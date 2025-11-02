Sacramento – Milwaukee 135-133. Revenire spectaculoasă! LaVine, 31 de puncte
Antena Sport, 2 noiembrie 2025 09:50
Bucks a pierdut pentru prima oară pe teren propriu în noul sezon, deşi a condus la 15 puncte în prima jumătate şi a pus 47 puncte pe tabelă în primul sfert al duelului cu Sacramento Kings, transmis exclusiv în AntenaPLAY. Cu 31 puncte de la LaVine, 29 de la DeRozan şi câte 24 aduse de
Acum 5 minute
10:10
Presa spaniolă a anunţat că Barcelona a luat legătura cu reprezentanţii lui Harry Kane (32 de ani). Clubul catalan încearcă o adevărată "bombă" pe piaţa transferurilor. Transferul lui Harry Kane la Barcelona s-ar putea realiza în vara anului următor, potrivit presei spaniole. Barcelona l-ar putea transfera pe Harry Kane de la Bayern Munchen în vara
Acum 10 minute
10:00
Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani # Antena Sport
Los Angeles Dodgers a devenit prima echipă în 25 de ani care a câştigat două titluri consecutive în MLB, învingând sâmbătă Toronto Blue Jays, în meciul al şaptelea al Wolrd Series. Blue Jays urmăreau să obţină primul titlu în World Series după 32 de ani. Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară
Acum 30 minute
09:50
“A fost şmecher Olaru?” Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia # Antena Sport
Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă de după înfrângerea cu FCSB, 0-2, dacă Darius Olaru "a fost puţin şmecher" la faza la care a fost eliminat Alessandro Murgia (29 de ani). Olaru a avut o prestaţie excelentă în partida cu U Cluj, reuşind o dublă.
09:50
Acum o oră
09:30
Denis Alibec a adunat doar 150 de minute în acest sezon de Liga 1, neavând nicio realizare notabilă. U Cluj vrea să profite de situaţia atacantului de 34 de ani, dar Gigi Becali nu e pregătit să se despartă de fotbalistul cotat la 600.000 de euro. Chiar dacă a marcat în meciul de Cupa României
09:20
Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru “cormorani” # Antena Sport
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League. „Cormoranii" au avut un gol anulat de VAR, în minutul 44, la Ekitike, însă în minutul 45+1 Salah a deschis scorul şi elevii lui Arne Slot au intrat cu avantaj minim la
Acum 2 ore
09:00
Liverpool a pus capăt seriei negre, de 4 înfrângeri la rând, în Premier League! Salah a înscris iar # Antena Sport
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League. „Cormoranii" au avut un gol anulat de VAR, în minutul 44, la Ekitike, însă în minutul 45+1 Salah a deschis scorul şi elevii lui Arne Slot au intrat cu avantaj minim la
09:00
Gigi Becali a ajuns să râdă de CFR Cluj şi Neluţu Varga. Ce a putut spune de Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali l-a ironizat din nou pe prietenul Neluţu Varga, patronul de la CFR Cluj care recent a dezvăluit că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pe mai puţin de "18 milioane de euro plus procente". Becali susţine că îi va face o nouă "ofertă" lui Varga, una de 3 milioane de euro, pentru
08:50
Are Ferrari un stil de a reveni în luptă pe final…! Aidoma anului trecut, când mașinile roșii au câștigat la Austin și în Mexic, cele două piste le-au adus și în 2025 rezultate bune. În SUA, Leclerc și Hamilton au fost pe locurile 3 și 4. În Mexic, Leclerc a obținut poziția secundă, reușind, cu
08:50
Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga. Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Mbappe, în minutul 19. Tot Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius
08:40
Un jucător important al FCSB-ului a intrat în vizorul lui Ilie Dumitrescu (56 de ani). Componentul Generaţiei de Aur i-a transmis direct fotbalistului că are alte aşteptări de la el. Este vorba despre italianul Juri Cisotti (32 de ani), care a absentat de la partida de Cupă a FCSB-ului cu Gloria Bistriţa, revenind la victoria
08:30
Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: “MM i-a găsit” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a pregătit o "revoluţie" în lotul FCSB-ului pentru perioada de transferuri. Patronul campioanei are pe listă 4-5 jucători. Nemulţumit de prestaţiile lui Adrian Şut (26 de ani) şi Mihai Lixandru (24 de ani), Gigi Becali a transmis că vrea să aducă mai întâi jucători în zona mediană. Gigi Becali se
Acum 12 ore
00:00
MIhai Stoica nu înțelege cum există oameni care contestă eliminarea lui Alessandro Murgia din "U" Cluj – FCSB 0-2. Fotbalistul italian a văzut două cartonașe galbene într-un interval de doar câteva minute în prima repriză, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că mijlocașul putea fi sancționat cu "roșu" chiar mai devreme. Echilibrul
1 noiembrie 2025
23:30
Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine” # Antena Sport
