Panouri solare și baterii: ghidul sumelor și beneficiarilor eligibili
Adevarul.ro, 2 noiembrie 2025 00:45
Facturile tot mai mari la energie îi determină pe români să caute soluții durabile, dincolo de programele clasice de subvenționare. După „Casa Verde”, noul program REPowerEU 2025 devine principala oportunitate pentru instalarea de panouri solare și baterii de stocare cu sprijin european.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
00:45
Facturile tot mai mari la energie îi determină pe români să caute soluții durabile, dincolo de programele clasice de subvenționare. După „Casa Verde”, noul program REPowerEU 2025 devine principala oportunitate pentru instalarea de panouri solare și baterii de stocare cu sprijin european.
Acum o oră
00:15
2 noiembrie. Ziua când Armata Roșie sovietică a reprimat sângeros protestul din Budapesta # Adevarul.ro
Insurecția din noiembrie 1956 s-a soldat cu mii de morți, 13.000 de răniți, cu deportarea a 16.000 de persoane și exilarea a peste 100.000. Tot pe 2 noiembrie, președintele SUA, John Kennedy, anunța sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba.
00:15
„IT-ul a scos țara din noroaie. Dacă nu era, și acum se circula prin Cluj cu trăsura”. Mesajul satiric al unui IT-ist a încins spiritele # Adevarul.ro
Mesajul satiric al unui IT-ist a stârnit un val de reacții în online. Acesta spune că „IT-iștii au scos țara din noroaie”, însă au ajuns „bătaia de joc a tuturor”. Numeroși lucrători din domeniul IT au vorbit despre modul în care acest sector contează în economia României.
Acum 2 ore
23:15
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România # Adevarul.ro
Pe data de 7 noiembrie a anului 1917 bolșevicii au pus mâna pe putere în Rusia. Imperiul Țarist se prăbușea făcând loc unei construcții politice care avea să modeleze destinul Europei est-centrale, mai ales după 1945. Motivele care au stat în spatele succesului bolșevic au fost numeroase.
Acum 4 ore
22:45
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice # Adevarul.ro
Franţa a construit şi testat cu succes prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru vehiculele electrice în timpul mişcării, iar rezultatele primelor teste par foarte promiţătoare, cu cifre încurajatoare, declară autorii acestui proiect.
22:15
„Un stup uman”. Blocul gigant din China unde trăiesc mai mulți oameni decât în câteva orașe românești # Adevarul.ro
Un bloc impresionant adăpostește aproximativ 30.000 de oameni, mai mult decât populația unor orașe românești.
22:15
Reducerea trupelor americane în România aprinde spiritele pe Reddit: „Ca și cum România nici nu contează” # Adevarul.ro
Reducerea trupelor americane din România a stârnit reacții intense pe Reddit, unde utilizatorii au oscilat între ironie, îngrijorare și neîncredere. Unii văd decizia drept o simplă rotație strategică, în timp ce alții o interpretează ca pe un semnal că România pierde relevanță în ochii SUA.
22:00
Fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, sfidează românii pe TikTok: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu” # Adevarul.ro
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, a provocat controverse după ce a făcut declarații sfidătoare la adresa românilor pe TikTok.
22:00
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Sunt nevoit să ies să contracarez ştirile «pe surse»” # Adevarul.ro
Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a negat informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar intenționa să se retragă din cursa electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.
22:00
Predicții astrale pentru noiembrie 2025: Zodiile care vor avea decizii importante de luat din punct de vedere sentimental și profesional # Adevarul.ro
Luna noiembrie 2025 vine cu provocări și transformări importante pentru unele zodii. În această perioadă, deciziile majore, fie personale, fie profesionale, vor fi de neevitat. Horoscopul lunii oferă îndrumare pentru fiecare semn zodiacal.
21:45
Chișinăul ia în calcul aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria, afirmă noul vicepremier pentru Reintegrare # Adevarul.ro
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că, dacă nu se va reuși reintegrarea regiunii separatiste transnistrene, acest lucru nu va reprezenta un obstacol major în calea integrării Rep. Moldova în UE, subliniind că procesul de reintegrare este unul destul de costisitor.
21:30
Indexarea pensiilor în 2026: Mecanisme de sprijin pentru cei cu venituri mici, explicate de ministrul Muncii # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii despre posibilitatea indexării pensiilor, situația pensiilor speciale.
21:15
Un bărbat a murit prins sub dărâmături după o explozie urmată de un incendiu. Casa, distrusă în totalitate # Adevarul.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă seară, la o casă din municipiul Dej, județul Cluj. Pompierii au descoperit printre dărâmături trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Imobilul s-a făcut scrum.
Acum 6 ore
21:00
Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul muncii: „Premierul a decis să amâne decizia” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim.
