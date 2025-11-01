Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui”
Antena Sport, 1 noiembrie 2025 23:20
Campioana FCSB a adus aminte de echipa puternică din sezonul trecut și a obținut un succes clar pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0. Gruparea roș-albastră a ajuns la două victorii la rând în campionatul intern, după acel 4-0 cu UTA. Darius Olaru a avut o evoluție extraordinară și a înscris ambele goluri
Acum 10 minute
23:30
Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine” # Antena Sport
FCSB și-a continuat forma bună din ultima săptămână și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 a Ligii 1. Formația antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa de pe Cluj Arena în totalitate, având de partea sa și omul în plus, după ce Alessandro
Acum 30 minute
23:20
Campioana FCSB a adus aminte de echipa puternică din sezonul trecut și a obținut un succes clar pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0. Gruparea roș-albastră a ajuns la două victorii la rând în campionatul intern, după acel 4-0 cu UTA. Darius Olaru a avut o evoluție extraordinară și a înscris ambele goluri
23:20
FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat după victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj că are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a menționat că a luat deja și o decizie în acest sens și că nu îl va vinde pe atacantul său, cel puțin la momentul actual. Roș-albaștrii
23:20
Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: “Nu fac asta” # Antena Sport
Florin Cernat este foarte aproape să vină la FCSB. El a fost cerut de Meme Stoica, iar mutarea a fost anunţată şi de Gigi Becali. Patronul FCSB a avut totuşi o cerinţă pentru Cernat: să se înţeleagă cu FC Voluntari, pentru ca mutarea să fie oficializată: "Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!",
23:10
Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo – CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel” # Antena Sport
Universitatea Cluj nu a avut replică în fața campioanei en-titre FCSB, care a făcut un meci solid în etapa cu numărul 15 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa și s-a impus cu scorul de 2-0. A fost a treia victorie la rând pentru formația roș-albastră în toate competițiile, a doua
Acum o oră
23:00
Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: “Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!” # Antena Sport
Gigi Becali a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj, dar încă nu este mulţumit în totalitate de fotbaliştii trimişi pe teren. Dacă de Olaru, chiar dacă a marcat două goluri, patronul a declarat că încă nu este la nivelul de anul trecut, alţi doi fotbalişti au fost luaţi în colimator. Este vorba de
22:50
Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru echipa sa, iar Al-Nassr a ajuns la șapte victorii din tot atâtea posibile în campionatul Arabiei Saudite. Formația superstarului lusitan a înfruntat-o pe teren propriu pe Al-Fayha și au reușit să revină de la 0-1, golul decisiv fiind marcat de "CR7" în minutul 14 al prelungirilor. Ronaldo
22:50
Darius Olaru a fost omul meciului. El a marcat de două ori, iar forma lui bună şi golurile au dus la o victorie categorică a FCSB cu Universitatea Cluj. FCSB a legat acum trei victorii consecutive, în capionat şi Cupă, iar Olaru speră ca echipa să reintre în lupta pentru titlu. "Un meci dificil ca
22:50
Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” # Antena Sport
FCSB a reușit o victorie clară pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana en-titre a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Murgia. Darius Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren în confruntarea de pe Cluj Arena, el
22:40
U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” # Antena Sport
FCSB a ajuns la două succese consecutive în Liga 1, după victoria cu scorul de 2-0 pe terenul Universității Cluj. Campioana en-titre a controlat partida și a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Darius Olaru a avut o evoluție excelentă pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous, reușind să marcheze ambele goluri ale
Acum 2 ore
22:30
Horațiu Moldovan s-a transferat de la Rapid la Atletico Madrid, în ianuarie 2024, iar mutarea nu a fost perfectată de impresarul Bogdan Apostu, cu care portatul a mai lucrat în trecut. Deranjat că Moldovan nu a perfectat transferul prin intermediul lui, Apostu l-a dat în judecată şi i-a cerut iniţial daune de 56.000 de euro,
22:00
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând # Antena Sport
