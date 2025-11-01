The Ticket, 1 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția nouă a talent show-ului. Care au fost momentele ce au impresionat jurații
Antena1, 2 noiembrie 2025 00:20
În ediția nouă din „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025, jurații au avut parte de momente spectaculoase. Unii concurenți au reușit să impresioneze cu mișcările de dans, în timp ce alții s-au făcut remarcați prin alte talente.
• • •
Acum 30 minute
00:30
The Ticket, 1 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția nouă a talent show-ului. Momentul său i-a fascinat pe jurați # Antena1
Delia, Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu au ales marele câștigător din ediția nouă „The Ticket”, de pe 1 noiembrie 2025. Iată ce concurent merge direct în finala talent show-ului.
Acum o oră
00:20
Acum 8 ore
18:40
Câți bani a strâns Ion Țiriac din pensia de la stat în 20 de ani. De ce nu s-a atins niciodată de ei # Antena1
Ion Țiriac nu a cheltuit niciun leu din pensia primită de la stat în ultimii 20 de ani. Miliardarul a ales să pună banii deoparte, iar în contul său s-a adunat, de-a lungul anilor, o sumă impresionantă.
17:50
Revoltă după ce cățelușa bătută de stăpân într-un restaurant din Capitală a fost returnată proprietarului: „Nu pot să cred!” # Antena1
Un caz revoltător de cruzime față de animale a avut loc recent într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei.
Acum 12 ore
16:40
Puțini știu cum arată acum nepoatele lui Ion Dolănescu. Ambele i-au moștenit vocea și dragostea pentru muzică # Antena1
Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu sunt mândri de fiicele lor, Ioana-Maria și Maria de Jesus, care au moștenit talentul bunicului lor, Ion Dolănescu.
16:10
Cât plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei sale. Merge la universitatea la care au studiat Prințul William și Kate # Antena1
Educația de calitate vine cu un preț! Emma, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, studiază la Universitatea St. Andrews din Scoția – aceeași pe care au urmat-o Prințul William și Kate Middleton.
15:50
Horoscop zilnic 2 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 2 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:00
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum # Antena1
De când a devenit tatăl lui Leon, un băiețel diagnosticat la scurt timp după naștere cu tetrapareză spastică, Kamara face tot ce-i stă în putere pentru a-l ajuta.
14:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # Antena1
Aproape 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
13:20
Surorile Spencer, nepoatele prințesei Diana, nouă colecție exclusivă de genți. Ipostaza în care s-au pozat # Antena1
Colaborarea continuă dintre Aspinal of London și surorile Spencer, modele și figuri mondene foarte căutate, a dus la lansarea a două genți de seară exclusiviste, „create de surori pentru a fi purtate pe tot parcursul sezonului festiv”.
12:40
Imagini rare cu Patriarhul Daniel în tinerețe. Cum arăta liderul Bisericii Ortodoxe cu părul lung, negru și creț # Antena1
Duminică, de Sfântul Dumitru, la Catedrala Națională din București a avut loc sfințirea picturii în mozaic bizantin care decorează interiorul lăcașului.
12:00
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Fostul primar are o proprietate luxoasă turistică de care este mândru # Antena1
După un an de la eliberarea din închisoare, Radu Mazăre pare să fi lăsat în urmă viața agitată din politică.
Acum 24 ore
11:10
Ce pasiune cu stil are Olivia Păunescu. Puțini știu cu ce se ocupă când nu este la pupitrul știrilor Observator 12 # Antena1
Olivia Păunescu întâmpină oamenii cu zâmbetul pe buze în timpul săptămânii la Observator 12, însă puțini știu ce pasiune are.
10:40
Cine este tânăra din România care a cucerit lumea baletului. Olimpia are peste 200 de premii naționale și internaționale # Antena1
O tânără româncă a cucerit lumea baletului. Iată ce poveste de viață are.
10:20
The Ticket aduce diseară o ediție plină de emoție, energie și controverse. Delia: „Dacă aș avea o fetiță, aș vrea să fie ca tine” # Antena1
Ediția The Ticket difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, promite o combinație spectaculoasă de emoție, energie și momente care vor stârni dezbateri aprinse între jurați și public.
10:10
Cât costă pantofii și sandalele semnate de Mihai Albu. Designerul a anunțat deja reduceri de Black Friday # Antena1
Mihai Albu, celebrul designer de modă, a anunțat deja reduceri de Black Friday la mai multe articole făcute de el.
