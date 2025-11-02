Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire
B365.ro, 2 noiembrie 2025 05:10
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Cu o istorie bogată în spate, ce se întinde de-a lungul a aproape două secole, […] Articolul Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
05:10
Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Cu o istorie bogată în spate, ce se întinde de-a lungul a aproape două secole, […] Articolul Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
17:40
Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” # B365.ro
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Cătălin Drulă de la USR. Primarul Sectorului 6 spune că rămâne candidatul PNL la alegerile de pe 7 decembrie. Continuă cursa electorală […] Articolul Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
16:20
Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu # B365.ro
O judecătoare de la Cornetu a reclamat la 112 că soțul ei a agresat-o, într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au găsit-o pe femeie cu urme de lovituri pe corp. Femeia a refuzat […] Articolul Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” # B365.ro
O bucureșteancă este supărată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. Sectorul 1. Ea spune că păsările fac mizerie și spațiul verde nu mai crește la fel din cauza găinațului. […] Articolul VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” apare prima dată în B365.
14:20
Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” # B365.ro
Parcurile sunt spații pentru comunitate, unde se socializează și se plimbă. În pandemie, aceste activități au fost puse pe pauză. Unii au ignorat restricțiile și au mers în spațiile verzi. Un bucureștean își amintește de […] Articolul Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” apare prima dată în B365.
13:10
Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii # B365.ro
Centrul Infotrafic anunță că Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis între 4 – 5 noiembrie. Restricțiile de circulație sunt necesare pentru lcurări de construcție și instalare. Polițiștii au dat lista rutelor alternative. Lucrările […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală # B365.ro
În București, se fac reparații la șine de tramvai în mai multe zone. Pe fiecare șantier deschis, muncitorii avansează. Tramaveiele ar putea reveni pe unele dintre traseele modernizate. Cum avansează șantierele din București S-au deschis […] Articolul VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală apare prima dată în B365.
11:20
Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire # B365.ro
Administrația locală anunță că vor fi tarife mai mici pentru curățenia din Sectorul 1. Noile prețuri au fost votate în ședința consilierilor locali ai Sectorului 1. Aceștia au stabilit și un tarif de așteptare pentru […] Articolul Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire apare prima dată în B365.
11:00
„Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă # B365.ro
Mâine, va avea loc evenimentul „Băneasa Forest Run”. Alergătorii vor parcurge curse până la 21 de km. Pentru buna desfășurare a evenimentului, polițiștii au impus restricții de circulație între Aleea Privighetorilor și Aleea Padina. Cât […] Articolul „Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă apare prima dată în B365.
10:50
Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi # B365.ro
Un bucureștean „mulțumește” administrației locale pentru că a pus pubele de gunoi în mijlocul parcării de pe strada Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Containerele ocupă două locuri de parcare C6. Locurile alea sunt plătite […] Articolul Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi apare prima dată în B365.
10:40
Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane # B365.ro
Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat pentru că acesta nu mai voia să-i dea bomboane de Halloween. Incidentul s-a petrecut la casa victimei. Bărbatul rănit a fost dus la spital Un băiat […] Articolul Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane apare prima dată în B365.
07:00
Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # B365.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, drept tăiat […] Articolul Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” apare prima dată în B365.
Ieri
05:10
Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din vara anului 2012 când l-a învins pe Liviu Negoiță (pură coincidență de nume), este unul dintre personajele cele mai controversate din scena politică bucureșteană. Cu o datorie pe […] Articolul Toate dosarele penale în care a fost implicat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 apare prima dată în B365.
31 octombrie 2025
19:20
Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit # B365.ro
Nu toți candidații au anunțat oficial decizia de a intra în cursa pentru funcția de primar general, însă atacurile politice și mesajele de susținere pentru cei care au făcut-o deja curg pe rețelele de socializare, […] Articolul Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit apare prima dată în B365.
18:50
Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului # B365.ro
Anul 2025 reprezinta implinirea a 160 de ani de la prima atestare documentara a zonei, ca obor – Târgul Moșilor și totodată 15 ani de funcționare neîntreruptă a Pieței Obor, în forma actuala, dar și […] Articolul Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.
18:10
Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului # B365.ro
Primăria Sectorului 3 invită cetățenii la o consultare publică despre viitorul parcurilor, eveniment organizat în spiritul principiilor Noului Bauhaus European. În cadrul întâlnirii se va discuta și despre viitorul Parcului IOR, pe care primarul Robert […] Articolul Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului apare prima dată în B365.
