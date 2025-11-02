Este nevoie de diplomație pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între Putin și Trump, transmite Kremlinul
Rador, 2 noiembrie 2025 09:50
Este nevoie de o muncă meticuloasă pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu publicat duminică, citat de TASS. „În acest moment, ceea ce este necesar este o muncă foarte minuțioasă asupra […]
• • •
Acum 30 minute
09:50
Este nevoie de diplomație pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între Putin și Trump, transmite Kremlinul # Rador
Este nevoie de o muncă meticuloasă pentru a rezolva situația din Ucraina, nu de o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu publicat duminică, citat de TASS. „În acest moment, ceea ce este necesar este o muncă foarte minuțioasă asupra […]
09:50
Infrastructura portului Tuapse a fost avariată în urma atacurilor ucrainene cu drone, anunță autoritățile ruse # Rador
Autoritățile ruse anunță că un atac ucrainean cu drone a avariat infrastructura la Tuapse, un port la Marea Neagră de unde se exportă petrol. Imagini postate în mediul online arată un iuncendiu de proporții și trupe care deschid focul pentru a doborî drone. Ucraina a atacat rafinăria și terminalul de export din portul Tuapse de […]
Acum o oră
09:30
Locuitorii din municipiul Tulcea au rămas fără sistem centralizat de termoficare după ce furnizorul local a intrat în insolvență. Din cei șapte mii de abonați, câteva sute au depus cereri în cadrul unui program de sprijin pentru persoane vulnerabile și vor primi bani pentru a-și cumpăra echipamente de încălzire. Autoritațiile locale derulează și alte programe […]
Acum 2 ore
08:50
Luna noiembrie a început cu vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, arată meteorologii. Încă vor mai fi câteva zile cu temperaturi ridicate de 24-25 de grade, atât astăzi, cât și mâine. Mâine, însă, valorile termice vor începe ușor să scadă în regiunile vestice și sud-vestice. Marți, temperaturile vor redeveni normale pentru perioada pe care […]
08:40
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova condus de premierul Alexandru Munteanu, care a depus ieri jurământul în prezența președintei Maia Sandu și a șefului Parlamentului, Igor Grosu. Ilie Bolojan a transmis într-un mesaj că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană […]
08:30
Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie (Florin Manole) # Rador
Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole. Într-o postare pe pagina sa de socializare, el a precizat că cererile se depun la sediul primăriilor din localitățile de domiciliu, iar plățile se vor face începând cu […]
Acum 4 ore
08:00
Donald Trump avertizează Nigeria cu posibile acțiuni militare dacă nu protejează creștinii de atacurile extremiștilor islamiști # Rador
Președintele Donald Trump a amenințat că va dispune acțini militare împotriva Nigeriei dacă guvernul nigerian nu întreprinde măsuri suplimentare pentru a proteja creștinii în fața atacurilor comise de extremiștii islamiști. Într-o postare pe rețelele de socializare, dl Trump a declarat că a dat dispoziție Pentagonului să se pregătească pentru posibile acțiuni, menționând că vor fi […]
07:10
Radio România prin istorie. Episodul 3 – Radioul în anii reconstrucției și începutul comunismului (1945–1950) # Rador
În primăvara anului 1945, România ieșea dintr-un război devastator, cu orașe ruinate, instituții clătinate și o societate aflată între speranță și confuzie. Radioul, tânărul mijloc de comunicare în masă care începuse să cucerească țara în anii ’30 devenea, mai mult decât oricând, o voce esențială a reconstrucției naționale. În acei ani tulburi, microfonul Radiodifuziunii Române […]
Acum 12 ore
23:30
O explozie puternică s-a produs în această seară pe Strada Mihai Viteazul din municipiul Dej, la o casă de locuit. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la faţa locului cu 3 autospeciale de stins incendii, 3 ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță județeană, precum și autospecială care încadrează containerul multirisc. Un bărbat […]
Acum 24 ore
19:50
Loviturile cu rază lungă de acţiune sunt răspunsuri la acţiunile Rusiei (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rachetele cu rază lungă de acțiune sunt răspunsuri la acțiunile Rusiei. Şeful statului ucrainean a făcut această declarație în cadrul discursului său video nocturn, relatează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. Volodimir Zelenski a menționat că a primit un raport de la comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirski, […]
