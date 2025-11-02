Raluca Georgescu, antreprenorul care a clădit conceptul de shopping online în România: Părea a fi un model foarte ușor
SportMedia, 2 noiembrie 2025 03:20
Raluca Georgescu a dat tonul shopping-ului la un click distanță, fiind cea care a adus OLX și Answear în România. Astăzi gestionează bugete de peste 10 milioane de euro anual cu agenția sa, MTH Digital, dar evoluția sa în business nu a fost nicidecum lină. Începuturile sale coincid cu un peisaj arid în comerțul online
• • •
Telescopul submarin de mare adâncime al Europei care caută originile universului (Video)
Sub valurile Mediteranei, telescopul european KM3NeT pentru particule neutrino se află într-o vânătoare cosmică. Șiruri uriașe de senzori se întind pe un kilometru până la fundul mării, dispuse într-o vastă rețea 3D. Misiunea sa? Captarea particulelor subatomice fantomatice denumite neutrino, mesageri care pot călători nestingheriți prin univers – chiar și prin planete și stele
E toamnă, iar Sulina se cufundă ușor-ușor în liniște. Turiștii au plecat, se vor întoarce abia la primăvară încolo, când vor putea din nou să admire natura în toată măreția ei și păsările de tot felul, să iasă cu bărcile sau cu caiacele pe canale înguste și să se bucure de frumusețea și de liniștea
Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară
Sania de vară pe care Transport Urban Sinaia (TUS) a promis că o va deschide în sezonul cald 2025 n-a fost inaugurată nici până astăzi. Și nici nu e foarte clar când se va întâmpla asta. Motivul: autoritățile care se ocupă de autorizare nu se hotărăsc să-i dea undă verde. Deși atât beneficiarul, cât și
Raluca Georgescu, antreprenorul care a clădit conceptul de shopping online în România: Părea a fi un model foarte ușor
Confruntarea juridico-politică dintre București și Moscova, care se desfășoară în jurul mercenarului pro rus indică încă o dată cât de implicat a fost Kremlinul în procesul electoral din România și cât de mult a investit pentru a-l impune pe Călin Georgescu la conducerea țării. În cotidianul britanic "The Guardian" a apărut un articol care anunță
FCSB a învins, sâmbătă, scor 2-0, U Cluj în deplasare, în etapa a 15-a din Superliga, ultima din turul sezonului regulat. U Cluj, prin Capradossi cu capul și un șut din careu al lui Macalou, a semnat primele două ocazii ale jocului de pe Cluj Arena, în minutele 11 și 26. Juri Cisotti a răspuns, în
În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr. Au fost prezenți și ministrul Apărării și comandanți militari
O ceremonie religioasă organizată joi, 30 octombrie, la Catedrala Națională din București, cu ocazia Zilei Clerului Militar, a stârnit controverse după ce corul de copii Tronos Junior al Patriarhiei Române a interpretat o melodie pe versurile poetului Radu Gyr, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Mișcării Legionare. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri
Maldivele au devenit singura țară din lume care impune o interdicție permanentă asupra fumatului pentru generațiile tinere. Potrivit unei legi noi intrate în vigoare la 1 noiembrie, orice persoană născută după 1 ianuarie 2007 nu are voie să cumpere, să folosească sau să fie în posesia produselor din tutun, a anunțat Ministerul Sănătății din arhipelagul
Se apropie superluna „Castorului", cea mai mare Lună plină din 2025. Cum poate fi văzută
Cea mai mare și mai strălucitoare Lună plină a anului va putea fi observată în noaptea de marți spre miercuri, 4–5 noiembrie, dar și în serile din jurul acestei date. Fenomenul poartă numele de „Superluna Castorului", denumire tradițională pentru prima lună plină din noiembrie. Potrivit Sky News, superluna va atinge faza de Lună plină exact
Se schimbă modul de calcul al consumului de energie termică la bloc. Cum vor plăti locatarii partea de consum comun
Repartizarea consumurilor de energie termică în blocuri va fi făcută după un nou algoritm, potrivit unui proiect de regulament publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE). Potrivit documentului, citat de Profit.ro, energia termică aferentă consumului comun de încălzire (cum ar fi pierderile pe spațiile comune sau conductele din clădire) va fi împărțită proporțional
Explozie la o casă din Dej. Un bărbat a murit, bubuitura s-a auzit de la un kilometru (Video)
O explozie puternică, urmată de incendiu, s-a produs sâmbătă seară într-o locuință din municipiul Dej, județul Cluj. Deflagrația a distrus complet casa, iar sub dărâmături pompierii au găsit un bărbat de aproximativ 50 de ani, care, din păcate, nu a mai putut fi salvat. „În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un
După mai bine de 20 de ani de relație și doi copii cu partenerea sa, Mirabela Grădinaru, președintele Nicușor Dan anunță că 100% se va căsători, în viitorul apropiat. El spune că a luat această decizie personală într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii sale. Întrebat într-un interviu pentru Cotidianul ce se va întâmpla
