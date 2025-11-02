George Simion are pază SPP de azi. Ce spune legea
Cotidianul de Hunedoara, 2 noiembrie 2025 06:50
George Simion: Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. The post George Simion are pază SPP de azi. Ce spune legea appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
06:50
George Simion: Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. The post George Simion are pază SPP de azi. Ce spune legea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
20:50
Cu o istorie de secole, jucăria kendama are foarte multe beneficii pentru sănătatea copiilor. The post Jocul momentului: beneficii neștiute pentru creier și articulații appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ediția din octombrie 2025 a Romanian Fashion Week a adus cel mai amplu eveniment de modă la București, marcând 25 de ani de existență. Deși mutarea din Iași în Capitală a fost privită ca un pas firesc spre vizibilitate, rezultatul a fost controversat. Mulți consideră că moda românească este în declin, iar show-ul a evidențiat mai degrabă problemele industriei decât evoluția ei. The post OPINIE Nu avem modă în România appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Judecătoare din București, agresată de soțul polițist. Autoritățile fac verificări # Cotidianul de Hunedoara
O judecătoare din București a sunat la 112 după ce a fost agresată de soțul ei, polițist în Ilfov. Poliția a constatat urme de violență, iar bărbatul este acum cercetat penal și disciplinar. Femeia a refuzat îngrijiri medicale și ordin de protecție, iar autoritățile au demarat verificări. The post Judecătoare din București, agresată de soțul polițist. Autoritățile fac verificări appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Consiliul Concurenţei: Nu am primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legat de Carrefour # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că nu a primit niciun document oficial despre vânzarea Lukoil sau retragerea Carrefour din România. Deși au circulat multe zvonuri, instituția nu are încă niciun dosar pe aceste subiecte. The post Consiliul Concurenţei: Nu am primit nicio notificare oficială privind preluarea Lukoil şi nici legat de Carrefour appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:00
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, respinge categoric informațiile că ar urma să se retragă în favoarea lui Cătălin Drulă. El afirmă că aceste zvonuri sunt false și provin din surse neoficiale menite să îi destabilizeze campania electorală. The post Ciprian Ciucu neagă că s-ar retrage în favoarea lui Cătălin Drulă appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Primăriile și consiliile județene pot cere împrumuturi de la stat până la finalul anului 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a decis să prelungească până pe 31 decembrie 2025 posibilitatea pentru primării și consilii județene să acceseze împrumuturi de la stat. Aceste fonduri sunt dedicate atât finanțării proiectelor locale, cât și susținerii sistemelor de termoficare, unde a fost pus la dispoziție un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei pentru plata facturilor restante. The post Primăriile și consiliile județene pot cere împrumuturi de la stat până la finalul anului 2025 appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Asigurații pot beneficia anual de investigaţii esențiale fără costuri: hemogramă, glicemie, analize biochimice și altele, cu condiția să primească un bilet de trimitere și să se prezinte la un laborator care are contract cu Casa de Asigurări. The post Ce investigaţii medicale puteți face gratuit dacă sunteți asigurați appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Joacă inteligentă: Kendama pentru copii. Beneficiile pentru creier și articulații # Cotidianul de Hunedoara
Cu o istorie de secole, jucăria kendama are foarte multe beneficii pentru sănătatea copiilor. The post Joacă inteligentă: Kendama pentru copii. Beneficiile pentru creier și articulații appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Într-un interviu pentru Cotidianul președintele Nicușor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că se va însura în viitorul apropiat. Deși cariera i-a ocupat mult timp, șeful statului consideră că acest moment personal este acum unul potrivit, luat cu multă reflecție și liniște. The post Când se însoară Nicușor Dan? appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Guvernul din Maldive a adoptat o lege unică în lume: persoanele născute după 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea cumpăra, deține sau consuma produse din tutun, nici localnicii, nici turiștii. The post O destinație de vis interzice complet fumatul, inclusiv turiștilor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
În inima Dolomiților, o cabană transformată cu grijă de arhitecta Isabella Genovese devine un refugiu luminos, cald și autentic. Un loc unde lemnul, piatra și liniștea muntelui creează un echilibru perfect între natură și confort. The post Cabana din Dolomiți, un refugiu scăldat în lumină și liniște appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Liderul AUR cere Serviciului de Pază și Protecție să-i fie asigurată protecție. The post Poliția îi răspunde lui George Simion. A fost deschis dosar penal appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul. Maia Sandu, prezentă la ceremonie # Cotidianul de Hunedoara
Şefa statului i-a felicitat pe noii membri ai Guvernului şi a transmis că Executivul are sarcina clară de a răspunde aşteptările cetăţenilor: continuarea reformelor, menţinerea păcii şi avansarea hotărâtă pe drumul european al Republicii Moldova. The post Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul. Maia Sandu, prezentă la ceremonie appeared first on Cotidianul RO.