16:30
Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie # B365.ro
Cătălin Drulă își va lansa oficial duminică, 2 noiembrie, candidatura din partea partidului Uniunea Salvați România (USR) pentru funcția de primar general al Capitalei. La eveniment va participa și președintele Nicușor Dan, conform surselor HotNews. […] Articolul Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie apare prima dată în B365.
16:20
BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv # B365.ro
Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat din funcție, în ziua scandalului izbucnit după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor incendiului din Club Colectiv, tragedie de la care s-au împlinit 10 ani. […] Articolul BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv apare prima dată în B365.
15:50
Șantier pe Iuliu Maniu, linii STB deviate. Autobuzele 106, 434 și 483 circulă pe alt traseu în perioada 3-5 noiembrie, se lucrează la rețeaua de canalizare de la intersecția cu Dezrobirii # B365.ro
TPBI anunță noi modificări în transportul public din Capitală, de data aceasta pentru liniile 106, 434 și 483. Acestea vor circula deviat timp de trei zile (3-5 noiembrie) pentru buna desfășurare a unor lucrări la […] Articolul Șantier pe Iuliu Maniu, linii STB deviate. Autobuzele 106, 434 și 483 circulă pe alt traseu în perioada 3-5 noiembrie, se lucrează la rețeaua de canalizare de la intersecția cu Dezrobirii apare prima dată în B365.
15:40
BREAKING | Primele arestări în Dosarul Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări în ziua de dinaintea exploziei # B365.ro
Trei mandate de arestare a emis, azi, Judecătoria Sectorului 5 București, în Dosarul Rahova, în care este anchetată explozia devastatoare de la blocul din cartierul Bucureștean. Cei trei oameni arestați preventiv sunt un angajat al Distrigaz […] Articolul BREAKING | Primele arestări în Dosarul Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări în ziua de dinaintea exploziei apare prima dată în B365.
15:20
Crimă ascunsă în orașul Pantelimon din Ilfov. O bătrână de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care o îngrijea # B365.ro
O crimă a avut loc în orașul Pantelimon din județul Ilfov, la jumătatea lunii octombrie. O bătrână în vârstă de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care ar fi trebuit să […] Articolul Crimă ascunsă în orașul Pantelimon din Ilfov. O bătrână de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care o îngrijea apare prima dată în B365.
14:50
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura # B365.ro
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București. Federația Română de Fotbal a trimis candidatura pentru organizarea acestui mare eveniment sportiv în Capitală. Finala Europa League din […] Articolul Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura apare prima dată în B365.
14:30
Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii # B365.ro
Guvernul a programat organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie 2025 pentru PMB, Consiliul Județean Buzău și alte 12 primării. S-a estimat o cheltuială totală de peste 67,6 de milioane de lei. Sumele provin în […] Articolul Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an # B365.ro
Administrația locală transmite că va fi amenajat un nou loc de joacă în Sectorul 6, pe Str. Vistiernicul Stavrinos 21A, din Militari. Consilierii locali Sector 6 au votat studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii […] Articolul FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantier pe încă un lot din cele trei de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord pe care lucrările încă nu sunt […] Articolul VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme apare prima dată în B365.
13:40
Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Lucrările vor costa 23 de milioane. Ieri s-au împlinit 10 ani de […] Articolul Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete apare prima dată în B365.
13:30
Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă # B365.ro
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025, atribuindu-i totodată continuarea coordonării departamentului de politică externă. Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial […] Articolul Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă apare prima dată în B365.
12:40
Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță # B365.ro
Asociația TNR contestă în instanță hotărârile consiliilor locate ale sectoarelor 3, 4 și 6 care interzic hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public. TNR consideră măsurile nelegale și contrare drepturilor cetățenilor implicați în protecția animalelor. […] Articolul Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego # B365.ro
Un alt târg de Crăciun va fi organizat în București, mai exact în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4, care în mai puțin de o lună se va transforma în „Tărâmul de Gheață”. Organizatorii anunță […] Articolul VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego apare prima dată în B365.
12:30
Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici # B365.ro
Primăria Sectorului 3 are alte explicații despre colectarea selectivă a deșeurilor. Ieri, a avut loc o întâlnire între administrația locală și bucureșteni pe această temă. Cu sistemul de acum, poate se rezolvă problemele gunoiului din […] Articolul Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici apare prima dată în B365.