FCSB și-a continuat forma bună din ultima săptămână și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 a Ligii 1. Formația antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa de pe Cluj Arena în totalitate, având de partea sa și omul în plus, după ce Alessandro
23:20
Campioana FCSB a adus aminte de echipa puternică din sezonul trecut și a obținut un succes clar pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0. Gruparea roș-albastră a ajuns la două victorii la rând în campionatul intern, după acel 4-0 cu UTA. Darius Olaru a avut o evoluție extraordinară și a înscris ambele goluri
23:20
FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat după victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj că are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a menționat că a luat deja și o decizie în acest sens și că nu îl va vinde pe atacantul său, cel puțin la momentul actual. Roș-albaștrii
23:20
Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: “Nu fac asta” # Antena Sport
Florin Cernat este foarte aproape să vină la FCSB. El a fost cerut de Meme Stoica, iar mutarea a fost anunţată şi de Gigi Becali. Patronul FCSB a avut totuşi o cerinţă pentru Cernat: să se înţeleagă cu FC Voluntari, pentru ca mutarea să fie oficializată: "Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!",
23:10
Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo – CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel” # Antena Sport
Universitatea Cluj nu a avut replică în fața campioanei en-titre FCSB, care a făcut un meci solid în etapa cu numărul 15 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa și s-a impus cu scorul de 2-0. A fost a treia victorie la rând pentru formația roș-albastră în toate competițiile, a doua
23:00
Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: “Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!” # Antena Sport
Gigi Becali a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj, dar încă nu este mulţumit în totalitate de fotbaliştii trimişi pe teren. Dacă de Olaru, chiar dacă a marcat două goluri, patronul a declarat că încă nu este la nivelul de anul trecut, alţi doi fotbalişti au fost luaţi în colimator. Este vorba de
22:50
Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru echipa sa, iar Al-Nassr a ajuns la șapte victorii din tot atâtea posibile în campionatul Arabiei Saudite. Formația superstarului lusitan a înfruntat-o pe teren propriu pe Al-Fayha și au reușit să revină de la 0-1, golul decisiv fiind marcat de "CR7" în minutul 14 al prelungirilor. Ronaldo
22:50
Darius Olaru a fost omul meciului. El a marcat de două ori, iar forma lui bună şi golurile au dus la o victorie categorică a FCSB cu Universitatea Cluj. FCSB a legat acum trei victorii consecutive, în capionat şi Cupă, iar Olaru speră ca echipa să reintre în lupta pentru titlu. "Un meci dificil ca
22:50
Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” # Antena Sport
FCSB a reușit o victorie clară pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana en-titre a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Murgia. Darius Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren în confruntarea de pe Cluj Arena, el
22:40
U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” # Antena Sport
FCSB a ajuns la două succese consecutive în Liga 1, după victoria cu scorul de 2-0 pe terenul Universității Cluj. Campioana en-titre a controlat partida și a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Darius Olaru a avut o evoluție excelentă pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous, reușind să marcheze ambele goluri ale
22:30
Horațiu Moldovan s-a transferat de la Rapid la Atletico Madrid, în ianuarie 2024, iar mutarea nu a fost perfectată de impresarul Bogdan Apostu, cu care portatul a mai lucrat în trecut. Deranjat că Moldovan nu a perfectat transferul prin intermediul lui, Apostu l-a dat în judecată şi i-a cerut iniţial daune de 56.000 de euro,
22:00
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând # Antena Sport
Bayern Munchen a primit sâmbătă vizita celor de la Bayer Leverkusen, în etapa cu numărul 9 a campionatului Germaniei. Formația antrenată de Vincent Kompany și-a continuat parcursul de excepție. Concret, campioana en-titre a reușit o victorie cu scorul de 3-0 și a ajuns la nouă victorii consecutive în actuala ediție de campionat, un start fabulos
21:50
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi” # Antena Sport
Un nou meci din Liga a 2-a poate marca o nouă înfrângere la "masa verde" a unui club. În timpul duelului dintre FC Bacău și CSC Șelimbăr, formația finanțată de frații Pavăl a folosit un jucător care nu a fost trecut inițial pe foaia de joc, exact cum a făcut Sepsi Sfântu Gheorghe în prima
21:30
