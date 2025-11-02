Ce șanse reale la titlu are, de fapt, Rapid. Verdictul ferm al lui Ioan Becali: “Asta le mai trebuie”
Fanatik, 2 noiembrie 2025 09:50
Giovanni Becali a dat verdictul în cazul șanselor lui Rapid la titlu în acest sezon. Ce recomandări le-a făcut, de fapt, giuleștenilor pentru a avea succes.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
09:50
Ce șanse reale la titlu are, de fapt, Rapid. Verdictul ferm al lui Ioan Becali: “Asta le mai trebuie” # Fanatik
Giovanni Becali a dat verdictul în cazul șanselor lui Rapid la titlu în acest sezon. Ce recomandări le-a făcut, de fapt, giuleștenilor pentru a avea succes.
09:40
Ciprian Marica nu știa de plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia. Cum a reacționat când a aflat vestea # Fanatik
Ciprian Marica s-a arătat total surprins de faptul că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul Legiei Varșovia. Care a fost reacția fostului atacant al naționalei României.
Acum o oră
09:20
Robert Niță a făcut o analiză completă înainte de Universitatea Craiova - Rapid. Ce spune fostul jucător al giuleștenilor despre derby-ul din etapa 15 din SuperLiga.
Acum 2 ore
09:10
Florin Răducioiu și iubirea pătimașă pentru Janine, cadouri de sute de mii de euro! Ioan Becali a intrat în casă peste ea ca să-i recupereze banii: “S-a ascuns în pod, iar Florin îi tăia blănurile cu cuțitul de nervi!” # Fanatik
Povestea demnă de scenariu de film. Cum a recuperat Giovanni Becali mașina și banii lui Florin Răducioiu după relația avută cu Janine. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
09:10
Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A vândut pe bandă rulantă # Fanatik
Dan Șucu a reușit să mai dea o lovitură în lumea afacerilor. Domeniul în care patronul de la Rapid a început să înregistreze rezultate financiare foarte bune.
08:50
Cum i-a dat o palmă Dănuț Lupu patronului lui Panathinaikos: „Pui de cățea, înjuri la mine?! Mi-a pus pistolul la cap și l-am plesnit!” # Fanatik
Dănuț Lupu a fost mereu un jucător rebel. Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai României, fostul mijlocaș a evoluat inclusiv la Panathinaikos, unde a avut o relație zbuciumată cu Vardis Vardinogiannis
08:30
Cadoul de mii de euro primit fostul jucător al Stelei de la antrenorul secund: “Nu știau ce e ăla!” # Fanatik
Cadoul care l-a dat pe spate pe fostul jucător de la Steaua. Ce a primit de la antrenorul secund și cum au reacționat, de fapt, cei din jur.
Acum 4 ore
08:10
Dan Alexa, surprins în compania unei celebre vedete tv, după Asia Express. Cum s-au afișat cei doi # Fanatik
Dan Alexa a fost surprins în compania unei celebre vedete tv. După Asia Express, antrenorul Politehnicii Timișoara pare că își vede mai departe de viață și a uitat de divorț.
08:10
Se construiește, în sfârșit, „bijuteria arhitecturală” care-l va face foarte fericit pe Gică Hagi. Suma investită e uriașă, se dau 100.000.000 de euro # Fanatik
Până în 2027, vor începe lucrările la proiectul care îl va face fericit pe Gică Hagi. Unde se va construi „bijuteria arhitecturală” care va purta numele legendarului fotbalist.
07:50
Pe urmele tatălui! Gol superb marcat de fiul lui Cristiano Ronaldo! Comentatorii au înnebunit când au văzut reușita. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo are motive să fie mândru. Fiul său a marcat un nou gol pentru Portugalia U16, iar comentatorii au înnebunit când au văzut reușita micului star.
07:30
Ciprian Marica ridică în slăvi staff-ul lui Dinamo după „remontada“ cu CFR. Care au fost remarcații fostului atacant # Fanatik
Ciprian Marica a fost impresionat de modul în care staff-ul tehnic al lui Dinamo a gestionat ultimele minute ale meciului cu CFR. Ce a spus despre Zejko Kopic.
