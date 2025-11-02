„Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”. Cum arată astăzi Săcelu, localitatea din Gorj declarată stațiune doar pe hârtie
Digi24.ro, 2 noiembrie 2025 09:50
Turismul balnear ar putea deveni domeniu strategic al economiei. Un proiect de lege propune această măsură, având în vedere faptul că România deține aproximativ o treime din potențialul balnear al Europei. Deși potențialul este uriaș, foarte multe stațiuni sunt în paragină. Un exemplu vine din Gorj, unde comuna Săcelu, cândva magnet pentru turiști, a devenit de ani de zile o ruină. „Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”, spune dezamăgită o localnică.
Acum 5 minute
10:10
Jaful de 88 de milioane de euro de la Luvru: ministrul francez de Interne promite rezultate rapide privind recuperare bijuteriilor # Digi24.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.
Acum 30 minute
09:50
09:40
Rusia susține că „nu este necesară” o întâlnire între Putin și Trump în contextul războiului din Ucraina # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.
09:40
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. 6 morți după atacurile Moscovei # Digi24.ro
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după loviturile aeriene ale Rusiei din timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene.
Acum o oră
09:30
Dominic Fritz critică poziția PSD față de Oana Gheorghiu: Un partid care se pierde în mize extrem de mici, dar face jocuri periculoase # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că PSD „se pierde în mize extrem de mici”, însă în același timp „face jocuri extrem de periculoase”, referindu-se la solicitarea lui Sorin Grindeanu și a PSD ca Oana Gheorghiu să nu fie numită vicepremier. Liderul USR vine la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată integral, duminică de la ora 14.00.
Acum 2 ore
09:10
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Aproape 9 milioane de euro, reportul la 6/49. Multe milioane în joc și la Joker # Digi24.ro
Duminică, 2 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
09:00
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați. Nu au fost victime. Care a fost cauza deflagrației # Digi24.ro
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați. Nu au fost victime. Care a fost cauza deflagrației
09:00
VIDEO Explozie puternică într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit # Digi24.ro
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației.
08:40
Scene violente după o petrecere de Halloween, în Cluj. Mai multe tinere s-au luat la bătaie # Digi24.ro
Scene violente au avut loc pe o stradă din Cluj-Napoca: mai multe fete s-au luat la bătaie. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
08:40
Cătălin Drulă este lansat oficial de USR, duminică, în competiția pentru Primăria Capitalei. Deputatul USR a declarat, la Digi24, că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”.
08:30
Motivul pentru care tot mai mulți tineri ajung la psihiatru: „Cei care nu fac faţă sunt daţi la o parte” # Digi24.ro
Tot mai mulți tineri ajung la psiholog sau psihiatru cu simptome de burnout. Oamenii îşi neglijează viaţa personală şi socială pentru că sunt acaparaţi foarte mult de muncă. Ajung în stare de epuizare fizică, nu mai fac faţă solicitărilor de la serviciu, îşi schimbă comportamentul, devin irascibili şi nu se mai pot odihni noaptea, spune Ioana Silion, medic primar psihiatru. Schimbarea locului de muncă şi a stilului de viaţă nu este uşor de făcut. Dr. Silion consideră că angajatorii ar trebui să se preocupe de modul în care angajaţii primesc sarcini, potrivit News.ro.
Acum 4 ore
07:30
Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din România şi din alte ţări de pe Flancul estic, scrie Kyiv Post # Digi24.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie duminică Kyiv Post, citând surse din Congresul SUA.
07:10
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului # Digi24.ro
Incompetență și nepăsare după inundațiile care au loc, în fiecare an, în județul Galați. Proiecte de sute de milioane de euro, prin care ar fi trebuit protejată regiunea cu diguri, canale, poduri și baraje, s-au pierdut din cauza întârzierilor și a incapacității administrative. În schimb, sporurile pentru gestionarea fondurilor europene s-au dat. Peste 500 de angajați de la Apele Române ar fi beneficiat de aceste prime, deși proiectele nu s-au concretizat. Acum ministrul Mediului anunță măsuri dure: „Am luat decizia să oprim de urgență sporurile și să recuperăm banii”, transmite Diana Buzoianu.
07:10
Ce sunt, de fapt, misterioasele izbucniri de lumină observate pe cer în anii 1950. S-a crezut că sunt OZN-uri, dar explicația e alta # Digi24.ro
O serie de misterioase izbucniri de lumină „asemănătoare stelelor”, observate în fotografiile făcute cerului în anii 1950, au fost mult timp asociate cu OZN-urile. Acum, oamenii de știință au aflat despre ce este vorba - și nu există nicio legătură cu spațiul cosmic, relatează The Independent.
