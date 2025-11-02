Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. 10 oameni în stare gravă
Newsweek.ro, 2 noiembrie 2025 09:50
Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...
Acum 5 minute
10:10
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața și peste 10 au fost rănite în urma unei explozii care a...
Acum 30 minute
09:50
Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...
09:50
Ucraina a lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Petrolier și instalații portuare, în flăcări # Newsweek.ro
Dronele Ucrainei au lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Un petrolier și instalații din portul Tuap...
09:40
Un psihiatru explică ce este burnout-ul și menționează fatigabilitatea, senzaţia de nepuţinţă și iri...
Acum o oră
09:20
Retragerea trupelor SUA din România dispusă de Trump, blocată de Congres? S-a format o alianță # Newsweek.ro
O alianţă bipartită, formată din personalităţi influente din domeniul Apărării din Congresul SUA, in...
Acum 2 ore
09:00
Știm când vom merge pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 # Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
08:20
Judoka Roxana Vișa, medalie de argint pentru România la Campionatele Europene de judo Under-23 # Newsweek.ro
După ce Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg, judoka Roxana Vișa a câștigat medalia de argint...
Acum 4 ore
08:00
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul # Newsweek.ro
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul....
07:50
Soluții naturale pentru a curăța oglinda fără a lăsa urme. Ai nevoie de 2 ingrediente din bucătărie # Newsweek.ro
Dacă vrei să eviți folosirea chimicalelor și vrei o oglindă curată, fără urme, poți prepara acasă do...
07:40
Celebrul hamburger din Kentucky, vândut la noi, are peste 85% din ingrediente produse în România # Newsweek.ro
Multe din produsele renumitelor lanțuri de restaurante care activează la noi folosesc într-o proporț...
07:30
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii, sensibili # Newsweek.ro
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii sunt sensi...
07:20
"Lista neagră" a aparatelor care nu trebuie băgate niciodată într-un prelungitor. Risc de incendiu # Newsweek.ro
Folosirea incorectă a unui prelungitor poate transforma un obiect banal din casă într-un real perico...
07:10
Cât costă o operație de cataractă pentru pensionari? Se plătește din pensie sau e decontată? # Newsweek.ro
Operația de cataractă este una dintre cele mai frecvente intervenții oftalmologice realizate în Româ...
Acum 12 ore
22:40
Dacă Guvernul Bolojan ar decide mâine să reducă numărul polițiștilor locali, Regiunea Nord-Est ar fi...
22:40
Credeți că nu mai vorbește lumea la telefonul fix? Ieșenii vorbesc, cumulat, circa 150.000 ore # Newsweek.ro
Cândva, fiecare apartament din Iași avea un telefon fix. Era zgomotul de fundal al serilor, al discu...
Acum 24 ore
20:50
Explozie urmată de incendiu la un imobil din Dej, judeţul Cluj. O persoană nu a reuișit să iasă # Newsweek.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din...
20:40
Atac armat sângeros în Creta. Doi morți și 15 răniți după un posibil conflict între două familii # Newsweek.ro
Atac armat sângeros în Creta. Doi morți și 15 răniți după un posibil conflict între două familii. Po...
20:20
Liderul Siriei, Ahmed Al-Sharaa, merge la Washington pentru un acord cu Președintele Donald Trump # Newsweek.ro
Liderul Siriei, Ahmed Al-Sharaa, merge la Washington pentru un acord cu Președintele Donald Trump. P...
20:10
China pregătește lansarea navei Mengzhou-1 în 2026, noua generație pentru zboruri cu astronauți # Newsweek.ro
China pregătește lansarea navei Mengzhou-1 în 2026, noua generație pentru zboruri cu astronauți. Chi...
19:50
Persoanele vulnerabile vor beneficia de ajutor la încălzire şi de suplimentul pentru energie # Newsweek.ro
Persoanele vulnerabile vor beneficia de ajutor la încălzire şi de suplimentul pentru energie. Spriji...
19:40
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween din Stuttgart, Germania # Newsweek.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween din Stuttgart, Germania. Poli...
19:20
Casa Albă condusă de Donald Trump foloseste meme-uri din jocuri video pentru a recruta agenți vamali # Newsweek.ro
Casa Albă condusă de Donald Trump foloseste meme-uri din jocuri video pentru a recruta agenți vamali...
