Bianca Holban (CSS Focșani), rezultate foarte bune la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică
2 noiembrie 2025 08:20
La sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, gimnastele CSS Focșani au participat, alături de antrenorii lor, la Campionatul Național al Junioarelor la gimnastică artistică, competiție serioasă găzduită în acest an de Sala Sporturilor din municipiul Deva. Cele mai bune rezultate au fost obținute de campioana noastră, Bianca Holban, antrenată la club
ULTIMA ORĂ Femeie din Petrești găsită moartă la Garoafa. Ea dispăruse de acasă în urmă cu două săptămâni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu aproape două săptămâni, poliția anunța dispariția Mariei Oțelaș, din Petrești (comuna Vânători), în vârstă de 86 de ani. Rudele alertaseră autoritățile că bătrâna fusese văzută pentru ultima oară de fiul său, pe data de 18 octombrie. Poliția a demarat căutările însă, până acum, fără rezultat. Din nefericire, femeia a fost găsită vineri […] Articolul ULTIMA ORĂ Femeie din Petrești găsită moartă la Garoafa. Ea dispăruse de acasă în urmă cu două săptămâni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 30 octombrie 2025, la Galeria Miler Art din La Sénia, a avut loc vernisajul expoziției „Tradiție și actualitate”, semnată de pictorul român Emil Lazăr, un eveniment cultural de mare intensitate emoțională organizat de Institutul Hispano‑Român și Galeria Miler Art, cu sprijinul Primăriei La Sénia, Consiliului Provincial Tarragona, Consilieriei pentru Cultură din cadrul Guvernului Cataloniei […] Articolul Pictorul vrâncean Emil Lazăr a emoționat publicul spaniol din La Sénia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Prefectul Iorga se dezice de acțiunile de „frondă” ale subprefectului Macovei! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Haideți, domnule prefect, nu va supărati pe o acțiune civică!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Penetrat de responsabilitatea funcției pe care o deține, cea de reprezentat al Guvernului României în teritoriu, prefectul ot Vrancea, Marius Iorga, a ieșit în lumina blândă a acestei dimineți de noiembrie pentru a se distanța oficial de „fărădelegile” săvârșite de colegul său, subprefectul Liviu Macovei. Acesta s-ar fi făcut vinovat de spirit de solidaritate cu […] Articolul Prefectul Iorga se dezice de acțiunile de „frondă” ale subprefectului Macovei! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Haideți, domnule prefect, nu va supărati pe o acțiune civică!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Tentativă nouă de fraudă cibernetică! Sunt vizați în special cei care accesează site-uri pentru adulți! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC și a Poliției Române! În cursul zilei de vineri (31 octombrie), mai mulți utilizatori au raportat că au primit notificări că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu […] Articolul Tentativă nouă de fraudă cibernetică! Sunt vizați în special cei care accesează site-uri pentru adulți! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Muzeul Vrancei, gazda unui nou proiect: „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei devine, începând din această lună, nu doar un spațiu al artei și istoriei, ci și unul al sufletului și al dialogului interior. Instituția găzduiește prima ediție a proiectului „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea”, un eveniment dedicat psihologiei, echilibrului emoțional și comunității locale. Proiectul este inițiat și moderat de psihoterapeutul Alina Mihaela Cara, […] Articolul Muzeul Vrancei, gazda unui nou proiect: „Conversații Psihologice la Muzeu – Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Tehnologie în vârf de munte! Salvamont Vrancea instalează sisteme video la refugiile montane # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvamont Vrancea a anunțat implementarea unui proiect pilot menit să crească siguranța și calitatea experienței turistice în Munții Vrancei. În această săptămână au fost instalate sisteme de supraveghere video la trei refugii importante: Pietrosu, Trei Hotare și Cheile Tișiței. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului turistic. Prin monitorizarea în timp real a traseelor și […] Articolul Tehnologie în vârf de munte! Salvamont Vrancea instalează sisteme video la refugiile montane apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea a anunțat că astăzi (1 noiembrie) în urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe șoferul de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. […] Articolul Autorul accidentului mortal de la Câmpineanca a fost reținut pentru 24 de ore apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Top 5 companii de stat cu datorii uriașe! Restanțe de aproape 2 miliarde de euro la bugetul național! