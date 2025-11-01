Ce facem astăzi, 2 noiembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 2 noiembrie 2025 00:10
Duminică, 2 noiembrie, puteți participa la un tur ghidat, să mergeți la teatru sau la film.
Acum o oră
00:10
Acum 12 ore
16:20
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Președinția Republicii Moldova, în prezența șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres.
16:10
Două tinere au fost rănite în urma unui viraj neatent, pe Bd. Liviu Rebreanu din Timișoara # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă după-amiază pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, după ce o șoferiță de 21 de ani a virat la stânga fără să se asigure corespunzător.
14:30
Ministrul Educației: Titularizarea va avea loc în 2026, deși posturile rămân blocate de Legea Bolojan # Timis Online
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a confirmat că examenul de titularizare se va organiza în 2026, în ciuda blocajelor legislative generate de Legea 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor.
14:10
Elevii români de 15 ani se numără printre cei care petrec cel mai mult timp în fața ecranelor, în afara școlii, arată cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), bazat pe datele PISA 2022.
12:40
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit grav, iar zeci de locatari s-au autoevacuat # Timis Online
Alertă sâmbătă, la prânz, pe strada Cerna din Timișoara, unde o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje. Forțele de intervenție s-au mobilizat rapid la fața locului.
12:00
Vreme de primăvară în noiembrie. Temperaturile depășesc cu 10 grade normalul perioadei # Timis Online
Începutul lunii noiembrie aduce în România o vreme mai potrivită pentru primăvară sau sfârșit de septembrie decât pentru așa-numitul „Brumar”, luna care în tradiția populară marchează trecerea spre iarnă. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, cu valori ce depășesc cu peste 10 grade media multianuală.
Acum 24 ore
11:50
METAGEN. UMF Timișoara a lansat un proiect dedicat combaterii rezistenței la antibiotice # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) a organizat vineri, 31 octombrie, conferința de lansare a proiectului METAGEN – “A ROHU cross-border innovation to combat antibiotic resistance while ensuring health equity and system resilience” (JEMS ID: ROHU00049). Inițiativa este finanțată prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria (ROHU).
11:50
„Turism penal” în Lugoj. Un bărbat din Caraș-Severin, reținut de polițiști pentru furt și condus fără permis # Timis Online
Ziua de 1 noiembrie a început cu o reținere la Lugoj. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au prins un bărbat de 45 de ani, bănuit că a furat un laptop scump dintr-un magazin, apoi a plecat liniștit la plimbare cu mașina, deși avea permisul suspendat.
11:40
Un orădean care a încercat să introducă în țară amfetamină ascunsă în lenjerie, dat în urmărire # Timis Online
Polițiștii bihoreni l-au dat în urmărire națională pe István András Borbély, un orădean de 49 de ani, acuzat că a încercat să introducă în țară, prin PTF Borș, peste 2 grame de amfetamină, puse într-un recipient de plastic ascuns în lenjerie.
11:40
Atenție la „amenzile” false pe internet. DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online # Timis Online
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o nouă tentativă de fraudă circulă online: utilizatorii sunt speriați cu o notificare falsă care îi anunță că au primit o „amendă” de 2.500 lei din partea Poliției Române și a DNSC, iar apoi sunt redirecționați către un site unde li se cer datele de card.
11:30
FOTO. Maxagro, din nou în topul firmelor din Timiș: 6 premii pentru excelență în agricultură, construcții și comerț # Timis Online
Grupul Maxagro își reconfirmă poziția de lider regional și în 2025, obținând șase premii la Gala „Topul Firmelor din județul Timiș”, organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
11:30
Luna noiembrie, cunoscută în popor drept „Brumar”, marchează finalul toamnei și începutul pregătirilor pentru iarnă, mai ales că zilele scad, iar nopțile tot cresc.
11:00
Un bărbat din Ilfov a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat, în seara de Halloween, de un copil de doar 13 ani.
Ieri
00:20
Sâmbătă, 1 noiembrie, puteți merge la film, la concerte sau la expoziții.