07:10
Reacția lui Darius OIaru după „dubla” din U Cluj – FCSB 0-2: „Așa vine moralul. Trebuie să ne ridicăm nivelul!” # Fanatik
Cum au reacționat jucătorii de la FCSB după victoria din deplasare cu U Cluj. Ce au spus, de fapt, căpitanul Darius Olaru și tânărul Ionuț Cercel.
07:10
Doar miliardarul Ion Țiriac putea face asta. Mașina spectaculoasă, de 3 milioane de dolari, cu care a înnebunit toată planeta # Fanatik
Gestul prin care Ion Țiriac a reușit să îi lase muți de uimire până și pe străini. Ce a putut să facă magnatul român cu o mașină de 3 milioane de dolari.
Acum 12 ore
00:50
Elias Charalambous a avut un remarcat surpriză după meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Universitatea Cluj, 2-0, după dubla semnată de Darius Olaru, etapa cu numărul 15 a SuperLigii.
00:30
Mihai Stoica, reacție vehementă după U Cluj – FCSB 0-2. Mesaj la miezul nopții: „E ireal! Merita 3 galbene” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat la miezul nopții după U Cluj - FCSB 0-2. Ce a spus despre eliminarea lui Alessandro Murgia, de fapt.
00:20
Gigi Becali a anunțat cine va fi noul director sportiv de la FCSB: „Merge să urmărească un jucător” # Fanatik
FCSB e aproape să aibă un nou director sportiv, iar Gigi Becali a anunțat, imediat după victoria cu U Cluj, 2-0, de ce depinde ca mutarea să se realizeze cât mai curând.
00:00
Sărbătoarea „roș-albaștrilor” după U Cluj – FCSB 0-2. Daniel Bîrligea s-a dus direct la iubita sa. Foto # Fanatik
Cum au sărbătorit jucătorii lui Elias Charalambous victoria cu U Cluj. Momentul deosebit cu Daniel Bîrligea după finalul jocului de pe Cluj Arena.
1 noiembrie 2025
23:40
Gigi Becali s-a enervat și a sunat pentru a-l certa pe jucătorul FCSB-ului, chiar în timpul partidei cu U Cluj: „E prima dată când fac asta” # Fanatik
Gigi Becali a recunoscut că a fost supărat după victoria FCSB-ului, 2-0, cu U Cluj, și a sunat oamenii din staff pentru a-l certa pe unul dintre jucători.
23:20
Pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 2 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Universitatea Craiova - Rapid.
23:20
Absență importantă pentru FCSB la partida cu Hermannstadt. Va fi suspendat și înlocuitorul său este accidentat # Fanatik
FCSB a primit o veste proastă după meciul disputat cu Universitatea Cluj, etapa cu numărul 15, și câștigat cu 2-0, fără mari emoții, după dubla semnată de Darius Olaru.
23:20
Ofertă de 7.000.000 de euro pentru Daniel Bîrligea! Gigi Becali a anunțat unde poate ajunge atacantul de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali a reacționat imediat după meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB, încheiat cu victoria formației pe care o patronează, 2-0, și a anunțat că are ofertă pentru Daniel Bîrligea.
23:10
Gigi Becali a criticat un titular după U Cluj – FCSB 0-2: „Fotbalul nu stă într-o pasă”. Ce jucători au fost lăudați și ce declarație surpriză a făcut despre Olaru # Fanatik
Gigi Becali, reacție categorică după U Cluj - FCSB 0-2. Pe cine a pus la zid patronul campioanei și pe cine a lăudat, de fapt, după succesul din etapa a 15-a.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 2 noiembrie 2025. Câștig de 240 de lei cu fotbal din Austria! # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 2 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 240 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din prima ligă a Austriei.
22:40
Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a avut parte de un meci de infarct împotriva celor de la Al Fayha, echipă care a tras cu dinții de un egal până în ultimele secunde.