Ciucu dezminte, nu se retrage în favoarea lui Drulă: „Nu vin de la USR aceste zvonuri, voi spune la timpul potrivit de unde"
Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, neagă informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora s-ar retrage din cursa electorală în favoarea liderului USR, Cătălin Drulă. El susţine și că zvonurile nu provin din tabăra USR, ci din alte „laboratoare politice", menite să-i afecteze poziţia în sondaje. Ciprian Ciucu a reacţionat sâmbătă, printr-o postare pe
Deși sunt zvonuri de câteva luni, Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare privind preluarea Carrefour sau Lukoil
Până acum, nu există niciun demers oficial privind vânzarea activelor Lukoil în România sau preluarea Carrefour, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chirițoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. „Noi nu am primit nimic oficial. Zvonuri privind preluarea Carrefour sunt de câteva luni. Nu avem nicio notificare, nimic oficial. Iar legat de Lukoil, tot aud, de când a început războiul,
Noile arme nucleare și „invincibile" ale Rusiei: Cât de reale sunt și ce urmărește Putin?
După o serie de teste cu arme „invincibile", Vladimir Putin vrea să arate că Rusia rămâne o superputere militară. Dar analiștii spun că mai degrabă încearcă să compenseze slăbiciunile din Ucraina și să-i atragă atenția lui Donald Trump. Președintele Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat Poseidon, o dronă subacvatică cu propulsie și capacitate
Oamenii de știință au reușit să elimine complet leucemia, într-un model preclinic. O combinație de medicamente activează sistemul imunitar
Cercetătorii de la Institutul Pasteur şi Inserm au descoperit o combinaţie de medicamente care a eliminat complet leucemia într-un model preclinic. Noua abordare face ca celulele canceroase să moară într-un mod care „trezeşte" sistemul imunitar, oferind o posibilă cale către tratamente mai eficiente împotriva cancerelor de sânge. Rezultatele au fost publicate în revista Science Advances
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat are arsuri pe aproape jumătate din corp
O explozie urmată de incendiu a avut loc sâmbătă, la prânz, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Cerna din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat, care locuia cu chirie în apartamentul respectiv, a suferit arsuri pe 30-40% din suprafaţa corpului şi a fost transportat la spital. Potrivit
Lucrările la planșeul Unirii sunt în grafic, dar s-ar putea opri, dacă nu se vor aloca fonduri. Facturile restante sunt de 135 milioane lei
Lucrările la planșeul din Piața Unirii sunt realizate în proporție de aproximativ 25%, după cinci luni de la debutul proiectului, însă plata lucrărilor întârzie, facturile neplătite ajungând în acest moment la 135 de milioane de lei. „Lucrările sunt în grafic. Momentan am avut 150 de milioane de lei bugetați pentru acest an, dar avem lucrări
Cristina Bucșa, jucătoare spaniolă născută la Chișinău, și canadianca Victoria Mboko, a treia favorită, s-au calificat în finala turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, informează AFP. Sâmbătă, în penultimul act al competiției, Bucșa a dispus în două seturi, 6-3, 6-1, de australianca Maya Joint (N.5), în
Intervenția SUA în Venezuela: Operațiune anti-droguri sau începutul unui nou război rece?
De câteva săptămâni, tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela cresc constant, alimentate de mișcările militare americane din Marea Caraibilor și de retorica tot mai agresivă de la Washington. Oficial, acțiunile sunt parte dintr-o campanie anti-droguri, însă analiștii și presa internațională avertizează că miza reală ar putea fi schimbarea regimului lui Nicolás Maduro
Oana Țoiu, despre retragerea trupelor americane: Decizia SUA nu a vizat România. Nu ne bucură, dar o respectăm (Video) # SportMedia
România nu consideră că decizia Washingtonului de a retrage o parte dintre trupele americane aflate pe teritoriul său va afecta apărarea colectivă a NATO, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat postului TVP World. Potrivit acesteia, retragerea a aproximativ 700 de soldați americani este o măsură „planificată dinainte”, care face parte … The post Oana Țoiu, despre retragerea trupelor americane: Decizia SUA nu a vizat România. Nu ne bucură, dar o respectăm (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Bologna a fost surprinsă total de traseul carierei unui fotbalist de la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Giovanni Sartori, directorul sportiv al Bolognei, a întrebat despre Juri Cisotti. Traseul lui Cisotti, care și-a început cariera de fotbalist în Italia și a ajuns să joace chiar și în … The post Bologna, surprinsă total de un fotbalist de la FCSB: „M-a întrebat” appeared first on spotmedia.ro.
