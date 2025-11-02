Te-ai săturat de clasica plăcintă cu dovleac? Iată desertul care a devenit vedetă în această toamnă
Click.ro, 2 noiembrie 2025 01:10
Cine a spus că dovleacul e rezervat doar plăcintelor? Un nou trend culinar dovedește contrariul. Un duo inedit de chec și înghețată de dovleac, a devenit rapid vedeta bucătăriilor de toamnă. Rețeta, simplă dar spectaculoasă, transformă banalul dovleac copt într-o adevărată experiență gourmet.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 2 ore
01:10
Te-ai săturat de clasica plăcintă cu dovleac? Iată desertul care a devenit vedetă în această toamnă # Click.ro
Cine a spus că dovleacul e rezervat doar plăcintelor? Un nou trend culinar dovedește contrariul. Un duo inedit de chec și înghețată de dovleac, a devenit rapid vedeta bucătăriilor de toamnă. Rețeta, simplă dar spectaculoasă, transformă banalul dovleac copt într-o adevărată experiență gourmet.
Acum 4 ore
22:40
Luna Plină din noiembrie trezește emoții puternice pentru fiecare zodie. Cei 3 nativi care vor fi luați prin surprindere # Click.ro
Pe 5 noiembrie va avea loc luna plină în Taur, cunoscută ca „Beaver Moon”, fiind a doua super-lună a anului, mai mare și mai luminoasă decât cea precedentă.
Acum 6 ore
21:00
Calitatea care a împiedicat-o pe Monica Bîrlădeanu să obțină unele roluri pe care și le-a dorit: „Te ajută și nu te ajută” # Click.ro
La 46 de ani, Monica Bîrlădeanu este recunoscută drept una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe din România. Este greu de crezut că vreo calitate a ei i-ar fi putut afecta parcursul profesional, însă vedeta susține contrariul.
20:30
Monica Pop, sfaturi vitale pentru cei care luptă cu cancerul. Medicul dezvăluie strategia de supraviețuire a pacienților: „Nu vorbiți despre boală!” # Click.ro
Renumitul medic Monica Pop a oferit pacienților cu cancer o serie de sfaturi bazate pe propria experiență, printr-o postare recentă pe Facebook, subliniind importanța atitudinii și a respectării recomandărilor medicale.
Acum 8 ore
20:20
Care sunt cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. O destinație din România a fost inclusă în top # Click.ro
Sezonul festiv se apropie, iar pregătirile în orașele mari din Europa pentru târgurile de Crăciun sunt în toi. Multe dintre ele au stabilit deja locațiile și programul, iar noi îți prezentăm topul celor mai accesibile la preț.
20:10
Vedeta superbă care s-a costumat în cel mai înfricoșător personaj din istorie. Fanii au rămas mască: „Este o creaţie de o singură noapte. Totul se duce… la duş” # Click.ro
La cea de‑a 24‑a ediţie a petrecerii sale anuale de Halloween, organizată la hotelul Hard Rock Hotel New York din Manhattan, modelul şi prezentatoarea germană Heidi Klum şi‑a revendicat încă o dată titlul neoficial de „Regina Halloweenului”.
19:20
Superalimentul de sezon care te ajută să ții răceala la distanță. Este un adevărat aliat pentru o stare de bine generală! # Click.ro
Toamna este momentul perfect să îți întărești imunitatea în mod natural! Printre cele mai gustoase și benefice alegeri se află un aliment de sezon, pe care îl poți găsi acum pe tarabele piețelor.
19:10
Săptămâna 3-9 noiembrie vine cu transformări radicale pentru unii nativi ai horoscopului. Retrogradarea lui Mercur aduce schimbări, dar și oportunități pentru cei norocoși. Cu toate acestea, există câteva semne zodiacale care trebuie să fie extrem de atente la perioada care urmează.
18:50
Locul fascinant din România unde natura devine un colț de rai pentru turiști. Unde se află și ce poți găsi pe traseu: „Nu ai cum să nu te relaxezi. Efectiv este ca și cum ai face terapie” # Click.ro
La doar 15 kilometri de municipiul Botoșani, pe drumul către localitatea Schit‑Orăşeni, într‑una dintre întinderile pădurii Codrii Voronei, a fost amenajată „Poteca Teilor” ‑ un traseu tematic ce îmbină relaxarea cu natura şi educaţia‑mediu. Traseul este accesibil tuturor, fără denivelări semnificat
Acum 12 ore
18:20
Alimentul sănătos care îți poate sabota dieta de slăbit. Carmen Brumă atrage atenția: „Fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii!” # Click.ro
Carmen Brumă, apreciată pentru sfaturile de slăbit pe care le oferă femeilor, atrage atenția asupra unui aliment natural care împiedică procesul de pierdere în greutate. Este sănătos, însă are un conținut ridicat de calorii.