12:30
HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 # B365.ro
În Sectorul 5 a avut loc un nou proiect de sistematizare rutieră, iar noi străzi au devenit cu sens unic. Străzile vizate sunt între Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Anunțul a fost […] Articolul HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 apare prima dată în B365.
11:40
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță # B365.ro
Municipiul Buzău devine primul oraș din România care interzice utilizarea trotinetelor electrice în parcuri, locuri de joacă și în curțile școlilor. Măsura este motivată de siguranța cetățenilor și de sesizările privind circulația necontrolată a acestor […] Articolul Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță apare prima dată în B365.
11:30
Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie # B365.ro
Avem parte de un weekend cu vreme caldă și frumoasă în București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în prognoza actualizată pentru acest sfârșit de săptămână. Meteorologii explică că vremea se menține mult mai caldă […] Articolul Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie apare prima dată în B365.
11:20
Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni # B365.ro
În această dimineață, a avut loc un accident minor pe Aeroportul București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Un avion de mici dimensiuni, a Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista zonei. Aeronava a aterizat […] Articolul Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni apare prima dată în B365.
10:50
Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani # B365.ro
Consilierii Generali au aprobat proiectul prin care terenul și clădirile Arenelor Romane din Sectorul 4 al Capitalei să fie transferate de la Guvernul României în domeniul public al Municipiului București. Acesta a fost propus de […] Articolul Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani apare prima dată în B365.
10:30
Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break # B365.ro
În anul 2026, salariații din România vor avea 16 zile libere legale – cu una mai puțin decât în 2025 – însă, prin combinarea cu weekend-urile și câteva zile de concediu plătit, pot fi încropite […] Articolul Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break apare prima dată în B365.
10:20
ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului # B365.ro
Un accident grav a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Pitești spre București, la kilometrul 78. Centrul Infotrafic anunță că au fost implicate două ansambluri rutiere și o autoutilitară. Ceilalți conducători […] Articolul ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului apare prima dată în B365.
09:50
VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% # B365.ro
Dacă ritmul actual de lucrări de pe traseul A7 se menține, anul acesta, vom putea circula de la București până la Adjud exclusiv pe autostradă, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul lucrărilor de pe […] Articolul VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% apare prima dată în B365.
09:50
Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv # B365.ro
Jandarmeria Română a anunțat vineri dimineață, 31 octombrie 2025, că vor fi făcute verificări în ceea ce privește aplicarea amenzii lui Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din Clubul Colectiv. Instituția spune […] Articolul Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv apare prima dată în B365.
09:40
Rănile Bucureștiului. Decăderea patrimoniului industrial din Capitală și din alte mari orașe, exprimată prin jurnale vizuale de artă # B365.ro
Toamna se numără ce-a mai rămas din patrimoniul industrial al Bucureștiului și din alte mari centre industriale, „mândria socialismului”. Vara trecută, artiști din opt țări au lucrat alături de comunități din șapte orașe post-industriale din […] Articolul Rănile Bucureștiului. Decăderea patrimoniului industrial din Capitală și din alte mari orașe, exprimată prin jurnale vizuale de artă apare prima dată în B365.
09:30
Duminica în familie la Trattoria Garibaldi, „tradițional italian”, cu gust, dar și cu puțin plastic # B365.ro
Ce faci când vrei să ieși duminica în oraș la un prânz cu familia? E greu de ales restaurantul perfect, așa că, de cele mai multe ori, rămâi la cel cunoscut, ca să n-ai surprize. […] Articolul Duminica în familie la Trattoria Garibaldi, „tradițional italian”, cu gust, dar și cu puțin plastic apare prima dată în B365.
09:30
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni” trece la programul de iarnă. Spațiile exterioare nu mai pot fi vizitate, iar turul în interior se schimbă # B365.ro
Administrația Prezidențială a României transmite că programul de vizitare al Complexului „Palatul Cotroceni” se suspendă parțial în sezonul rece. Vizitatorii nu vor mai putea accesa spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni”, de mâine, 1 […] Articolul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” trece la programul de iarnă. Spațiile exterioare nu mai pot fi vizitate, iar turul în interior se schimbă apare prima dată în B365.
