„L-am găsit stând pe marginea patului noaptea. Nu are motive să fie trist. Fac totul pentru el”. Despre relația părinți – copii – povești cu psihologul ieșean Cristina Danilov
Ziarul de Iasi, 2 noiembrie 2025 03:20
Răspunsurile copiilor nu sunt întâmplătoare. Ele pot oferi detalii privind viața lor emoțională, o viață care este de multe ori ascunsă celor care cred că știu totul despre ei, despre micuții noștri eroi frumoși, isteți și năzdrăvani.
• • •
Acum o oră
03:20
O asemenea minune este aproape imposibil de întrezărit în sportul profesionist ieșean.
03:20
Acum 12 ore
18:20
Casa unui star din NBA, prădată de hoţi chiar în timp ce acesta se afla la într-un meci # Ziarul de Iasi
Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în timp ce MVP-ul NBA juca un meci, relatează AP, citat de News.ro.
17:20
Un pompier ISU Iasi, aflat in timpul liber, a oferit primul ajutor la un grav accident rutier # Ziarul de Iasi
Astăzi, 1 noiembrie 2025, echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pe drumul județean DJ 248, în localitatea Scânteia, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs între o autoutilitară și un autoturism.
16:20
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Gloria Bistriţa, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, scrie News.ro.
Acum 24 ore
09:20
Continuăm inventarierea, traducerea și comentarea altor câteva expresii latinești culese din diferite contexte ale publicisticii eminesciene, și anume: „nervus probationis", „mutatis mutandis", „extra muros" și „distinguendum est".
04:20
Atenție la animale ce se comportă ciudat! E scăpată turbarea de sub control la Iași? Încă un focar de rabie, acum în coasta municipiului. Anul acesta, explozie a numărului de cazuri: un om a murit # Ziarul de Iasi
Turbarea a fost confirmată la o bovină care a murit duminică la Vlădiceni. O campanie de vaccinare va imuniza săptămâna viitoare toate animalele din sat, iar oamenii care au intrat în contact direct cu vaca răpusă de rabie trebuie să meargă urgent la Spitalul de Boli Infecțioase. Ce se va întâmpla însă cu cei ce poate au luat contact și nu știu: oameni sau animale?
04:20
Consilierii locali au dat undă verde triplării costurilor pentru construirea pasajelor supraterane din Podu Roș. Opoziția: „O soluție de anii ’70” # Ziarul de Iasi
Primăria a actualizat indicatorii tehnico-economici ai investiției: costurile au crescut de la 71 la 193 milioane lei.
04:20
Cumpărarea fabricii ArcelorMittal (Tepro) Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov: ar putea aceasta ajunge la nivelul de producție de altădată? # Ziarul de Iasi
Preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași (fosta Tepro SA) de la grupul internațional ArcelorMittal, fondat de omul de afaceri indian Lakshmi Mittal, de grupul ucrainean Metinvest ar putea marca începutul unei relansări a fabricii după ani de pierderi și scădere a producției. Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, gestionează deja unități industriale integrate și întreg lanțul de producție a oțelului, de la minereu la produse finite.
04:20
46 morți anul acesta pe șoselele din Iași în accidente rutiere înfiorătoare. Instructor auto, pentru ZDI: „Continuă să ucidă lipsa educației rutiere și graba inconștientă” # Ziarul de Iasi
Drumurile din județul Iași continuă să fie marcate de tragedii cumplite de la un an la altul. Statisticile oficiale, confirmate de Inspectoratul Județean de Poliție pentru „Ziarul de Iași", arată că anul acesta, în perioada ianuarie - septembrie, au fost raportate 39 de accidente mortale, care s-au soldat cu decesul a 42 de persoane. Acestea însă nu includ accidentele cumplite din ultima lună, de la Cristești și Sârca, care mai adaugă încă patru morți, și ridică numărul la 46. Comparativ, în tot anul 2024, 56 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere petrecute pe șoselele ieșene.