O judecătoare a sunat la la 112, vineri dimineaţă, reclamând că a fost agresată de soţul ei, care este polițist, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. Poliţiştii care au ajuns la faţa locului au constatat că femeia avea urme de violenţă, însă aceasta a refuzat îngrijirile medicale şi emiterea unui ordin de protecţie. Potrivit … The post O judecătoare a sunat la 112, după ce a fost agresată de soțul ei, polițist appeared first on spotmedia.ro.
Salvamontiștii intervin pentru a recupera doi turiști blocați în Bucegi. Au ignorat o patrulă, care le ceruse să nu mai înainteze # SportMedia
Salvamontiştii intervin, sâmbătă, pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. Cu câteva ore înainte de a solicita ajutorul, cei doi fuseseră sfătuiţi să nu înainteze, întrucât pe munte condiţiile sunt dificile, mai ales fără echipament adecvat. Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăieşti, pentru … The post Salvamontiștii intervin pentru a recupera doi turiști blocați în Bucegi. Au ignorat o patrulă, care le ceruse să nu mai înainteze appeared first on spotmedia.ro.
Respirăm aer otrăvit. Traficul și arderea lemnului, principalele surse de poluare în Europa # SportMedia
Reducerea traficului rutier și limitarea arderii lemnului sunt cele mai eficiente soluții pentru îmbunătățirea calității aerului în Europa, potrivit unui studiu internațional publicat în revista Nature. Cercetătorii arată că nu doar cantitatea, ci și toxicitatea particulelor din aer determină riscul pentru sănătate. Cum au măsurat oamenii de știință toxicitatea aerului Echipa de cercetători a analizat … The post Respirăm aer otrăvit. Traficul și arderea lemnului, principalele surse de poluare în Europa appeared first on spotmedia.ro.
Fostul fotbalist Basarab Panduru i-a transmis un mesaj direct lui Louis Munteanu (23 de ani). Munteanu a izbucnit în plâns la flash-interviul de după Dinamo – CFR Cluj 2-1, din cauza situației personale și a echipei. Declarațiile făcute de Munteanu în legătura cu situația sa l-au făcut pe Basarab Panduru să nu se ferească de … The post Basarab Panduru îi transmite un mesaj direct lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
Republica Moldova are un nou guvern. Executivul condus de Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire # SportMedia
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu. Şefa statului i-a felicitat pe noii membri ai Guvernului şi a transmis că Executivul are sarcina clară de a răspunde aşteptările cetăţenilor: continuarea reformelor, menţinerea păcii şi avansarea … The post Republica Moldova are un nou guvern. Executivul condus de Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire appeared first on spotmedia.ro.
Toamna aduce una dintre cele mai spectaculoase transformări din natură: pădurile devin o mare de galben, roșu și portocaliu, iar peisajele par pictate de o mână invizibilă. Știința explică ce determină această schimbare – clorofila dispare, iar alți pigmenți ies la suprafață. Dar motivul pentru care arborii au evoluat să își coloreze frunzele atât de … The post Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanța înainte de iarnă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB l-a „resuscitat” și scoate un fotbalist de bază din echipă pentru el: Revenire de senzație # SportMedia
FCSB a „resucitat” un fotbalist care a fost la un pas să plece de la echipă. Este vorba despre Alexandru Pantea (22 de ani), fundașul dreapta din lotul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Profitând de probleme medicale ale lui Vali Crețu, Pantea a reintrat în echipă și pare că nu va mai ieși, după … The post FCSB l-a „resuscitat” și scoate un fotbalist de bază din echipă pentru el: Revenire de senzație appeared first on spotmedia.ro.
Perechea româno-australiană Monica Niculescu/Storm Hunter s-a calificat, sâmbătă, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Chennai (India), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a câştigat cu 7-6 (7/3), 6-4 în fața japonezelor Mai Hontama/Akiko Omae. Niculescu şi Hunter, principalele favorite ale probei, s-au impus … The post Monica Niculescu s-a calificat în finala probei de dublu la Chennai appeared first on spotmedia.ro.
Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial și deținătorul titlului, și italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP. Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), … The post Rezultatele de la Paris: Zverev și Sinner s-au calificat în semifinale appeared first on spotmedia.ro.