19:50
În aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu s-au făcut verificări și revizii periodice ale instalațiilor # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – În aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu s-au făcut verificări și revizii periodice ale instalațiilor, arată o analiză făcută recent la nivelul național de Asociația Energia Inteligentă. Dacă până în 2011 furnizorul era obligat să se ocupe de acest lucru, acum clientul final are responsabilitatea să acceseze serviciile unei […]
19:00
Autoritățile locale pot cere împrumuturi de la stat prin Tezorerie până la sfârșitul anului, pentru a continua investițiile începute, dar și pentru asigurarea serviciilor de termoficare, a anunțat ministrul de finanțe Alexandru Nazare. El a precizat că termenul de depunere a cererilor, care expirase vineri, a fost prelungit până la 31 decembrie, iar Guvernul a […]
19:00
Realizator: Gabriela Mitrovici – Doi turiști au rămas blocați pe munte după ce și-au continuat ascensiunea, deși au fost sfătuiți de salvamontiști să se întoarcă, pentru că nu aveau echipament corespunzător. O altă echipă de salvatori a fost nevoită să ajungă în zona hornului Mălăiești din Munții Bucegi pentru a-i recupera. Cei care nu i-au […]
18:00
Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări sau acte de violență (IGPR) # Rador
Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări sau acte de violență, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul General, după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat că nu au fost luate măsuri, deși a reclamat că a primit 90 de amenințări cu moartea. IGPR precizează că s-a deschis un dosar penal și se desfășoară […]
18:00
Președintele director general al SRR, Răzvan Ioan Dincă, a subliniat că Radio România rămâne un reper # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – În urmă cu fix 97 de ani începea povestea Radio România. 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, era difuzată prima emisiune a Societății de Difuziune Radiotelefonică din România, iar primele cuvinte, „Alo, alo, aici Radio București”, au fost rostite de președintele societății Dragomir Hurmuzescu. Radio România este de 97 de ani […]
17:50
UE analizează opţiuni pentru a satisface nevoile financiare şi militare ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027 # Rador
După un summit neconcludent, liderii UE au însărcinat Comisia Europeană să analizeze „opțiunile” pentru a satisface nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru anul viitor și 2027. Cum ar putea arăta aceste opțiuni? Ceasul ticăie rapid pentru ca Uniunea Europeană să găsească o modalitate de a sprijini angajamentele financiare și militare ale Ucrainei înainte ca […]
17:50
Fostul preşedinte american Barack Obama se implică în campaniile pentru alegerile statale din Virginia şi New Jersey # Rador
Mai sunt doar câteva zile până la alegerile importante din mai multe state americane și, chiar și în cazul acestor competiții în afara ciclului electoral, politica națională este foarte importantă. Răspunsurile la administrația Trump au fost în centrul campaniilor pentru funcția de guvernator atât în New Jersey, cât și în Virginia, iar democrații din fiecare […]
16:20
Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a finalizat pregătirile pentru cea mai spectaculoasă şi luxoasă ceremonie de inaugurare a ceea ce a fost descris ca fiind „cel mai mare muzeu arheologic din lume”. Marele Muzeu Egiptean, situat în apropiere de piramidele din complexul Giseh găzduieşte colecţii remarcabile de bogăţii ale faraonilor, inclusiv celebrele relicve ale faraonului-băiat […]
16:10
Un bărbat și o femeie au fost uciși și cel puțin 10 persoane au fost rănite sâmbătă într-un schimb de focuri într-un sat de pe insula grecească Creta, în ceea ce un înalt oficial al poliției a descris ca fiind o răzbunare de familie. Poliția nu a oferit informații imediate despre presupusul atacator, care a […]
16:00
Portul Dover din Marea Britanie a amânat implementarea controalelor biometrice la frontiera UE # Rador
