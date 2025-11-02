Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român
HotNews.ro, 2 noiembrie 2025 08:20
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți. Citește mai mult pe Profit.ro.
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România şi din alte ţări de pe flancul estic, scrie presa ucraineană # HotNews.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO, potrivit unor surse…
LISTA investitorilor chemați de UE să participe la Scaleup Europe Fund, fondul european de miliarde de euro, pentru finanțarea companiilor de tehnologie în expansiune # HotNews.ro
Comisia Europeană a chemat la discuții, zilele trecute, un grup de investitori din mai multe țări UE, pentru a participa, eventual, la înființarea viitorului Scaleup Europe Fund, un mega-fond de miliarde de euro, pentru finanțarea…
Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă. Darius Olaru, autorul celor două goluri se gândeşte deja la meciul din Liga Europa, cu…
Un atac cu drone ucrainene a avariat și a incendiat un petrolier și infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, situat în Marea Neagră, în cursul nopții, au declarat duminică autoritățile din regiunea sudică…
Cătălin Drulă își lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei. La evenimentul USR participă și Nicușor Dan # HotNews.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat formal candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, iar la eveniment va lua parte și președintele României, Nicușor Dan, potrivit surselor HotNews. Duminică au loc conferința municipală a filialei…
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat cu soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor” # HotNews.ro
În total, 10 persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital.după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă, iar doi bărbați…
Norvegia a descoperit că autobuzele electrice produse de chinezii de la Yutong pot fi oprite de la distanță. Bucureștiul cumpără troleibuze de la aceeași companie # HotNews.ro
Ruter, compania de transport public din Oslo, a testat în secret siguranța propriilor autobuze electrice din China. Concluzia este că acestea pot fi pornite și oprite de la distanță de către producătorul chinez Yutong, relatează…
O altă față a sistemului medical din România. „Empatia nu poate fi impusă printr-un Ordin de ministru. Însă lipsa empatiei poate fi penalizată” # HotNews.ro
Săptămâna trecută, o femeie de 37 de ani din România, Lavinia Vlad, s-a întors cu bine acasă, după ce a fost externată dintr-un spital din Belgia. Ajunsese acolo într-o stare gravă, cu 70% arsuri pe…
Israelul spune că cele trei cadavre primite recent din Fâșia Gaza nu aparțin unor ostatici # HotNews.ro
Cele trei cadavre neidentificate provenite din Gaza, predate vineri seara Israelului prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt ale ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 de Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt…
Rusia „denunță ferm forța militară excesivă” utilizată de SUA în Marea Caraibilor. Mesaj de susținere de la Moscova pentru conducerea Venezuelei # HotNews.ro
Ministerul rus al afacerilor externe a reclamat sâmbătă „forța militară excesivă” desfășurată de SUA în Marea Caraibilor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri și și-a exprimat susținerea pentru conducerea Venezuelei, relatează…
SuperLiga: FCSB le suflă în ceafă echipelor din play-off, după o victorie facilă la Cluj # HotNews.ro
FCSB s-a impus sâmbătă seară pe terenul Universității Cluj, scor 2-0, și a egalat-o la puncte pe Oțelul, ocupanta ultimului loc de play-off, însă formația gălățeană încă nu și-a jucat meciul din această etapă. După…
Ministrul Muncii anunță stimulente pentru angajarea tinerilor: „Statul va finanța parțial acest loc de muncă” / „O să avem buget disponibil pentru mii de tineri” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 că „avem nevoie de stimularea ocupării forței de muncă” și a anunțat un program în acest sens pentru tinerii care se află…
China urmează să lanseze Mengzhou-1, noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită # HotNews.ro
China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spațial de nouă generație conceput pentru a transporta astronauți în spațiu, în anul 2026, a anunțat sâmbătă Agenția chineză pentru zboruri spațiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua, conform…
SUA îndeamnă Libanul să urmeze exemplul Siriei și să se așeze la masa discuțiilor cu Israel. „Vă vom ajuta” # HotNews.ro
Un oficial american de rang înalt a îndemnat Libanul, sâmbătă, să încerce să poarte discuții directe cu Israelul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la intensificarea atacurilor israeliene asupra bastioanelor Hezbollah, la aproape…
Echipa piteşteană FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 15-a din Superligă. La Clinceni, Unirea a pierdut cu FC Argeş, după un meci în care nu a…
Lupta pentru „poarta de intrare în Donețk”. Situație dificilă pentru trupele ucrainene într-o zi în care Rusia susține că a distrus forțele speciale trimise la Pokrovsk / Mesaj ferm de la Kiev # HotNews.ro