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri, 31 octombrie 2025, lista completă a tuturor companiilor de stat care nu și-au achitat obligațiile fiscale până la această dată. Conform datelor oficiale, 249 de societăți și regii autonome deținute integral sau majoritar de stat au acumulat restanțe de peste 9,4 miliarde de lei, echivalentul a […] Articolul Top 5 companii de stat cu datorii uriașe! Restanțe de aproape 2 miliarde de euro la bugetul național! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sambătă, 1 noiembrie, Moșii de toamnă – zi importantă în calendarul creștin ortodox # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sambătă, 1 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxa a rânduit să se facă pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamnă. Cuvântul „moși” vine de la „strămoși” și semnifica toți înaintașii noștri trecuți la cele veșnice. Ținând seama că nu știm unde se afla cei morți, ne rugam atât pentru […] Articolul Sambătă, 1 noiembrie, Moșii de toamnă – zi importantă în calendarul creștin ortodox apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 289 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru începutul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Locuri de muncă disponibile în baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025: Vineri,31 Octombrie 13:00 Pets on A Train – Acţiune, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției, conducătorul scuterului, un bărbat de 60 de ani, a murit în urma rănilor grave survenite după ce a fost lovit de mașină. Polițiștii spun că de vină ar fi chiar șoferul, un bărbat de 52 de ani din Câmpineanca, care a pierdut controlul volanului și a intrat în scuterul care circula regulamentar. „În […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbatul de pe scuter lovit de mașină la Câmpineanca a decedat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO! Peste 300 de șoferi vrânceni au protestat pe drumul de legătură dintre E85/A7 și DN2D, finalizat, dar încă închis circulației # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Peste 300 de vrânceni s-au adunat în această seară, în zona de nord a municipiului Focșani, pentru a participa la un protest simbolic față de întârzierea deschiderii așa-numitei „centuri de nord” a orașului — drumul de legătură dintre DN2-E85 și DN 2D, care ar trebui să asigure conexiunea directă spre Autostrada Moldovei (A7). Șoferii spun […] Articolul VIDEO! Peste 300 de șoferi vrânceni au protestat pe drumul de legătură dintre E85/A7 și DN2D, finalizat, dar încă închis circulației apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Nicușor Halici: „PNL a sistat finanțarea și a încercat blocarea lucrărilor la Campusul din Vrancea!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul condus de PNL a suspendat banii, iar consilierii PNL au votat pentru blocarea șantierului! PNL Vrancea minte cu nerușinare și își bate joc de vrânceni! Ceea ce face PNL Vrancea nu mai este politică, este minciună deliberată și manipulare grosolană. Liberalii știu foarte bine că proiectul dezbătut și votat astăzi în ședința Consiliului Județean […] Articolul Nicușor Halici: „PNL a sistat finanțarea și a încercat blocarea lucrărilor la Campusul din Vrancea!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accidentat cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, în zona Mănăstirii Târnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în care a fost implicat un ATV. În urma incidentului a rezultat o victimă, conștientă la sosirea echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD […] Articolul Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accidentat cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei seri, polițiștii vrânceni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident pe raza localității Câmpineanca. Din primele verificări a rezultat faptul că a avut loc o coliziune între un autoturism și un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a suferit leziuni grave, iar la acest moment echipajele medicale […] Articolul Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara trecută, în jurul orei 22.00, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Lepșa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pornind de la ultimele ședințe ale Consiliului Județean Vrancea din ultima vreme, observăm cu toții o situație mai mult decât tensionată între Nicușor Halici, președinte PSD Vrancea și președinte al Consiliului Județean Vrancea și consilierii județeni din partea PNL Vrancea. Dacă până în prezent intervențiile și replicile din plenul Consiliului Județean Vrancea erau cenzurate și […] Articolul Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat joi, cu 20 de voturi „pentru” și o abținere, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulația trotinetelor electrice în mai multe zone ale orașului. Măsura vine după numeroase sesizări ale cetățenilor și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule. Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu […] Articolul Trotinetele electrice, interzise în mai multe zone din municipiul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani din judeţul Galaţi a murit, vineri, într-un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit într-un lan de porumb din localitatea Nărteşti, comuna Gohor, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat în jurul orei 12:00, prin apel la numărul unic de […] Articolul O femeie de 70 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-un lan de porumb apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nicușor Halici a decis astăzi oprirea lucrărilor la Campusul profesional integrat! PNL Vrancea a votat împotriva sistării lucrărilor! Astăzi a avut loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Vrancea, având pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre: „Analiza și avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor de punere în […] Articolul Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță foarte bună pentru gimnastica focșăneană! Sportivele de la CSS Focșani – secția Gimnastică, pregătite de antrenoarele Ivan Trandafir Daniela și Parîng Nicoleta, s-au întors de la Campionatul Național Individual al junioarelor III, II și I de la Deva cu 4 medalii și numeroase clasări în primele 8 locuri ale celor mai bune gimnaste din […] Articolul Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că România a fost informată, practic, cu două zile înainte, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, […] Articolul Cronica dimineții – 31.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma alegerilor desfășurate în zânul organizației politice USR Focșani, prin votul negreșit democratic al membrilor, partidul și-a ales noua formulă de conducere, „desemnată pentru a consolida prezența partidului în comunitate și de a continua demersurile pentru o administrație locală transparentă și modernă”. Așadar, noul președinte al USR Focșani este Alexandra Tătaru, consilier local și […] Articolul USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de întreținere și reparații desfășurate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – Filiala Teritorială Vrancea continuă într-un ritm susținut, conform graficelor stabilite la începutul lunii septembrie. Intervențiile sunt realizate în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare CES Râmna Mijlocie și CES Odobești–Cotești, având ca scop principal reducerea riscului de inundații și menținerea funcționalității canalelor […] Articolul Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duiliu Zamfirescu s-a născut pe 30 octombrie 1858, în satul Plăinești (azi Dumbrăveni), județul Vrancea, și a fost un scriitor, diplomat, jurist și om politic român, una dintre figurile majore ale literaturii române, ce a contribuit la modernizarea prozei românești și la consolidarea instituțiilor culturale ale epocii sale, cunoscut mai ales pentru romanele din ciclul […] Articolul Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat două percheziţii domiciliare în oraşul Buhuşi, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. „Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiaşi familii, ar fi realizat venituri din executarea […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală din monumente funerare. Sumele găsite la percheziție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, prin numărul 112 a fost anunțat producerea unui accident rutier pe raza comunei Cârligele (DJ 205 C), în care au fost implicate două autoturisme. Potrivit primelor informații, în urma impactului o persoană a fost rănită, această primind ajutor medical, ulterior fiind preluată și transportată la spital de o ambulanță SAJ. […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, primarul municipiului Adjud, George Nica, a predat amplasamentul către compania STRABAG CONSTRUCT SRL, firma care a câștigat licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii stradale din municipiu – etapa a II-a a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud”. Prin acest proiect amplu, vor fi reabilitate următoarele străzi: Primăverii, Eroilor, […] Articolul Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 30 Octombrie 2025, la ora 12:16:59 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 120 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Gura Teghii din județul Buzău la 53 km V de Focșani, 59 km NV […] Articolul Cutremur în Zona Seismică Vrancea, cu epicentrul la 50 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scene cutremurătoare în comuna Poduri din județul Bacău, acolo unde un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, după care a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc într-o anexă a locuinței, iar vestea a șocat întreaga comunitate. Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, imediat după comiterea faptei, bărbatul și-ar […] Articolul Criminal la 72 de ani! Și-a ucis soția apoi a încercat să-și pună capăt zilelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 30 octombrie 2025 – peste 44 de milioane de lei la Loto 6/49! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română anunță noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După tragerile de duminică, premiile acordate au depășit 3,29 milioane de lei. Joi, 30 octombrie 2025, jucătorii pasionați de noroc au din nou emoții. Loteria Română organizează noi trageri la cele mai populare jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] Articolul Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 30 octombrie 2025 – peste 44 de milioane de lei la Loto 6/49! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rata șomajului înregistrat la nivel național, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a fost de 3,15% la sfârșitul lunii septembrie 2025, marcând o scădere ușoară de 0,02 puncte procentuale față de luna august. Conform datelor oficiale, în evidențele ANOFM figurau 252.520 de persoane fără loc de muncă, dintre care 54.225 erau șomeri […] Articolul ANOFM: rata șomajului a scăzut la 3,15% în luna septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: A crezut că nu va fi prins, dar norocul nu i-a zâmbit. Un tânăr de 24 de ani, din localitatea Garoafa, a fost oprit la data de 29 octombrie, în jurul orei 07:00, de polițiștii Serviciului Rutier pe DN2 E85, chiar în localitatea sa de domiciliu, în timp ce conducea un autoturism. În urma interogării […] Articolul Tânăr din Garoafa prins la volan fără permis apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a medicul Ştefania Szabo. Mașina acesteia, ridicată pentru cercetări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat. Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent. […] Articolul Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a medicul Ştefania Szabo. Mașina acesteia, ridicată pentru cercetări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor. „Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a […] Articolul Spitalele vor reclasificate în trei categorii până la finalul anului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, în plin exercițiu internațional în Poligonul Cincu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Poligonul Cincu, militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” desfășoară în aceste zile activități intense de instruire în cadrul exercițiului DAFA 25 (Dacial Fall 2025). Antrenamentele pun la încercare anduranța, colaborarea și precizia trupelor, prin scenarii complexe ce implică manevre tactice, coordonare în teren și reacții rapide în situații simulate de luptă. „Exercițiile din aceste […] Articolul Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, în plin exercițiu internațional în Poligonul Cincu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ S-a anunțat incendiu la o casă din Cotești! Mai multe autospeciale ale ISU au pornit spre locul intervenției! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, în jurul orei 13.00, prin 112 a fost anunțată producerea unui incendiu la o casă cu etaj din satul Budești, comuna Cotești. În acest moment intervin voluntarii SVSU Cotești care vor primi în curând sprijinul pompierilor militari ai ISU Vrancea. Aceștia vor acționa cu două autospeciale de stingere, o autoscară […] Articolul ULTIMA ORĂ S-a anunțat incendiu la o casă din Cotești! Mai multe autospeciale ale ISU au pornit spre locul intervenției! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
S-a semnat! Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu va construi și Drumul Expres Focșani–Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, prin companiile sale, a semnat astăzi două contracte majore în valoare totală de peste 10 miliarde de lei (circa 2 miliarde de euro). Printre acestea se numără și Drumul Expres Focșani–Brăila, cel mai lung tronson de mare viteză construit vreodată printr-un singur contract în țara noastră. Contractul pentru realizarea Drumului […] Articolul S-a semnat! Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu va construi și Drumul Expres Focșani–Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea se numără printre județele incluse în noul program al Ministerului Mediului, prin care 18 ferme mixte din România vor fi transformate în „ferme model” pentru protejarea solului și a apelor. Programul face parte din schema de granturi „Sprijin pentru investiții de mediu în ferme model cu rol demonstrativ” și are o valoare totală de […] Articolul Ferme din Vrancea vor deveni ferme model la nivel național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani, Școală-ambasador a Parlamentului European # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Economic „Mhail Kogălniceanu” din Focșani a început noul an școlar 2024–2025 cu o recunoaștere de prestigiu: instituția a fost desemnată „Școală-ambasador a Parlamentului European”, ca urmare a implicării sale în programul educativ european EPAS – „Școli-ambasador ale Parlamentului European”. Programul, implementat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul […] Articolul Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani, Școală-ambasador a Parlamentului European apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