09:10
Ce studii are, de fapt, Carmen Șerban. Puțini știu despre artistă că poate profesa în șapte domenii diferite # Antena1
Camen Șerban, celebra cântăreață de muzică de petrecere, se bucură de un succes incredibil atât în țară, cât și la evenimente peste hotare.
09:10
Recuperarea după cezariană durează săptămâni și necesită multă răbdare. Află cum decurge vindecarea, ce se întâmplă zi de zi, când poți relua activitățile obișnuite și ce semne trebuie să urmărești pentru a apela imediat la medic.
09:10
Măslinele sunt una dintre cele mai satisfăcătoare gustări. Nu doar că sunt bogate în minerale și vitamine, dar le găsești într-o diversitate mare de soiuri încât nu te plictisești niciodată. Dacă le cumperi ambalate în borcan, ai grijă să le consumi în timp util.
07:10
Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch # Antena1
Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch
07:10
Creatura descoperită pe plajă, eșuată din mare, care i-a speriat pe localnici. Cum arată și ce spun cercetătorii # Antena1
Creatură marină acoperită cu păr, eșuată pe o plajă din Marea Britanie, i-a speriat pe localnici.
Ieri
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 22, 23 și 24 din 31 octombrie 2025. Ce decizie ia Anda cu privire la mutarea lor # Antena1
Ediția din 31 octombrie 2025 din Iubire cu prfum de Lavandă a fost una plină de momente tensionate și transformări de situație. Ce s-a întâmplat!
21:10
Horoscop zilnic 1 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, a pregătit vești neașteptate pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:50
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken # Antena1
Jessica Alves continuă să surprindă cu cele peste 100 de operații estetice. Cum s-a pozat fostul bărbat Ken la scurt timp după ce a făcut cel de-al șaselea lifting facial.
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de eliminare # Antena1
În gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat o misiune grea atât pentru fete, cât și pentru băieți. Concurenții au avut de nominalizat un băiat care să părăsească competiția și o fată care intră în cursa de eliminare.
16:30
Mireasa, sezon 12. Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl place, de fapt. Cei doi au dormit împreună # Antena1
După ce Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl palce, cei doi și-au petrecut noaptea împreună. Ce a urmat în live.
16:20
Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri din show-ul Power Couple se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung la sfârșit! # Antena1
Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
15:40
Radu, fiul Ancăi Dinicu, a împlinit un an. Ce obiecte surprinzătoare a ales de pe tăviță la tăierea moțului # Antena1
Anca Dinicu a devenit mamă în urmă cu un an. Iată cât de mult a crescut micuțul juratei The Ticket și cum a fost petrecerea aniversară.
15:10
Ce relație este de fapt între Dan Alexa și Alina Pușcău. Fotbalistul nu s-a mai abținut și a recunoscut tot: „O legătură foarte..” # Antena1
Dan Alexa a vorbit sincer despre relația pe care o are cu Alina Pușcău. Ce a spus abia acum i-a surprins pe mulți: „Pe Alina o iubesc cu adevărat”.
14:50
Mireasa, sezon 12. Mama Ștefaniei a reușit să intre în direct: „Sunt foarte supărătă”. Ce sfat categoric i-a dat # Antena1
Mama și verișoara Ștefaniei, reacție promptă după ce fata a petrecut 12 ore cu Liviu pentru o ultimă discuție lămuritoare, în emisia live din 31 octombrie 2025.
14:30
Mireasa, sezon 12. La mulți ani, Simona Gherghe! Ce surpriză a primit prezentatoarea în live: „Opresc emisiunea?” # Antena1
Simona Gherghe a avut parte de o surpriză la începutul ediției de Mireasa din 31 octombrie 2025. Prezentatoarea TV își sărbătorește astăzi ziua de naștere.
14:20
Ana Bodea, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate din perioada în care era balerină. "Avea 28 kilograme la 15 ani" # Antena1
Ana Bodea, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, a povestit deschis într-un nou podcast despre experiența ei de la Balșoi din Moscova.
13:20
Chat-ul zilei la Mireasa, 31 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 31 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:10
Florin Salam va fi tătic pentru a șasea oară! Cum a făcut marele anunț alături de soția lui, Roxana Dobre # Antena1
Florin Salam și Roxana Dobre au aflat că vor avea încă un copil! Iată cum s-au filmat cei doi și alături de cine au sărbătorit vestea cea mare.
