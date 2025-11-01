Rareș Cojoc - Andreea Matei, campioni mondiali la dans, categoria Standard
Gazeta Sporturilor, 2 noiembrie 2025 00:10
Cuplul Rareș Cojoc - Andreea Matei a reușit în această seară intrarea în legendă, câștigând primul titlu mondial la categoria Standard pentru România în fața unei săli arhipline, la Sibiu.Veniți în calitate de mari favoriți, după ce au dominat copios circuitul Cupei Mondiale în 2025, cei doi au fost propulsați spre aur de o atmosferă incendiară. Au câștigat detașat toate capitolele: valsul vienez, valsul lent (solo), slow fox-ul, tangoul (solo) și quick-step-ul. ...
Acum o oră
00:10
Acum 2 ore
23:50
U Cluj - FCSB 0-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, l-a remarcat în mod special pe fundașul central Ionuț Cercel (18 ani), varianta de jucător U21 pentru deplasarea de la Cluj, câștigată de campioana României cu scorul de 2-0, în etapa a 15-a din Superliga. Tehnicianul roș-albaștrilor și-a felicitat jucătorii pentru cele trei puncte puse în cont, puncte care o aduc pe FCSB pe loc de play-off, la egalitate cu Oțelul, ambele cu 19 puncte. ...
23:50
În sfârșit, Cercel se simte bine la FCSB: „E postul meu! Vreau să țin de șansa asta” # Gazeta Sporturilor
Pentru a doua etapă la rând, Ionuț Cercel (18 ani) a fost integralist la FCSB. Folosit ca fundaș central, s-a arătat încrezător că se poate dovedi o variantă solidă pentru acel post.În meciurile în care Ionuț Cercel a fost folosit ca stoper, ba chiar integralist, FCSB nu a primit gol. Mai întâi a fost 4-0 cu UTA, astăzi 2-0 cu U Cluj, în deplasare. ...
23:40
După U Cluj - FCSB, MM Stoica a cedat nervos: „E ireal cum vor unii să facă asta!” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a reacționat pe Facebook după cel de-al treilea succes consecutiv. Roș-albaștrii au urcat pe locul 7, cu 19 puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, echipa aflată pe ultima treaptă a play-off-ului. ...
23:30
Cristiano Bergodi a găsit vinovatul: „U Cluj - FCSB s-a terminat acolo, nu m-am uitat pe clasament” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de pe „Cluj Arena”. Acesta a vorbit despre eliminarea lui Alessandro Murgia (29 de ani) din minutul 39, acela fiind momentul în care a simțit că va pierde.Italianul a văzut două cartonașe galbene într-un interval de 3 minute, la 1-0 pentru FCSB, iar clujenii n-au mai opus rezistență.Chiar și în acest context, n-a avut ce să le reproșeze elevilor săi. ...
23:20
Cine va fi noul director sportiv de la FCSB: „Cere dezlegare! Nu pot să iau angajatul finului” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a confirmat sâmbătă seara că Florin Cernat (45 de ani) va fi noul director sportiv de la echipa campioană.Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunțase încă de vineri că noul director sportiv va fi numit zilele viitoare. Întrebat dacă Cernat este varianta aleasă, Becali a confirmat sâmbătă informația. ...
23:20
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru atacantul Daniel Bîrligea (25), autor a șapte goluri în acest sezon. În intervenția telefonică ulterioară victoriei cu U Cluj, Gigi Becali a susținut că a primit, din Statele Unite, o ofertă pentru atacantul Daniel Bîrligea. ...
23:10
Și după 2-0 cu U Cluj, Gigi Becali tot a avut PATRU clienți: „Foarte jos, slabi!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul FCSB, a comentat victoria cu U Cluj, 2-0 în etapa 15 a Superligii, succes care i-a apropiat pe roș-albaștri de zona play-off-ului. Becali are mai mulți remarcați, dar există și jucători care l-au nemulțumit, în ciuda victoriei la zero. Pe deasupra, nu-și mai face probleme privind calificarea în play-off, acum că FCSB a egalat-o la puncte pe ocupanta locului 6, Oțelul Galați. ...