17:40
Cum a depistat Iuliana Pepene că suferă de Basedow-Graves, o afecțiune autoimună: „M-am speriat foarte tare”. Totul a pornit de la stilul de viață agitat # Click.ro
Iuliana Pepene, prezentatoarea știrilor matinale de la Antena 1, a povestit cum a aflat că suferă de Basedow-Graves, o afecțiune autoimună. Jurnalista susține că totul a pornit de la stilul de viață agitat.
17:10
Țara în care influencerii fără studii sunt interziși. Cine nu prezintă diplomele riscă amenzi colosale! # Click.ro
China impune reguli stricte pentru influencerii fără studii universitare. Cei care nu le respectă, riscă să primească amenzi de până la 12.800 de euro.
17:10
Actor iubit din România, victima sindromului burnout: „Mă gândeam că o să mor”. A trecut prin atacuri de panică, stări de frică și oboseală cronică # Click.ro
Un actor iubit de publicul din România a dezvăluit că a fost victima sindromului de burnout. Din cauza stresului, el a experimentat stări de panică, amețeli, oboseală cronică și a crezut că nu o să își mai revină niciodată.
16:20
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei” # Click.ro
Dan Negru a publicat pe contul său de Instagram un clip emoționant filmat în stațiunea Buziaș, județul Timiș. Un loc care altădată atrăgea turiști din toată Europa, iar astăzi se află într-o stare de vizibilă degradare.
16:20
Ce au pățit patru clienți care au comandat mâncare și au plecat fără să achite nota într-un restaurant din România: „Trăim într-un oraș sigur” # Click.ro
Restaurantele orașului Brașov au devenit în ultima perioadă ținta clienților care comandă mâncare fără să mai achite nota de plată la final. Patroana unui local din Piața Sfatului a povestit recent experiența neplăcută avută cu patru turiști care au făcut același lucru.
16:00
Fă asta 15 minute pe zi și nu o să mai ai probleme cu inima
15:50
Imagini cu locul de poveste unde Gina Pistol și Smiley își vor construi casa de vacanță. Cine îi va ajuta la amenajare # Click.ro
Gina Pistol (44 de ani) le-a arătat fanilor terenul unde urmează să își construiască o casă de vacanță. Vedeta este tot mai aproape de a-și îndeplini visul din copilărie!
15:50
Adevărul despre teoria celor 8 ore de somn. Un profesor de la Harvard spune cât ar trebui, de fapt, să dormim # Click.ro
În zilele noastre, este tot mai des întâlnit faptul că se recomandă 8 ore de somn pe noapte. Cu toate acestea, experții au o altă opinie.
15:30
Cum se ține „Dieta 30 de grame”, regimul de slăbit recomandat de Mihaela Bilic. Face furori în Anglia și este adaptată la viața socială # Click.ro
Mihaela Bilic le propune celor care își doresc să scape de kilogramele în plus „Dieta 30 de grame”. Metoda, concepută de o nutriționistă specialistă în menopauză, permite consumul a oricărui aliment, fără restricții și combinații complicate.
15:00
Vacanță de coșmar pentru doi turiști într-un resort de lux din Albania. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene # Click.ro
Ce trebuia să fie o vacanță reușită s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu care a ales să petreacă câteva zile la un resort de lux din Albania. Experiența a fost atât de neplăcută încât a ajuns să fie analizată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
13:50
Blocul spectaculos din China în care locuiesc mai mulți oameni decât în Drăgășani, Calafat sau Dăbuleni. Unii îl numesc „stup uman” # Click.ro
Unele construcții sunt făcute să impresioneze prin postura lor, dar și prin capacitate. Este și cazul blocului spectaculos din China, respectiv din orașul Hangzhou, în care locuiesc nici mai mult, nici mai puțin de 30.000 de oameni.
Acum 24 ore
13:20
Tânăra contabilă din Indonezia care laudă România pe TikTok. A învățat limba română, iar Mirabela Dauer este cântăreața ei preferată # Click.ro
O tânără contabilă din Indonezia s-a mutat în România în urmă cu patru ani, fără să își imagineze că va deveni virală pe rețelele sociale. S-a adaptat rapid și laudă țara noastră în mediul online.