Ieri
03:30
Grozăvie la Grozești, Iași: era să ajungă în mormânt după ce a câștigat la „păcănele”. Cum a ajuns după gratii taman victima? # Ziarul de Iasi
De la un câștig la „păcănele", un sătean din Grozești a ajuns la un pas de poarta cimitirului. El a fost jefuit chiar de cel căruia îi dăduse de băut o seară întreagă. Când l-a avertizat că se va adresa poliției, „prietenul" a încercat să-l ucidă. Cu greu a reușit să fugă din calea lui. Agresorul a fost condamnat, dar cel aflat după gratii e victima.
03:30
Dramă mare la Iași, acum exact 100 de ani: lumea protesta în stradă din cauză că nu se găsește pește pe piață. „Uniunea pescarilor vinde peștele cui vrea“ # Ziarul de Iasi
În toamna lui 1925, Iașul trăia o criză care, privită de la distanța unui secol, pare aproape anecdotică: lipsa peștelui. Ziarul Universul din 2 noiembrie relata cu ton grav și cu o ortografie specifică epocii: „De luni de zile Iașul este lipsit cu totul de pește. Populația disperată a protestat în repetate rânduri la administrația comunală".
03:30
Dramatism în Copou: o repriză mielușei, o repriză lei. Poli a urcat o noapte pe loc de play-off după o nouă victorie cu sufletul la gură, obținută pe final # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași – FC Bihor Oradea 2-1 (0-1), în etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal.
03:10
Tradiția pe care orice universitate și-o caută nu înseamnă doar cântece în limba latină, eșarfe și robe cu simboluri misterioase; ea presupune și o ieșire din actualitate într-o lume a ideilor inepuizabile și a valorilor care nu se șterg. În plus, și un exercițiu de seducție, în urma căruia societatea ar putea uita pentru o clipă de proceduri și mecanisme, de nevoi și piețe.
03:10
Import politic clandestin de la Iași la București. Hopaa: iaca cine sunt protagoniștii! # Ziarul de Iasi
Dacă credeați că transferurile politice sunt doar de oameni, de mălai&cașcaval ori de logistică, ei bine, iacătă, vedem că mai nou se practică și transferurile de poante, zicale sau sloganuri politice. Mai ales, evident, pe filiera provincie - București, căci mai rar și invers.
03:10
Iașul crește: sute de apartamente și noi proiecte rezidențiale au fost autorizate pentru construire în septembrie 2025. Topul celor mai mari # Ziarul de Iasi
Septembrie 2025 a adus în județul Iași o explozie de activitate în domeniul construcțiilor rezidențiale. Autorizațiile eliberate au crescut semnificativ față de luna august și chiar față de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca număr, cât și ca suprafață totală.
03:10
Rând de scaune „fantomă” la Cinema Victoria: acesta nu există, dar se vând zilnic bilete, spre deruta spectatorilor. Ce spune managerul? # Ziarul de Iasi
O seară de concert, care ar fi trebuit să fie dedicată muzicii, s-a transformat marți seara, la Cinema Victoria din Iași, într-o veritabilă piesă de teatru absurd, având în centru un rând de scaune care bântuie doar sistemul de ticketing: rândul 24.
31 octombrie 2025
21:40
Politehnica Iași s-a confruntat astăzi, în Copou, cu FC Bihor Oradea, în etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul meciului, încheiat cu rezultatul de 2-1 (0-1), antrenorul gazdelor, Anthony „Tony" Da Silva, a făcut câteva declarații.
20:40
O bătrână a fost găsită decedată, în această seară, în propria locuință din localitatea Dagâța # Ziarul de Iasi
O descoperire nefericită a avut loc astăzi în comuna Dagâța, județul Iași, unde o femeie în vârstă a fost găsită fără viață în propria locuință.
20:40
Antrenorul Bihorului, mâhnit după ce Poli a bătut în prelungiri: „Hazard, întâmplare, șansă” # Ziarul de Iasi
Iată ce a declarat antrenorul FC Bihor Oradea, Erik Lincar, la finalul partidei pe care a disputat-o azi la Iași în compania Politehnicii, partidă încheiată cu rezultatul de 2-1 (0-1).