Reuniune ultra-secretă în Spania: Coaliția de Voință discută despre sprijinul militar și financiar pentru Ucraina # SportMedia
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției de Voință – grupul de țări care sprijină Ucraina în fața agresiunii ruse, relatează Pravda, citând surse guvernamentale. Potrivit cotidianului El Mundo, la întâlnire vor participa reprezentanți ai 35 de state, care vor discuta despre … The post Reuniune ultra-secretă în Spania: Coaliția de Voință discută despre sprijinul militar și financiar pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat un ghid cu recomandări menite să protejeze finanțele consumatorilor și să prevină fraudele, indiferent de metoda de plată folosită. ANPC reamintește că toți comercianții sunt obligați să informeze clar clienții despre metodele de plată disponibile înainte de finalizarea achiziției. … The post Black Friday 2025: cum îți protejezi banii de fraude appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, primește o veste excelentă. Un fotbalist important de la Inter s-a recuperat după o accidentare și va fi din nou disponibil. Este vorba despre Marcus Thuram (28 de ani), atacantul care a avut probleme musculare în ultimele săptămâni. SkySport anunță că Thuram a revenit la antrenamente, a … The post Cristi Chivu primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Luna noiembrie începe cu vreme mai blândă decât în mod normal, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Sâmbătă, temperaturile maxime vor varia între 13-14 grade în nordul Moldovei și 24 de grade în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la 0 grade în depresiunile din est, dar pot urca până la 13 … The post Vreme caldă, cu temperaturi de până la 25 de grade. Când începe să se facă frig appeared first on spotmedia.ro.
Compania britanică Centrica, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, a solicitat licenţa de furnizare de energie electrică în România, potrivit informaţiilor publicate de Profit.ro. Centrica furnizează energie şi servicii pentru peste 10 milioane de clienţi rezidenţiali şi comerciali, având o prezenţă extinsă pe pieţele din Marea Britanie, Irlanda, America de Nord … The post Unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din Europa vine în România appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a anunțat o decizie importantă în privința lui Ionuț Cercel (18 ani), fundașul echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că-i va schimba poziția din teren lui Cercel. După ce a început sezonul ca fundaș dreapta, Cercel va fi folosit fundaș central, postul său de bază. „El vrea fundaș central”, … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Ionuț Cercel appeared first on spotmedia.ro.
Tratamentul-minune care ar putea schimba medicina: antibioticul de 100 de ori mai eficient decât tot ce exista până acum # SportMedia
Cercetători din Marea Britanie și Australia au identificat un antibiotic de o sută de ori mai eficient decât cele existente, cu potențial de a combate bacteriile rezistente la tratamentele actuale. Noul compus a fost descoperit în cadrul unei colaborări între Universitatea Warwick și Universitatea Monash, prin reanalizarea unei bacterii studiate intens de peste 50 de … The post Tratamentul-minune care ar putea schimba medicina: antibioticul de 100 de ori mai eficient decât tot ce exista până acum appeared first on spotmedia.ro.
Sportivul român Ioan Dzițac a cucerit medalia de aur la cat. 73 kg, vineri, la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Chișinău. Dzițac a intrat direct în turul secund, cu o victorie în fața germanului Levi Maerkt, în optimi l-a învins pe armeanul Artak Torosian, iar în sferturi a trecut de georgianul Ghiorghi Loladze. … The post Ioan Dzițac cucerește medalia de aur la judo, la Campionatele Europene U23 appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1347 Lupte grele și risc de încercuire la Pokrovsk (Video). Haos în Rusia: aeroporturi închise, conductă în flăcări. G7 condamnă „terorismul energetic” # SportMedia
Ziua 1347 a războiului marchează intensificarea luptelor pentru Pokrovsk, unde forțele speciale ucrainene conduse de Kirilo Budanov încearcă să respingă o ofensivă rusă care amenință cu încercuirea a mii de soldați. Zelenski a confirmat că situația este critică, în timp ce Moscova susține că deține deja jumătate din oraș. Rusia a lansat atacuri aeriene masive … The post Ziua 1347 Lupte grele și risc de încercuire la Pokrovsk (Video). Haos în Rusia: aeroporturi închise, conductă în flăcări. G7 condamnă „terorismul energetic” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru luna noiembrie 2025. The post Horoscopul lunii noiembrie 2025 appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man (27 de ani) a înscris spectaculos, a pasat decisiv și a convins în Olanda, după PSV – Fortuna Sittard 5-2. Man a fost declarat omul meciului, cu cea mai mare notă de pe teren: el a primit nota 9 din partea Flashscore, după jocul în care a înscris un gol spectaculos și a … The post Kenneth Perez s-a convins de Dennis Man: Verdict fără dubii în privința românului appeared first on spotmedia.ro.