31 octombrie 2025
23:20
SUA și India au semnat un acord de apărare pe zece ani pentru consolidarea parteneriatului strategic # Timis Online
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri, la Kuala Lumpur, un acord-cadru de cooperare în domeniul apărării, valabil pentru zece ani, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.
21:40
Cea mai emoționantă zi pentru Sorin Grindeanu, viitorul președinte al PSD. Vrea să fie prim-ministru? # Timis Online
Cu greu și-a stăpânit lacrimile, vineri seara, Sorin Grindeanu, la Conferința Extraordinară Județeană a PSD Timiș, ce a avut loc la Convention Center – Hotel Timișoara, în Sala Experience. Cu o experiență îndelungată în funcții publice, care au presupus nenumărate discursuri, Grindeanu a spus că este cea mai emoționată zi deoarece a avut alături toată familia.
21:30
Doi tineri din Gorj, urmăriți penal pentru că și-au vândut bebelușul. Cu banii primiţi şi-au cumpărat o mașină # Timis Online
Doi tineri din Gorj sunt cercetaţi şi daţi în urmărire după ce ar fi vândut bebeluşul lor de trei săptămâni pentru 7.000 de euro. Cumpărătorul a fost reţinut, iar copilul a fost recuperat de autorităţi, potrivit News.ro.
19:20
Un pieton a fost grav rănit, vineri, pe Calea Șagului din Timișoara, după ce a fost lovit de un autoturism. Pompierii și un echipaj SMURD cu medic au intervenit, victima fiind preluată în stare de inconștiență. Misiunea este în desfășurare.
18:30
Când vor fi acordate ajutoarele pentru încălzire și suplimentele pentru energie la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță că, în perioada 3–5 noiembrie, se efectuează plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.
18:20
FOTO. Vlad Nancă a primit premiul Sculptura Anului 2025, decernat de András István Demeter, ministrul Culturii # Timis Online
Piața Unirii a găzduit, vineri, festivitatea de acordare a premiului Sculptura Anului 2025. La evenimentul organizat de Fundația Triade au luat parte și András István Demeter, ministrul Culturii, precum și primarul Dominic Fritz.
18:20
Filmul săptămânii: „Bugonia”, regizorul Yorgos Lanthimos readuce absurdul pe marile ecrane # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Bugonia”, cel mai nou film semnat de Yorgos Lanthimos, regizor cunoscut pentru poveștile sale absurde, dar captivante. După succesul filmelor „Poor Things” și „Kinds of Kindness”, Lanthimos o aduce din nou pe Emma Stone ca protagonistă.
18:10
Ungaria a raportat un nou focar de gripă aviară H5N1, tulpină cu înaltă patogenitate, depistat la o fermă de rațe pentru îngrășare, potrivit reprezentanților Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters, respectiv Agerpres.
18:10
Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a stârnit controverse după ce a pus la îndoială veridicitatea aselenizării din 1969, fapt ce l-a determinat pe administratorul interimar al NASA să reacționeze public, confirmând că evenimentul – deși deseori vizat de teorii conspiraționiste – a avut loc, relatează AFP, citată de Agerpres.
18:00
Biroul Federal de Investigații (FBI) a anunțat vineri că a dejucat un potențial atac terorist care urma să aibă loc în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, în timpul weekendului de Halloween, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.
17:50
FOTO. Accident pe Calea Torontalului. O mamă și fiica ei de 6 ani, rănite după ce un șofer de 67 de ani le-a izbit mașina # Timis Online
Accident cu victime, vineri după-masă, pe Calea Torontalului. Un șofer de 67 de ani a intrat în coliziune cu o mașină condusă regulamentar de o femeie de 43 de ani. Femeia și o fetiță de 6 ani au fost rănite și transportate la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
16:30
Trei persoane rănite, printre care doi copii, după ce două mașini s-au ciocnit pe Calea Torontalului # Timis Online
Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit vineri după-masă, pe Calea Torontalului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În cele două mașini se aflau cinci persoane, printre care doi copii.