Portul britanic Dover a amânat implementarea planificată a noilor controale biometrice la frontieră ale Uniunii Europene pentru pasagerii auto, deoarece autoritățile franceze nu au dat încă undă verde, au anunțat sâmbătă autorităţile portuare. Luna trecută, UE a început să introducă treptat Sistemul de intrare/ieșire (EES), mult întârziat, pentru toți cetățenii din afara UE, inclusiv pentru […]
15:40
Realizator: Nicoleta Turcu – Noul Guvern al Republicii Moldova urmează să-şi preia atribuţiile, după ce a depus astăzi jurământul în prezenţa preşedintei Maia Sandu şi a sefului Parlamentului, Igor Grosu. Premierul Alexandru Munteanu, un economist în vârstă de 61 de ani, a obţinut aseară votul de încredere al deputaţilor, beneficiind de majoritatea parlamentară a partidului […]
15:40
Ucraina cere sancţiuni împotriva Rosatom, după cele mai recente atacuri ruseşti asupra unor instalaţii # Rador
Ucraina condamnă atacurile rusești asupra stațiilor electrice care alimentează centralele nucleare şi face apel la sancţiuni împotriva Rosatom. Într-un comunicat de presă remis, sâmbătă, Ministerul ucrainean de Externe a denunțat noile lovituri deliberate ale Rusiei asupra substațiilor responsabile de alimentarea externă stabilă a centralelor atomice, calificându-le drept o amenințare directă la adresa securității nucleare. Potrivit […]
15:40
Volodimir Zelenski a anunțat aprobarea unui nou pachet de sancțiuni ucrainene împotriva a 50 de cetăţeni ruși # Rador
‘Am luat noi decizii privind aplicarea unor sancțiuni: este vorba în principal despre peste 50 de persoane – majoritatea cetățeni ruși – care lucrează pentru războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, pentru industria de apărare rusă și pentru propaganda rusă’, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în mesajul său. Potrivit lui Zelenski, Ucraina va transmite […]
15:40
Premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, care a depus jurământul duminică. El a transmis într-un mesaj că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil./rpatulea/ilapadat (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 1 noiembrie)
15:40
Zeci de mii de protestatari s-au adunat sâmbătă în al doilea oraș al Serbiei ca mărime, Novi Sad, la un an de la prăbușirea copertinei unei gări care a provocat moartea a 16 persoane, dezlănțuind nemulțumirea față de presupusa corupție și lipsa de responsabilitate pe care mulți le acuză pentru dezastru. Lunile de proteste din […]
15:30
New Mexico a devenit primul stat din SUA care oferă servicii gratuite de îngrijire a copiilor # Rador
New Mexico a devenit sâmbătă primul stat american care oferă servicii gratuite de îngrijire a copiilor pentru toți locuitorii săi, în încercarea de a stimula economia și de a îmbunătăți nivelul educației și al asistenței sociale pentru copii. Statul New Mexico era clasat drept cel mai slab din țară la acest capitol. În cadrul programului, […]
13:40
Rămășițe umane transferate de Hamas în Israel nu aparțin niciunui ostatic, relatează presa israeliană # Rador
Rămășițe umane transferate în Israel nu aparțin niciunuia dintre ostaticii luați captivi de gruparea militantă palestiniană Hamas, a anunțat sâmbătă presa israeliană./cstoica/amirea (REUTERS – 1 noiembrie)
13:00
Maia Sandu a semnat decretul de numire a Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Componența cabinetului de miniștri # Rador
Decretul privind numirea Guvernului Munteanu a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina oficială a Președinției Republicii Moldova, comunică MOLDPRES. Documentul marchează etapa finală a procesului de formare a Executivului, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Noul Guvern va avea 14 ministere și cinci […]
12:50
ANAF anunță companiile de stat cu datorii neachitate că trebuie să plătească aceste obligații fiscale # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță companiile de stat care au datorii neachitate către bugetul țării până la 30 septembrie că trebuie să plătească aceste obligații fiscale. Potrivit unui comunicat al Fiscului, în această situație sunt aproape 250 de firme cu capital integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice, centrale ori locale, […]
12:30
Municipiul Bistrița a fost inclus oficial în rețeaua orașelor creative UNESCO în domeniul Arhitectură # Rador
Municipiul Bistrița a fost inclus oficial în rețeaua orașelor creative UNESCO în domeniul Arhitectură, nou înființat. Anunțul a fost făcut ieri, de Ziua Mondială a Orașelor. Apar pe listă, în total, 58 de orașe, între care Gdansk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans și Varna. Bistrița se alătură astfel, pe plan intern, altor orașe aflate în […]