Situația rămâne critică la Pokrovsk, orașul din estul Ucrainei considerat „poarta de intrare în Donețk”. Kievul anunță că forțele sale speciale continuă lupta pentru apărarea orașului, în timp ce Moscova susține că le-a distrus complet…
Ghid ANAF 2025: Informații pentru firme despre noul plafon de scutire de TVA, stabilit prin Ordonanța 22/2025 # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat joi un ghid în format PDF cu informații despre Ordonanța nr. 22/2025, pentru modificarea Codului Fiscal, cea prin care s-a stabilit noul plafon al cifrei de…
Arme de 2,4 milioane de dolari confiscate în cea mai letală operațiune antidrog din istoria Braziliei. Unele aparțin unor armate străine # HotNews.ro
Autoritățile au confiscat 120 de arme în timpul recentei operațiuni antidrog din Rio de Janeiro, în care au murit cel puțin 121 de persoane, a anunțat guvernul statal, sâmbătă, potrivit AFP. În acțiunea de marți…
Minoră găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în SUA. Alte două arestări în dosar # HotNews.ro
O adolescentă în vârstă de 13 ani din Louisiana, SUA, care dispăruse după ce l-a cunoscut pe un bărbat pe internet, a fost găsită în viață, într-o cutie, în locuința lui din Pennsylvania, alături de…
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Când m-ai agresat în Parlament nu ți-a fost teamă. Când ai urlat că vii peste mine acasă erai mare viteaz” # HotNews.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, agresat în Parlament de liderul AUR în urmă cu trei ani, a reacționat sâmbătă după ce liderul AUR, George Simion, a cerut protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP)…
VIDEO George Simion: „De mâine, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază din partea SPP” / Ce le-a transmis lui Alexandru Muraru și Vasile Bănescu # HotNews.ro
Deputatul George Simion, președintele AUR, a declarat sâmbătă că adversarii partidului său „pun mâna pe gloanțe și trag” atunci „când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice”. El…
O comedie în care Keanu Reeves si-a pus aripi e un motiv bun ca să mergeți la cinema. Vă mai ofer și altele # HotNews.ro
Îngerii au fascinat dintotdeauna, iar cinemaul nu s-a ținut departe de ei. Noua comedie “Doamne, ce noroc!” / “Good Fortune” (acum pe marile ecrane), unde Keanu Reeves joacă un înger ambiționat să salveze un suflet…
Cum pot consumatorii vulnerabili să beneficieze de ajutor pentru încălzire și suplimentul pentru energie. Explicația autorităților # HotNews.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, sâmbătă, că programul prin care persoanele aflate în situații vulnerabile pot beneficia de ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie continuă și în 2025-2026. În…
INTERVIU „Riscăm să primim migranți din alte țări și să-i tratăm cum am fost noi tratați”. Avertismentul scriitorului român ignorat acasă, dar care a cunoscut faima în Spania # HotNews.ro
George Mihăiță Gane sau Miguel Gane (32 ani) este unul dintre cei mai bine vânduți scriitori contemporani de limbă spaniolă. Cărțile sale de poezii, vândute în zeci de mii de exemplare, atât în Spania, cât…
Consiliul Concurenței nu a primit nicio notificare de la Lukoil cu privire la o eventuală vânzare a activelor din România. „Zvonul ăsta este de cel puțin doi ani” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat sâmbătă că instituția nu a primit de la Lukoil nicio notificare referitoare la o eventuală tranzacție privind activele din țara noastră, transmite Agerpres. „Nu am primit până în…
Ce cadou i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping, la câteva zile după ce Trump a primit o coroană de aur # HotNews.ro
Noul președinte al Coreei de Sud i-a oferit sâmbătă liderului chinez Xi Jinping „cea mai rafinată” tablă de joc Go, în timpul unei vizite de stat, la doar câteva zile după ce îi dăruise președintelui…
Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate # HotNews.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună începând cel puțin din 2023, în condițiile în care a atacat rețeaua de energie a țării în operațiuni nocturne, arată…
Daniel Zamfir, atac virulent la CTP. Senatorul PSD spune că nu doar ONG-ul „Dăruiește Viață” a ridicat spitale și publică o listă cu unități medicale modernizate sau în curs de construcție # HotNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, după ce a fost criticat de gazetarul Cristian Tudor Popescu. Zamfir, care a acuzat-o recent pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” și recent…
Raportul datorie/PIB al Uniunii Europene s-a situat la 82% în primul trimestru din 2025, în scădere față de 92% în aceeași perioadă din 2021, arată ultimele date Eurostat, analizate de Profit.ro. În timp ce Grecia…
Un arhipelag cu mai puțini oameni decât încap pe Stadionul Steaua are un plan ambițios să-și unească insulele prin tuneluri subacvatice # HotNews.ro
La aproape 170 de kilometri nord de Scoția, la granița dintre Oceanul Atlantic și Marea Nordului, un mic arhipelag visează la un sistem complex de tuneluri rutiere subacvatice care să-i sporească activitatea industrială și legăturile…
O femeie în vârstă de 38 de ani, arestată în această săptămână alături de alte patru persoane în cazul furtului fără precedent de la Muzeul Luvru din Paris, a fost inculpată sâmbătă, potrivit AFP. Suspecta,…