Bayern Munchen a primit sâmbătă vizita celor de la Bayer Leverkusen, în etapa cu numărul 9 a campionatului Germaniei. Formația antrenată de Vincent Kompany și-a continuat parcursul de excepție. Concret, campioana en-titre a reușit o victorie cu scorul de 3-0 și a ajuns la nouă victorii consecutive în actuala ediție de campionat, un start fabulos
21:50
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi” # Antena Sport
Un nou meci din Liga a 2-a poate marca o nouă înfrângere la "masa verde" a unui club. În timpul duelului dintre FC Bacău și CSC Șelimbăr, formația finanțată de frații Pavăl a folosit un jucător care nu a fost trecut inițial pe foaia de joc, exact cum a făcut Sepsi Sfântu Gheorghe în prima
Acum 4 ore
21:30
Murgia a făcut un gest inconştient, care l-a costat eliminarea. A încasat un cartonaş galben, iar patru minute mai trâziu la un duel cu Olaru, fotbalisul a intrat cu cotul ridicat! Fotbalistul FCSB-ului a profitat din plin de imprundenţa jucătorului de la Cluj, a căzut, iar centralu a arătat justificat cartonaşul galben. Murgia a solcitat
21:10
Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor # Antena Sport
Două victorii din două posibile are naționala de fotbal a amputaților în Liga Națiunilor. Cu ton, orez și piept de pui s-a sărbătorit după primele două triumfuri din istorie. Urmează decisivul pentru calificare. Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie, 3-1 cu rivalii din Kosovo. Vedeta Dogaru a dat toate golurile
21:10
Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia # Antena Sport
Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena alimentară în Marea Britanie, după ce a lăudat meritele laptelui crud, un aliment care nu este potrivit pentru toată lumea, conform FSA, relatează cotidianul L'Equipe. Starul norvegian are propria sa
21:00
Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial # Antena Sport
Simona Halep se află la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, şi unde a fost desemnată ambasador al competiţiei. Unul dintre momentele serii a fost cel în care Simona Halep și Garbine Muguruza i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon. Românca a primit aceeași distincție în 2018, când încheia
20:50
Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova
20:50
Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute # Antena Sport
Iga Swiatek a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor și a obținut o victorie fulgerătoare, care îi cresc șansele la calificarea în faza următoare a competiției. Fosta lideră mondială s-a distrat în duelul cu americanca Madison Keys (7 WTA), care a rezistat doar 61 de minute în fața campioanei din anul 2023. Iga Swiatek, victorie
20:40
Jurnal Antena Sport | Pericol de kendama
20:40
Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet
20:30
Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale # Antena Sport
Farul poate face din nou un transfer într-una dintre cele mai importante țări din fotbalul european. Narek Grigoryan, fotbalistul de bandă al echipei lui Ianis Zicu, este pe lista a doua echipe din Spania, și anume Levante și Real Valladolid, cea din urmă fiind fosta formație patronată de Ronaldo Nazario. Gică Hagi poate da o
20:30
Un ”UEFAntastic”, pus director sportiv la FCSB? “Sunt aproape de momentul în care să iau o decizie” # Antena Sport
Meme Stoica a anunţat recent că plănuieşte să aducă un director sportiv la FCSB, care să se ocupe de transferuri. Fostul jucător al FCSB, Nicolae Dică recunoaste că Meme i-a făcut o propunere în acest sens, dar în perioada în care Gâlcă era antrenor. Atunci a refuzat, dar acum nu ar mai spune nu, în
19:50
Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!” # Antena Sport
Danielle Collins a rămas singură de un an şi vrea să-şi refacă viaţa personală. Tenismena americană este deschisă la orice provocare şi încearcă să cunoască bărbaţi înculisv pe alicaţii de dating. Astfel, ea şi-a făcut cont de Tinder, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri. Danielle are 31 de ani a ajuns acum pe locul 63,
Acum 6 ore
19:30
Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest # Antena Sport
Arsenal a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea Burnley, în etapa a 10-a din Premier League. Într-un alt meci, Manchester United a terminat la egalitate, 2-2 pe terenul lui Nottingham Forest. Arsenal, șase victorii la rând în Premier League. Man. United, doar egal cu locul 18 Arsenal şi-a făcut jocul uşor încă din prima
19:30
FC Argeș s-a impus la limită pe stadionul din Clinceni contra celor de la Unirea Slobozia. Formația antrenată de Bogdan Andone a pus punct seriei de trei etape la rând fără victorie. Cu acest succes, „vulturii violeți" se mențin pe loc de play-off, la egalitate cu Dinamo București, grupare care a obținut trei puncte dramatice
19:10
Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit” # Antena Sport
Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc'Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.