12:10
Mireasa, sezon 12 Iolanda, alegere surprinzătoare pentru date, după ce a câștigatul task-ul. Ce a spus băiatul # Antena1
Iolanda a primit cele mai multe atribute și astfel, a câștigat Task-ul „Momentul adevărului”. Fata a avut ocazia de a alege un băiat pentru date, iar nominalizarea ei i-a luat pe toți prins surprindere.
12:10
Cine repară încrederea românilor în România? Premierul Ilie Bolojan, în Ediția Specială Observator Toată România Noastră # Antena1
Premierul României, Ilie Bolojan, a stat aseară față în față cu nemulțumirile românilor în ultima Ediție Specială dedicată coaliției de Guvernare în care Observator a prezentat cea mai amplă radiografie a țării, așa cum reiese din Studiul Național Antena – Toată România Noastră.
11:10
Rezultate Loto 30 octombrie. Report la Joker la categoria I de peste 7,27 milioane de euro # Antena1
Loteria Română a organizat joi, 30 octombrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 45,57 milioane de lei.
11:10
Mireasa, sezon 12. Prietenul lui Liviu și al Iolandei, intervenție în direct. Ce spune despre o posibilă strategie între ei # Antena1
Rareș, prietenul comun al lui Liviu și al Iolandei, a intrat în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii pentru a face lumină în cazul înregistrării de pe rețelele sociale. Raluca Preda a dezvăluit că și băiatul a participat la casting.
11:10
Situație revoltătoare la comemorarea victimelor incendiului din Colectiv: „Colectiv 10 ani s-a încheiat cu amendă” # Antena1
Au trecut zece ani de la incendiul din clubul Colectiv. Iată ce s-a întâmplat la comemorarea victimelor.
10:50
Rebecca Romijn, fotografie rară cu fiicele gemene, în vârstă de 16 ani. Cât de frumoase pot fi # Antena1
Jerry O’Connell a împărtășit o fotografie rară alături de fiicele sale gemene, Dolly și Charlie, cu ocazia unui moment important din viața lor de liceene.
09:40
Semințele de dovleac sunt o alegere excelentă pentru o gustare hrănitoare. Ele oferă proteine de calitate, grăsimi sănătoase, minerale esențiale și compuși bioactivi care sprijină sănătatea. Află ce beneficii au și care este cantitatea optimă de semințe de dovleac recomandată de nutriționiști.
09:10
Uneori, corpul ne vorbește în cele mai subtile moduri. Un miros care nu pare la locul lui, o senzație de disconfort sau o schimbare pe care o observăm doar noi, în intimitate, pot fi semne că organismul încearcă să ne atragă atenția.
09:10
Alimentația în sarcină joacă un rol vital pentru sănătatea ta și dezvoltarea bebelușului. Află care sunt cele mai bune 12 alimente recomandate de specialiști pentru o sarcină echilibrată și ce beneficii aduce fiecare.
09:10
Orez prăjit cu usturoi ars sau ”burnt garlic fried rice”, cum îl vei găsi în meniul restaurantelor asiatice, este unul dintre cele mai populare preparate din Asia. Este apreciat pentru aroma intensă și parfumul inconfundabil al usturoiului prăjit până la nuanța aurie, aproape caramelizată.
09:10
Cu mult înainte ca întreg Instagramul să descopere ovăzul hidratat peste noapte, Princeța Diana își începea aproape zilnic diminețile cu o versiune elegantă de Bircher müesli. Adora fulgii de ovăz lăsați la înmuiat în suc proaspăt de portocale, apoi dimineața adăuga iaurt grecesc, miere, un strop de lămâie și acoperea totul cu măr ras, afine și nuci.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmplat # Antena1
Ediția din 30 octombrie 2025 din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN a început în forță, cu momente tensionate.
18:20
George Burcea și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Ce partid îl susține pe actor # Antena1
De pe micile ecrane, la Primăria Capitalei. George Burcea și-a anunțat cadidatura la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.
17:50
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea # Antena1
Bogdan de la Ploiești s-a filmat în noul videoclip alături de o tânără care seamănă leit cu fosta lui iubită, Cristina Pucean. Manelistul a oferit un răspuns clar pentru cea mai mare curiozitate a fanilor.
17:40
Transformarea digitală a redefinit complet modul în care oamenii se relaxează, socializează și se conectează la lumea din jur. Internetul a devenit un spațiu vast al oportunităților — un loc unde divertismentul, inovația și educația se îmbină pentru a oferi experiențe unice.