Murgia a făcut un gest inconştient, care l-a costat eliminarea. A încasat un cartonaş galben, iar patru minute mai trâziu la un duel cu Olaru, fotbalisul a intrat cu cotul ridicat! Fotbalistul FCSB-ului a profitat din plin de imprundenţa jucătorului de la Cluj, a căzut, iar centralu a arătat justificat cartonaşul galben. Murgia a solcitat
Acum 24 ore
21:10
Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor # Antena Sport
Două victorii din două posibile are naționala de fotbal a amputaților în Liga Națiunilor. Cu ton, orez și piept de pui s-a sărbătorit după primele două triumfuri din istorie. Urmează decisivul pentru calificare. Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie, 3-1 cu rivalii din Kosovo. Vedeta Dogaru a dat toate golurile
21:10
Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia # Antena Sport
Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester City, norvegianul Erling Haaland, a fost mustrat de Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA), organismul responsabil pentru siguranța și igiena alimentară în Marea Britanie, după ce a lăudat meritele laptelui crud, un aliment care nu este potrivit pentru toată lumea, conform FSA, relatează cotidianul L'Equipe. Starul norvegian are propria sa
21:00
Mesajul Simonei Halep după ce i-a oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial # Antena Sport
Simona Halep se află la Riad, unde are loc Turneul Campioanelor, şi unde a fost desemnată ambasador al competiţiei. Unul dintre momentele serii a fost cel în care Simona Halep și Garbine Muguruza i-au oferit Arynei Sabalenka trofeul pentru locul 1 mondial la final de sezon. Românca a primit aceeași distincție în 2018, când încheia
20:50

20:50
Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute # Antena Sport
Iga Swiatek a debutat cu dreptul la Turneul Campioanelor și a obținut o victorie fulgerătoare, care îi cresc șansele la calificarea în faza următoare a competiției. Fosta lideră mondială s-a distrat în duelul cu americanca Madison Keys (7 WTA), care a rezistat doar 61 de minute în fața campioanei din anul 2023. Iga Swiatek, victorie […] The post Iga Swiatek, victorie fulgerătoare la Turneul Campioanelor! Poloneza s-a impus în 61 de minute appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Pericol de kendama appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet appeared first on Antena Sport.
20:30
Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale # Antena Sport
Farul poate face din nou un transfer într-una dintre cele mai importante țări din fotbalul european. Narek Grigoryan, fotbalistul de bandă al echipei lui Ianis Zicu, este pe lista a doua echipe din Spania, și anume Levante și Real Valladolid, cea din urmă fiind fosta formație patronată de Ronaldo Nazario. Gică Hagi poate da o […] The post Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale appeared first on Antena Sport.
20:30
Un ”UEFAntastic”, pus director sportiv la FCSB? “Sunt aproape de momentul în care să iau o decizie” # Antena Sport
Meme Stoica a anunţat recent că plănuieşte să aducă un director sportiv la FCSB, care să se ocupe de transferuri. Fostul jucător al FCSB, Nicolae Dică recunoaste că Meme i-a făcut o propunere în acest sens, dar în perioada în care Gâlcă era antrenor. Atunci a refuzat, dar acum nu ar mai spune nu, în […] The post Un ”UEFAntastic”, pus director sportiv la FCSB? “Sunt aproape de momentul în care să iau o decizie” appeared first on Antena Sport.
19:50
Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!” # Antena Sport
Danielle Collins a rămas singură de un an şi vrea să-şi refacă viaţa personală. Tenismena americană este deschisă la orice provocare şi încearcă să cunoască bărbaţi înculisv pe alicaţii de dating. Astfel, ea şi-a făcut cont de Tinder, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri. Danielle are 31 de ani a ajuns acum pe locul 63, […] The post Rivala Simonei Halep îşi caută marea dragoste pe Tinder: “Dacă minți despre înălțimea ta, lasă-mă în pace!” appeared first on Antena Sport.
19:30
Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest # Antena Sport
Arsenal a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea Burnley, în etapa a 10-a din Premier League. Într-un alt meci, Manchester United a terminat la egalitate, 2-2 pe terenul lui Nottingham Forest. Arsenal, șase victorii la rând în Premier League. Man. United, doar egal cu locul 18 Arsenal şi-a făcut jocul uşor încă din prima […] The post Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest appeared first on Antena Sport.
19:30
FC Argeș s-a impus la limită pe stadionul din Clinceni contra celor de la Unirea Slobozia. Formația antrenată de Bogdan Andone a pus punct seriei de trei etape la rând fără victorie. Cu acest succes, „vulturii violeți” se mențin pe loc de play-off, la egalitate cu Dinamo București, grupare care a obținut trei puncte dramatice […] The post Unirea Slobozia – FC Argeș 0-1. Piteștenii încheie seria de trei etape fără succes appeared first on Antena Sport.
