Rareș Cojoc - Andreea Matei, campioni mondiali la dans, categoria Standard

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, lua în calcul ca echipa lui să nu se prezinte la meciul din Cupa României, de la mijlocul săptămânii, sub formă de protest vizavi de competiție. A fost oprit în cele din urmă de Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, care i-a explicat că există sancțiuni și FCSB risca să fie penalizată dacă s-ar fi întâmplat așa ceva. ...