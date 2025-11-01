Absență importantă pentru FCSB la partida cu Hermannstadt. Va fi suspendat și înlocuitorul său este accidentat
Fanatik, 1 noiembrie 2025 23:20
FCSB a primit o veste proastă după meciul disputat cu Universitatea Cluj, etapa cu numărul 15, și câștigat cu 2-0, fără mari emoții, după dubla semnată de Darius Olaru.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
23:20
Pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Universitatea Craiova - Rapid.
23:20
Absență importantă pentru FCSB la partida cu Hermannstadt. Va fi suspendat și înlocuitorul său este accidentat # Fanatik
FCSB a primit o veste proastă după meciul disputat cu Universitatea Cluj, etapa cu numărul 15, și câștigat cu 2-0, fără mari emoții, după dubla semnată de Darius Olaru.
23:20
Ofertă de 7.000.000 de euro pentru Daniel Bîrligea! Gigi Becali a anunțat unde poate ajunge atacantul de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali a reacționat imediat după meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, încheiat cu victoria formației pe care o patronează, 2-0, și a anunțat că are ofertă pentru Daniel Bîrligea.
23:10
Gigi Becali a criticat un titular după U Cluj – FCSB 0-2: „Fotbalul nu stă într-o pasă”. Ce jucători au fost lăudați și ce declarație surpriză a făcut despre Olaru # Fanatik
Gigi Becali, reacție categorică după U Cluj - FCSB 0-2. Pe cine a pus la zid patronul campioanei și pe cine a lăudat, de fapt, după succesul din etapa a 15-a.
Acum o oră
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025. Câștig de 240 de lei cu fotbal din Austria! # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 2 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 240 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din prima ligă a Austriei.
22:40
Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a avut parte de un meci de infarct împotriva celor de la Al Fayha, echipă care a tras cu dinții de un egal până în ultimele secunde.
22:40
Cristi Coste observă 5 detalii după U Cluj – FCSB 0-2. Așa se întâmplă când joacă și Olaru, și Tănase! # Fanatik
Unul dintre derby-urile etapei cu numărul 15 din SuperLiga, U Cluj - FCSB. s-a disputat pe Cluj Arena și a fost decis în prima repriză, după golul lui Darius Olaru și eliminarea lui Murgia.
Acum 2 ore
22:20
David Miculescu a intrat după pauză în U Cluj – FCSB. Fotbalistul campioanei, revenire rapidă după accidentarea suferită în Cupă! # Fanatik
David Miculescu s-a întors pe teren chiar la meciul U Cluj - FCSB. Cui i-a luat locul fotbalistul revenit după accidentarea din Cupă în 3-1 cu Gloria Bistrița.
Acum 4 ore
21:30
„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB, celebrare inedită după golul marcat cu U Cluj. Video # Fanatik
Darius Olaru a deschis scorul cu un super gol în U Cluj - FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor a celebrat apoi cu stil cea de-a doua sa reușită din acest sezon de SuperLiga
21:30
Show de toată frumusețe făcut de suporterii lui U Cluj la meciul cu FCSB. Ce scenografie au realizat și cum au acompaniat totul cu un show pirotehnic.
21:10
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. Video # Fanatik
Maria Iordănescu a trăit clipe de groază în ultima vacanță. Fiica lui Anghel Iordănescu a fost la Roma alături de soțul ei. Cei doi au fost urmăriți și aproape să fie jefuiți
20:50
Fotbalul oferă de multe ori povești cum nici la Hollywood nu vezi, iar astăzi am avut parte de o confruntare cu un scenariu demn de orice film de Oscar.
20:30
Formația patronată de Dan Șucu, Genoa, a rămas fără antrenor după ce Patrick Vieira a fost pus pe liber, iar presa din Italia a anunțat ce variante are echipa românului.
20:10
Florin Tănase a stat la poze si a dat autografe chiar înaintea meciului! Starul de la FCSB asaltat pe Cluj Arena. Video # Fanatik
Florin Tănase a fost asaltat de fani înainte de U Cluj - FCSB. „Decarul” campioanei en-titre s-a fotografiat cu fanii și le-a dat autografe chiar de la marginea terenului
20:00
Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu golul de cascadorii râsului # Fanatik
Astăzi pare a fi ziua gafelor de proporții în fotbalul mondial, asta după ce am avut o ratare uriașă în Spania, nici cei din Germania nu se lasă mai prejos și vin cu o fază incredibilă.
Acum 6 ore
19:30
Nicolae Dică, director sportiv la FCSB?! Anunțul fostului atacant despre retragerea din antrenorat: „Mihai Stoica îmi zicea să vin lângă el” # Fanatik
Nicolae Dică vrea să își reconfigureze cariera. Ce plan are acum fostul antrenor de la FCSB după propunerea primită în urmă cu ceva timp de la Mihai Stoica.