22:40
Cristi Coste observă 5 detalii după U Cluj – FCSB 0-2. Așa se întâmplă când joacă și Olaru, și Tănase! # Fanatik
Unul dintre derby-urile etapei cu numărul 15 din SuperLiga, U Cluj - FCSB. s-a disputat pe Cluj Arena și a fost decis în prima repriză, după golul lui Darius Olaru și eliminarea lui Murgia.
22:20
David Miculescu a intrat după pauză în U Cluj – FCSB. Fotbalistul campioanei, revenire rapidă după accidentarea suferită în Cupă! # Fanatik
David Miculescu s-a întors pe teren chiar la meciul U Cluj - FCSB. Cui i-a luat locul fotbalistul revenit după accidentarea din Cupă în 3-1 cu Gloria Bistrița.
21:30
„Bomber” Darius Olaru! Căpitanul FCSB, celebrare inedită după golul marcat cu U Cluj. Video # Fanatik
Darius Olaru a deschis scorul cu un super gol în U Cluj - FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor a celebrat apoi cu stil cea de-a doua sa reușită din acest sezon de SuperLiga
21:30
Show de toată frumusețe făcut de suporterii lui U Cluj la meciul cu FCSB. Ce scenografie au realizat și cum au acompaniat totul cu un show pirotehnic.
Acum 24 ore
21:10
Maria Iordănescu, clipe de groază în vacanță: „La un pas să fim jefuiți, dacă nu și mai rău!”. Video # Fanatik
Maria Iordănescu a trăit clipe de groază în ultima vacanță. Fiica lui Anghel Iordănescu a fost la Roma alături de soțul ei. Cei doi au fost urmăriți și aproape să fie jefuiți
20:50
Fotbalul oferă de multe ori povești cum nici la Hollywood nu vezi, iar astăzi am avut parte de o confruntare cu un scenariu demn de orice film de Oscar.
20:30
Formația patronată de Dan Șucu, Genoa, a rămas fără antrenor după ce Patrick Vieira a fost pus pe liber, iar presa din Italia a anunțat ce variante are echipa românului.
20:10
Florin Tănase a stat la poze si a dat autografe chiar înaintea meciului! Starul de la FCSB asaltat pe Cluj Arena. Video # Fanatik
Florin Tănase a fost asaltat de fani înainte de U Cluj - FCSB. „Decarul” campioanei en-titre s-a fotografiat cu fanii și le-a dat autografe chiar de la marginea terenului
20:00
Gafa monumentală, cum nici în SuperLiga nu vezi! Imaginile virale din Bundesliga cu golul de cascadorii râsului # Fanatik
Astăzi pare a fi ziua gafelor de proporții în fotbalul mondial, asta după ce am avut o ratare uriașă în Spania, nici cei din Germania nu se lasă mai prejos și vin cu o fază incredibilă.
19:30
Nicolae Dică, director sportiv la FCSB?! Anunțul fostului atacant despre retragerea din antrenorat: „Mihai Stoica îmi zicea să vin lângă el” # Fanatik
Nicolae Dică vrea să își reconfigureze cariera. Ce plan are acum fostul antrenor de la FCSB după propunerea primită în urmă cu ceva timp de la Mihai Stoica.
19:20
Simona Halep, în ”inspecție” la Turneul Campioanelor. Ce a făcut sportiva alături de directoarea Garbine Muguruza # Fanatik
Simona Halep a primit un rol important la Turneul Campioanelor de la Riad și la prima vedere pare că sportiva vrea să se asigure că totul e în regulă.