Acum 4 ore
22:50
„Când toată lumea era la U Cluj - FCSB” » Opinia specialistului GSP după seara istorică din baschetul românesc # Gazeta Sporturilor
Seară istorică pentru baschetul clujean, după ce U-Banca Transilvania a câștigat primul meci din istorie pe teren propriu în Liga Adriatică, scor 106-84, împotriva lui Igokea. A fost o partidă pe care am trăit-o în mod special, urmărind această echipă de aproape 15 ani, așa că am să scriu câteva observații.1. ...
22:50
Verdict categoric la GSP Live Special, după U Cluj - FCSB: „Din acel moment lucrurile s-au schimbat” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB 0-2. Invitat la GSP Live Special, fostul fundaș dreapta al campioanei, Stelian Stancu, a analizat partida din Ardeal. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) s-a impus fără mari probleme și a egalat-o pe Oțelul Galați, echipa aflată pe ultimul loc de play-of. ...
22:50
Darius Olaru a fost MVP cu U Cluj și apoi a numit gândul curajos pentru următorul meci # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), MVP-ul partidei de sâmbătă seara, din etapa a 15-a a Superligii, din deplasare, de pe terenul celor de la Universitatea Cluj, a tras primele concluzii imediat după meci. Acesta speră ca echipa să continue forma bună și să se întoarcă cu trei puncte și de la duelul european cu Basel, de la mijlocul săptămânii viitoare. Basel - FCSB, în Europa League, se joacă joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
22:20
Napoli, pas greșit în Serie A » La câte puncte se poate apropia Interul lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Napoli și Como au terminat la egalitate, 0-0, pe „Diego Armando Maradona”, în etapa 10 din Serie A. Pentru gazde este prima remiză a sezonului, în timp ce Como bifează al cincilea egal și ajunge la nouă meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile.Napoli poate pierde fotoliul de lider în favoarea Romei. Echipa lui Gian Piero Gasperini trebuie să o învingă duminică pe AC Milan, în deplasare, pentru a „fura” această poziție. ...
22:20
Tottenham a pierdut pe teren propriu cu Chelsea, 0-1 în etapa 10 din Premier League, dar nu rezultatul a șocat, ci impotența ofensivă a gazdelor, care au înregistrat cel mai mic xG de când există acest parametru!În ultimii ani, Chelsea a devenit un soi de coșmar pentru rivala londoneză. Albaștrii au câștigat 8 dintre ultimele 10 dueluri directe și 6 dintre ultimele 7 cu Tottenham gazdă!Astăzi, în etapa 10 a campionatului, scorul nu a fost usturător, dar maniera de joc da. ...
22:20
Partida Universitatea Cluj - FCSB, de sâmbătă seara, din etapa a 15-a a Superligii, a înregistrat un record de spectatori în ceea ce privește meciurile ardelenilor pe teren propriu, în acest sezon.Duelul de pe „Cluj Arena” a adunat 14.691 de spectatori, stabilindu-se astfel cea mai mare asistență de la meciurile „șepcilor roșii” din acest sezon, chiar și peste derby-ul Clujului, cu CFR Cluj, din etapa a 11-a, scor 2-2, când în tribune au fost prezenți 14.066 de fani. ...
22:10
DE NEOPRIT! Bayern Munchen a câștigat la scor de neprezentare împotriva fostei campioane din Bundesliga și a ajuns la 15 victorii consecutive în toate competițiile! # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus categoric pe teren propriu în fața celor de la Bayer Leverkusen, scor 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #9 din Bundesliga. Astfel, formația de pe Allianz Arena a înregistrat al 15-lea succes consecutiv din acest sezon în toate competițiile - un record absolut în istoria fotbalului!Programul complet al etapei #9 din BundesligaTrupa lui Vincent Kompany își continuă marșul spre titlul cu numărul 34 în Germania. ...