19:20
Simona Halep, în ”inspecție” la Turneul Campioanelor. Ce a făcut sportiva alături de directoarea Garbine Muguruza # Fanatik
Simona Halep a primit un rol important la Turneul Campioanelor de la Riad și la prima vedere pare că sportiva vrea să se asigure că totul e în regulă.
19:00
Titularul de la FCSB, superstar în presa internațională. Capitolul la care e numărul 1. Foto # Fanatik
FCSB nu traversează cea mai bună perioadă din istorie, dar jucătorii campioanei continuă să impresioneze. Un titular a fost elogiat în presa internațională
18:30
Ioan Ovidiu Sabău a oferit un pronostic neașteptat pentru U Cluj - FCSB. Fostul antrenor al „șepcilor roșii” a plecat de la gruparea de pe Cluj Arena în urmă două săptămâni
18:20
Mario Balotelli a văzut că Șucu l-a demis pe Vieira și a postat 4 cuvinte pe rețelele sociale # Fanatik
Genoa a rămas fără antrenor, după ce Dan Șucu a decis să-l dea afară pe Patrick Vieira, în urna unui start de sezon dezastruos, iar Mario Balotelli nu s-a abține și l-a atacat pe fostul său tehnician.
18:10
Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după U Cluj - FCSB
17:40
Incredibil! Jucătorul de 80.000.000 de euro s-a făcut de râs sub privirile lui Andrei Rațiu # Fanatik
Partida dintre Villarreal și Rayo Vallecano, din La Liga, una în care Andrei Rațiu a fost integralist, a avut parte de un moment cum rar se vede la un asemenea nivel.
Acum 8 ore
17:10
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia # Fanatik
Mihai Stoica a spus totul despre oferta primită de Elias Charalambous de la Legia Varșovia. Cum a comentat, de fapt, mandatul lui Edi Iordănescu în Polonia.
16:50
Dezamăgirea lui Ciprian Marica față de acțiunile lui Rădoi la Universitatea Craiova: „Părea că poate!” # Fanatik
Ciprian Marica s-a arătat dezamăgit, pe alocuri, de cum a gestionat Mirel Rădoi anumite probleme și discuții ivite la Craiova. Ce sfat le-a dat celor care conduc clubul din Bănie.
16:40
Sportiva din România care a vrut să își părăsească țara pentru a se muta în SUA. Ce a făcut-o să se răzgândească în final # Fanatik
O faimoasă sportivă din România a ajuns la un moment dat în punctul în care s-a gândit să își părăsească țara pentru a se muta în SUA, dar s-a răzgândit ulterior.
16:20
După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR # Fanatik
România va participa la Eurovision în 2026. După doi ani consecutivi de absență, țara noastră revine în forță la concursul internațional de muzică.
16:10
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec # Fanatik
Mihai Stoica a făcut radiografia situației critice în care se află FCSB. Președintele C.A. a vorbit despre mai mulți jucător, în frunte cu alintatul Denis Alibec
15:50
Andrei Nicolescu l-a certat în direct pe Radu Naum după Dinamo – CFR Cluj: „Ești puțin supărat după victoria asta” # Fanatik
Dispută în direct între Andrei Nicolescu și moderatorul Radu Naum. Ce schimb de replici a existat între cei doi după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
15:40
Derby-ul de vineri seara, din etapa a 15-a a SuperLigii, Dinamo - CFR Cluj, s-a terminat cu victoria „câinilor”, scor 2-1. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care Jandarmeria a aplica sancțiuni
Acum 12 ore
15:20
Un jucător din SuperLiga calificat la CM din 2026, ofertat de un club important: „Mi-ar plăcea să joc contra lui Ronaldo și a României!”. Are un frate geamăn fotbalist # Fanatik
Un jucător din SuperLiga, ofertat de o echipă tare după ce s-a calificat la Campionatul Mondial. Are un frate geamăn care joacă în cupele europene și vrea să se dueleze cu România
15:10
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dat lovitura chiar înaintea meciului U Cluj - FCSB. Cum a reușit să încaseze, de fapt, în plin sezon competițional, 6 milioane de euro.
14:50
Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă # Fanatik
Ungurii se pregătesc să dea o mega lovitură în România și cumpără un teren chiar lângă Dan Șucu. Un proiect de mare amploare ar urma să fie implementat aici.
14:40
Cine a construit, de fapt, stadionul Ghencea și legătura neștiută cu Rusia: “Au mers la Moscova și de acolo a pornit totul și s-a creat marea Steaua!” # Fanatik
Istoria stadionului Ghencea. Ce a condus la nașterea arenei care a devenit casa Stelei și care este legătura cu rușii.