16:30
Istoria devine mai atractivă pentru elevii din Timiș printr-o platformă educațională gratuită # Timis Online
Elevii și profesorii din județul Timiș au la dispoziție o resursă educațională gratuită și interactivă prin platforma oradeistorie.ro, lansată în 2021. Inițiativa urmărește să transforme învățarea istoriei în experiențe vizuale și lecții practice, oferind resurse digitale gata de utilizat în clasă.
15:50
FOTO. Ministrul Sănătății a inspectat lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara. Va fi finalizat în acest an # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri, 31 octombrie, șantierul Centrului de Arși Gravi din Timișoara. Alături de domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și prof. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, ministrul a inspectat progresul lucrărilor și a subliniat că proiectul va fi finalizat în acest an.
15:50
Întrebat despre procesul pe care îl are cu instituția pe care o conduce, ministrul Culturii s-a enervat # Timis Online
András István Demeter, ministrul Culturii, s-a aflat vineri la Timișoara pentru a acorda premiul „Sculptura anului”. Chestionat în legătură cu procesul pe care îl are împotriva instituției pe care o conduce, acesta a devenit vizibil iritat.
15:10
O familie cu șase copii din Timiș care locuiește într-un grajd are nevoie urgentă de ajutor. Cum puteți contribui # Timis Online
Un nou apel umanitar vine din partea preotului Mladenov Svetozar, care a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia Lazăr din localitatea Tomnatic, județul Timiș, o familie cu șase copii care trăiește în condiții extrem de dificile, fără curent electric și fără apă curentă.
14:00
Aproape 1.500 de amenzi în valoare de 1 milion de euro aplicate de OPC Timiș în primele nouă luni din acest an # Timis Online
În primele nouă luni din acest an, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a făcut 1.925 de controale, care s-au soldat cu numeroase amenzi.
13:50
Societatea Drumuri Municipale (SDM) și compania Del Gaz desfășoară în perioada următoare mai multe lucrări, astfel că circulația rutieră va fi restricționată sau chiar închisă, după caz, pe străzile afectate. Măsurile au fost deja aprobate de comisia de circulație a primăriei, urmând să se aplice, în principiu, începând de luni, 3 noiembrie.
13:20
Timpark: clarificări privind funcționarea, respectarea Regulamentului și modalitatea de plată în zonele cu Tarifare Progresivă # Timis Online
În scopul asigurării unei informări corecte și responsabile a tuturor utilizatorilor serviciului de parcare municipală, Serviciul Public de Interes Local Pentru Administrarea Parcărilor Publice - TimPark reiterează aspecte esențiale legate de funcționarea sistemului.
13:20
Un tânăr de 27 de ani a fost rănit joi după-amiază pe Calea Șagului din Timișoara, într-un accident provocat chiar de el, în timp ce conducea cu permisul suspendat.
13:10
FOTO. „Spectacol floral”, la primăvară, în Parcul Justiției. Horticultura plantează 130.000 de flori # Timis Online
Pentru ca la primăvară Parcul Justiției să rămână un reper pe harta locurilor „instagramabile” din Timișoara, Horticultura a început încă din toamnă plantările. În aceste zile, angajații societății plantează în jur de 130.000 de bulbi de lalele din mai multe varietăți.
12:50
Timișorenii vor avea noi locații unde să scape gratuit de deșeuri. Continuă lucrările la centrele de aport voluntar ale primăriei # Timis Online
Primăria Timișoara are în execuție trei centre cu aport voluntar pe Calea Dorobanților, Aleea Pădurea Verde și pe Calea Moșniței, beneficiind de o finanțare prin PNRR. Aici, după ce vor fi finalizate lucrările, timișorenii vor putea scăpa gratuit de mai multe tipuri de deșeuri.
12:40
Recomandare de weekend de la Visit Timiș: Legende și trasee de poveste pentru cei pasionați de mister și istorie la Pietroasa # Timis Online
În weekend, de Halloween, Visit Timiș invită turiștii să descopere comuna Pietroasa, printr-un traseu care combină natura sălbatică cu locuri încărcate de povești și mituri.