19:10
Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit” # Antena Sport
Cristi Chivu urmează să revină duminică pe stadionul unde a fost la un pas să își piardă viața, atunci când a suferit acea teribile accidentare la cap. La Verona, pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi, fundașul român s-a ciocnit de jucătorul lui Chievo, Sergio Pellissier, care a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. […] The post Cel mai “negru” moment din viața lui Cristi Chivu, rememorat în Italia: “Am închis ochii și ne-am ciocnit” appeared first on Antena Sport.
18:50
Lamine Yamal a fost criticat aspru pentru evoluțiile în tricoul Barcelonei din ultimul timp, iar starul de 18 ani al lui Hansi Flick a luat o decizie importantă pe plan personal. Concret, spaniolul s-a despărțit de iubita Nicki Nicole, cea alături de care se afișase la precedentele dueluri ale campioanei din La Liga. Yamal nu […] The post S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot” appeared first on Antena Sport.
18:50
Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad # Antena Sport
Simona Halep se află prezentă acum la Turneul Campioanelor de la Riad – care se desfăşoară în perioada 1-8 noiembrie. Românca noastră s-a bucurat de o primire călduroasă din partea arabilor, care au întâmpinat-o cu fast pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Simona Halep a fost adusă într-o mașină specială, iar – după sosirea în […] The post Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad appeared first on Antena Sport.
18:30
Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă # Antena Sport
România are competiție serioasă pentru găzduirea finalelor de UEFA Europa League din 2028 și 2029, în contextul în care vineri a venit vestea că Arena Națională ar putea fi din nou “casa” unui ultim act european. Cel mai mare stadion al țării noastre este în luptă cu arene de top, care au la rândul lor […] The post Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă appeared first on Antena Sport.
18:20
Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!” # Antena Sport
Ciprian Marica este surprins de ce se întâmplă la Universitatea Craiova. Fostul atacant al naţionalei României se aştepta ca Mirel Rădoi să poată gestiona relaţia cu jucătorii, suporterii sau patronul echipei, dar lucrurile par scăpate de sub control. „Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate […] The post Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: “Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!” appeared first on Antena Sport.
18:00
“Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat plecarea lui Edi Iordănescu de la Legia Varșovia și a spus că nu este surprins de decizia pe care a luat-o fostul selecționer. Din contră, oficialul campioanei a mărturisit că surprinderea sa a apărut în vară, atunci când antrenorul de 47 de ani a […] The post “Acolo se poate duce cineva disperat”. Mihai Stoica a văzut decizia lui Edi Iordănescu și a reacționat appeared first on Antena Sport.
18:00
Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” # Antena Sport
Dennis Man se află într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, după ce a fost cel mai bun de pe teren în victoria cu scorul de 5-2 cu Fortuna Sittard. Fotbalistul român a înscris și a dat și un assist în acest joc. Chiar dacă începutul de sezon nu a fost unul ușor pentru […] The post Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” appeared first on Antena Sport.
17:40
Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! # Antena Sport
Fostul acţionar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu – în vârstă de 52 de ani – și fotomodelul albanez Angela Martini, de 39 de ani, au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi au pus punct căsniciei după şapte ani! Potrivit publicației TMZ, Angela Martini, fost model internațional și reprezentanta Albaniei la Miss Universe, a […] The post Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! appeared first on Antena Sport.
17:30
Genoa nu a câștigat niciun meci în actuala ediție de Serie A și ocupă ultima poziție în clasament. În mod evident, aceste rezultate au dus la despărțirea de Patrick Vieira, asta deși antrenorul francez avea parte de susținerea lui Dan Șucu pentru a continua pe banca „grifonilor”. Presa din Italia anunță că omul de afaceri […] The post El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
17:20
Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB # Antena Sport
Dinamo a învins-o vineri pe CFR Cluj la capătul unui meci nebun, iar un rol imens în obținerea celor trei puncte l-au avut jucătorii trimiși de pe bancă de Zeljko Kopic. Rezervele au fost un punct forte în acest sezon pentru Dinamo, iar o statistică arată că fără intervenția lor, alb-roșiii ar fi fost la […] The post Așa a făcut Dinamo diferența în acest sezon. Atuul fără de care alb-roșiii erau la egalitate cu FCSB appeared first on Antena Sport.
17:10
Denis Alibec nu duce lipsă de propuneri după ce s-a anunţat că este ca şi plecat de la FCSB, din iarnă. Prima echipă din campionatul intern care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. O altă echipă care l-ar putea achiziţiona pe Denis Alibec este chiar Farul Constanţa, club la care jucătorul […] The post Denis Alibec, în vizorul unei foste campioane din România. “Poate acolo e locul lui” appeared first on Antena Sport.