14:20
Louis Munteanu a plâns la flash-interviul de după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Un fost internațional a criticat dur gestul făcut de atacantul formației din Gruia.
14:10
L-a făcut pe Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia și acum atacă FRF: „Nu m-a sunat nimeni!” # Fanatik
A contribuit la plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia și acum a atacat FRF. Ce a spus jucătorul ignorat de selecționeri până acum după cel mai recent meci.
14:10
Gigi Becali, reacție în forță despre datoriile FCSB la ANAF: „Nici 5 bani n-am să le dau! O fi vreun rapidist la fisc care vrea să se dea șmecher cu Becali” # Fanatik
Gigi Becali a făcut lumină în ceea ce privește analiza de risc efecutată de ANAF. Latifundiarul din Pipera știe care este problema și e convins că FCSB nu are nicio datorie
13:50
Fostul mare fotbalist de la Steaua, reprofilare de senzație! S-a făcut artist și a lansat deja primul album pe Spotify # Fanatik
Un fost mare fotbalist de la Steaua s-a reprofilat. Acesta a devenit artist și, mai mult de atât, deja a lansat și primul său album, care e disponibil pe Spotify.
13:20
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 6. Când joacă CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 6. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
13:10
Ion Țiriac s-a remarcat în ultima perioadă cu mai multe fapte admirabile față de românii aflați în necaz. Gestul cel mai recent cu care miliardarul a uimit România.
13:00
Răsturnare de situație în cazul divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase. Decizia luată de fostul mare tenismen înainte de a ajunge în instanță # Fanatik
Răsturnare completă de situație în cazul divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase. Procesul de separare al celor doi întâmpină dificultăți. Despre ce este vorba?
12:50
Andrei Şucu a fost rezervă în ultimul meci de campionat al Rapidului. Fiul patronului era aşteptat să debuteze cu Dumbrăviţa, dar o accidentare a amânat acest moment.
12:40
Superstarul de la Barcelona putea ajunge în România! De ce nu s-a mai făcut transferul. Spaniolii au explicat tot # Fanatik
O echipă din România putea da o lovitură colosală. Unul dintre cei mai buni jucători de la Barcelona a fost la un pas să ajungă în Superliga. Cine s-a opus mutării.
12:30
Meciul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, la nivelul primei ligi din România se dispută pe Cluj Arena între echipa locală Universitatea și FCSB. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul […]
12:20
„Cum te simțeai la pauză, la Sănătatea – Craiova 1-0?” Răspunsul lui Sorin Cârțu și ultimele detalii despre Rădoi și Baiaram înainte de derby-ul cu Rapid # Fanatik
Sorin Cârțu a dezvăluit cum s-a simțit la pauza meciului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova. Ce a spus președintele oltenilor despre derby-ul cu Rapid din SuperLiga.
12:10
Singurul călător care a scăpat de pe Titanic și a ajuns campion olimpic. Destinul uluitor al tenismenului care a cucerit lumea # Fanatik
Cine este singurul călător care, după ce a scăpat din tragedia de pe Titanic, a ajuns campion olimpic. Acesta are o poveste de viață absolut fabuloasă.
11:50
Fostul coleg al lui Radu Drăgușin se lasă de fotbal la doar 27 de ani și și-a ales deja altă meserie # Fanatik
Rareori se întâmplă ca un jucător aflat în plină carieră să decidă să se retragă subit, fără să sufere de vreo accidentare gravă care să-l oblige să ia această decizie.
11:40
Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul FRF: „Mircea Lucescu devine primul din istorie” # Fanatik
Edi Iordănescu e ultimul selecționer care a calificat naționala României la un turneu final. FRF a dezvăluit motivul pentru care Mircea Lucescu stă în calea revenirii antrenorului demis de Legia Varșovia
11:20
Un om important de la Genoa și-a încheiat colaborarea cu echipa lui Dan Șucu și va semna cu Juventus. Grifonii sunt într-o situație extrem de complicată în Serie A.
11:10
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…” # Fanatik
Fanii unui îndrăgite gimnaste au fost luați prin surprindere de cel mai recenț anunț făcut de aceasta. Ce veste le-a dat sportiva celor care o urmăresc.
10:50
Cum a fost dat afară Dănuț Lupu de la Dinamo și a ratat transferul la Marseille: “M-au dat afară din vestiar!” # Fanatik
Dănuț Lupu a povestit la FANATIK DINAMO, în dialog cu realizatorul Cristi Coste, printre altele, și cum a fost dat afară din vestiarul „câinilor” după un conflict aprins cu antrenorul echipei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.