Ciprian Ciucu infirmă retragerea din cursă, după o știre pe „surse” difuzată de Realitatea Plus. Liberalul acuză o „strategie” împotriva sa: „Polymarket le stătea în gât” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezmințit sâmbătă „știrile false” despre o eventuală retragere a sa în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR. Liberalul nu a numit o sursă a acestor informații, dar…
REPORTAJ. Cum a devenit disfuncțională primăria unei localități din România din cauza luptelor politice / Conflictul dintre primar și consilieri a lăsat 120 de oameni fără niciun venit # HotNews.ro
Cei care își imaginează că războaiele politice se poartă doar în București se înșală. Comuna Brebu, cu 7.000 de locuitori, din județul Prahova, nu are bugetul aprobat de la începutul anului din cauza neînțelegerilor dintre…
Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta # HotNews.ro
Un bărbat și o femeie au fost uciși și alte cel puțin 10 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o localitate de pe insula Creta din Grecia, în ceea ce un oficial de rang înalt din…
O judecătoare a reclamat la 112 că a fost agresată fizic de soţul ei, într-un imobil din București / Bărbatul este poliţist # HotNews.ro
Femeia în vârstă de 32 de ani a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic de către soţul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii…
Lukașenko amenință Occidentul cu „o armă înspăimântătoare”, folosită o singură dată de Rusia în Ucraina: „Vreau să știe că îi putem doborî” # HotNews.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul de rachete rusesc Oreshnik pentru a intimida statele vecine, notează Ukrainska Pravda, care citează BelTA, agenția de presă de stat din Belarus.Lukașenko a spus…
La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, România nu dispune încă de centre complet funcționale pentru mari arși, iar cazurile grave continuă să fie transferate în unități medicale din străinătate. Astfel, de la…
Șeful Pentagonului spune că SUA e gata să împărtășească instrumente cu aliații pentru a contracara China „agresivă” # HotNews.ro
Secretarul american de război, Pete Hegseth, a criticat sâmbătă Beijingul pentru înmulțirea „acțiunilor destabilizatoare” din Marea Chinei de Sud și s-a angajat să sprijine țările Asia de Sud-Est cu tehnologie care să le ajute să…
Cum a reușit Ucraina să dea o lovitură strategică Rusiei: A distrus aproape jumătate din sistemele antiaeriene care s-au dovedit cele mai performante în război # HotNews.ro
Ucraina susține că a reușit numai în anul 2025 să distrugă aproape jumătate din arsenalul de sisteme antiaeriene Panțir-S1 ale Rusiei, sisteme care s-au dovedit cele mai performante în special împotriva dronelor ucrainene. „Numărul sistemelor…
Elisabeta, cel mai vechi bulevard din București, gândit și făcut „ca la Paris”. Avea „pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # HotNews.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, tăiat drept…
Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” # HotNews.ro
Președinta Tanzaniei Samia Suluhu Hassan a câștigat un nou mandat, obținând aproape 98% din voturi la scrutinul de miercuri, potrivit BBC. Victoria zdrobitoare a fost catalogată drept o „parodie a democraţiei” de către un purtător…
Acest roman este sumbru, plin de sărăcie, violență și pericole existențiale. Dar depășirea unor limite impuse de interdicții modelează caracterul și cum arta prosperă sfidând conformismul, spune o legendă rock despre una dintre cele mai…
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, verdict înainte de meciul U Cluj – FCSB. „Câștigă, asta e părerea mea” # HotNews.ro
Fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, este convins că Universitatea se va impune în fața campioanei din sezonul trecut FCSB, în meciul de sâmbătă seară disputat în etapa a 15-a din SuperLigă. Unirea Slobozia…
VIDEO Camilă folosită de ruși pe front, filmată în timp ce trece agale pe langă un blindat M113 stricat, în drum spre grădina zoo # HotNews.ro
Conflictul sângeros dintre Kievul şi Moscova care durează de peste trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în…
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk” # HotNews.ro
Forțele ruse au învins o echipă a forțelor speciale ucrainene care a fost trimisă în grabă în orașul Pokrovsk, din estul țării, pentru a împiedica trupele ruse să avanseze mai departe în oraș, a declarat…
Răspunsul Poliției pentru George Simion care a acuzat că sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat # HotNews.ro
Precizările Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi a acuzat autoritățile că nu au luat nicio măsură, deși a depus…
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12:00, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 % din corp, a…
VIDEO „Trei pui de pisică sălbatică, mişunând jucăuş pe lângă mama lor”. Imagini inedite dintr-o pădure din România, surprinse de camerele de monitorizare # HotNews.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă alături de mama lor. Imaginile au fost distribuite pe reţelele de socializare…
Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază de la SPP. „Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj” # HotNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA, l-a ironizat de pe liderul opoziției, George Simion, pentru că a solicitat să fie păzit de personal al Serviciului de Protecție și…