19:40
Fotbal: O ceremonie formală şi un „moment semnificativ”: Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur în faţa întregului lot al lui Real Madrid # Ziarul de Iasi
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid, scrie news.ro.
18:40
LIVE TEXT Meci de fotbal important acum în Copou: Politehnica Iași – FC Bihor. Scor 0-1 # Ziarul de Iasi
Poli Iași are azi un prilej excelent de a strânge distanța mare, de șapte puncte, care o separă de ultimul loc promovabil, al II-lea, ocupat acum de FC Bihor. Asta deoarece, de la ora 17:30, Politehnica se va confrunta în Copou chiar cu trupa orădeană. În cazul unui succes, Iașul va ajunge la finalul rundei la patru sau cinci puncte de poziția secundă.
17:40
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Nu știi ce să faci în weekend? Are loc tradiționala expoziție de crizanteme de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu" din Iași! Cum vremea se anunță frumoasă în acest final de săptămână, merită să faci o plimbare prin grădină și să descoperi ce ascunde ediția din acest an, desfășurată sub tema „Biofilii vegetale" – o invitație de a redescoperi legătura profundă dintre om și natură.
16:40
Există și modalități civilizate de protest. Simplul fapt de a nu aclama personajele oficiale, care se așteaptă la aplauze, e un vot de blam fără echivoc. Huiduielile ne situează însă în alt registru. Pe stadion te defulezi, la o manifestare publică trebuie să respecți anumite convenții.
15:40
(VIDEO) Mituri și adevăruri despre fertilitate cu Dr. Bogdan Doroftei: „Copiii se fac de plăcere, nu la oră fixă” # Ziarul de Iasi
Într-o lume în care „profesor Google" și influencerii specialiști de pe rețelele sociale oferă sfaturi și soluții despre cum să concepi un copil, realitatea medicală din teren este, de cele mai multe ori, alta. Fertilitatea nu se programează în aplicație, nu se activează prin diete-minune și, mai ales, nu e sabotată de stres, așa cum fals se crede. Am stat de vorbă cu Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, specialist în fertilizare și fondatorul Origyn Fertility Center Iași, despre cele mai frecvente mituri cu care se confruntă medicii și despre adevărurile simple, dar esențiale, pe care ar trebui să le știe și să și le asume toate cuplurile care își doresc un copil.
14:40
Legia Varşovia s-a despărţit de Edward Iordănescu. Cum au motivat oficialii clubului polonez decizia # Ziarul de Iasi
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze, scrie News.ro.
14:40
Cel mai bogat miliardar ucrainean a cumpărat ArcelorMittal Iași, fosta TEPRO. Cine este noul proprietar, care mai are investiții la Iași? # Ziarul de Iasi
Informații de ultimă oră obținute de Ziarul de Iași confirmă faptul că una din marile fabrici ieșene a fost cumpărată recent de miliardarul de origine ucraineană Rinat Ahmetov.
13:30
Deplasări dificile pentru FCSB și U Craiova în Europa: FC Basel și Rapid Viena sunt adversarele de joi, 6 noiembrie (P) # Ziarul de Iasi
FCSB și Universitatea Craiova vor juca din nou în cupele europene la începutul lunii noiembrie. Campioana României o va întâlni, în etapa a 4-a din Europa League, pe FC Basel (Elveția), în timp ce Universitatea Craiova se va duela, în etapa a 3-a din Conference League, cu Rapid Viena. Ambele meciuri se vor disputa în deplasare. Pe 6 noiembrie vor fi din nou emoții pentru echipele românești prezente în cupele europene. FCSB va juca prima, de la ora 19:45, pe terenul lui Basel, iar apoi, de la ora 22:00, va intra pe teren și Universitatea Craiova.