12:30
Cel puțin nouă oameni au murit sâmbătă dimineața în urma unei busculade la un templu din statul Andhra Pradesh, din sudul Indiei, a declarat un oficial local, care a menționat că mai multe alte persoane au fost rănite. Busculada a avut loc în timp ce credincioșii se adunau la templul Sri Venkateswara Swamy din orașul […]
12:20
Cei 5 pompieri răniți într-un accident rutier produs în apropierea localității Albota se află sub supraveghere medicală # Rador
Cei 5 pompieri răniți într-un accident rutier produs în apropiere a localității Albota din județul Olt au fost internați la spitale din județul Argeș, conștienți și stabili hemodinamic și respirator. Toți se află sub supraveghere medicală, iar viața nu le este pusă în pericol. Autospeciala de stingere în care se aflau s-a răsturnat aseară pe […]
12:10
UE anunță că va continua să colaboreze cu China în domeniul politicilor de control al exporturilor # Rador
Uniunea Europeană și China vor continua să colaboreze în domeniul politicilor de control al exporturilor, a declarat, sâmbătă, șeful Comisiei Europene pentru Comerț, la o zi după ce oficialii UE și chinezi s-au întâlnit la Bruxelles. Oficialii au purtat discuții în încercarea de a atenua tensiunile comerciale, în special cu privire la extinderea de către […]
12:10
Șeful Administrației Militare Regionale Mikolaiv, Vitali Kim, a confirmat că, în urma atacului cu rachetă de sâmbătă dimineaţă, un civil a fost ucis, iar alţi 15 au fost răniţi. Racheta utilizată de armata rusă a fost, conform primelor informații, de tip Iskander-M. Printre cei răniți la Mikolaiv se află și un copil. De asemenea, au […]
11:00
Regiunea Herson – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu doi morţi şi 22 de răniţi # Rador
Şeful Administraţiei Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că doi oameni au murit şi 22 au fost răniţi, în atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore. Potrivit unui comunicat remis sâmbătă dimineaţă, ruşii au atacat Herson, Ciornobaivka, Berislav, Zolota Balka, Inhuleț și alte 20 de așezări din regiune. Ruşii au bombardat efectuând atacuri aeriene […]
10:50
„Alo, alo, aici Radio București, România!”. Pe 1 noiembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Radioului # Rador
În Republica Moldova astăzi, 1 noiembrie, este marcată Ziua Națională a Radioului, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în anul 2023, transmite Radio Chișinău. Până în anul 2023, Ziua Radioului cu care se identific, postul public de radio din Republica Moldova, era legată de înființarea, la 30 octombrie 1930, la Tiraspol, în stânga Nistrului, a […]
10:30
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA transmite respectul și felicitările sale tuturor profesioniștilor din Radioul Public, una dintre cele mai importante instituții jurnalistice ale României, un veritabil vector de informare al societății românești încă din anul 1928. De aproape un secol, Radio România a fost și rămâne un reper al credibilității și al echilibrului în spațiul […]
10:30
Regiunea Moscova – Spionajul militar ucrainean a distrus trei conducte ale oleoductului strategic „Kolțevoi” # Rador
Explozii puternice s-au auzit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în regiunea Moscova, unde Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei a reușit să distrugă simultan trei conducte ale oleoductului strategic „Kolțevoi” – scrie RBC-Ucraina. Surse din GUR au declarat că, pe 31 octombrie, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de spionajul […]
Ieri
09:50
Şeful Administrației Militare Regionale Mikolaiv, Vitali Kim, a raportat că, sâmbătă dimineată, armata de invazie a Rusiei a lovit centrul regional cu rachete balistice. Potrivit lui Kim, alarma aeriană a fost declanşată la ora 06:57, vizând întreaga regiune. Oficialul a precizat că rușii au folosit rachete balistice pentru atac, iar, la scurt timp după aceea, […]
09:30
Mii de persoane din întreaga Serbie s-au adunat în orașul Novi Sad pentru a marca un an de la tragedia de la gara din oraș, unde un acoperiș s-a prăbușit, ucigând 16 oameni, incident care a dus la izbuncirea unor proteste în masă. Studenții au convocat o manifestație în masă pentru a comemora victimele tragediei. […]
09:10
