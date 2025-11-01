La Liga: Real Madrid – Valencia 4-0

22:10

Europarlamentatul liberal Virgil Popescu transmite, sâmbătă, un mesaj liderului AUR, George Simion, care cere protecţie din partea SPP, acuzând că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea. ”După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură şi ai atacat instituţiile statului, descoperi acum că ura se întoarce”, îi spune Popescu lui Simion, adăugând că România nu are nevoie de politicieni care transformă agresivitatea în spectacol şi apoi cer protecţie de la statul pe care l-au insultat.