19:10
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, spune că nu a primit nimic despre Lukoil # Newsweek.ro
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, spune că nu a primit nimic despre preluarea ...
19:10
Nicușor Dan promite nuntă în viitorul apropiat. Acesta a precizat că acest lucru va avea loc 100% # Newsweek.ro
Nicușor Dan promite nuntă în viitorul apropiat. Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu ...
18:50
Yutong - e brandul autobuzului despre care norvegienii au aflat că e condus de chinezi, din România # Newsweek.ro
Yutong este brandul autobuzului chinezesc electric, despre care norvegienii au aflat că poate fi opr...
18:30
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a avut astăzi o întâlnire cu ministrul de stat pentru Europa, ...
18:10
Planul-mamut pregătit de NATO, pentru eventualitatea unui atac rusesc, are nu mai puţin de 4.400 de ...
17:50
Unul dintre bărbaţii care au fost deja arestaţi în jaful de la Luvru va fi judecat miercuri. Nu însă...
17:40
Cristian Erbaşu: 50.000 de angajaţi din Construcţii pot fi disponibilizaţi. Există acest risc! # Newsweek.ro
Cristian Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregi...
16:50
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat # Newsweek.ro
Mulți judecători aleg să iasă la pensie după ce guvernul a anunțat că va depune un nou proiect de tă...
16:10
Câinii regretatei regine Elisabeta a II-a vor rămâne în îngrijirea familiei fostului prinţ Andrew # Newsweek.ro
Cei doi câini din rasa corgi ai regretatei regine Elisabeta a II-a, care au fost adoptaţi de Andrew ...
16:10
Cum face România jocurile Rusiei în sport. Ce impact are Foreign Malign Influence în răboiul hibrid # Newsweek.ro
Sportul este unul dintre cele mai vizibile instrumente de diplomație globală, iar marile puteri, Rus...
15:40
Hegseth: SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a neutraliza o Chină agresivă # Newsweek.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii "acţiunilor destabili...
15:20
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului p...
15:00
Vehiculul spaţial Shenzhou-21, care avea trei astronauţi la bord, s-a conectat cu staţia spaţială ch...
14:50
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%; facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei # Newsweek.ro
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la...
14:30
Atacurile nocturne cu rachete ale Rusiei,la cel mai înalt nivel în octombrie de la începutul anului # Newsweek.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de...
14:10
Arbitrii din liga profesionistă nord-americană de baschet vor fi dotaţi cu căşti începând de sâmbătă...
13:50
Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul de învestire în prezenţa şefei statului Maia Sandu # Newsweek.ro
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de ...
13:40
Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor de Regele Charles. Unde va locui de acum # Newsweek.ro
Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de...
13:20
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România # Newsweek.ro
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România. Penta...
13:00
Bistriţa a fost inclusă oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Orașul devine un model cultural # Newsweek.ro
Bistrița devine oficial un model cultural recunoscut de UNESCO prin Rețeaua Orașelor Creative. Orașu...
12:50
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria # Newsweek.ro
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria....
12:40
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a cerut deja licența # Newsweek.ro
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a solicitat deja acorda...
12:20
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat # Newsweek.ro
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat. T...
12:10
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală # Newsweek.ro
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală...
12:00
Lovitură de grație HUR în inima Rusiei. 3 linii petroliere cruciale pentru armata Rusiei, distruse # Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene au anunțat că au distrus trei linii ale conductei strate...
11:40
Povestea scrisorilor pierdute ale Primului Război Mondial. Mesajele din sticlă găsite după 109 ani # Newsweek.ro
O sticlă cu două scrisori datând din 1916, scrise de doi soldați australieni plecați pe frontul din ...
11:10
Facturi mai mari la curent și căldură din 1 noiembrie. Noua taxă care explodează prețul energiei # Newsweek.ro
De la 1 noiembrie, românii plătesc mai mult pentru curentul electric și căldură, după ce Autoritatea...
10:50
Bilanțul CNAS după Colectiv. Peste 11.000.000 €, costul tratamentului marilor arși în străinătate # Newsweek.ro
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11 milioane de euro pentr...
