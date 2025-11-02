Aheea: Povestea numelui rar ales de Nicușor Dan pentru fiica sa

17:30

Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm şi facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbaşu, în marja unei conferinţe organizate de Consiliul Concurenţei.