13:10
CTP despre scandalul legat de Oana Gheorghiu: ,,Frăția Șobolanilor a început să forfotească” # Cotidianul de Hunedoara
Gazetarul Cristian Tudor Popescu îi critică dur pe social-democrații care au contestat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. The post CTP despre scandalul legat de Oana Gheorghiu: ,,Frăția Șobolanilor a început să forfotească” appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara. Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri # Cotidianul de Hunedoara
60 de persoane s-au autoevacuat. Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri pe aproape jumătate din corp. The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara. Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Oligarhul Plahotniuc, răvașe de dragoste din închisoare. Revista presei din Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova: opoziția pro-rusă face scandal în Parlamentul de la Chișinău; Oligarhul Plahotniuc, răvașe de dragoste din închisoare; Transnistria, citadelă a Rusky Mir pe Nistru The post Oligarhul Plahotniuc, răvașe de dragoste din închisoare. Revista presei din Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Cristian Mungiu: „Nu avem nicio șansă să ajungem pe vreo listă scurtă la Oscar” INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Regizorul Cristian Mungiu explică de ce filmul „Jaful Secolului” nu are șanse să câștige vreun Premiu Oscar, arătând că în această competiție „apărem parașutați, cu un buget de promovare foarte mic, cât dau alții pe timbre” The post Cristian Mungiu: „Nu avem nicio șansă să ajungem pe vreo listă scurtă la Oscar” INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Ucraina spune că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei # Cotidianul de Hunedoara
Şeful HUR: „Acţiunile noastre directe au cauzat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancţiuni aplicate până acum.” The post Ucraina spune că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Politica externă instabilă a administrației Trump a zguduit încrederea Europei în cooperarea în materie de informații cu Washingtonul, scrie Politico. The post Șeful CIA a avut o întâlnire de taină cu oficiali ai Uniunii Europene appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Mircea Dinescu a publicat un text pe Facebook despre sfatul primit în tinerețe de la un oficial american. The post Sfatul unui oficial SUA pentru Pleșu și Dinescu: îmbogățiți-vă rapid! appeared first on Cotidianul RO.
10:10
VIDEO Turist blocat într-o zonă abruptă, recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului # Cotidianul de Hunedoara
”Misiune îndeplinită de echipajul elicopterului 336 de la POA Braşov şi Salvamont Prahova. Un bărbat în vârstă de 64 ani, a rămas blocat pe Albisoara Brânei, o zonă de abrupt, un traseu de alpinism de gradul 2A.” The post VIDEO Turist blocat într-o zonă abruptă, recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Pe țăranul român îl știam cel mai bine la sat, dar satul el însuși e mai mult acum pe drum, un drum între tradiție și speranță, și mai puțin un spațiu sau un loc. The post Astăzi sunt Moșii de toamnă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Zilele Platoului Luncanilor” ar fi trebuit să fie, și chiar au fost, încheiate cu inaugurarea unei opere de artă monumentală, care promitea să fie surprinzătoare. The post Un urmaș al Omului Vitruvian pe platoul Luncanilor appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Alexandru Rogobete recunoaște public munca lui Raed Arafat. The post Poate funcționa SMURD fără Raed Arafat? Răspunsul ministrului Sănătății appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase. The post A fost descoperit super-antibioticul care omoară bacteriile periculoase appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia. „Un semnal dezastruos!” The post Critici în SUA privind retragerea trupelor americane din România appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Tratamentele pentru răniții de la Colectiv au costat 11 milioane de euro (News.ro) # Cotidianul de Hunedoara
39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate, în 2023 şi 2024. The post Tratamentele pentru răniții de la Colectiv au costat 11 milioane de euro (News.ro) appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Europa ascunde adevărate refugii însorite pentru cei care nu tolerează frigul. De la insulele Canare, la coastele Portugaliei, iarna poate fi blândă, călduroasă şi perfectă pentru vacanţă. The post Top destinații europene pentru friguroși appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Trenul magic al Crăciunului. Îi duce pe călători la cele mai frumoase târguri de sărbători # Cotidianul de Hunedoara
În sezonul de iarnă 2025, călătorii pot urca într-un tren special care face un tur al celor mai iubite târguri de Crăciun din Europa, combinând confortul călătoriei feroviare cu magia pieţelor de sărbători. The post Trenul magic al Crăciunului. Îi duce pe călători la cele mai frumoase târguri de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
07:00
Decizia finală privind trimiterea în Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune îi aparține lui Dondald Trump. The post BREAKING NEWS Pentagonul a aprobat rachete Tomahawk pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Banii din PNRR pentru păduri și diguri împotriva inundațiilor s-au dus pe apa sâmbetei # Cotidianul de Hunedoara
Am pierdut 10 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro. The post Banii din PNRR pentru păduri și diguri împotriva inundațiilor s-au dus pe apa sâmbetei appeared first on Cotidianul RO.
