VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider în Arabia Saudită la 40 de ani
G4Media, 2 noiembrie 2025 09:50
Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită chiar și la 40 de ani. Atacantul portughez a fost decisiv pentru Al-Nassr în victoria, scor 2-1,... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
10:00
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026 / Ministrul Muncii: „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români” # G4Media
Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Potrivit deciziei adoptate în cadrul... © G4Media.ro.
10:00
Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-i fie consilier dacă va câştiga # G4Media
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit... © G4Media.ro.
10:00
Circa 150.000 de israelieni au comemorat la Tel Aviv 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin # G4Media
La 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin, se estimează că 150.000 de oameni din Tel Aviv i-au adus un omagiu fostului prim-ministru... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
VIDEO | Casa Cacao, locul unde o esență amară se transformă într-un zâmbet dulce/ Jordi Roca, declarat cel mai bun pastry chef din lume, procesează bobul de cacao până la ciocolată, oferind un produs de 3 stele Michelin # G4Media
La doi pași de granița cu Franța, în orașul istoric Girona, din Spania, gastronomia poartă un nume: Roca. Cei trei frați Roca, Joan, Josep și... © G4Media.ro.
09:30
Mutarea unui oraș în Arctica: de ce locuitorii din Kiruna, cel mai nordic oraș din Suedia, se simt abandonați în frig # G4Media
Când mineritul a forțat mutarea orașului suedez Kiruna în 2014, planificatorii orașului au promis un nou început. Dar locuitorii spun că noul oraș a pierdut... © G4Media.ro.
09:10
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie / Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk # G4Media
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi... © G4Media.ro.
09:10
„Un coșmar pentru McLaren”: Legendarul Hakkinen dezvăluie tensiunea uriașă dintre Norris și Piastri pentru titlul din F1 # G4Media
Mika Hakkinen, dublu campion mondial, vorbește despre un scenariu „groaznic” pentru McLaren pe măsură ce lupta pentru titlul de campion din Formula 1 se intensifică... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:00
Tinerii ruși sunt seduși de o pastilă ieftină și periculoasă pentru pierderea în greutate numită Molecule # G4Media
Molecule, o pastilă care promite pierderea rapidă în greutate, a devenit virală pe TikTok-ul rusesc la începutul acestui an. Feed-urile tinerilor au început să se umple... © G4Media.ro.
08:40
Pisicile sunt mai rezistente decât câinii la veninul șerpilor. Explicația științifică este surprinzătoare / De ce sângele lor reacționează diferit și cum asta le salvează viața # G4Media
Pisicile au de două ori mai multe șanse să supraviețuiască unei mușcături de șarpe veninos decât câinii, iar motivele din spatele acestui fenomen straniu au fost... © G4Media.ro.
08:40
Cristian Mungiu, despre şansele filmului „Jaful Secolului” la Premiile Oscar: „În această competiţie apărem paraşutaţi cu un buget de promovare cât dau alţii pe timbre, iar câtă vreme bugetul va fi zero şansele vor fi la fel” # G4Media
Cristian Mungiu spune, într-un interviu, pentru Cotidianul.ro, că „Jaful Secolului”, de Teodora Ana Mihai, film pentru care semnează scenariul şi care este propunerea României pentru... © G4Media.ro.
08:40
Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate... © G4Media.ro.
08:30
Obama avertizează în privinţa politicilor „haotice” ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze # G4Media
Fostul preşedinte american Barack Obama l-a criticat sâmbătă pe Donald Trump pentru politicile sale „haotice” şi a avertizat asupra pericolelor care ameninţă democraţia americană, făcând... © G4Media.ro.
08:30
VIDEO Spectacol pe Bernabeu: Real Madrid se desprinde în fruntea LaLiga după 4-0 cu Valencia # G4Media
Real Madrid nu a avut nicio emoție în meciul cu Valencia de pe Santiago Bernabeu, victoria „albilor” fiind una categorică, scor 4-0. În urma acestui... © G4Media.ro.
08:10
Berkshire Hathaway acumulează un nivel record de numerar, semnalând prudenţă înainte de retragerea lui Warren Buffett # G4Media
Conglomeratul american Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă o creştere solidă a profitului trimestrial, dar şi o acumulare record de numerar, de 381,7 miliarde de dolari,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:00
După mulți ani de cercetări, oamenii de știință au descoperit noi semne ale durerii la pisici. Salt uriaș în descifrarea comportamentului felin # G4Media
Proprietarii de pisici din toată lumea sunt familiarizați cu personalitățile, obiceiurile și preferințele animalelor de companie și sunt pricepuți în a observa când comportamentul prietenilor lor felini... © G4Media.ro.