SUA – Doi judecători federali au decis că administrația Trump nu poate suspenda sistemul de sprijin alimentar SNAP # Rador
Doi judecători federali americani au decis că administrația Trump nu poate suspenda sistemul de sprijin alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului guvernului american. Potrivit deciziei judecătorilor, guvernul trebuie să acceseze fonduri de urgență pentru a acorda aceste ajutoare, cunoscute sub numele de SNAP (sistemul SNAP funcționează prin carduri de debit reîncărcabile […]
09:00
Un incendiu a izbucnit în regiunea ucraineană Poltava, pe teritoriul unei instalaţii de extracție a gazului, după un atac lansat de armata rusă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizate 22 de autospeciale și 93 de pompieri. Incendiul a fost complet lichidat la ora 06:02, conform informațiilor furnizate de Serviciul […]
08:50
Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, acuză SUA că încearcă să justifice un război împotriva națiunii sale # Rador
Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a acuzat din nou SUA că încearcă să justifice un război împotriva națiunii sale, pe fondul acumulării de forțe militare americane în zona Caraibilor. Dl Maduro a declarat că SUA urmărește resursele naturale ale țării sale. „Adevărul este că Venezuela este inocentă, iar tot ce s-a făcut împotriva Venezuelei este să […]
08:30
Ucraina – Peste 120.000 de persoane au fost evacuate de pe linia frontului, în ultimele cinci luni # Rador
Autorităţile ucrainene au raportat că, în ultimele cinci luni, din zonele aflate pe linia frontului, au fost evacuate 121.500 de persoane, dintre care aproximativ 14.000 de copii și aproape 4.000 de persoane cu mobilitate redusă. Potrivit Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, cele mai multe persoane au fost evacuate din regiunea Doneţk – peste 84.000. De […]
08:20
Armata chineză transmite că a monitorizat o patrulă comună organizată de Filipine în Marea Chinei de Sud # Rador
Armata chineză a declarat, sâmbătă, că a monitorizat și urmărit o patrulă comună organizată de Filipine în disputata Mare a Chinei de Sud, pe 30 și 31 octombrie. Tian Junli, purtător de cuvânt al Comandamentului Teatrului de Operațiuni Sudic al Armatei Populare de Eliberare, a declarat că patrula comună, cu parteneri pe care nu i-a […]
08:20
Tanzania – Comisia electorală a anunțat că președinta Samia Suluhu Hassan a câștigat detașat alegerile prezidențiale # Rador
Comisia electorală din Tanzania a anunțat, sâmbătă, că președinta Samia Suluhu Hassan a câștigat alegerile cu aproape 98% din voturi, în urma cărora au izbucnit proteste violente în toată țara săptămâna aceasta. Rezultatul îi oferă lui Hassan, care a preluat puterea în 2021, după moartea predecesorului său, un mandat de cinci ani pentru a guverna […]
07:40
„Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – RADIO ROMÂNIA aniversează astăzi 97 de ani de la prima emisie. Sunt 97 de ani de istorie, de la celebrul de acum „Alo, alo, aici e Radio”, la emisiunile pentru copii difuzate începând din 1929, prima operă „Aida” de Giuseppe Verdi, difuzată în direct în același an, primul meci […]
07:10
Introducere Într-o epocă în care sunetul era încă un miracol tehnologic, iar informația se transmitea mai degrabă prin ziare sau prin viu grai, România intra, în toamna anului 1928, într-o nouă eră: cea a radioului. Era un pas uriaș pentru o țară care, abia trecută prin Marea Unire, își căuta identitatea culturală și modernitatea instituțională. […]
07:10
Radio România în momentele esențiale ale istoriei: o cronică în episoade pentru Ziua Radioului (1 noiembrie) # Rador
Introducere Pe 1 noiembrie 1928, în urma unui efort colectiv al oamenilor de știință, inginerilor și pasionaților de radiofonie, a răsunat pentru prima dată în eter apelul „Alo, alo, aici Radio București!”. Acest moment marchează nașterea radiodifuziunii publice române instituția care, sub diverse forme organizaționale, avea să însoțească deciziile, crizele, bucuriile și transformările societății românești […]
06:20
Motto: „Menirea înaltă a radiofoniei constă tocmai în totalitatea condiţiilor ce o determină a transforma şi crea în noi trebuinţe spirituale, pe care ea singură are calitatea de a le satisface… Organizarea programelor de radio nu poate fi deci un product întâmplător, arbitrar, capricios şi subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chibzuită instituţie, […]