12:20
Workshop despre integrarea imigranților în România, organizat la UVT în parteneriat cu ADR Vest și Instituția Prefectului Timiș # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Instituția Prefectului – Județul Timiș, organizează workshop-ul „Imigranții în România. Riscuri, oportunități și soluții pentru facilitarea procesului de integrare”, un eveniment dedicat dezbaterii provocărilor și perspectivelor actuale privind integrarea migranților în societatea românească.
12:10
Lucrări pe mai multe fronturi pe viitoarea autostradă Margina – Holdea. S-a trecut de 40% # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează „constant”. Momentan, sunt deschis 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor.
11:30
Muzeul Interactiv al Copiilor (MIC) a transmis că a ajuns la final Concursul de Instalații MIC. Astfel, inițiativa menită să aducă împreună creativitatea, educația și inovația în spațiul muzeal dedicat copiilor va beneficia de 17 instalații în total. Cinci vor putea fi văzute chiar anul acesta.
11:00
Expoziție caritabilă de Ziua Toleranței. Fondurile vor merge către copiii din sistemul de protecție din Timiș # Timis Online
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, copiii din sistemul de protecție și voluntarii Ajungem MARI Timiș îi invită pe timișoreni la o expoziție caritabilă de artă, însoțită de o licitație silențioasă. Evenimentul își propune să arate cum arta poate deveni un mijloc de exprimare, vindecare și solidaritate.
10:50
VIDEO. În premieră națională, la Timișoara, firma Hexing a lansat noua baterie Livoltek # Timis Online
Grupul internațional chinezesc Hexing, care deține brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piața locală și anunță rezultate remarcabile: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro) pentru 2025.
10:30
Un bărbat din Timiș, prins conducând fără permis și cu număr fals de înmatriculare, se află sub control judiciar pentru 60 de zile # Timis Online
Un bărbat de 47 de ani din Timiș a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând prin localitatea Otvești fără permis de conducere și cu plăcuțe de înmatriculare false.
09:40
Parada costumelor de Halloween, teatru de păpuși, festivalul jocurilor de societate, în acest weekend, la Iulius Town # Timis Online
În acest weekend, Iulius Town aduce atmosfera plină de mister a Halloween-ului și momente de distracție pentru întreaga familie. Cei mai mici sunt invitați să se costumeze în personajele lor favorite și să participe la petrecerea tematică. Totodată, Game On! Festival îi așteaptă pe pasionați cu o mulțime de jocuri de societate și experiențe de tip escape room. Iar la Tucano Coffee, iubitorii de animale pot participa la un eveniment dedicat lor și prietenilor blănoși.
09:20
Merită să intrați, zilele acestea, în spațiul Indecis Artist Run Space (Galeria Bastion 3), să vă impregnați de imaginația exploratorie a artiștilor grupului Sleepers. Proiectul lor, intitulat Unmapping, propune „o colaborare bazată pe alienare productivă – fiecare artist e amplificat în propria direcție, urmându-și propriul parcurs, în proximitatea și cu sprijinul celorlalți, producându-se interacțiuni imprevizibile între diferitele procese și practici”.
09:10
Vineri, 31 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Vineri, 31 octombrie, puteți sărbători Halloweenul la un film sau la o petrecere tematică în oraș.
30 octombrie 2025
23:50
Adolescent rătăcit în Bucegi, găsit cu traumatism la coloană de meteorologul de la Stația Meteo Omu # Timis Online
Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, s-a rătăcit joi după-amiază în Masivul Bucegi, în timp ce urca spre Vârful Omu. Autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare, la care a participat și un elicopter, relatează HotNews.
18:50
UVT lansează „Timișoara Ideas Fest”, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, intitulat „Timișoara Ideas Fest”. Evenimentul va avea loc în perioada 10–13 noiembrie și va include mai multe conferințe, ateliere și dezbateri, alături de invitați din domenii diverse.