22:00
Coșmar la turneul de la Băile Felix » Alertă epidemiologică: trei copii au ajuns la Urgență # Gazeta Sporturilor
Un turneu de fotbal desfășurat în perioada 27-30 octombrie la Băile Felix s-a terminat rău pentru mai mulți copii, trei dintre aceștia ajungând la urgențe. Chiar dacă momentan nu este clar motivul pentru care micii sportivi au acuzat stări de rău, cauza preliminară stabilește o toxiinfecție alimentară ca urmare a ceea ce aceștia ar fi mâncat la hotelurile unde au fost cazați. ...
21:50
Simona Halep i-a înmânat Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon, pe care l-a primit și ea de două ori # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, lider mondial) a primit la Riyadh, în cadrul WTA Finals, din partea Simonei Halep și a lui Garbine Muguruza, directoarea turneului, trofeul de număr 1 la final de sezon.Pentru al doilea an la rând, Aryna Sabalenka s-a situat pe prima poziție a clasamentului mondial la final de sezon. O performanță de admirat, care este răsplătită de fiecare dată, conform tradiției, cu un trofeul special, oferit în cadrul unei festivități în timpul WTA Finals. ...
21:40
Italianul Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a fost eliminat în minutul 39 al partidei cu FCSB, după ce „centralul” Adrian Cojocaru i-a arătat două cartonașe galbene în decurs de doar 3 minute. Murgia și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, la meciul contra campioanei României, din etapa a 15-a a Superligii, cu aproximativ 6 minute înainte de pauză, după ce a văzut și al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. ...
21:30
U Cluj - FCSB. Darius OIaru (27 de ani) a deschis scorul pe „Cluj Arena” în minutul 32. Căpitanul a avut o finalizare de excepție, voleu din interiorul careului, fără șanse pentru Ștefan Lefter (20 de ani).După un start de partidă controlat de gazde, care l-au pus la încercare de câteva ori pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), campioana României a dat lovitura prin Olaru, cel care a înscris al doilea gol consecutiv, după cel din meciul cu UTA Arad. ...
21:20
Meci cu desfășurare IREALĂ! Au condus cu 4-0 și au avut om în plus mai mult de o oră » Incredibil ce a urmat # Gazeta Sporturilor
Al Khaleej - Al-Ittihad, meci din etapa 7 a campionatului Arabiei Saudite, a avut parte de o desfășurare incredibilă! Gazdele au condus cu 4-0, au avut om în plus mai bine de o oră, însă au ratat victoria la ultima fază.Al-Ittihad este echipa lui Karim Benzema (37 de ani), fostul star de la Real Madrid. Francezul n-a făcut parte din lotul echipei antrenate de Sergio Conceicao (50 de ani). ...
21:00
Elena Rybakina, ce evoluție la WTA Finals în fața dublei finaliste de Grand Slam din 2025! » Victorie în mai puțin de o oră # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea kazahă Elena Rybakina (26 de ani, locul 6 mondial) a trecut cu 6-3, 6-1 de Amanda Anisimova (24 de ani, numărul 4 WTA) în al doilea meci disputat în grupa Serena Williams din cadrul WTA Finals de la Riyadh.Elena Rybakina s-a calificat aproape cu sufletul la gură pentru Turneul Campioanelor, găzduit de capitala Arabiei Saudite pentru al doilea an la rând, în momentul în care săptămâna trecută a ajuns în semifinale la Tokyo. ...
Acum 6 ore
20:50
PSG a învins-o pe Nice cu 1-0 în etapa 11 din Ligue 1, grație unui gol marcat în ultimele secunde ale jocului. Rezerva Gonçalo Ramos a făcut ca tribunele să „erupă” exact la expirarea celor 4 minute de prelungiri din a doua repriză, trimițând mingea cu capul în poarta goală. Triumful le garantează parizienilor că vor rămâne pe primul loc și după această etapă. ...
20:40
Gafă de proporții în Bundesliga! L-a luat valul, iar echipa lui a fost îngenuncheată în prelungiri # Gazeta Sporturilor
RB Leipzig își continuă forma excelentă și s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Stuttgart, într-un duel direct pentru top 4 din Bundesliga, etapa a 9-a. „Taurii roșii” au controlat partida și au bifat a 8-a victorie în ultimele 9 meciuri, perioadă în care au mai înregistrat doar o remiză. Nou-venitul Yan Diomande (18 ani) a fost omul meciului: a provocat autogolul la prima reușită și a înscris golul doi al gazdelor. ...
