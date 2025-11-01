Ce facem astăzi, 2 noiembrie 2025, în Timișoara?

11:40

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o nouă tentativă de fraudă circulă online: utilizatorii sunt speriați cu o notificare falsă care îi anunță că au primit o „amendă” de 2.500 lei din partea Poliției Române și a DNSC, iar apoi sunt redirecționați către un site unde li se cer datele de card.