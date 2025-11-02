Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. 10 oameni în stare gravă

Newsweek.ro, 2 noiembrie 2025 09:50

Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
10:10
Cel puțin 23 de morți și peste 10 răniți, în urma unei explozii într-un supermarket Newsweek.ro
Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața și peste 10 au fost rănite în urma unei explozii care a...
Acum 30 minute
09:50
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. 10 oameni în stare gravă Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost rănite grav într-un tren din Marea Britanie. 10 sunt în stare gravă. Poli...
09:50
Ucraina a lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Petrolier și instalații portuare, în flăcări Newsweek.ro
Dronele Ucrainei au lovit puternic Rusia în Marea Neagră. Un petrolier și instalații din portul Tuap...
09:40
Ce este burnout-ul? Psihiatru: Fatigabilitate, senzaţie de nepuţinţă, iritabilitate Newsweek.ro
Un psihiatru explică ce este burnout-ul și menționează fatigabilitatea, senzaţia de nepuţinţă și iri...
Acum o oră
09:20
Retragerea trupelor SUA din România dispusă de Trump, blocată de Congres? S-a format o alianță Newsweek.ro
O alianţă bipartită, formată din personalităţi influente din domeniul Apărării din Congresul SUA, in...
Acum 2 ore
09:00
Știm când vom merge pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
08:20
Judoka Roxana Vișa, medalie de argint pentru România la Campionatele Europene de judo Under-23 Newsweek.ro
După ce Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg, judoka Roxana Vișa a câștigat medalia de argint...
Acum 4 ore
08:00
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul Newsweek.ro
Îți cade părul toamna? De ce să folosești apa de la orez o dată pe săptămână pentru a proteja părul....
07:50
Soluții naturale pentru a curăța oglinda fără a lăsa urme. Ai nevoie de 2 ingrediente din bucătărie Newsweek.ro
Dacă vrei să eviți folosirea chimicalelor și vrei o oglindă curată, fără urme, poți prepara acasă do...
07:40
Celebrul hamburger din Kentucky, vândut la noi, are peste 85% din ingrediente produse în România Newsweek.ro
Multe din produsele renumitelor lanțuri de restaurante care activează la noi folosesc într-o proporț...
07:30
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii, sensibili Newsweek.ro
Horoscop 3 noiembrie. Fecioarele au parte de conflicte. Berbecii vor sa fie singuri. Leii sunt sensi...
07:20
&#34;Lista neagră&#34; a aparatelor care nu trebuie băgate niciodată într-un prelungitor. Risc de incendiu Newsweek.ro
Folosirea incorectă a unui prelungitor poate transforma un obiect banal din casă într-un real perico...
07:10
Cât costă o operație de cataractă pentru pensionari? Se plătește din pensie sau e decontată? Newsweek.ro
Operația de cataractă este una dintre cele mai frecvente intervenții oftalmologice realizate în Româ...
Acum 12 ore
22:40
Prea mulți polițiști în unele regiuni, precum Iașul, prea puțini în altele Newsweek.ro
Dacă Guvernul Bolojan ar decide mâine să reducă numărul polițiștilor locali, Regiunea Nord-Est ar fi...
22:40
Credeți că nu mai vorbește lumea la telefonul fix? Ieșenii vorbesc, cumulat, circa 150.000 ore Newsweek.ro
Cândva, fiecare apartament din Iași avea un telefon fix. Era zgomotul de fundal al serilor, al discu...
Acum 24 ore
20:50
Explozie urmată de incendiu la un imobil din Dej, judeţul Cluj. O persoană nu a reuișit să iasă Newsweek.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din...
20:40
Atac armat sângeros în Creta. Doi morți și 15 răniți după un posibil conflict între două familii Newsweek.ro
Atac armat sângeros în Creta. Doi morți și 15 răniți după un posibil conflict între două familii. Po...
20:20
Liderul Siriei, Ahmed Al-Sharaa, merge la Washington pentru un acord cu Președintele Donald Trump Newsweek.ro
Liderul Siriei, Ahmed Al-Sharaa, merge la Washington pentru un acord cu Președintele Donald Trump. P...
20:10
China pregătește lansarea navei Mengzhou-1 în 2026, noua generație pentru zboruri cu astronauți Newsweek.ro
China pregătește lansarea navei Mengzhou-1 în 2026, noua generație pentru zboruri cu astronauți. Chi...
19:50
Persoanele vulnerabile vor beneficia de ajutor la încălzire şi de suplimentul pentru energie Newsweek.ro
Persoanele vulnerabile vor beneficia de ajutor la încălzire şi de suplimentul pentru energie. Spriji...
19:40
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween din Stuttgart, Germania Newsweek.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween din Stuttgart, Germania. Poli...