20:30
De la rezerva lui Bayindir la numărul unu în Europa » Transformarea incredibilă a lui Andre Onana # Gazeta Sporturilor
Andre Onana (29 de ani) se alătură listei lungi de fotbaliști care impresionează după plecarea de la Manchester United. Împrumutat de „diavoli” în Turcia la începutul acestui sezon, portarul camerunez a avut evoluții excelente în tricoul lui Trabzonspor, ajungând chiar să fie numărul unu într-un clasament important!Programul complet al etapei #11 din SuperLigPe vremea când apăra poarta formației de pe Old Trafford, Onana a fost adesea criticat de suporterii clubului ...
20:20
Jean Vlădoiu, după a patra înfrângere consecutivă: „Cea mai mare dezamăgire. Nu accept așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
După 0-1 cu FC Argeș, Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte al Unirii Slobozia, s-a arătat dezamăgit de atitudinea jucătorilor pe care el și Andrei Prepeliță îi pregătesc.Slobozia începuse excelent sezonul, dar nu a mai câștigat de 5 etape. Înfrângerea de astăzi, 0-1 la Clinceni cu FC Argeș, a fost a patra la rând în campionat, iar ceea ce părea realizabil la un moment dat, calificarea în play-off, este improbabil acum. ...
20:10
Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș: „Îl știm de la Dinamo, e un jucător credincios și Dumnezeu l-a răsplătit” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după ce piteștenii au terminat pe locul 5 turul sezonului regulat. La Clinceni, unicul gol al partidei a fost marcat de Robert Moldoveanu.Atacantul de 26 de ani a înscris pentru a doua etapă consecutiv, după reușita din meciul cu Dinamo, iar nou-promovata se numără printre revelațiile Superligii, alături de FC Botoșani. ...
20:10
20:10
20:10
S-a stabilit finala Masters-ului 1000 de la Paris, după ce Jannik Sinner l-a dominat pe campionul en-titre # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) s-a calificat în premieră în finala Masters-ului 1000 de la Paris, după o victorie clară, 6-0, 6-1, în fața campionului de anul trecut, Alexander Zverev (28 de ani, numărul 3 ATP).Din cele nouă turnee ATP Masters 1000, în doar patru nu atinsese Jannik Sinner finala până acum. Între timp, au rămas trei, după ce actualul număr 2 mondial a avansat în ultimul act de la Paris. ...
20:10
Tragedie în El Clasico: un suporter a murit, arbitrul a refuzat să oprească meciul # Gazeta Sporturilor
La aproape o săptămână distanță de la „El Clasico”, meciul încheiat cu victoria celor de la Real Madrid, pe teren propriu, scor 2-1, contra celor de la Barcelona, a ieșit la iveală informația potrivit căreia un suporter al gazdelor a murit chiar în timpul partidei. Fanul lui Real Madrid a decedat în timpul derby-ului din La Liga împotriva Barcelonei, conform presei spaniole. ...
20:00
Mai sunt 15 etape, dar se vede deja în play-off în Superligă: „Merităm, jucăm frumos” # Gazeta Sporturilor
Robert Moldoveanu, 26 de ani, autorul golului victoriei în Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1, consideră că echipa lui este ca și calificată în play-off! Mario Tudose, 20 de ani, cel mai tânăr căpitan din Superligă în acest sezon, a comentat și el victoria de la Clinceni.Câștigătoare astăzi la Clinceni, 1-0 cu Unirea Slobozia, FC Argeș are o zestre formidabilă pentru o nou-promovată, 27 de puncte după 15 etape. ...
19:40
Moment emoționant trecut cu vederea la Dinamo - CFR » Cel mai iubit dinamovist din club a avut parte de o vizită specială: „Trei generații legate de aceleași culori. Ceva ce nu pot descrie în cuvinte” # Gazeta Sporturilor
În toată euforia declanșată vineri seara pe Arena Națională, după ce Dinamo a obținut cea mai dulce victorie a sezonului, 2-1 cu CFR Cluj, un moment special petrecut pe gazon a fost trecut cu vederea. Protagoniștii ipostazei pe care Gazeta o descifrează în rândurile următoare? Florentin și Patrick Petre, două personaje profund legate de Dinamo. ...