13:10
Șocant! O mamă din Gorj și-a vândut bebelușul!
13:10
Ce meserie neașteptată a avut Cosmin Stan de la Pro TV. Cu ce s-a ocupat, înainte de a prezenta știrile: „Am întâlnit și doamne bogate” # Click.ro
Cosmin Stan este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Celebrul prezentator al știrilor de la Pro TV a uimit, recent, în declarații, după ce a povestit cu ce s-a ocupat înainte de a intra în lumea televiziunii.
12:30
Jaf de 45.000 de euro! Cum a reușit o menajeră străină să dea lovitura în casa celor pentru care lucra # Click.ro
Jaf de 45.000 de euro! Cum a reușit o menajeră străină să dea lovitura în casa celor pentru care lucra
12:20
Tristețea duce la îmbătrânire prematură. Ce semne lasă emoțiile negative pe chipul oamenilor # Click.ro
Știai că emoțiile pot influența direct procesul de îmbătrânire al pielii? Stresul și tristețea grăbesc apariția ridurilor, în timp ce fericirea contribuie la un aspect mai tânăr.
12:10
Ea este strănepoata marelui poet George Topîrceanu! Este actriță și are o legătură specială cu Maria Tănase # Click.ro
Ea este strănepoata marelui poet George Topîrceanu!
12:10
Dana Rogoz, spectacol total de Halloween. Ce costume a ales vedeta pentru soț și copii: „Puține lucruri sunt mai rele decât o astfel de...” FOTO # Click.ro
Dana Rogoz a publicat recent pe rețelele de socializare o fotografie alături de soțul și cei doi copii ai săi, oferind fanilor o privire asupra modului în care familia a sărbătorit Halloween-ul în acest an.
11:40
Au fost rivale, dar i-a oferit Simonei Halep o nouă șansă în lumea tenisului. Cine este milionara care a venit în sprijinul sportivei românce # Click.ro
O milionară a ales să îi ofere Simonei Halep o nouă oportunitate, inspirată de propria experiență în lumea tenisului, unde a învățat cât de exigent și imprevizibil poate fi drumul către succes.
11:40
Delia Matache a făcut furori în noaptea de Halloween. Vedeta a purtat un costum senzațional, inspirat din look-ul Morticiei Addams # Click.ro
Sărbătoarea de Halloween a reprezentat o ocazie extraordinară pentru ca vedetele să își etaleze cele mai surprinzătoare costume. Delia nu a făcut excepție și a impresionat cu ținuta ei!
10:50
Americanu’ din La Bloc a fost la un pas să își piardă viața. Cine a fost persoana care l-a salvat pe celebrul actor: „Când mi s-a spus prețul, am înghețat” # Click.ro
Emil Mitrache, îndrăgitul actor care a dat viață personajului „Americanu’” din serialul „La Bloc”, a trecut printr-o experiență limită. În urma unor investigații de rutină, medicii au descoperit întâmplător o afecțiune gravă la inimă și au decis să intervină de urgență printr-o operație pe cord
10:30
Tchéky Karyo, starul filmelor „Nikita” și „Ursul”, a murit. Actorul de origine turcă s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, răpus de o boală nemiloasă.
10:20
Tinerii români care îşi planifică studiile în străinătate îşi regândesc traseul academic. Într-o schimbare notabilă a preferinţelor, entuziasmul pentru universităţile din Statele Unite este în scădere, în timp ce ţări precum Spania, Germania şi Franţa devin tot mai atractive.
09:40
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza # Click.ro
Sunamita Beza, în vârstă de 18 ani, a emoționat jurații de la Vocea României. Tânăra din Sibiu a cântat piesa „Una palabra” și a reușit să întoarcă cele patru scaune.
09:30
Gemenii care au emoționat România cu faptele lor bune! Au ajuns virali pe internet datorită generozității # Click.ro
Gemenii care au emoționat România cu faptele lor bune!
09:10
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor” Marcel Dragomir. Fiul compozitorului rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!”. Ultimele lui cuvinte # Click.ro
Adevărata relație din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor” Marcel Dragomir. Fiul compozitorului rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
07:10
În această perioadă din an, nenumărați oameni se confruntă cu gripă sau cu răceală. Iar pe lângă medicamente și odihnă, este important ca cei aflați în această situație să știe precis care sunt alimentele la care trebuie să renunțe, pentru a nu-și irita gâtul și mai mult.
