Aproape trei sferturi dintre români au încredere în alertele meteo
Veridica.ro, 2 noiembrie 2025 06:10
Sistemul de avertizare meteo este perceput ca un instrument util și eficient pentru informarea publicului în situații de risc.
Acum 5 minute
07:00
Preşedintele statului şi partenera sa au împreună doi copii.
Acum o oră
06:10
Acum 24 ore
16:20
Executivul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul, astăzi, la Președinția R. Moldova.
13:40
Trump a demolat deja o parte a clădirii pentru a construi o sală de bal.
12:50
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
12:50
Manifestaţie de amploare la Novi Sad la un an de la tragedia care a declanşat amplele proteste antiguvernamentale din Serbia # Veridica.ro
Zeci de mii de sârbi s-au strîns din toată ţara pentru a comemora victimele unui accident considerat emblematic pentru corupţia regimului Vucic
12:00
Decizia aparţine preşedintelui Trump, tot mai iritat de lipsa apetitului pentru pace arătată de Rusia
11:40
Liderul extremist s-a comparat cu Charlie Kirk și a cerut protecția poliției.
10:40
Arhiepiscopul Tomisului, deposedat de atribuțiile din cadrul Facultății de Teologie din Constanța # Veridica.ro
ÎPS Teodosie este un cunoscut susținător al lui Putin și al pro-rusului Călin Georgescu.
10:10
Radio România sărbătorește, astăzi, 97 de ani de existență neîntreruptă.
10:10
DNSC transmite utilizatorilor și recomandări pentru protejarea datelor și a dispozitivelor.
09:50
România și Egiptul vor semna un memorandum privind cooperarea militară.
09:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a obţinut ieri votul de încredere al Parlamentului
Ieri
17:40
Forțele ucrainene și-au inmulțit atacurile asupra obiectivelor energetice și militare rusești.
17:30
Turcia va găzdui o întâlnire despre Gaza, pe fondul îngrijorărilor legate de armistițiu # Veridica.ro
Țările musulmane reprezentate vor discuta despre viitoarea forță de monitorizare a încetării focului
17:00
Regele Charles încearcă să refacă reputația grav afectată a familiei regale.
13:50
Președintele Xi s-a întâlnit în Coreea de Sud cu noul premier nipon
13:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski va fi înfrânt și făcut de rușine pentru că nu vrea pace # Veridica.ro
Ucraina va fi învinsă în război și va pierde Donbasul, după ce Zelenski a refuzat oferta de pace a Rusiei, spune un fost premier ucrainean, prieten cu Putin și exponent al propagandei pro-Kremlin.
13:20
Ambele țări caută legături mai strânse pe fondul politicii tarifare americane care le afectează economiile
10:50
Bulgaria: fabrică de muniții care va juca un rol important în industria de apărare din UE # Veridica.ro
Bulgaria și gigantul german de apărare Rheinmetall au finalizat un acord pentru construirea unei noi fabrici de producție de armament la Sopot, în centrul Bulgariei.
09:00
Rusia a testat o torpilă cu propulsie nucleară, motiv de laudă pentru Putin și alte oficialități, care de când a început războiul din Ucraina tot încearcă să sperie Occidentul cu arsenalul nuclear. Presa pro-Kremlin acordă spații ample subiectului, dar nu uită nici de obsesiile sale obișnuite – NATO, Ucraina și Emmanuel Macron.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Zelenski cere noi sancțiuni pentru a forța Rusia să pună capăt războiului
21:50
Kievul neagă că trupele sale au fost încercuite la Pokrovsk.
21:30
Președintele Trump a spus că a ordonat reluarea testelor cu arsenal nuclear pentru că și alții o fac.
20:30
Merz susține candidatura Turciei la UE, în ciuda divergențelor legate de Israel și de standardele democratice # Veridica.ro
Cancelarul german a făcut prima sa vizită în Turcia de la preluarea funcției
13:30
Moldova se poate integra în UE doar dacă se implică în război și este anexată de România, potrivit unor narațiuni false reluate de propaganda Kremlinului.
13:00
Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din această săptămână, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
12:50
Procurorul Parisului a declarat joi la postul de radio RTL că arestările au fost efectuate miercuri seară în capitala franceză și în împrejurimi, în special în departamentul vecin Seine-Saint-Denis.