07:10
„Nu le pasă pe cine scot din joc”. Practică revoltătoare în armata lui Putin: soldați ruși executați de către propriii comandanți # Digi24.ro
Soldații ruși de pe linia frontului nu mor doar în luptele cu trupele ucrainene - mulți sunt uciși de propriii lor comandanți. Într-o nouă anchetă, publicația Verstka a identificat 101 militari acuzați de implicare în execuții pe teren. Printre presupusele crime se numără cele în care soldații au fost torturați până la moarte, împușcați sau trimiși în misiuni sinucigașe, drept pedeapsă pentru „neascultare” sau pentru refuzul de a lupta.
07:10
„Sigur că mă deranjează”. Pisicile fără stăpân s-au înmulțit alarmant în toate orașele țării. Românii s-au împărțit în două tabere # Digi24.ro
Numărul pisicilor fără stăpân este în creștere. Pe străzile marilor orașe din România sunt tot mai multe feline. Cei mai mulți oameni nu sunt deranjați de prezența lor și și-au făcut un obicei din a le hrăni. Sunt, însă, și voci care le contestă. Specialiștii spun că sterilizarea este singura variantă pentru a ține sub control numărul acestora.
07:10
Ce este „Legea femicidului”, propunerea cu o susținere fără precedent în Parlament. „Dacă nu este curmat, se ajunge la crimă” # Digi24.ro
Proiect de lege în premieră pentru România. Este vorba despre prima lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor. Inițiativa este sprijinită de peste 270 de parlamentari și este proiectul cu cea mai mare susținere din actuala legislatură. Proiectul prevede mai multe modificări în Codul Penal, în contextul în care statisticile despre crimele asupra femeilor sunt alarmante. Numai în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise de parteneri. Noua lege va condamna femicidul cu închisoare de minimum 15 ani până la detenție pe viață.
07:10
„Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol # Digi24.ro
„Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol
07:10
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări # Digi24.ro
Cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat niște micro-roboţi naturali, botezaţi „flori de ADN”, care se comportă ca nişte organisme vii în miniatură, se pot închide şi deschide complet în doar câteva secunde, la fel ca petalele unei flori. Ei ar putea fi injectate în corp pentru a localiza o tumoră, iar într-un viitor apropiat, ar putea fi înghiţite sau implantate pentru a livra doze precise de tratament sau să colecteze mostre biologice ori să dizolve chiar și cheaguri de sânge.
07:10
Modelul de propagandă preferat al Pentagonului. Administrația Trump încearcă să distorsioneze realitatea și să creeze apatie (presă) # Digi24.ro
Atunci când vă imaginați presa într-un regim dictatorial vă gândiți probabil la ceva anost și tern. Poate la programul TV din URSS, proslăvind recolta anuală. Poate la fotografii neclare din ziare cu președintele Mao ori generalul Pinochet. Dar dacă acesta e tabloul pe care-l aveți în minte, atunci imaginația v-a rămas în urma vremurilor, notează The Atlantic (SUA) într-un articol semnat de Anne Applebaum. În zilele noastre propaganda autoritară poate fi variată, stridentă, chiar și captivantă.
07:10
„Super-polițistul” care a șantajat elita politică de la Roma. Cum au fost ținuți în șah unii dintre cei mai puternici oameni din Italia # Digi24.ro
Privit din exterior, palatul din spatele Domului din Milano nu indica în niciun fel că înăuntru s-ar afla o echipă de hackeri care strângea informații private și compromițătoare despre cei mai bogați și puternici oameni din Italia cu scopul de a-i șantaja. Transcrierile interceptărilor telefonice obținute de Politico, precum și interviurile cu presupușii infractori, victimele lor și oficialii care investighează cazul, au dezvăluit o schemă complexă de construire și exploatare a unei baze de date confidențiale despre politicieni, mari afaceriști și alte persoane importante, inclusiv fostul premier Matteo Renzi și cofondatorul partidului Frații Italiei și președintele Senatului, Ignazio La Russa.
07:10
Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu) # Digi24.ro
Un nou studiu avertizează că schimbările climatice au un impact devastator asupra sănătăţii umane, provocând sute de mii de decese în fiecare an din cauza căldurii, poluării şi incendiilor, transmite Le Monde.