06:10
Obiceiurile simple care vor ține stresul sub control. Organismul va funcționa mai bine ca niciodată # Click.ro
Cortizolul este cunoscut ca „hormonul stresului”, datorită rolului important pe care îl are în modul în care organismul nostru răspunde la situații stresante. Iar deși cei mai mulți oameni se gândesc numai la efectele sale negative, el are un rol foarte important.
05:10
Cum să mobilezi un dormitor conform Feng Shui. Scapă de aceste obiecte și vei atrage dragostea în viața ta # Click.ro
Conform artei Feng Shui, spațiul în care dormi nu este doar pentru odihnă – el reprezintă un centru energetic care influențează intimitatea, afecțiunea și comunicarea în cuplu.
04:10
Mocasinii și șosetele sunt combinația „la modă” pentru toamna 2025! Trebuie să încerci și tu aceste combinații # Click.ro
Moda toamnei 2025 pune accent pe contraste și detalii vizibile. Ce odinioară era considerat un „error fashion” – purtarea mocasinilor cu șosete – devine acum un simbol al stilului inteligent: combinația de confort și eleganță.
03:10
Ești făcută pentru păr scurt sau lung? Descoperă ce lungime ți se potrivește perfect cu acest truc simplu! # Click.ro
Ai încercat vreodată o coafură nouă care arăta impecabil în oglindă sau în fotografii, dar când ai ajuns acasă, rezultatul nu a fost chiar ce te așteptai? Secretul stă adesea în lungimea părului care se potrivește proporțiilor feței tale.
Ieri
02:10
Muzica, un adevărat medicament pentru creier. Riscul unei boli grave poate scădea semnificativ # Click.ro
Stilul de viață are un efect important asupra stării noastre generale de sănătate. Iar nu numai dieta și activitatea fizică vor fi importante, ci și obiceiurile care par, la prima vedere, complet banale.
01:30
Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea # Click.ro
Persoanele care ascultă muzică dimineața și seara au niveluri mai scăzute de stres și o capacitate de concentrare mai bună, potrivit unui studiu recent. Datele confirmă că acest obicei simplu poate să devină pentru multe persoane o formă zilnică de terapie.
01:10
Sunt cele mai fericite orașe din întreaga lume. Destinațiile pe care experții le recomandă în luna noiembrie # Click.ro
Atunci când ne alegem destinația de vacanță, sunt nenumărați factori pe care îi avem în vedere. Iar pe lângă preț și locație, este important să ne gândim și la cum ne vom simți odată ce ajungem la destinație.
00:00
Scene de groază în seara de Halloween! Un copil de 13 ani ar fi înjunghiat un bărbat, în timp ce se afla la colindat # Click.ro
Scene de groază în seara de Halloween!
31 octombrie 2025
23:50
Previziuni detaliate 2026 pentru fiecare cifră de destin de la numerologul Cristian Terran # Click.ro
EXCLUSIV! Previziuni detaliate 2026 pentru fiecare cifră de destin de la numerologul Cristian Terran.
23:40
Imaturitatea emoțională, problema majoră din relații! Psihoterapeut Laura Găvan: „În cuplu, apare dinamica părinte–copil” # Click.ro
Imaturitatea emoțională, problema majoră din relații!
23:40
De unde ne luăm vitamina D? Sfatul Mihaelei Bilic: „Nu petrecem suficient timp în aer liber!” # Click.ro
Așa cum i-a obișnuit deja pe români, Mihaela Bilic vine în atenția acestora cu o serie de informații despre vitamina D, și cum soarele este cel mai bun aliat atunci când vine vorba de menținerea unui organism sănătos. Medicul nutriționist explică faptul că vitamina D joacă un rol esențial pentru săn
23:30
Mașina produsă în România care se află pe lista pentru „Mașina Anului 2026”. Modeul se află printre cele mai apreciate automobile ale momentului în Europa # Click.ro
Un model produs în România se află printre cele mai apreciate automobile ale momentului în Europa. Cel mai nou SUV din gama Dacia a fost inclus pe lista scurtă a finaliștilor competiției „Mașina Anului 2026”, una dintre cele mai prestigioase distincții din industria auto europeană.
23:20
Ana, fiica lui Adrian Daminescu și a Mihaelei C. Spraetz, a devenit mireasă la vârsta de 27 de ani. Tânăra și soțul ei, Roberto, au avut o nuntă minunată, într-un decor de vis. Mama acesteia a făcut primele declarații.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.