12:40
Trump îşi explică decizia de reluare a testelor nucleare după o întrerupere de decenii # Veridica.ro
Preşedintele american a anunţat reluarea testelor înaintea întâlnirii cu omologul chinez
12:30
De ce nu a „capitulat” Republica Moldova și ce putem învăța din asta [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.ro
Cu istoricul Cosmin Popa
12:10
Cu 98% din voturile numărate la alegerile de miercuri, partidul centrist, D66 și Parridul libertății, PVV , de extremă dreapta erau la egalitate joi dimineață, ambele estimându-se să ocupe 26 de locuri în camera inferioară a parlamentului, cu 150 de locuri.
11:20
Donald Trump dă asigurări că reducerea de trupe din România „nu e foarte semnificativă” # Veridica.ro
La bordul Air Force One, în drum spre Washington, liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor că reducerea prezenței trupelor americane din România „nu este foarte semnificativă”
11:00
Postul era vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu în luna august.
10:40
Președintele Donald Trump a declarat joi, după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, că reduce tarifele vamale în schimbul unei represiuni asupra fentanilului și că va vizita China în aprilie.
10:40
Este important de știut că băncile din România oferă cetățenilor următoarele tipuri de carduri bancare: card de debit, card de credit și card asociat unui credit de nevoi personale.
29 octombrie 2025
21:40
Franța dă asigurări că apărarea flancului estic al NATO rămâne robustă , în pofida retragerii americane # Veridica.ro
Ministrul francez al apărării vine în vizită în România
20:20
SUA ridică sancțiunile impuse liderului separatiștilor sârbi din Bosnia, Milorad Dodik # Veridica.ro
Fostul președinte al sârbilor bosniaci a fost înlăturat din funcție pentru subminarea acordurilor de pace care au pus capăt războiului etnic din ani 90
19:40
Uraganul Melissa a trecut de Cuba după ce a provocat distrugeri fără precedent în Jamaica # Veridica.ro
Furtuna cu o forță diminuată a lovit estul Cubei și se îndreaptă spre Bahamas
18:50
Reducerea contingentului american din România a declanșat un val de indignare și atacuri de panică patriotică ale propagandei mioritice filoruse, condimentate din belșug cu dezinformări și acuze ridicole.
14:40
Sute de companii belaruse sprijină efortul de război al Rusiei, căreia îi livrează, printre altele, obuze, drone, sașiuri pentru vehicule militare și componente importate din Occident.
10:00
Negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan s-au încheiat la Istanbul fără un acord, a declarat miercuri ministrul informației din Pakistan, acuzând delegația de la Kabul că a obstrucționat orice progres.
09:40
Partidul pentru Libertate, formațiune de extremă dreapta, al lui Geert Wilders se confruntă cu o cursă strânsă în alegerile olandeze de miercuri și, chiar dacă va câștiga votul, speranțele sale de a forma un nou guvern par minime.
09:20
Potrivit MAPN, circa 1000 de militari americani rămân în România. Reducerea contingentului reflectă o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.
09:10
Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.
09:00
Ucraina a trimis drone spre Moscova pentru a treia noapte consecutiv și a vizat alte câteva regiuni rusești, perturbând traficul aerian în întreaga țară și amenințând o uzină industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autoritățile ruse.
08:30
Avioanele de război israeliene au lovit Gaza marți noaptea, la scurt timp după ce prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei să efectueze „atacuri puternice” în Gaza, ca răspuns la atacul Hamas asupra soldaților israelieni.
08:10
Ziua în care se elucidează de ce a fost răpit în România șeful NATO și toată politica mondială # Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 44
07:50
Moscova nu crede în lacrimi
28 octombrie 2025
18:10
Partidul de guvernământ Visul Georgian a declarat că a apelat la Curtea Constituțională a țării pentru a interzice trei forțe cheie de opoziție.
17:40
Ministrul economiei din Germania a declarat marți că guvernul SUA a oferit asigurări scrise că afacerea germană a companiei ruse Rosneft va fi exceptată de la noile sancțiuni energetice, deoarece activele nu se mai află sub controlul Rusiei.
