Originea leului românesc. Denumirea dorită de Cuza și puterea de cumpărare în vremea lui Carol I

Denumirea monedei noastre naționale provine, culmea, de la simbolul de pe banii olandezi care circulau pe teritoriul Principatelor încă din secolul al XVII-lea. În secolul al XIX-lea, leul românesc era atât de puternic încât puteai să umpli un coș alimentar cu o singură monedă.