19:20
Casa Albă condusă de Donald Trump foloseste meme-uri din jocuri video pentru a recruta agenți vamali Newsweek.ro
Casa Albă condusă de Donald Trump foloseste meme-uri din jocuri video pentru a recruta agenți vamali...
19:10
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, spune că nu a primit nimic despre Lukoil Newsweek.ro
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, spune că nu a primit nimic despre preluarea ...
19:10
Nicușor Dan promite nuntă în viitorul apropiat. Acesta a precizat că acest lucru va avea loc 100% Newsweek.ro
Nicușor Dan promite nuntă în viitorul apropiat. Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu ...
18:50
Yutong - e brandul autobuzului despre care norvegienii au aflat că e condus de chinezi, din România Newsweek.ro
Yutong este brandul autobuzului chinezesc electric, despre care norvegienii au aflat că poate fi opr...
18:30
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa Newsweek.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a avut astăzi o întâlnire cu ministrul de stat pentru Europa, ...
18:10
Planul-mamut pregătit de NATO, pentru eventualitatea unui atac rusesc Newsweek.ro
Planul-mamut pregătit de NATO, pentru eventualitatea unui atac rusesc, are nu mai puţin de 4.400 de ...
17:50
Unul dintre bărbaţii arestaţi în jaful de la Luvru va fi judecat. Nu pentru jaf Newsweek.ro
Unul dintre bărbaţii care au fost deja arestaţi în jaful de la Luvru va fi judecat miercuri. Nu însă...
17:40
Cristian Erbaşu: 50.000 de angajaţi din Construcţii pot fi disponibilizaţi. Există acest risc! Newsweek.ro
Cristian Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregi...
16:50
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat Newsweek.ro
Mulți judecători aleg să iasă la pensie după ce guvernul a anunțat că va depune un nou proiect de tă...
16:10
Câinii regretatei regine Elisabeta a II-a vor rămâne în îngrijirea familiei fostului prinţ Andrew Newsweek.ro
Cei doi câini din rasa corgi ai regretatei regine Elisabeta a II-a, care au fost adoptaţi de Andrew ...
16:10
Cum face România jocurile Rusiei în sport. Ce impact are Foreign Malign Influence în răboiul hibrid Newsweek.ro
Sportul este unul dintre cele mai vizibile instrumente de diplomație globală, iar marile puteri, Rus...
15:40
Hegseth: SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a neutraliza o Chină agresivă Newsweek.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii "acţiunilor destabili...
15:20
Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie Newsweek.ro
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului p...
15:00
Trei astronauţi au ajuns la bordul staţiei spaţiale a Chinei Newsweek.ro
Vehiculul spaţial Shenzhou-21, care avea trei astronauţi la bord, s-a conectat cu staţia spaţială ch...
14:50
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%; facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei Newsweek.ro
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la...
14:30
Atacurile nocturne cu rachete ale Rusiei,la cel mai înalt nivel în octombrie de la începutul anului Newsweek.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de...
14:10
Baschet: Arbitrii din NBA vor fi dotaţi cu căşti începând de sâmbătă Newsweek.ro
Arbitrii din liga profesionistă nord-americană de baschet vor fi dotaţi cu căşti începând de sâmbătă...
13:50
Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul de învestire în prezenţa şefei statului Maia Sandu Newsweek.ro
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de ...
13:40
Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor de Regele Charles. Unde va locui de acum Newsweek.ro
Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de...
13:20
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România Newsweek.ro
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România. Penta...
13:00
Bistriţa a fost inclusă oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Orașul devine un model cultural Newsweek.ro
Bistrița devine oficial un model cultural recunoscut de UNESCO prin Rețeaua Orașelor Creative. Orașu...
12:50
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria Newsweek.ro
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria....
12:40
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a cerut deja licența Newsweek.ro
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a solicitat deja acorda...
12:20
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat Newsweek.ro
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat. T...
12:10
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală Newsweek.ro
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală...
12:00
Lovitură de grație HUR în inima Rusiei. 3 linii petroliere cruciale pentru armata Rusiei, distruse Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene au anunțat că au distrus trei linii ale conductei strate...
11:40
Povestea scrisorilor pierdute ale Primului Război Mondial. Mesajele din sticlă găsite după 109 ani Newsweek.ro
O sticlă cu două scrisori datând din 1916, scrise de doi soldați australieni plecați pe frontul din ...
11:10
Facturi mai mari la curent și căldură din 1 noiembrie. Noua taxă care explodează prețul energiei Newsweek.ro
De la 1 noiembrie, românii plătesc mai mult pentru curentul electric și căldură, după ce Autoritatea...
10:50
Bilanțul CNAS după Colectiv. Peste 11.000.000 €, costul tratamentului marilor arși în străinătate Newsweek.ro
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11 milioane de euro pentr...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.