19:30
Minunea din Vestul Europei » Le-ar putea întrerupe hegemonia granzilor după 40 de ANI! # Gazeta Sporturilor
Hearts (Heart of Midlothian FC) este de departe revelația campionatului din Scoția. Formația antrenată de Derek McInnes (54 de ani) este pe primul loc în Premiership, cu 29 de puncte după 11 etape, 9 în plus față de Celtic, ocupanta locului 2. Rangers, cealaltă formație cu pretenții, e doar pe 4, cu 15 puncte.Sâmbătă, Hearts a produs o nouă „victimă” și a trecut de Dundee FC, scor 4-0. ...
19:20
Arsenal a câștigat cu 2-0 la Burnley și s-a distanțat, pentru moment, la 7 puncte de locul secund în Premier League.Rețeta dezvoltată de Mikel Arteta în nordul Londrei a dat roade și astăzi. La Burnley, contra uneia dintre nou-promovate, Arsenal a menținut poarta intactă și a marcat din nou dintr-o fază fixă.Era minutul 14 când un corner a dus la deschiderea scorului. ...
19:20
Iga Swiatek, victorie expeditivă în primul meci de la WTA Finals » Doar 3 game-uri lăsate campioanei de la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek (24 de ani), s-a impus cu 6-1, 6-2 în fața lui Madison Keys (30 de ani, locul 7 WTA) în partida inaugurală a WTA Finals de la Riyadh, contând pentru grupa Serena Williams.Întâiul duel de la ediția 2025 a WTA Finals a opus două campioane de Grand Slam din acest sezon, pe cea de la Wimbledon, Iga Swiatek, și pe cea de la Australian Open, Madison Keys, care se întâlneau pentru a opta oară în circuitul mondial, poloneza conducând cu 5-2. ...
19:00
Sâmbătă la prânz s-au jucat 7 partide din etapa a 12-a din Liga 2. Una dintre ele, FC Bacău - CSC Șelimbăr, încheiată la egalitate, scor 1-1, urmează să fie decisă la comisii, după ce formația gazdă a folosit un jucător care nu fusese inițial trecut pe foaie.Un nou caz controversat în eșalonul al doilea al fotbalului românesc. ...
19:00
Echipa lui Răzvan Sava i-a provocat Atalantei primul eșec stagional în Serie A » Cum arată clasamentul din Italia # Gazeta Sporturilor
Udinese s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Serie A, punând capăt astfel seriei de invincibilitate a trupei lui Ivan Juric.Răzvan Sava nu a evoluat nici un minut pentru gazde, înregistrând astfel cel de-al patrulea meci consecutiv pe banca de rezerve a „zebrelor”. ...
Acum 8 ore
18:50
Ce decădere » În 2023 luptau pentru promovare în Superliga, acum sunt mai aproape de Liga 4! # Gazeta Sporturilor
Unirea Dej a fost una dintre revelațiile sezonului 2022-2023 de Liga 2. Cu Dragoș Militaru antrenor, micuța formație reușea o calificare-șoc în play-off-ul Ligii 2. A fost sezonul în care Poli Iași a terminat pe primul loc și a promovat în Superliga, iar Dinamo a încheiat pe 4 și a câștigat barajul cu FC Argeș. ...
18:20
Real Madrid - Valencia » Liderul Spaniei vrea să-și ia revanșa pentru sezonul trecut. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Valencia se vor înfrunta, de la ora 22:00, în etapa 11 din La Liga. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizat de PrimaSport 2 și DigiSport 2.AICI, rezultatele și programul etapei 11 din La LigaLIVE ora 22:00 » Real Madrid - ValenciaClick AICI pentru statistici și H2HReal Madrid - Valencia, echipe probabile:REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois - Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Guler, Tchouameni, Camavinga - Bellingham - Mbappe, ...