09:10
“Am plâns peste program și au dat amendă!” | Bucureșteanul amendat de jandarmi la comemorarea victimelor Colectiv: Contest și îi fac plângere agentului constatator # B365.ro
Deznodământ revoltător azi-noapte, la comemorarea victimelor din Clubul Colectiv, când jandarmii l-au amendat pe unul ditre organizatorii evenimentelor – activistul Marian Rădună, care notificase marșul început în Piața Universității. La locul tragediei, un al doilea […] Articolul “Am plâns peste program și au dat amendă!” | Bucureșteanul amendat de jandarmi la comemorarea victimelor Colectiv: Contest și îi fac plângere agentului constatator apare prima dată în B365.
08:50
Șase secții de votare pentru nevăzători vor fi la alegerile parțiale de la PMB. Guvernul a aprobat proiectul pilot și alte măsuri speciale pentru scrutin # B365.ro
Alegerile de la Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, măsuri și cheltuieli pentru organizarea scrutinului de la București, plus pentru alegeri locale din alte localități din […] Articolul Șase secții de votare pentru nevăzători vor fi la alegerile parțiale de la PMB. Guvernul a aprobat proiectul pilot și alte măsuri speciale pentru scrutin apare prima dată în B365.
08:00
VIDEO | Revoltă printre bucureșteni, după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte de jandarmi, la comemorarea victimelor Colectiv # B365.ro
Comemorarea victimelor din Clubul Colectiv, tragedia de acum 10 din în care au murit 65 de tineri, s-a încheiat cu o amendă de 3.000 de lei dată de jandarmi unuia dintre organizatori, pe motiv că […] Articolul VIDEO | Revoltă printre bucureșteni, după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte de jandarmi, la comemorarea victimelor Colectiv apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:00
Înainte de a ajunge la poveștile din titlu cu persoanele cu dizabilități o să vă povestesc cât de dezabilitat am fost eu ca să dau de ele. Nu știu tu, dar eu am destul de […] Articolul Câteva povești cu persoane cu dizabilități care zdruncină Bucureștiul apare prima dată în B365.
30 octombrie 2025
19:20
PS4 preia proiectul pentru extinderea liniei de tramvai între Unirii și Piața Sf. Vineri, PMB se ocupă de finanțare. Decizia a fost luată în ședința CGMB # B365.ro
În ședința de azi a Consiliului General al Municipiului București s-a votat și un proiect de asociere între PS4 și PMB pentru extinderea tramvaiului în zona Unirii. PS4 preia proiectul pentru extinderea tramvaiului în zona […] Articolul PS4 preia proiectul pentru extinderea liniei de tramvai între Unirii și Piața Sf. Vineri, PMB se ocupă de finanțare. Decizia a fost luată în ședința CGMB apare prima dată în B365.
18:20
Actorul George Burcea din Wednesday este candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura nu și-a anunțat-o din București, ci de la New York # B365.ro
Un alt candidat intră în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, acela fiind actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul Wednesday. El va candida la Primăria Capitalei din […] Articolul Actorul George Burcea din Wednesday este candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura nu și-a anunțat-o din București, ci de la New York apare prima dată în B365.
17:50
STB ar urma să cumpere în leasing autobuze pentru linia 100 și alte trasee aglomerate din București. Un singur ofertant s-a înscris la licitație # B365.ro
În luna septembrie a acestui an, Societatea de Transport București lansa o licitație în SEAP pentru achiziția în leasing a unui număr de minimum 5, maximum 30 de autobuze. Anunțul are un singur ofertant, acela […] Articolul STB ar urma să cumpere în leasing autobuze pentru linia 100 și alte trasee aglomerate din București. Un singur ofertant s-a înscris la licitație apare prima dată în B365.
17:00
VIDEO | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale ale copacilor din București, proiectul fiind votat în CGMB. ONG-urile au militat pentru salvarea arborilor înainte de ședință # B365.ro
Societatea civilă a cerut, după defrișările ilegale din Parcul IOR, însăsprirea amenzilor pentru tăierile copacilor fără aviz. Azi, în ședința Consiliului General al Municipiului București, s-a votat un proiect în acest sens, care prevede creșterea […] Articolul VIDEO | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale ale copacilor din București, proiectul fiind votat în CGMB. ONG-urile au militat pentru salvarea arborilor înainte de ședință apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.