Acum 12 ore
00:30
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecți arestați # Digi24.ro
Mai multe persoane au fost înjunghiate, vineri seară, într-un tren care circula spre Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, Marea Britanie. Poliția Transporturilor a anunțat că doi bărbați au fost arestați, iar peste 30 de ofițeri au fost trimiși la fața locului, potrivit BBC.
00:10
Cimpanzeii gândesc ca oamenii: renunță la convingerile vechi atunci când apar dovezi noi care le schimbă părerea # Digi24.ro
Cimpanzeii pot evalua dovezile și își pot schimba convingerile atunci când apar informații noi care contrazic ceea ce credeau inițial, potrivit unui nou studiu relatat de Live Science. Cercetătorii spun că aceste animale dau dovadă de un tip de raționament similar celui uman.
1 noiembrie 2025
23:30
Călătorii gratis cu trenul, în Ucraina, în perspectiva iernii. Ce alte ajutoare promite Zelenski pentru ucraineni # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.
23:10
George Simion se teme de „un asasinat politic”. Liderul AUR spune că de mâine va avea pază de la SPP # Digi24.ro
George Simion a declarat, sâmbătă, că se teme de un posibil asasinat politic și că, începând de duminică, va beneficia de pază din partea Serviciului de Protecție și Pază. Liderul AUR afirmă că a primit peste 90 de amenințări cu moartea.
22:40
Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor # Digi24.ro
Pe măsură ce atacurile mortale ale urșilor se intensifică în Japonia, determinate parțial de schimbările climatice și depopulare, administrațiile locale din nordul țării au apelat la ajutorul armatei, scrie The Times.
22:30
Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.
22:20
O deputată comunistă de la Chișinău a intrat în „greva limbii române”. Care este motivul și cum se desfășoară protestul # Digi24.ro
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, refuză să vorbească în română în plenul Legislativului de la Chișinău. Ea a oferit o explicație cu privire la acest lucru. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urma să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat, potrivit Moldova 1.
22:00
Florin Manole spune că decizia lui Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind creșterea salariului minim este „înțeleaptă” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că decizia premierului Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind majorarea salariului minim este înţeleaptă, în contextul dezacordului dintre partenerii sociali - sindicatele și patronatele.
21:40
Cum a fost distrusă cu adevărat Marea Armată a lui Napoleon după ce a invadat Rusia. Rămășițele soldaților răpuși dezvăluie detalii noi # Digi24.ro
Când Napoleon a invadat Rusia, în 1812, a adus cu el cea mai mare armată văzută vreodată în Europa. Când s-a retras, soldații săi au fost răpuși de frig, foamete și extenuare, dar și de bolile provocate de doi microbi identificați pentru prima dată într-un studiu publicat recent în revista Current Biology.
21:20
Nu există suficiente dovezi că Tylenol provoacă autism, recunoaște secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. # Digi24.ro
Robert F. Kennedy Jr., șeful Departamentului Sănătate și Servicii Sociale, afirmă că Tylenol trebuie utilizat cu precauție în timpul sarcinii, dar nu există date concrete care să facă legătura între acest medicament și autism, relatează USA Today.
Acum 24 ore
21:10
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați # Digi24.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30 - 40% din corp. El a fost dus de urgenţă la spital. Este posibil să fi fost o acumulare de gaze, iar deflagrația să fi avut loc din cauza aprinderii unei țigări, mai spune ISU Timiș.
21:10
Cercetătorul în neuroștiințe care a ajuns în pragul morții și acum investighează viața de apoi: „Nu e nicio dovadă că nu există” # Digi24.ro
Álex Gómez Marín, în vârstă de 44 de ani, crede în utilitatea terapiei familiale prin constelație pentru depășirea traumelor, crede că este posibil să vorbești cu rudele decedate prin intermediul unui medium și că există indicii că reîncarnarea este reală. De asemenea, are un doctorat în fizică și a avut o carieră științifică de succes, publicând peste 100 de articole în reviste care acoperă domenii de la fizica teoretică la neurobiologie, precum și cogniție și conștiință umană, scrie El Pais.
21:00
JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # Digi24.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, potrivit USA Today.
20:40
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum își salvează Putin economia secătuită de război # Digi24.ro
Economia rusă se află sub o presiune majoră, industriile civile se confruntă cu dificultăți, iar creșterea economică abia se menține. Banca Centrală a acționat până acum cu prudență, reducând rata dobânzii de referință cu doar jumătate de punct procentual. Inflația, între timp, nu dă semne de încetinire, menținând împrumuturile scumpe și cererea redusă. În plus, SUA au sancționat cele mai mari companii petroliere din Rusia, amenințând să slăbească și mai mult veniturile și să pună presiune pe economia de la Moscova, în ansamblu. Cât de grav ar putea fi impactul? Analiștii economici scot în evidență multitudinea de provocări cu care se confruntă în prezent economia Rusiei, arată, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.
