George Simion are pază SPP de azi. Ce spune legea

Guvernul a decis să prelungească până pe 31 decembrie 2025 posibilitatea pentru primării și consilii județene să acceseze împrumuturi de la stat. Aceste fonduri sunt dedicate atât finanțării proiectelor locale, cât și susținerii sistemelor de termoficare, unde a fost pus la dispoziție un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei pentru plata facturilor restante.