08:00
Lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria Capitalei are loc duminică, de la ora 13.00 # G4Media
USR organizează duminică, de la ora 13.00, un eveniment pentru lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.... © G4Media.ro.
08:00
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone şi localităţi din 11 judeţe,... © G4Media.ro.
08:00
O explozie într-un supermarket a făcut cel puţin 23 de morţi, printre care şi minori, în Hermosillo, capitala statului Sonora, din nordul Mexicului, au anunţat... © G4Media.ro.
07:20
Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră # G4Media
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare... © G4Media.ro.
07:10
BREAKING Zece persoane rănite în urma unui atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie / Doi bărbați au fost arestați / Ofițerii antiterorism s-au alăturat anchetei # G4Media
Zece persoane au fost rănite, sâmbătă noaptea, în urma unui atac sângeros cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie. Doi bărbați au fost arestați, iar... © G4Media.ro.
07:00
Frittata cu pulpă de dovleac rasă, adăugată direct în compoziție. O idee originală și rapid de preparat pentru un mic dejun de duminică de toamnă târzie # G4Media
Cum toamna ne oferă din abundentă dovleci – vedeta anotimpului, unul dintre cele mai versatile alimente vegetale, mult dincolo de simpla plăcintă cu dovleac –... © G4Media.ro.
07:00
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra Nigeriei, din cauza uciderii creştinilor / Prezenţa militară a SUA în Africa de Vest a fost redusă anul trecut cu 1.000 de oameni # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară „rapidă” în Nigeria, dacă această ţară... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB # G4Media
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne... © G4Media.ro.
22:40
Yan, câinele-erou al Unității Canine Salvamont Suceava, iese la pensie din motive medicale. Predă ștafeta colegului său, SVen: „Am hotărât asta pentru a-i prelungi viața” # G4Media
La Unitatea Canină Salvamont Suceava, timpul nu se măsoară doar în ani, ci și în misiuni îndeplinite, vieți salvate și legături speciale între instructori și câini.... © G4Media.ro.
22:40
O busculadă la un templu hindus popular din sudul Indiei a dus la moartea a cel puţin nouă persoane şi rănirea a zeci de alte... © G4Media.ro.
22:30
Simona Halep la Turneul Campioanelor, alături de Muguruza şi Sabalenka: „Un singur teren. Trei jucătoare numărul 1 mondial” # G4Media
Simona Halep este prezentă în această perioadă la Turneul Campioanelor, la Riad, unde i-a înmânat Arinei Sabalenka trofeul pentru numărul 1 mondial, transmite News.ro. “Un... © G4Media.ro.
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa, preluată de... © G4Media.ro.
21:50
Ministrul Muncii consideră că amânarea de către premier a deciziei privind creşterea salariului minim este „înţeleaptă”, chiar dacă ”PSD îşi asumă public faptul că este susţinătorul creşterii salariului minim” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că amânarea de către premierul Ilie Bolojan a deciziei privind majorarea salariului mimim este înţeleaptă, având în... © G4Media.ro.
21:40
O femeie de 38 de ani a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni, în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru # G4Media
O femeie de 38 de ani a fost acuzată în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru din Paris, potrivit presei locale. Ea se... © G4Media.ro.
21:10
Posturile Disney, inclusiv ABC şi ESPN, au fost eliminate de pe YouTube TV după expirarea acordului de distribuţie # G4Media
Conţinutul Disney, care include canale populare precum ABC, ESPN, FX, NatGeo şi Disney Channel, a fost eliminat de pe platforma YouTube TV în cursul nopţii,... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:00
VIDEO Corul de copii al Patriahiei interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar / Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie, iar clipul a fost postat de agenția de știri a Patriarhiei # G4Media
Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, a interpretat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională,... © G4Media.ro.
20:40
Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă # G4Media
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi... © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # G4Media
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor... © G4Media.ro.
19:40
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres. „Sistemul de detectare funcţionează”, a scris... © G4Media.ro.