13:30
RAPORT Prea mulți polițiști în unele regiuni, precum Iașul, prea puțini în altele. Ce județe ar fi afectate dacă Guvernul Bolojan ar tăia posturile # Ziarul de Iasi
Dacă Guvernul Bolojan ar decide mâine să reducă numărul polițiștilor locali, Regiunea Nord-Est ar fi printre primele vizate. Aici se află unul dintre cele mai mari contingente de polițiști locali din țară, potrivit unui raport al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) consultat de „Ziarul de Iași".
04:20
FOTBAL Nu irosiți azi victoria de la Reșița: urcați mai aproape de obiectiv! Meci important azi, în Copou. Avem prima șansă # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu", Politehnica Iași întâlnește FC Bihor Oradea, în etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal. Citiți avancronica meciului!
04:20
Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști. Reacția municipalității: „Vom analiza” # Ziarul de Iasi
Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei „remedieri de îndată". „Vom analiza", răspunde municipalitatea.
04:20
Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Produse foarte populare din majoritatea supermarketurilor ieșene, retrase de la raft de inspectori DSV # Ziarul de Iasi
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna octombrie mai multe alerte privind retragerea de pe piață a unor produse care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, produse care s-au comercializat inclusiv în supermarketurile din Iași. Între acestea, cele mai multe alerte au fost emise pentru semințele de mac la care s-a constatat depășirea nivelului de alcaloizi de opium.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:40
ISU și drumarii anunță că s-au pregătit de iarnă. Vom vedea însă asta la prima zăpadă # Ziarul de Iasi
Utilaje gata de acțiune, materiale antiderapante în stoc, interdicții și condiții de intervenție – ce facem dacă iarna aceasta vom avea zăpadă?
03:30
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice. Miza disputei juridice: pensia alimentară pentru copilul lor # Ziarul de Iasi
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alimentară datorată copilului după divorțul părinților. Fostul soț a respins pretențiile femeii de majorare a pensiei de întreținere, apreciind că banii se vor duce pe ritualuri plătite „învățătorului". Bărbatul încă ar plăti un credit contractat în timpul căsniciei pentru plata unor ritualuri de „curățare".
03:30
Cât de repede se vinde un apartament la Iași, comparativ cu alte orașe din țară? Ultimele evoluții de pe piața imobiliară din Iași: trei pe loc la cumpărare # Ziarul de Iasi
În Iași, piața rezidențială a intrat într-un ritm mai alert în trimestrul al treilea al acestui an. Potrivit datelor Imobiliare
03:20
Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS. Legea 149 și Ordinul 723 schimbă regulile pentru părinții copiilor cu dizabilități # Ziarul de Iasi
Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS: anul acesta aduce schimbări majore pentru persoanele cu dizabilități din Iași. Noile reglementări vizează sprijinul familial, accesul la tehnologii și obligațiile fiscale. Articolul Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS. Legea 149 și Ordinul 723 schimbă regulile pentru părinții copiilor cu dizabilități apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași se stabilizează, dar nu accelerează. Cu o rată a șomajului de 3,41% și peste 5.000 de angajări facilitate de AJOFM în 9 luni, județul rămâne activ, însă ritmul e vizibil mai temperat față de zonele economice puternice, precum cele din vestul țării. Articolul Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l înlocui, clubul catalan l-ar avea în vedere, în special, pe Etta Eyong, potrivit Mundo Deportivo, citat de News.ro. Articolul Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cum m-a executat funcționarul de la Ghișeul 1? O relatare despre birocrația cruntă de la Iași # Ziarul de Iasi
M-am întors în țară colorată și relaxată. Acum sunt gri și stresată ca cei mai mulți de aici. M-am adaptat, cu alte cuvinte, i-am răspuns duminică prietenei mele care mă suna din Dallasul american, acolo unde locuiește încă din adolescență. Deși mai sunt ani buni până atunci, Anca plănuiește ca la pensie să se întoarcă în România și era curioasă cum a fost pentru mine reîntoarcerea după aproape treisprezece ani petrecuți în străinătate. Articolul Cum m-a executat funcționarul de la Ghișeul 1? O relatare despre birocrația cruntă de la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