19:00
Titularul de la FCSB, superstar în presa internațională. Capitolul la care e numărul 1. Foto # Fanatik
FCSB nu traversează cea mai bună perioadă din istorie, dar jucătorii campioanei continuă să impresioneze. Un titular a fost elogiat în presa internațională
18:30
Ioan Ovidiu Sabău a oferit un pronostic neașteptat pentru U Cluj - FCSB. Fostul antrenor al „șepcilor roșii” a plecat de la gruparea de pe Cluj Arena în urmă două săptămâni
18:20
Mario Balotelli a văzut că Șucu l-a demis pe Vieira și a postat 4 cuvinte pe rețelele sociale # Fanatik
Genoa a rămas fără antrenor, după ce Dan Șucu a decis să-l dea afară pe Patrick Vieira, în urna unui start de sezon dezastruos, iar Mario Balotelli nu s-a abține și l-a atacat pe fostul său tehnician.
18:10
Fanatik SuperLiga, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după U Cluj – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 2 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după U Cluj - FCSB
17:40
Incredibil! Jucătorul de 80.000.000 de euro s-a făcut de râs sub privirile lui Andrei Rațiu # Fanatik
Partida dintre Villarreal și Rayo Vallecano, din La Liga, una în care Andrei Rațiu a fost integralist, a avut parte de un moment cum rar se vede la un asemenea nivel.
17:10
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia # Fanatik
Mihai Stoica a spus totul despre oferta primită de Elias Charalambous de la Legia Varșovia. Cum a comentat, de fapt, mandatul lui Edi Iordănescu în Polonia.
16:50
Dezamăgirea lui Ciprian Marica față de acțiunile lui Rădoi la Universitatea Craiova: „Părea că poate!” # Fanatik
Ciprian Marica s-a arătat dezamăgit, pe alocuri, de cum a gestionat Mirel Rădoi anumite probleme și discuții ivite la Craiova. Ce sfat le-a dat celor care conduc clubul din Bănie.
16:40
Sportiva din România care a vrut să își părăsească țara pentru a se muta în SUA. Ce a făcut-o să se răzgândească în final # Fanatik
O faimoasă sportivă din România a ajuns la un moment dat în punctul în care s-a gândit să își părăsească țara pentru a se muta în SUA, dar s-a răzgândit ulterior.
16:20
După doi ani de absență, România se întoarce la Eurovision! Decizie de ultim moment luată de TVR # Fanatik
România va participa la Eurovision în 2026. După doi ani consecutivi de absență, țara noastră revine în forță la concursul internațional de muzică.
16:10
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec # Fanatik
Mihai Stoica a făcut radiografia situației critice în care se află FCSB. Președintele C.A. a vorbit despre mai mulți jucător, în frunte cu alintatul Denis Alibec
15:50
Andrei Nicolescu l-a certat în direct pe Radu Naum după Dinamo – CFR Cluj: „Ești puțin supărat după victoria asta” # Fanatik
Dispută în direct între Andrei Nicolescu și moderatorul Radu Naum. Ce schimb de replici a existat între cei doi după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
15:40
Derby-ul de vineri seara, din etapa a 15-a a SuperLigii, Dinamo - CFR Cluj, s-a terminat cu victoria „câinilor”, scor 2-1. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care Jandarmeria a aplica sancțiuni
15:20
Un jucător din SuperLiga calificat la CM din 2026, ofertat de un club important: „Mi-ar plăcea să joc contra lui Ronaldo și a României!”. Are un frate geamăn fotbalist # Fanatik
Un jucător din SuperLiga, ofertat de o echipă tare după ce s-a calificat la Campionatul Mondial. Are un frate geamăn care joacă în cupele europene și vrea să se dueleze cu România
15:10
Gigi Becali, mega lovitură de 6 milioane de euro înainte de U Cluj – FCSB: „Bănuțul a intrat în cont!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dat lovitura chiar înaintea meciului U Cluj - FCSB. Cum a reușit să încaseze, de fapt, în plin sezon competițional, 6 milioane de euro.
14:50
Ungurii cumpără teren lângă Dan Șucu pentru un proiect de mare amploare. Investiția e una fabuloasă # Fanatik
Ungurii se pregătesc să dea o mega lovitură în România și cumpără un teren chiar lângă Dan Șucu. Un proiect de mare amploare ar urma să fie implementat aici.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.