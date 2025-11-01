Se apropie superluna „Castorului”, cea mai mare Lună plină din 2025. Cum poate fi văzută

03:10

Pe 24 februarie 2022, tancurile rusești au trecut granița cu Ucraina. Șase luni mai târziu, pe 5 septembrie, 18 milioane de școlari ruși auzeau pentru prima dată „conversații despre lucruri importante" – o nouă lecție săptămânală care a devenit obligatorie pentru toate școlile din țară, de la clasa I până la clasa a XI-a.