20:45
Ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie. Ministrul Muncii spune de când pot fi depuse cererile și când încep plățile # Adevarul.ro
Persoanele și familiile cu venituri mici pot beneficia și în acest sezon rece de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie, a anunțat sâmbătă ministrul Muncii, Florin Manole.
20:30
Casa Albă transformă jocurile video în armă politică: meme-uri cu Halo și Pokémon pentru recrutarea agenților ICE # Adevarul.ro
Administrația Trump a lansat o campanie neobișnuită de promovare a agenției de Imigrație și Vamă (ICE), folosind meme-uri și imagini din jocuri video.
20:15
Cadou simbolic pentru liderul chinez. Ce i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping și ce a primit în schimb. Întâlnire bilaterală relaxată # Adevarul.ro
Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, i-a oferit liderului chinez Xi Jinping un cadou realizat manual, în timpul unei vizite de stat desfășurate sâmbătă.
19:45
Mai multe drone au fost observate zburând deasupra bazei militare belgiene.
19:30
Excursie periculoasă în Marea Barents: o ambarcațiune cu turiști s-a răsturnat în timpul unei furtuni # Adevarul.ro
Nouă turiști și un căpitan au trăit momente de groază în Marea Barents, după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat în timpul unei furtuni.
19:30
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că se va căsători în viitor. Șeful statului a spus că momentul este „100% sigur”, însă va fi unul intim, dedicat familiei.
19:30
Cum s-ar putea desfășura operațiune americană de „extragere” a lui Maduro din Venezuela # Adevarul.ro
Pe o navă de marfă recondiționată, supranumită „Nava fantomă”, în Caraibe, 150 de membri SEAL sunt gata de acțiune.
19:15
Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat recent o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le transforma în obligațiuni cu maturitate extinsă până în 2035.
Acum 8 ore
19:00
Haos la o petrecere de Halloween din Germania: mai mulţi participanţi au leşinat brusc și au ajuns la spital # Adevarul.ro
Mai mulți tineri au leșinat brusc în timpul unei petreceri de Halloween.
19:00
Un celebru medium britanic dezvăluie ce ne așteaptă în viața de apoi și cum să ne protejăm de spiritele malefice de Halloween: „Nu e vorba de credință, ci de încredere” # Adevarul.ro
Un cunoscut medium britanic a vorbit într-un interviu despre ce crede că se întâmplă după moarte, dar și despre legătura specială pe care o mai simte cu soțul ei, decedat în 2021 din cauza COVID-19.
18:45
Genoa nu mai are antrenor, după ce Dan Șucu a renunțat la serviciile lui Patrick Vieira. Cine i-ar putea lua locul # Adevarul.ro
Omul de afaceri român s-a declarat complet nemulțumit de parcursul formației în noul sezon competițional din Cizmă.
18:30
O fetiță de doi ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța. A fost preluată inconștientă și dusă la spital # Adevarul.ro
O fetiță de doi ani a căzut sâmbătă de la etajul doi al unui bloc de locuințe din Constanța. Micuța a fost preluată inconștientă și transportată de urgență la spital.
18:15
O femeie supranumită „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie” și-a schimbat „meseria”. S-a făcut life coach # Adevarul.ro
Fosta lector universitar de criminologie, cunoscută în presă drept „cea mai rafinată hoață din Marea Britanie”, și-a schimbat cariera și acum oferă servicii de consiliere de viață și carieră.
17:45
Acuzații de evaziune fiscală la Campari. Autoritățile italiene au confiscat acțiuni de 1,3 miliarde de euro # Adevarul.ro
Autoritățile italiene au anunțat că au confiscat acțiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro de la Lagfin, compania care controlează producătorul de băuturi alcoolice Campari, în cadrul unei investigații privind o presupusă evaziune fiscală.
17:30
24 de cadavre descoperite în canalele unui important oraș american. Exista ipoteza unui criminal în serie # Adevarul.ro
Metropola americană Houston traversează o perioadă tensionată, pe măsură ce numărul cadavrelor descoperite în canalele și mlaștinile orașului continuă să crească.
17:15
Lucașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî” # Adevarul.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că sistemul de rachete rusesc Oreșnik, pe care l-a numit „o armă înspăimântătoare”, va fi pus pe poziție de luptă în decembrie.
17:15
Ziua Morților, sărbătoarea de la granița dintre cele două lumi. Cum comemorau românii în perioada interbelică: „Morții sunt modești, se mulțumesc cu atât de puțin“ # Adevarul.ro
La granița dintre octombrie și noiembrie, la granița dintre viață și moarte, ne aducem aminte de sufletele celor trecuți dincolo.