Țara în care vor să ajungă cei mai mulți tineri români care plănuiesc să studieze în străinătate. Ajutoarele oferite studenților # SportMedia
Tinerii români își regândesc traseul academic în afara țării. Entuziasmul pentru universitățile din Statele Unite este în scădere, în timp ce Spania, Germania și Franța devin tot mai atractive. Olanda rămâne prima alegere, potrivit platformelor de consultanță educațională. Pentru Robert, student în New York, mediul universitar american arată diferit față de anii trecuți. Multe universități … The post Țara în care vor să ajungă cei mai mulți tineri români care plănuiesc să studieze în străinătate. Ajutoarele oferite studenților appeared first on spotmedia.ro.
Foști ofițeri americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la granița cu Rusia: „Momentul nu putea fi mai prost” # SportMedia
Decizia administraţiei Trump de a retrage brigada Diviziei 101 Aeropurtate din România şi din alte ţări de pe flancul estic al NATO provoacă reacţii puternice în SUA. Mai mulţi veterani americani acuză Casa Albă că slăbeşte poziţia de descurajare a alianţei chiar în momentul în care Rusia îşi intensifică provocările în regiunea Mării Negre. Pentagonul … The post Foști ofițeri americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la granița cu Rusia: „Momentul nu putea fi mai prost” appeared first on spotmedia.ro.
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 şi 21:58, iar „o mulţime de zboruri” au fost redirecţionate către alte oraşe germane, … The post Alertă cu drone la aeroportul din Berlin, zborurile suspendate timp de două ore appeared first on spotmedia.ro.
Lukașenko visează la ziua când „Europa împuțită” îl va plăti pentru „aerul curat” din Belarus # SportMedia
Aleksandr Lukașenko, președintele autoproclamat al Belarusului, s-a plâns că aerul curat din țara sa este dus de vânt către Europa, iar statele europene nu plătesc pentru acest „bun natural”. Potrivit agenției de presă de stat BelTA, Lukașenko a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la Rezervația Biosferică Berezinsky, situată în nordul Belarusului, unde a … The post Lukașenko visează la ziua când „Europa împuțită” îl va plăti pentru „aerul curat” din Belarus appeared first on spotmedia.ro.
Protest de amploare în Serbia, la un an după tragedia din gara Novi Sad: zeci de mii de oameni sunt așteptați să ceară justiție și noi alegeri # SportMedia
Zeci de mii de oameni sunt așteptați sâmbătă, la Novi Sad, în nordul Serbiei, pentru un protest de amploare organizat la un an de la prăbușirea acoperișului gării renovate, tragedie în care și-au pierdut viața 16 persoane, printre care doi copii. Manifestația va fi atât un omagiu pentru victime, cât și un apel pentru transparență, … The post Protest de amploare în Serbia, la un an după tragedia din gara Novi Sad: zeci de mii de oameni sunt așteptați să ceară justiție și noi alegeri appeared first on spotmedia.ro.
Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arși trimiși în străinătate după tragedia de la Colectiv # SportMedia
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11,6 milioane de euro pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe în spitale din străinătate, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) la solicitarea News.ro. Țara noastră nu dispune încă de centre complet funcționale pentru mari arși, iar cazurile … The post Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arși trimiși în străinătate după tragedia de la Colectiv appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a dat răspunsul în privința viitorului lui Denis Alibec (34 de ani), după ce atacantul a intrat pe lista unei echipe din Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a transmis că Alibec e sub contract, după ce U Cluj și-a manifestat interesul pentru semnătura sa. De asemenea, Stoica a … The post FCSB a dat răspunsul după ce Denis Alibec a intrat pe lista unei echipe din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
Edi Iordănescu, dorit de o altă echipă după despărțirea de Legia Varșovia: Oferta primită # SportMedia
Plecat de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu (47 de ani) ar putea prelua o nouă echipă. Edi Iordănescu și-a încheiat prematur mandatul la Legia Varșovia, după ce echipa poloneză a fost eliminată din Cupa Poloniei de Pogon. Părțile au reziliat contractul, după o ședință de urgență avută în noaptea de joi spre vineri. Totuși, Iordănescu … The post Edi Iordănescu, dorit de o altă echipă după despărțirea de Legia Varșovia: Oferta primită appeared first on spotmedia.ro.
