivu, pe care l-a avut antrenor la gruparea "cruciată".
Meciul dintre Tottenham și Chelsea se vede LIVE pe VOYO.
Jean Vlădoiu pune punctul pe "i" după ce Slobozia a mai înregistrat o înfrângere: "Cel mai slab meci al nostru"
Unirea Slobozia - FC Argeș s-a încheiat 0-1.
Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Barcelona a pierdut El Clasico în fața lui Real Madrid, scor 1-2, în runda a zecea din La Liga.
FC Botoșani e prima clasată după 14 etape cu 31 de puncte.
Reacția lui Bogdan Andone după victoria la limită cu Slobozia: "E credincios, Dumnezeu l-a răsplătit"
FC Argeș a obținut o victorie crucială, 0-1, pe terenul Unirii Slobozia, și încheie turul sezonului regulat pe un surprinzător loc cinci.
"MM îmi zicea să vin lângă el!" Dică, gata de o decizie surprinzătoare! Semnează cu FCSB?!
Nicolae Dică nu și-a mai găsit echipă după ce s-a despărțit în luna septembrie de Concordia Chiajna.
Chivu l-a lăsat acasă! Starul lui Inter e apt, dar ratează meciul cu Verona. Motivul surprinzător al românului
Cristi Chivu a luat o decizie neașteptată în privința lui Marcus Thuram (27 de ani).
Liderul din Premier League nu a dezamăgit nici în această etapă.
Decizia luată de Gigi Becali pentru meciul cu U Cluj! Cum arată primul "11" al campioanei României
FCSB se duelează cu U Cluj, pe Cluj Arena, în runda a 15-a din Superliga României.
Meciurile din Premier League de sâmbătă, 1 noiembrie, au adus rezultate neașteptate.
Chennai Open are loc în China.
Lovitura dată de Edi Iordănescu după ce a demisionat de la Legia! Ofertă din Serie A pentru fostul selecționer
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia vineri, după o serie de rezultate sub așteptări ale polonezilor.
Dinamo - CFR Cluj 2-1 a avut loc pe Arena Națională și a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.
MM, replică dură în scandalul "sifonul lui Gigi"! Cum îl apără pe Tănase de Giovanni Becali
Războiul declarațiilor dintre Giovanni Becali și Florin Tănase este tranșat de Mihai Stoica.
Antrenorul lui Rațiu a reacționat după ce Rayo Vallecano a fost umilită de Villarreal: "Putea face mai mult!"
Villarreal s-a impus cu scorul de 4-0 în fața lui Rayo Vallecano, echipa la care joacă și Andrei Rațiu, în etapa a 11-a din La Liga.
FC Barcelona se află pe locul trei în clasamentul din La Liga cu 22 de puncte.
Dezvăluire din Grecia: "Fiul meu era amuleta lui Răzvan!" Povestea neștiută cu Lucescu jr.
Răzvan Lucescu este renumit pentru rigurozitatea sa, însă un fost fotbalist pe care l-a antrenat în Grecia, Silva Clayton, a scos la iveală o latură mai puțin cunoscută a tehnicianului de la PAOK.
Genoa este ”lanterna roșie” în Serie A cu doar trei puncte obținute în nouă etape și, chiar dacă în urmă cu doar câteva zile, Dan Șucu îl reconfirma pe Patrick Vieira, antrenorul a fost demis de către club.
Antrenorul cipriot se află la FCSB din martie 2023.
Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs! Oficialul lui FCSB a dezvăluit cum l-a surprins arbitrul
Mihai Stoica a dezvăluit că s-a întâlnit cu cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, care a fost acuzat în mai multe rânduri de faptul că a luat decizii contra lui FCSB.
Presa maghiară, atac la gimnastica românească: "De la triumf la amenințări cu desfigurarea"
Presa din Ungaria, prin publicația 24.hu, analizează în termeni duri situația actuală a gimnasticii din România.
Villarreal - Rayo Vallecano a avut loc sâmbătă după-amiază.
O echipă din Superligă a încasat o sumă fabuloasă.
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur"
Dennis Man continuă forma de senzație la PSV Eindhoven, iar prestațiile sale răsună puternic și în Italia.
Dinamo - CFR Cluj s-a încheiat 2-1.
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-2 în fața celor de la Fortuna Sittard
Victor Pițurcă este impresionat de o echipă din Superligă.
Horațiu Moldovan a debutat în tricoul lui Real Oviedo, într-o înfrângere rușinoasă a formației din La Liga.
Hansi Flick a vorbit despre situația lui Lamine Yamal.
Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive
Liverpool primește vizita lui Aston Villa, diseară, de la ora 22:00, în cadrul rundei a zecea din Premier League. Meciul de pe Anfield va fi transmis în direct de VOYO.
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României
S-au încheiat meciurile de sâmbătă din etapa a 12-a de Liga 2.
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Sport.ro l-a vizitat la o ședință de antrenament pe Octavian Stoica "Geolgău".
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: "Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde"
Daniel Pancu a semnat cu CFR Cluj și l-a înlocuit în Gruia pe italianul Andrea Mandorlini.