20:30
Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej. O persoană ar fi rămas captivă în interior # Digi24.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj. Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă, iar o echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă.
20:20
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane # Digi24.ro
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, utilizată de NATO și despre care se crede că găzduiește arme nucleare americane. Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat incidentul și a anunțat o anchetă pentru identificarea piloților de drone, în contextul creșterii tensiunilor de securitate în Europa, potrivit dpa și Agerpres.
20:20
Pompierii intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Fulga, judeţul Prahova. Focul s-a extins rapid pe o suprafaţă de aproximativ 350 de metri pătraţi, iar din cauza prezenţei mai multor butelii există pericol de explozie.
20:10
Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru TVP World că retragerea a aproximativ 700 de soldați americani din România, decisă în timpul administrației Trump, a fost o măsură planificată dinainte, parte a unei revizuiri mai ample a posturii strategice a SUA, informează Kyiv Post. Ea a subliniat că decizia „nu a vizat România” și „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO”, reafirmând totodată sprijinul pentru Ucraina și avertizând că „încercările lui Putin vor eșua”.
19:50
Maldivele au început să pună în aplicare o interdicție a fumatului pentru toate persoanele născute după ianuarie 2007, devenind singura țară cu o interdicție generațională privind tutunul, potrivit Ministerului Sănătății, citat de The Guardian.
19:30
Cum pot beneficia cei cu venituri mici de ajutorul pentru încălzire și de suplimentul pentru energie. Explicațiile lui Florin Manole # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, sâmbătă, că persoanele şi familiile cu venituri mici pot beneficia şi în acest sezon de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, iar cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu. Plăţile se vor face începând din luna decembrie.
19:20
China urmează să lanseze Mengzhou-1: noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită # Digi24.ro
China va lansa în 2026 Mengzhou-1, o navă spațială de nouă generație concepută pentru a transporta astronauți pe orbită și pentru a deschide o nouă etapă în programul spațial chinez. Misiunea va testa sistemele de zbor ale vehiculului și capacitatea acestuia de a se conecta la stația spațială Tiangong.
19:00
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza amenințărilor: „Unde ți-a pierit curajul? Ura se întoarce” # Digi24.ro
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei care a fost agresat în Parlament de George Simion, în februarie 2022, a scris o postare pe Facebook, sâmbătă, în care spune că liderul AUR descoperă acum că „ura se întoarce, după ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului”.
18:50
Bulgaria suspendă temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite # Digi24.ro
Bulgaria a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale Uniunii Europene, scrie DW. Măsura a fost adoptată în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil.
18:40
Fată de 13 ani dată dispărută, găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în Pennsylvania # Digi24.ro
O fată de 13 ani din Louisiana, dată dispărută, a fost găsită închisă într-o cutie, în subsolul casei unui bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe Snapchat. Autoritățile au anunțat că tânărul de 26 de ani a fost arestat și acuzat de trafic de persoane, agresiune sexuală și coruperea unui minor. În anchetă au mai fost reținuți alți doi bărbați: unul acuzat de răpire, iar altul, de complicitate, după ce ar fi însoțit fata în timpul călătoriei sale prin mai multe state americane.
18:30
Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc. Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul # Digi24.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween,organizată, vineri seară, într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA, citată de Agerpres.
17:50
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru București în favoarea lui Cătălin Drulă: „Nu din USR vin știrile false” # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile apărute în spațiul public despre o eventuală retragere a sa nu vin de la USR.
17:50
Trump respinge cererea lui Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile privind petrolul rusesc # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat că solicitarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a scuti Ungaria de sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil a fost respinsă, relatează TVPWorld.
17:50
Jaful de la Luvru: ADN găsit pe vitrinele sparte. O femeie a fost inculpată, un alt suspect urmează să fie judecat # Digi24.ro
Ancheta în cazul jafului de la Muzeul Luvru, unde bijuterii de 88 de milioane de euro au fost furate în plină zi, continuă. O femeie de 38 de ani a fost inculpată pentru complicitate la furt organizat, în timp ce ADN-ul unui alt suspect, un bărbat de 39 de ani, a fost găsit pe vitrinele sparte din muzeu. Acesta urmează să fie judecat miercuri la Bobigny după ce a distrus o oglindă dintr-o secție de poliție într-un acces de furie.