Acum 12 ore
17:00
Trei morți și zeci de răniți într-un schimb de focuri pe insula grecească Creta. Atacul ar fi o răzbunare între familii # Adevarul.ro
Trei persoane au fost ucise, iar cel puțin zece au fost rănite sâmbătă într-un atac armat pe insula greacă Creta.
16:45
Răspunsul Kremlinul la întrebarea privind utilizarea în Ucraina a unor rachete interzise de tratatele internaționale # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit să comenteze relatările Reuters privind lansarea asupra Ucrainei a rachetelor 9M729 Novator, interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare.
16:45
Ferrari marchează deschiderea oficială a showroomului Ferrari of Bucharest, alături de noul său partener, Holand Automotive Group.
16:45
Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază SPP: „Pericolul letal ascuns în mâzgălirea cu graffiti” # Adevarul.ro
Vasile Bănescu l-a ironizat pe George Simion, după ce acesta a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să îi asigure protecție personală, în urma vandalizării sediului central AUR din București.
16:30
Despărțire neașteptată după 7 ani: Angela Martini divorțează de milionarul Dragoș Săvulescu # Adevarul.ro
Omul de afaceri român Dragoș Săvulescu și fotomodelul albanez Angela Martini au decis să pună capăt căsniciei lor.
16:00
Intervențiile la Planșeul Unirii avansează, dar cu restanțe de 135 de milioane de lei. Erbașu: „Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor” # Adevarul.ro
Lucrările de consolidare a Planșeului Unirii din București sunt în grafic, cu un stadiu fizic de aproximativ 25% după cinci luni de la începere, a declarat sâmbătă antreprenorul Cristian Erbașu.
16:00
Anunț surpriză marca Sorana Cîrstea. Românca își schimbă radical planurile de carieră. Ce aduce anul 2026 # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, nu mai ia în calcul retragerea din circuitul profesionist.
15:45
O megafurtună solară ar distruge toți sateliții Pământului: „Nu e o chestiune de «dacă», ci de «când» se va întâmpla”. Efectele globale, „dincolo de capacitatea noastră de înțelegere” # Adevarul.ro
O furtună solară de amploarea celei din 1859, cunoscută drept Evenimentul Carrington, ar putea distruge toți sateliții aflați pe orbita Pământului, arată simulările realizate de Agenția Spațială Europeană (ESA).
15:45
Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare înainte de înmormântare # Adevarul.ro
Astăzi, 1 noiembrie, familia, prietenii și colegii o conduc pe ultimul drum pe doctorița Ștefania Szabo, înmormântată la Cimitirul Tudor Vladimirescu.
15:30
Rusia a lansat un număr record de rachete asupra Ucrainei în octombrie. Creștere cu 46% față de luna precedentă # Adevarul.ro
În luna octombrie, Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei decât în oricare altă lună de la începutul anului 2023, potrivit unei analize realizate pe baza datelor publicate de forțele aeriene ucrainene.
15:30
Nissan revine oficial în România sub o nouă structură de distribuție: AutoWallis Caetano, un joint venture între AutoWallis Group și Salvador Caetano Group.
15:00
Un român a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat în Italia.
14:45
Cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050: Ochi înfundați în orbite și „gât tehnologic” # Adevarul.ro
Echipa din spatele aplicației WeWard, ce promovează mersul pe jos, a atras atenția asupra pericolului sedentarismului excesiv din ziua de azi. Ei au creat un model grotesc, Sam, pentru a ilustra cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050.
14:30
Explozie puternică într-un bloc din Timișoara, din cauza unei butelii. O persoană a suferit arsuri # Adevarul.ro
Explozie urmată de incendiu într-o garsonieră de la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația s-a produs sâmbătă, în jurul orei 12:00, și a provocat panică printre locatari. O persoană a fost grav rănită, suferind arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.
14:30
Prezența unei drone neidentificate a dus vineri seară la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin.
14:30
Poliția Română anchetează amenințările cu moartea primite de George Simion în luna septembrie. Noi precizări # Adevarul.ro
Poliția Română a făcut noi precizări cu privire la amenințările cu moartea adresate liderului AUR, George Simion, după ce acesta a depus o plângere penală în luna septembrie.
14:15
Rămășițele ultimului domn al Moldovei, repatriate: Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași # Adevarul.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse din Franța și reînhumate la Iași.
14:15
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle în stație. Atunci, practic, s-a dezlănțuit iadul“ # Adevarul.ro
La zece ani după „Colectiv“, polițiștii încă nu au cui să ceară ajutor atunci când trauma îi ajunge din urmă. Confidențialitatea lipsește, iar în multe cazuri, frica e mai puternică decât rușinea.
14:00
România strălucește la Europenele de judo U23: Ioan Dzițac cucerește medalia de aur la 73 kg # Adevarul.ro
Campionatul European under 23 reuneşte peste 300 de sportivi din 37 de ţări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.