2,54 milioane lei pentru crescătorii de animale. Și fermierii din Iași sunt pe listă # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași primesc, alături de alți crescători de animale din țară, un sprijin financiar, în valoare totală de peste 2,54 milioane lei, pentru servicii de ameliorare a raselor. Articolul 2,54 milioane lei pentru crescătorii de animale. Și fermierii din Iași sunt pe listă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Arte lirice de salon și politichie de baltă, pe Bahlui. Iacătă niște calcule făcute la o bere de băieții buni! # Ziarul de Iasi
De ceva vreme tropăie prin târg câteva bărfulițe tare interesante despre Iașul cultural, stimați telespectatori. Sau, mai bine zis, pe mâinile cui ar putea încăpea acest Iași cultural cât de curând. Și pentru cât? Articolul Arte lirice de salon și politichie de baltă, pe Bahlui. Iacătă niște calcule făcute la o bere de băieții buni! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Noi vecini în tot orașul. O treime dintre cele 60 de proiecte de hotărâre dezbătute astăzi de Consiliul Local Iași sunt proiecte imobiliare # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate peste 40 de proiecte de hotărâre, iar mai bine de o treime dintre acestea sunt proiecte imobiliare. Articolul Noi vecini în tot orașul. O treime dintre cele 60 de proiecte de hotărâre dezbătute astăzi de Consiliul Local Iași sunt proiecte imobiliare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Interes maxim pentru selecția administratorilor Aeroportului. Nicio modificare în documentele de concurs la ședința de ieri a CJ: s-au votat inclusiv greșelile # Ziarul de Iasi
Acestea au trecut pe sub nasul consilierilor din CJ ca prin brânză, fără nicio modificare și cu tot cu greșelile de culegere din textul supus inițial dezbaterii publice. Articolul Interes maxim pentru selecția administratorilor Aeroportului. Nicio modificare în documentele de concurs la ședința de ieri a CJ: s-au votat inclusiv greșelile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României. Articolul Cupa României: Dumbrăviţa – Rapid 0-4 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
30 octombrie 2025
22:20
Turul Columbiei nu va avea loc nici în anul 2026, au anunţat joi organizatorii cursei. Ediţia din 2025 a fost, de asemenea, anulată din cauza dificultăţilor financiare, scrie news.ro. Articolul Ciclism: Anulat în acest an, Turul Columbiei nu se va desfăşura nici în 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Echipa FC Botoşani a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a grupei D din Cupa României, scrie news.ro Articolul Cupa României: Egal între FC Botoşani şi Farul Constanţa, scor 1-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Echipa CFR Cluj a anunţat joi, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Daniel Pancu în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Gruia, scrie News.ro. Articolul Ieșeanul Daniel Pancu este noul antrenor al echipei CFR Cluj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Uriaşele cărţi, de câteva mii de pagini cumulate (format mare, scris teribil de mărunt), sunt impresionante şi au un titlu puţin derutant pentru cultura noastră (unde astfel de demersuri au fost şi au rămas, chiar cu scuza „epocii Internet-ului” din prezent, aproape inexistente): A Subject Guide to Books in Print in 1972, adică un index tematic al tuturor cărţilor, (mai) vechi şi (mai) noi, disponibile pe piaţă în anul 1972. Articolul „AI” de altădată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
VIDEO | Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție. A început o amplă anchetă a autorităților # Ziarul de Iasi
Un accident de muncă s-a produs joi, în zona străzii Cicoarei din Iași, la un bloc aflat în construcție. Articolul VIDEO | Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție. A început o amplă anchetă a autorităților apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Avocații clubului Real Madrid și cei ai societății promotoare a Super Ligii europene de fotbal, A22, lucrează deja la plângerea pe care vor să o depună în instanță prin care vor să solicite 'daune substanțiale' din partea UEFA, pentru că a împiedicat punerea în aplicare a proiectului acestei competiții, scrie AS, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Promotorii Super Ligii vor să ceară UEFA daune de 4,5 miliarde de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