31 octombrie 2025
23:20
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, a vorbit într-un interviu televizat despre mai multe subiecte importante din această săptămână. The post Nicușor Dan are o relație apropiată cu PSD? Răspunsul lui Orban appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Decizia finală privind trimiterea în Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune îi aparține lui Dondald Trump. The post BRAKING NEWS Pentagonul a aprobat rachete Tomahawk pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Ludovic Orban, consilier al președintelui Nicușor Dan, a vorbit într-un interviu televizat despre mai multe subiecte importante din această săptămână. The post Nicușor Dan o relația apropiată cu PSD? Răspunsul lui Orban appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Deși a sesizat faptul că a fost amenințat cu moartea, George Simion susține că nu s-au luat măsuri de către autorități. The post Sediul AUR, vandalizat. Simion cere protecție appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Alexandru Munteanu, economist de profesie, are viziuni pro-europene și asigură cetățenii Republicii Moldova că va continua parcursul european al țării. The post Republica Moldova are un nou guvern. Cine e premierul appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Congresul din 7 noiembrie al PSD reprezintă încercarea lui Sorin Grindeanu de a reunifica partidul. The post Adrian Năstase se întoarce în viața PSD. Cine l-a invitat? appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Șefa diplomației din țara noastră se arată încrezătoare cu privire la faptul că România reprezintă o forță ce poate asigura securitatea în regiune. The post Oana Țoiu, discuție cu ambasadorul SUA la NATO appeared first on Cotidianul RO.
21:40
BRAKING NEWS Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Decizia finală privind trimiterea în Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune îi aparține lui Dondald Trump. The post BRAKING NEWS Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Donald Trump vrea să reia testele nucleare, fără să ofere detalii cu privire la tipul lor. The post Donald Trump vrea să reînceapă testarea nucleară appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Într-o etapă deschisă de meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid vine să completeze o rundă specială, în care va avea loc și meciul dintre U Cluj și FCSB. The post U Craiova – Rapid: cote și ponturi pariuri pentru derby-ul din Superliga appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Pompierii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Pitești și primesc îngrijirile medicale necesare. The post Pompieri răniți într-un accident pe Drumul Expres 12 appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Scrisoare către premier pentru amenda Jandarmeriei aplicată la Marșul Colectiv # Cotidianul de Hunedoara
Organizații Civice susțin că sancțiunea aplicată a fost nejustificată, întrucât participanții la evenimentul comemorativ au aprins lumânări și au depus flori în memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv. The post Scrisoare către premier pentru amenda Jandarmeriei aplicată la Marșul Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Comisia Europeană răsuflă ușurată după înfrângerea populiștilor olandezi, însă tendința vest-europeană rămâne că imigrația și sacrificiile politicii ”verzi” a UE vor alimenta pe mai departe populismul The post De ce populiștii nu pot guverna, dar vor ajunge tot mai des la guvernare appeared first on Cotidianul RO.
19:40
„Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovați pentru ca sunt săraci” – Vasile Dîncu, PSD # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Dâncu a arătat public nemulțumirea față de felul în care acționează forțele politice de dreapta, din România. The post „Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovați pentru ca sunt săraci” – Vasile Dîncu, PSD appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul pentru 7.000 de euro. Ce au facut cu banii # Cotidianul de Hunedoara
Părinții naturali ai copilului sunt de negăsit, iar bărbatul care l-a cumpărat este vizat la rândul său de ancheta deschisă de DIICOT - Gorj. The post Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul pentru 7.000 de euro. Ce au facut cu banii appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Deputatul liberal Gabriel Andronache a explicat, într-un mesaj pe rețelele de socializare, de ce premierul Ilie Bolojan nu poate merge în Parlament. The post Bolojan nu merge în Parlament la chemarea PSD appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul pt 7.000 de euro. Ce au facut cu banii # Cotidianul de Hunedoara
Părinții naturali ai copilului sunt de negăsit, iar bărbatul care l-a cumpărat este vizat la rândul său de ancheta deschisă de DIICOT - Gorj. The post Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul pt 7.000 de euro. Ce au facut cu banii appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Spider-Man și Captain America, la petrecerea de Halloween pe care Donald Trump a organizat-o la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
La petrecerea de Halloween pe care Donald Trump a organizat-o la Casa Albă au venit sute de copii, însoțiți de părinți. The post Spider-Man și Captain America, la petrecerea de Halloween pe care Donald Trump a organizat-o la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.