18:50
Lamine Yamal a fost criticat aspru pentru evoluțiile în tricoul Barcelonei din ultimul timp, iar starul de 18 ani al lui Hansi Flick a luat o decizie importantă pe plan personal. Concret, spaniolul s-a despărțit de iubita Nicki Nicole, cea alături de care se afișase la precedentele dueluri ale campioanei din La Liga. Yamal nu
18:50
Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad # Antena Sport
Simona Halep se află prezentă acum la Turneul Campioanelor de la Riad – care se desfăşoară în perioada 1-8 noiembrie. Românca noastră s-a bucurat de o primire călduroasă din partea arabilor, care au întâmpinat-o cu fast pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Simona Halep a fost adusă într-o mașină specială, iar – după sosirea în
18:30
Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă # Antena Sport
România are competiție serioasă pentru găzduirea finalelor de UEFA Europa League din 2028 și 2029, în contextul în care vineri a venit vestea că Arena Națională ar putea fi din nou "casa" unui ultim act european. Cel mai mare stadion al țării noastre este în luptă cu arene de top, care au la rândul lor
18:20
Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!” # Antena Sport
Ciprian Marica este surprins de ce se întâmplă la Universitatea Craiova. Fostul atacant al naţionalei României se aştepta ca Mirel Rădoi să poată gestiona relaţia cu jucătorii, suporterii sau patronul echipei, dar lucrurile par scăpate de sub control. „Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate
18:00
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat
18:00
Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” # Antena Sport
Dennis Man se află într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, după ce a fost cel mai bun de pe teren în victoria cu scorul de 5-2 cu Fortuna Sittard. Fotbalistul român a înscris și a dat și un assist în acest joc. Chiar dacă începutul de sezon nu a fost unul ușor pentru […] The post Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” appeared first on Antena Sport.
17:40
Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! # Antena Sport
Fostul acţionar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu – în vârstă de 52 de ani – și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi au pus punct căsniciei după şapte ani! Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a […] The post Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:30
Genoa nu a câștigat niciun meci în actuala ediție de Serie A și ocupă ultima poziție în clasament. În mod evident, aceste rezultate au dus la despărțirea de Patrick Vieira, asta deși antrenorul francez avea parte de susținerea lui Dan Șucu pentru a continua pe banca „grifonilor”. Presa din Italia anunță că omul de afaceri […] The post El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
17:20
Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB # Antena Sport
Dinamo a învins-o vineri pe CFR Cluj la capătul unui meci nebun, iar un rol imens în obținerea celor trei puncte l-au avut jucătorii trimiși de pe bancă de Zeljko Kopic. Rezervele au fost un punct forte în acest sezon pentru Dinamo, iar o statistică arată că fără intervenția lor, alb-roșiii ar fi fost la […] The post Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB appeared first on Antena Sport.
17:10
Denis Alibec nu duce lipsă de propuneri după ce s-a anunţat că este ca şi plecat de la FCSB, din iarnă. Prima echipă din campionatul intern care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. O altă echipă care l-ar putea achiziţiona pe Denis Alibec este chiar Farul Constanţa, club la care jucătorul […] The post Denis Alibec, în vizorul unei foste campioane din România. “Poate acolo e locul lui” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ipoteza potrivit căreia Edi Iordănescu ar urma să se întoarcă pe banca naționalei a devenit una discutată, după ce fostul selecționer a plecat de la Legia Varșovia. Recent, Federația Română de Fotbal, prin vocea oficialului Andrei Vochin, a dezmințit aceste zvonuri și a transmis că Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” cel puțin până […] The post Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
16:50
Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect # Antena Sport
Gigi Becali face bani buni din terenurile pe care deţine. Recent, el şi-a dat acrodul pentru un teren care a fost achiziţionat de Peter și Gabor Futo, reprezentanţii unei companii din Ungaria. Pe terenul lui Gigi Becali se vor ridica nu mai puțin de 900 de apartamente. Compania Cordia Pipera Development, înființată recent de grupul […] The post Compania din Ungaria care investeşte în România, pe terenul lui Gigi Becali. Cine sunt miliardarii care fac un megaproiect appeared first on Antena Sport.
16:40
Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” # Antena Sport
Vestea legată de despărțirea dintre Genoa, clubul din Italia patronat de Dan Șucu, respectiv Patrick Vieira, a fost primită cu multă fericire de Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din era modernă a acestui sport. Atacantul care a jucat pentru “grifoni”, dar care nu a fost băgat în seamă atât de mult de […] The post Super-Mario Balotelli, cel mai fericit om după ce Genoa lui Șucu s-a despărțit de Vieira: “Karma! Dumnezeu vede” appeared first on Antena Sport.
16:40
Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” # Antena Sport
Chiar dacă FCSB vine după două succese consecutive, Mihai Stoica nu își permite să vorbească despre rezultate care ar fi pe placul campionilor, fiind întrebat în mod direct despre duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid București. Formația roș-albastră va evolua sâmbătă seară pe Cluj Arena, contra grupării antrenate de Cristiano Bergodi. Oficialul FCSB a lămurit […] The post Mihai Stoica nu menajează FCSB-ului, după parcursul slab din campionat: „Suntem pe fundul prăpastiei” appeared first on Antena Sport.
