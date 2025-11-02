Proiectul care a deraiat pe Pârtia Nouă din Sinaia: de ce nu s-a mai inaugurat sania de vară

09:10

Zeci de mii de oameni sunt așteptați sâmbătă, la Novi Sad, în nordul Serbiei, pentru un protest de amploare organizat la un anul de la prăbușirea acoperișului gării renovate, tragedie în care și-au pierdut viața 16 persoane, printre care doi copii. Manifestația va fi atât un omagiu pentru victime, cât și un apel pentru transparență, …