18:20
Felix Auger-Aliassime e primul finalist al Masters-ului 1000 de la Paris, crescându-și șansele de calificare la ATP Finals # Gazeta Sporturilor
Canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani, locul 10 mondial) s-a impus cu 7-6 (3), 6-4 în fața kazahului Alexandr Bublik (28 de ani, numărul 16 ATP) în semifinalele turneului Masters 1000 de la Paris. El își mărește șansele de calificare la ATP Finals.A patra semifinală de turneu Masters 1000 pentru Felix Auger-Aliassime și este pentru a doua oară în carieră când jucătorul canadian reușește să facă pasul spre ultimul act. ...
18:10
UEFA a fost dată în judecată, fiind acuzată de furt de proprietate intelectuală privind noul format al Ligii Campionilor și al celorlalte competiții europene, potrivit sportal.blic.rs.Compania chiliană de consultanță „MatchVision” a chemat UEFA în instanță, acuzând-o că a folosit fără să ceară acordul sistemul său competițional. Procesul a început în aprilie, la un tribunal din Spania, dar a fost mutat în septembrie la Lausanne (Elveția). ...
18:10
Cristi Chivu revine după aproape 6.000 de zile pe stadionul unde era să își piardă viața » Protagonistul teribilei accidentări: „Am închis ochii și ne-am ciocnit” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), revine mâine la prânz, în etapa a 10-a din Serie A, pe stadionul „Marc Antonio Bentegodi” din Verona, după 5.779 de zile de la ziua în care, așa cum spunea chiar el, s-a născut pentru a doua oară. Pe 6 ianuarie 2010, Chivu a fost la un pas de tragedie. În meciul Chievo - Inter 0-1, Cristi a suferit o accidentare oribilă la cap. ...
18:00
Luciano Spalletti, prins între ciocan și nicovală după ce a semnat cu Juventus: „Rușine, ești un trădător!” # Gazeta Sporturilor
Luciano Spalletti (66 de ani) a devenit noul antrenor al lui Juventus, înlocuindu-l la cârma „bianconerilor” pe Igor Tudor (47), care a fost demis după ce „Bătrâna Doamnă” a înregistrat opt meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Totuși, această numire a lui Spalletti nu a provocat doar reacții pozitive, italianul fiind tratat cu ostilitate atât la Torino, dar mai ales la Napoli. ...
17:50
Rayo și Andrei Rațiu, demolați de revelația din La Liga » Ce notă i-a dat MARCA # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în Villarreal - Rayo Vallecano 4-0, un usturător eșec suferit de echipa lui în etapa 11 din La Liga. Rayo s-a deplasat la Villarreal având 3 victorii consecutive în campionat, toate fără gol primit, dar „Submarinul galben” s-a dovedit a fi prea puternic pentru echipa la care evoluează fundașul român.În prima repriză, jocul a fost echilibrat. ...
17:40
Propunerea neașteptată a lui Gigi Becali: „Dacă nu ne prezentăm?” » Ce risca FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, lua în calcul ca echipa lui să nu se prezinte la meciul din Cupa României, de la mijlocul săptămânii, sub formă de protest vizavi de competiție. A fost oprit în cele din urmă de Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, care i-a explicat că există sancțiuni și FCSB risca să fie penalizată dacă s-ar fi întâmplat așa ceva. ...
17:40
Antrenorul liderului din Superliga a fost la un pas de Dinamo: „Vă pot confirma” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani este liderul-surpriză din Superliga, iar meritul îi aparține și antrenorului Leo Grozavu (58 de ani), cel care a construit o echipă capabilă să intre în play-off, după ce a evitat retrogradarea la limită în stagiunea trecută. Fost jucător la Dinamo în perioada 1992-1998, Grozavu a fost aproape să devină antrenorul „câinilor” în urmă cu 3 ani. ...
17:10
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 1 noiembrie ora 20:00, cu prilejul meciului dintre U Cluj și FCSB programat de la ora 20:30, pe Cluj Arena, în cadrul etapei cu numărul 15 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Stelian Stancu, fost fotbalist la FCSB, și pe jurnalistul Radu Buzăianu. ...