16:20
Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 # Antena Sport
Aflat la prima convocare în tricoul selecționatei sub 16 ani a Portugaliei, Cristiano Ronaldo Jr a participat alături de națională într-un stagiu de pregătire din Turcia. În meciul de sâmbătă, acesta a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. El a fost cel care a deschis scorul în disputa contra Țării Galilor, fiind servit excelent […] The post Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la naționala Portugaliei! Cum a marcat fiul legendarului CR7 appeared first on Antena Sport.
16:10
Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est # Antena Sport
Meciul dintre Carolina Hurricanes şi Boston Bruins din TD Garden va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Boston caută a treia victorie la rând pe teren propriu, în timp ce Carolina începe un scurt road-trip, TD Garden fiind prima oprire. Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două echipe în actualul sezon. […] The post Carolina Hurricanes – Boston Bruins LIVE VIDEO (19:00). Duel tare în Conferinţa de Est appeared first on Antena Sport.
16:10
Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” # Antena Sport
Marcel Puşcaş (65 de ani), fostul preşedinte de la Ceahlăul şi de la FCU Craiova, a răbufnit pe pagina sa de Facebook după ce a fost pus să se descalţe în aeroport. Puşcaş a considerat experienţa drept una umilitoare şi a transmis un mesaj vehement pe contul lui. Marcel Puşcaş, revoltat că a fost pus […] The post Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: “E umilitor” appeared first on Antena Sport.
16:10
Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj # Antena Sport
Transferul lui Florinel Coman a fost una dintre marile lovituri date de Gigi Becali la finalul sezonului 2023/2024. Fotbalistul român era cumpărat pentru suma de peste cinci milioane de euro de cei de la Al-Gharafa. Clubul din Qatar nu a virat însă banii în schimbul jucătorului care cucerise titlul de campion al României și a […] The post Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj appeared first on Antena Sport.
15:40
Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite # Antena Sport
Dinamo şi CFR Cluj au fost amendate după partida incredibilă de vineri seară, câştigată de alb-roşii, după ce au fost conduşi. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după ce a ratat execuţia, în minutul 69 al meciului. Dinamo a revenit incredibil, asemenea lui Manchester United în finala din 1999 a Ligii Campionilor, disputată cu Bayern […] The post Dinamo şi CFR Cluj, amendate de Jandarmerie după cel mai “nebun” meci din acest sezon! Sancţiunile primite appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:20
U Cluj şi FCSB se întâlnesc sâmbătă seară, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României se află la al doilea meci în deplasare dintr-un total de patru meciuri la rând departe de casă. De partea cealaltă, U Cluj va juca pentru prima oară pe teren propriu sub comanda noului antrenor, Cristiano Bergodi. […] The post Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena appeared first on Antena Sport.
15:10
Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) voia ca FCSB să nu se prezinte la meciul de Cupă cu Gloria Bistriţa. Mihai Stoica (60 de ani) i-a explicat lui Gigi Becali că FCSB nu va pierde doar partida de Cupă la “masa verde”, cu 3-0, ci va fi depunctată şi în Liga 1. Becali a propus apoi […] The post Cum l-a convins Mihai Stoica pe Becali să renunţe la protestul extrem, care i-ar fi adus depunctarea FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
14:40
Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” # Antena Sport
Marius Şumudică a primit replica de la Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj. Ultimul mandat al italianului în Gruia a fost de scurtă durată şi a fost ţinta criticilor, din cauza rezultatelor modeste înregistrate de clujeni. Printre cei care au criticat jocul celor de la CFR Cluj în perioada în care Mandorlini conducea […] The post Marius Şumudică, pus la zid de antrenorul pe care l-a atacat în acest sezon: “Se descalifică. E grav” appeared first on Antena Sport.
14:20
Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore # Antena Sport
Antrenorul român Răzvan Lucescu (56 de ani) a fost propus la Genoa. E “revoluţie” la clubul patronat de Dan Şucu, Genoa despărţindu-se în 24 de ore de directorul sportiv Marco Ottolini (45 de ani) şi de antrenorul Patrick Vieira (49 de ani). Favorit în acest moment să o preia pe Genoa este fostul antrenor al […] The post Răzvan Lucescu, propus la Genoa! Clubul lui Dan Şucu a rămas fără director sportiv şi fără antrenor în 24 de ore appeared first on Antena Sport.
