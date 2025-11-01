Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist; Duminica a 22-a după Rusalii

13:10

O slujbă de pomenire pentru victimele incendiului din clubul Colectiv a fost oficiată joi la troița ridicată în fața fostului club, în contextul împlinirii a zece ani de la tragedie. Slujba de pomenire a fost săvârșită de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din sectorul 4 al Capitalei, de…