19:20
Ziua Mondială a Veganismului, sărbătorită anual pe 1 noiembrie/ 7 metode prin care poți face trecerea la o dietă vegană # G4Media
În fiecare an pe data de 1 noiembrie în toată lumea este sărbătorită Ziua Veganismului, dată ce marchează înființarea Societății Vegane (The Vegan Society) în... © G4Media.ro.
19:20
Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice # G4Media
Statele Unite nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie... © G4Media.ro.
19:00
PNL Iaşi l-a exclus pe consilierul de la Mogoşeşti, arestat pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante. Liderul PNL Iaşi îl acuză pe şeful local PSD că “face scut“ în jurul edilului din Grozeşti, acuzat că a lovit doi copii # G4Media
PNL Iaşi a decis excluderea din partid a consilierului local Dragoş Florin Doloi din Mogoşeşti, după ce acesta a fost arestat preventiv pentru că ar... © G4Media.ro.
18:50
Nicușor Dan a confirmat oficial că se va căsători, într-un interviu pentru Cotidianul. Totul după o perioadă lungă dedicată carierei politice. Președintele României spune că... © G4Media.ro.
18:40
Extremistul George Simion: „De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP” / Este al doilea lider politic după Dragnea care susține că este vizat de o tentativă de asasinat # G4Media
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat, sâmbătă, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului, că „pentru a preveni un asasinat”, începând... © G4Media.ro.
18:10
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR: Simioane, unde ți-a pierit curajul? După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce # G4Media
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR, extremistul George Simion, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că, după ani în... © G4Media.ro.
18:00
Israelul afirmă că ultimele rămășițe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici # G4Media
Rămășițele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparțin niciunui ostatic dispărut, potrivit rapoartelor surselor israeliene. Crucea Roșie a declarat că a transferat... © G4Media.ro.
18:00
Cât de multe știi despre fondurile europene de coeziune? Quiz pentru testarea cunoștințelor (episodul 3) # G4Media
Testul lunii octombrie, de tip quiz, cu întrebări și răspunsuri punctuale, pentru a te ajuta să verifici cât de multe știi despre politica de coeziune... © G4Media.ro.
18:00
VIDEO De neoprit – Mădălina Florea a doborât recordul Kolitza Balmatrail: Prima femeie din istorie cu timp sub o oră în celebra cursă de alergare montană # G4Media
Mădălina Florea a devenit prima femeie din istorie care termină cursa istorică de alergare montană Kolitza Balmatrail în mai puțin de o oră, transmit site-ul... © G4Media.ro.
17:30
Liderul partidului D66 (social liberal), Rob Jetten, a revendicat victoria alegerilor generale din Țările de Jos # G4Media
Potrivit calculelor agenției de știri ANP au arătat că partidul său nu mai poate fi depășit de Partidul Libertății (PVV, extrema dreaptă), condus de Geert... © G4Media.ro.
17:20
Paste alla genovese, cu sos de carne fără roșii, rețetă tradițională napoletană plină de legende. Carnea merge nu doar la paste, ci și în sandvișuri sau salate # G4Media
Se numesc paste alla genovese, dar este o rețetă de la Napoli, și nu e deloc clar ce legătură are cu Genova. Este, de facto, un... © G4Media.ro.
17:20
Mai mulţi participanţi la o petrecere uriașă de Halloween organizată în Stuttgart au leşinat brusc şi au fost transportaţi la spital # G4Media
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA,... © G4Media.ro.
17:20
Harrison Ford a declarat că atacul lui Donald Trump asupra măsurilor de combatere a crizei climatice „îl sperie de moarte”/ Acesta spune că președintele SUA este „unul dintre cei mai mari criminali din istorie” # G4Media
Într-un atac virulent la adresa președintelui, actorul Harrison Ford a declarat pentru Guardian că Trump „nu are nicio politică, are doar capricii. Mă sperie de... © G4Media.ro.
17:10
Ciprian Ciucu: Nu mă retrag / „Ei” nu sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage / Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin Drulă # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a precizat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că dezminte informațiile potrivit cărora s-a retrage din... © G4Media.ro.
17:10
Tânăr ucrainean, recuperat din Munţii Maramureşului după o acţiune care a durat şase ore. El se afla de 21 de zile pe drum şi de patru zile nu mai avea provizii # G4Media
Un tânăr ucrainean în vârstă de 26 de ani, care a trecut graniţa prin munţi în România, a fost recuperat de către salvamontiştii din Maramureş,... © G4Media.ro.
