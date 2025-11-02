Bianca Holban (CSS Focșani), rezultate foarte bune la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică

13:20

În urmă cu puțin timp, în jurul orei 13.00, prin 112 a fost anunțată producerea unui incendiu la o casă cu etaj din satul Budești, comuna Cotești. În acest moment intervin voluntarii SVSU Cotești care vor primi în curând sprijinul pompierilor militari ai ISU Vrancea. Aceștia vor acționa cu două autospeciale de stingere, o autoscară